لو عندك مقابلة وعايز تسيب انطباع قوي، تقديم نفسك بالإنجليزي ممكن يكون مفتاح للنجاح. كتير من الناس بتحس بتوتر لما تيجي تتكلم عن نفسها بلغة تانية، لكن مع شوية تحضير وثقة، هتقدر تبهر أي حد زي المحترفين. تعال نشوف إزاي.خطوات لتقديم نفسك زي المحترفين بالإنجليزي:ابدأ ببساطة وثقة: أول حاجة، قدم نفسك بوضوح وببساطة. ممكن تقول "Hi, my name is [اسمك] and I’m a [مجالك] with experience in [التخصصات أو المهارات]."تكلم عن مهاراتك وخبراتك: ركز على الحاجات اللي بتفرقك عن غيرك، زي "I have a strong background in [مجال معين], and I’ve worked on [مشروع معين]."اظهر شغفك: خلي كلامك يعبر عن حبك للي بتعمله. قول مثلا "I’m really passionate about [مجالك], and I’m always looking to improve and learn new skills."اختم بشكل مميز: أخيرا، اختم بإيجابية وثقة. زي "I’m excited to bring my skills and experience to this opportunity and contribute to your team’s success."نصائح سر التألق في أي مقابلة:التدريب: جهز نفسك وتمرن قدام المراية أو مع صديق.الاستماع الجيد: اسمع الأسئلة كويس وخد وقتك في الرد.الابتسامة والثقة: خلي عندك لغة جسد إيجابية، وابتسم دايماً.بكده، هتقدر تعرف ازاى اقدم نفسى بالانجليزى زي المحترفين (سر التألق في أي مقابلة) بكل ثقة واحترافية، وتسيب انطباع مش بس قوي، لكن انطباع يدوم.