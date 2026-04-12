لا محاولات أخرى، كانت هذه الأخيرة / مجرد فضفضة /

مساء الخير..



بداية .. ‏الوقت ليس عذرا كافيا

الظروف مهما كانت صعبة ليست عذرا صالحا

كتابة رسالة ( مطمئنة ) لا تستغرق نصف دقيقة

إرسالها لا يستغرق أكثر من عشر ثوان

تخيل أنك في أقل من دقيقة

تستطيع حماية قلب إنسان من القلق

من الخوف

ومن الفزع

لا يهم مضمون الرسالة

أمانها يكفي



أما بعد ..

أنا آسفة لأنك تريد القليل من الظل

وأنا كنت شجرة عظيمة الظل كثيرة الثمار

لأنك تريد زهرة واحدة وأنا حقل أزهار ليس له نهاية

لأنك تريد يدا تربت وأنا كلي أربت

حتى قلبي

ولأنك تريد نجمة وأنا كنت مجرة وكونا كاملا

آسفة لأنني كنت كثيرة جدا عليك

ولم أقدر حجمك جيدا



هل تعرف معنى أن تتوقف رغبتك في الحديث مع شخص كنت لا تتحدث إلا معه ؟

أن ينتصر عقلك ويبتعد عن شيء لطالما كان يؤذي قلبك ؟

أن تنسحب بهدوء من حياة شخص كنت ترجو ألا يبتعد عنك ؟

أنت الذي كنت تغفر أصبحت لا تهتم بما يفعله

حتى لو أذاك لن تعاتبه على الأذى الذي سببه لك

أن تنتهي رغبة العتاب وتقول في نفسك " فليفعل ما يشاء، لن يتغير أبدا "

أن تكون مستعدا لنهاية علاقة لطالما حاولت الحفاظ عليها

أن تكف عن احتياجك له

فليبقى معي إن أراد وليرحل إن أراد

أن تنطفىء رغبتك اتجاه شخص

أقصد أن يطفئك شخص لطالما كنت سببا في إسعاده !!



لم يلاحظ أحد نوبات أرقي المتكررة في الفترة الأخيرة

ولم يستطع أحد تفسير نبرة صوتي المختلفة أو تعاملي الحاد قليلا

لم يفهم أحد أني متعبة ولا أقوى على حملي

لم يدرك أحد رغم مجهوداتي في تصنع الابتسامة أن الحزن قد اتخذ من صدري مسكنا

ولم يميز أحد " أنا بخير " الكاذبة التي لا زلت أرددها وأنا على حافة الانهيار

أشعر بالوحدة تماما وتمنيت لو أمكنني تشاركها مع أحد



أتساءل أحيانا

لماذا يتغيرون هكذا ؟

أجيب نفسي ..

لأنك أحببتهم بطريقة زائدة عن الحد فكان حبك مبالغا به واهتمامك أكثر من اللازم

لم تمنحيهم الوقت الكاف كي يفتقدوك

متاحة لهم على الدوام

تجيبين على الفور إن طُلبت

تنشغلين بتفاصيلهم طوال يومك

لم تغيبي عنهم لحظة

ولم تتركي لهم المساحة الكافية للسؤال أو البحث عنك

فكنت لهم مثل كتاب مفتوح

ثم ماذا ؟

أرادوا قدرا من الحرية بعيدا عنك

أرادوا منفذا جديدا يمدهم بالحياة والهواء

ذهبوا ليبحثوا عن لغز آخر بعدما حرقت معهم جميع أوراقك

هم لم يتغيروا عليك لمجرد التغيير والبحث عن بديل

هم تغيروا فقط لأنك أحببتهم بطريقة خاطئة



أخيرا ..

بعد الكثير من العلاقات المؤذية

تصبح لديك جرأة كافية للرفض

لا تخجل من رفض التصرفات المزعجة لك

ترفض تقديم كل مشاعرك دون انتظار المقابل

تتخلى عن دور البطل الذي يضحي من أجل إرضاء وإسعاد الجميع

وتصبح شخصا طبيعيا يحب شعور أن يحاول ويضحي الناس لأجله تماما كما هو يفعل

تكف عن وضع أمال على الناس أو الرهان على مكانتك في قلوبهم

تتقبل فكرة أنك معرض أيضا للهجر والنسيان

حتى أنت باستطاعتك الهجر والتجاوز

لا ترى في ذلك العيب المشين بل هي سنة الحياة ومراحلها المختلفة

تنضج فلا يهزمك فراق أو يحطمك خذلان شخص ما

تشعر بالهدوء مهما اشتدت العاصفة

تفكر في إيجاد الحلول دائما بدلا من البكاء على اللبن المسكوب



سيكون لعقلك النصيب الأكبر في اتخاذ أغلب قرارات حياتك

وتحتفظ بمشاعرك النبيلة لنفسك فقط

وتبدأ في الايمان بصعوبة الحياة

لكنك لن تشتكي منها

يصبح الهدوء والسلام النفسي أهم ما تسعى وما يمكن أن تفوز به



لا محاولات أخرى

كانت هذه الأخيرة







NLH120420261545