نصيحة للمسلمين في زمن الفرق والأحزاب

معاشر المسلمين لاتصرفنكم الحمية على الجماعة إلى الفرقة والتحزب فتذهب ريحكم فتفشلوا وتزرع بين أفئدتكم الشنآن والوحشة, ألا إن الله واحد وإن دينكم واحد ، هذا هو المقصد الأسنى للجماعة

إن من غرر الشيطان أن يشغلكم بالفرع عن الأصل وبالتسور عن صون الحمى ، إن كان ينزع في صدوركم كره المعاصي فليس إلى ذلك ذريعة لأن تبغضوا أهله وهم في حمى الإسلام يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهم يتلقون الإسلام بالأخذ والتسليم لا بالرد والإنكار و إن زاغوا فذلك عن هوى لا استكبار وإنكار، إن كان في صدوركم حاجة خير لإخوانكم المسلمين فعليكم بالداء ثم الدواء وليس عليكم كره لهم أو إكراه إن لمستم فيهم موضع الداء ، وهذا دأب الصالحين الأوصياء على دين الله الذين لاتجد في صدورهم غلا للذين آمنوا ، يأمرون بالمعروف بإحسان وينهون عن منكر بإحسان ، فإن تولوا بعد أن أخذوا على عاتقهم هداهم خلوهم في سبيلهم وفوضوا أمرهم إلى الله ولم يجعلوا إلى ذلك سبيلا لتعيير ورمي بالفسق والبدعة ، و أول دعواهم وآخرها أن الله يهدي من يشاء فله الأمر كله ويحاسب من يشاء وله الأمر والنهي، يعملون بمبدأ " أن لك أن تهديهم " لكن "ليس عليك هداهم" و"أن لك أن تنهاهم" لكن "ليس عليك حسابهم ".

بقلم نسرين عزوز