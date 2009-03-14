جاوبوني من فضلكم على هذا السؤال؟

مصطفى هاشمي
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الجوائز 17
- تاريخ التسجيل
- 14 مارس 2009
- المشاركات
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- آخر نشاط
ما رأيكم في المدخنين؟
واش هي الفايدة من الدخان؟
واش هي الفايدة من الدخان؟
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لي يتكيف يشوف روحو هو الراجل
و التدخين موت بطيء
مكانش منها راني نتكيف وعلى جالوا كرهت روحي
ما نيش قادر نحبسوا ربما الضغط الذي أعاني منه هو السبب
شوفلي كاش حل خويا حاب نحبس الدخان كرهت حياتيبسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرعلى الايضاح و التبين
و الموضوع صراحة محير
و بشكل عام الشواهد كثيرة فهناك اسر تكونت و الاب مدخن , وهناك من اقلع عن التدخين , و في النهاية كل شئ قضاء و قدر ,
لعله مع الوقت و الوعي الكافي يقلع عن التدخين
و دمت بود
اخوك / دريس
شوفلي كاش حل خويا حاب نحبس الدخان كرهت حياتي
وكرهوني الناس.
مشكور على الرد.
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