هام جدا & بيان علماء الأمة عن الحرب الجارية في منطقة الخليح..

بسم الله الرحمن الرحيمبيان من علماء الأمة حول أحداث الحرب الجارية في منطقة الخليج:الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.وبعد:ففي ظلّ ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير، وتوتر كبير، بلغ حدَّ قصف عواصم دول المنطقة، وقياماً بمقتضى الميثاق الذي أخذه الله على العلماء ببيان الحق.فإننا نحن - علماءَ ودعاةَ الأمة والعاملين للإسلام من أبنائها - نعلن ما يلي:أولاً: حقيقة هذه الحرب وأهدافها:إن أمريكا وحلفاءها الصهاينة ليس لهم دافع لهذه الحرب إلا الظلم؛ فإن إيران لم تظلمهم ولم تتعرض لهم، بل فعلُهم هذا ظلم واعتداء مردوا عليه، وقد مارسوه سابقاً حين غزوا أفغانستان والعراق وغيرهما، مما يعدُّ ظلماً وجوراً تحرِّمه الشرائع كلها.إن هذه الحرب صليبية صهيونية بامتياز، تستهدف في مآلاتها الإسلام في عقر داره، وأمتَه في عمق عمقها، حيث المقدَّسات الإسلامية، ومقدرات الأمة، وثرواتها، وثقلها الديمغرافي، والتاريخي، والحضاري،وليست هذه الحرب مجرد نزاع محدود، بسبب خلاف سياسي عابر بين إيران من جهة، وأمريكا ودولة الاحتلال من جهة أخرى.وإنما هي حلقة من سلسلة حروب، وجزء من تاريخ صراع، وليست حدثاً منفصلاً، ولا أمراً منعزلاً.ثانياً: الحكمة الإلهية في مثل هذه الأحداث:بغضِّ النظر عن أي تفسير لما يجري، أو تحليل لما يحصل، أو قراءة لما يتم، فإن المؤمن مصدِّق بالحكمة الإلهية وراء كل حدث، وخلف كل أمر.ولعل الله تعالى يهيئ بهذه الأحداث لأمور عظيمة، ومآلات محمودة إذا أحسن المسلمون التعامل معها، والقيام بالواجب نحوها، {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم}ولكن استحضار المؤمن للجانب القدري، والبعد الغيبي، والحكمة الإلهية وراء كل أمر، لا يتعارض مع القيام بالواجب الشرعي، وما يقتضيه من ضرورة فهم للأحداث، ووعي بالحقائق، وعمل بالواجب تجاه كل ذلك.ثالثاً: استنكار ورفض العدوان:إن ما قامت به أمريكا، وحليفتها دولة الكيان الصهيوني من قصف لمدن، ومواقع، وأهداف عسكرية ومدنية بدأت في إيران -ولا ندري أين ستنتهي- هو أصرح وأوضح صور العدوان، والطغيان الذي يميِّز سياستهما تجاه الإسلام والمسلمين.وهي السياسة التي تنبذ وراء ظهرها كلَّ الشرائع السماوية، والقيم الأرضية، والأخلاق الإنسانية، والقوانين الدولية، والأعراف البشرية التي يتبجحون بالتمسك بها، والحديث عنها!!وأقلُّ الواجب في هذا المقام استنكار هذا العدوان، ورفض هذا الإجرام.ونحن في الوقت الذي ندرك فيه حقيقة مشروع النظام الإيراني، وما اقترفه في بلاد المسلمين السنة، فإننا نرى في الوقت نفسه أن استهداف إيران من قبل التحالف الصليبي الصهيوني هو استهداف خارجي لبلد من بلاد المسلمين له حرمته، وأهميته، بغضِّ النظر عن النظام الذي يحكمه.وكما نرفض ونستنكر العدوان الصليبي الصهيوني على إيران، فإننا نرفض بشدة استهداف دول الخليج العربية من قبل إيران، ولو ركزت إيران استهدافها في عمق الكيان المحتل لكان قياماً برد العدوان وشفاءً لصدور المؤمنين.إن أمريكا تتعمد وضع قواعد عسكرية في دول الخليج لتجرَّ إيران لضرب هذه القواعد، لتردَّ تلك الدول على إيران، فتشتعل الحرب بين دول المنطقة بما يخدم مصالح الأعداء.