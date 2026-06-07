أدوات ذكاء اصطناعي لا يعرفها الكثيرون لكنها توفر ساعات من العمل

الجميع يعرف ****GPT وGemini. هذا ليس موضوعنا.الموضوع هو الأدوات التي لا تظهر في الصفحات الأولى عندما تبحث عن "أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي". بعضها لم يُكتب عنه بالعربية أصلاً.هذه المقالة عن 6 أدوات. بعضها مجاني، بعضها يعمل على جهازك، وبعضها يفعل أشياء كنت تعتقد أنك بحاجة إلى مطور برمجيات لتقوم بها.حل سريع لمن يريد الفكرة بدون تفاصيل:KISS Sorcar وكيل برمجي مجاني يتفوق علىCursor. Google Stitch يحول كلامك إلى تطبيق. Fig وكيل آلي يتصرف نيابة عنك. Prism منصة أبحاث من OpenAI. Presenton عروض تقديمية على جهازك دون رفع ملفات.---KISS Sorcar: الوكيل المجاني الذي لا يتحدث عنه أحدهذه الأداة مختلفة.ليست خدمة سحابية. لا تحتاج إلى اشتراك. تعمل على جهازك بالكامل. تحتاج فقط إلى مفتاح API من أي مزود (حتى المجاني).ما الذي تفعله بالضبط؟تكتب أمراً مثل "ابحث عن 5 منافسين لموقعي في مجال التقنية، واستخرج عناوين مقالاتهم الأكثر مشاركة، وأعد تقريراً في ملف نصي". ثم تنام وتعود تجد النتيجة.بصراحة، ما يجعلها مميزة أنها لا تقتصر على البرمجة. يمكنها التحكم في تطبيقات سطح المكتب. تستطيع فتح متصفح، البحث، النقر على روابط، قراءة محتوى، وتنظيم ملفات.على معيار Terminal Bench (وهو اختبار يقارن أدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي)، حققت نسبة نجاح 62.2%. هذا أعلى من Cursor Agent (61.7%) وClaude Code (58%).لا أعرف لماذا لم يسمع بها الكثيرون. ربما لأنها تتطلب خطوتين إضافيتين للتثبيت.---Google Stitch: أنشئ تطبيقاً من وصفة نصيةمن Google Labs. مجانية.تفتح الموقع، تكتب: "أريد تطبيقاً لإدارة مهامي اليومية، مع زر لإضافة مهمة وصندوق لتحديد أولوياتها". خلال دقائق، تظهر واجهة جاهزة.يمكنك التعديل بالكتابة أو الصوت. ثم تحصل على كود React جاهز تنسخه وتستخدمه.400 عملية توليد مجانية يومياً. عدد ليس قليلاً.لمن هذا؟ لمن لديه فكرة تطبيق لكن لا يعرف برمجة. أو يعرف برمجة لكن لا يريد كتابة واجهات من الصفر.---Fig: وكيل آلي يعيش في هاتفكأداة غريبة بعض الشيء.تثبتها على هاتفك (أندرويد فقط حالياً)، تمنحها صلاحيات الوصول إلى الإشعارات وبعض التطبيقات، ثم تطلب منها مهام.أمثلة:· "ذكّرني بمراجعة عقد الإيجار في أول كل شهر"· "إذا وصلتني رسالة من X، قم بالرد تلقائياً بأنني سأرد خلال ساعتين"· "كل صباح، رتب لي ملخصاً لرسائلي غير المقروءة"الفرق بينها وبين المساعد الصوتي العادي أنها تستطيع تنفيذ مهام متعددة الخطوات. لا تقدم تنبيهاً فقط، بل تتصرف.(ملاحظة: هذه الأداة لا تزال تجريبية. قد تستهلك بطارية أكثر من المعتاد.)---Prism وNotebookLM: للبحث والكتابة الأكاديميةPrism من OpenAI. مجانية. منصة للبحث العلمي والكتابة الأكاديمية. تدعم LaTeX (لغة كتابة المعادلات الرياضية)، وتستطيع البحث في قواعد بيانات أكاديمية واسترجاع مراجع حقيقية.NotebookLM من Google. ترفع ملفات (PDF، وورد، نص، روابط يوتيوب) وتطرح أسئلة عليها. الأداة تعطيك إجابات مع إشارة إلى أي جملة في أي ملف استندت إليها. مفيدة لمن يقرأ أبحاثاً أو مراجع كثيرة.الاثنتان مجانيتان.---Presenton: عروض تقديمية على جهازكأغلب أدوات العروض التقديمية تطلب رفع ملفاتك إلى السحاب. Presenton مختلف.تطبيق مفتوح المصدر. تشغله على جهازك باستخدام Docker (أداة لتشغيل البرامج في بيئة معزولة). كل شيء يبقى على جهازك. تختار نموذجاً لغوياً (يمكنك استخدام نموذج مجاني خفيف مثل Phi-2 أو Llama 3)، تكتب موضوع عرضك، وتنتظر.العرض ليس مثالياً مثل العروض المصممة يدوياً. لكنه أفضل من البدء من الصفر.الأداة مناسبة لمن يهتم بالخصوصية أو يعمل في مجال حساس لا يسمح برفع الملفات.---جدول مقارنة سريع (بدون زخرفة):الأداة المجال الرئيسي السعر تعمل على جهازكKISS Sorcar وكيل آلي متعدد المهام مجاني (API خاصتك) نعمGoogle Stitch إنشاء تطبيقات مجاني لاFig أتمتة الهاتف مجاني (تجريبي) نعمPrism بحث أكاديمي مجاني لاNotebookLM تلخيص مستندات مجاني لاPresenton عروض تقديمية مجاني نعم---ثلاثة أخطاء تجعل هذه الأدوات غير مفيدة (وكيف تتجنبها)الخطأ الأول: تجرب الأداة مرة واحدة، لا تعجبك النتيجة، تتركها.الحل: أدوات مثل KISS Sorcar وFig تحتاج تعديل التعليمات. جرب 3 مرات بأوامر مختلفة قبل الحكم.الخطأ الثاني: تستخدم الأداة لمهمة غير مناسبة لها.الحل: Stitch للواجهات وليس قواعد البيانات المعقدة. Prism للأبحاث وليس كتابة الإيميلات.الخطأ الثالث: تخاف من خطوات التثبيت.الحل: إذا كانت الأداة تحتاج تثبيتاً (مثل Sorcar أو Presenton)، خصص لها 30 دقيقة. مرة واحدة فقط.---للمزيد من المراجعات العملية لأدوات الذكاء الاصطناعي، يمكنك قراءة المقال المرتبط:---جرب أداة واحدة هذا الأسبوع فقط. لا تبدأ بستة.