وهذا من خطر وجود هذه القوات الأجنبية في المنطقة.وقد حذَّر من ذلك علماءُ ودعاة الأمة يوم قدمت تلك القوات إلى بلاد المسلمين.رابعاً: حرمة المشاركة في هذه الحرب:إن أيَّ دعم، أو مساندة لهذه الحرب الظالمة بأي شكل من الأشكال، وفي أيِّ مستوى من المستويات، يُعتبر مشاركة فيها، وفي تحقيق أهدافها الإجرامية ضد الإسلام وأهله.إن من المفارقات أن القواعد العسكرية الغربية الموجودة في المنطقة، والتي أقيمت بحجة تأمينها، هي التي يتسبب وجودها اليوم في القصف الذي تتعرض له عواصم دول المنطقة !خامساً: واجب الوقت:من المؤسف أن هذه الحروب الطاحنة التي تطاير شررها في بلاد المسلمين، هي صراع على الاستحواذ على المنطقة من أصحاب المشاريع المختلفة، في ظل غياب كامل لأي مشروع إسلامي حقيقي.وهذا الوضع المزري يستوجب من أهل العلم والعمل، والغيورين على الدين، وحملة الدعوة، وأصحاب الرأي العمل على:أ. عودة الأمة إلى دينها، وإقامة الدين، وتحكيم الشرع، والأخذ بأسباب القوة،والطريق إلى ذلك يقتضي بالضرورة تحقيق الوحدة والاجتماع، ونبذ أسباب الفرقة والنزاع.ويتأكد الأمر في حق نخبة الأمة وقادتها.ب. ضرورة اللجوء إلى الله؛ حيث تتأكد الحاجة والضرورة للجوء إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار، والذكر والدعاء لكشف الكربات، ودفع المكروهات، وتفريج الهموم، وكشف الغموم، والتمسك بالكتاب والسنة، والصبر على الحق، والثبات على الدين.اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد واحفظ بلاد المسلمين، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.1- مفتي عام ليبيا - الشيخ الصادق الغرياني2- الشيخ محمد الحسن الددو -رئيس مركز تكوين علماء موريتانيا3- الشيخ الحسن الكتاني-رئيس رابطة علماء المغرب العربي4- الشيخ محفوظ ولد الوالد - رئيس المنتدي الإسلامي5- الشيخ محمد الصغير - رئيس هيئة الأنصار6- د. جمال عبدالستار - رئيس رابطة علماء أهل السنة7- الشيخ سامي الساعدي - أمين عام دار الإفتاء الليبية8- الشيخ عبدالحي يوسف - عميد أكاديمية أنصار النبي ﷺ9- الشيخ جمال الأحمر - أستاذ جامعي الجزائر10- الشيخ محمد سيديا بن أجدود - نائب رئيس رابطة علماء المسلمين11- الشيخ برهان سعيد - رئيس رابطة علماء إرتريا12- الشيخ بلخير الإدريسي - أستاذ في جامعة وهران بالجزائر13- الشيخ البشير عصام المراكشي - أستاذ جامعي بالمغرب14- الشيخ عبدالله بن أمينُ - الأمين العام للمنتدى الإسلامي الموريتاني15- الشيخ أحمد الشنقيطي - الأمين العام المساعد لرابطة علماء المغرب العربي16- الشيخ سليمان الأحمر - أستاذ جامعي بالجزائر17- الشيخ فرج كندي - داعية إسلامي ليبي18- الشيخ حسين عبدالعال - رئيس هيئة أمة واحدة19- د. حاتم عبدالعظيم- أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله20- د. عمر بامبا - المدير التنفيذي لاتحاد علماء إفريقيا21- د. الشريف حمزة الكتاني - عالم مغربي22- الشيخ سعد رزيقة - إمام وخطيب ومحاضر واستشاري أسري في المجتمع الأمريكي23- د. محمود سعيد الشجراوي - رئيس مؤسسة فاز للعمل التربوي والدعم النفسي24- الشيخ وجيه سعد حسن - عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - إيطاليا25- د. فهمي سالم - عضو اتحاد علماء المسلمين - إندونيسيا