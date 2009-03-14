جاوبوني من فضلكم على هذا السؤال؟

مصطفى هاشمي

مصطفى هاشمي

:: عضو مُشارك ::
ما رأيكم في المدخنين؟
واش هي الفايدة من الدخان؟
 
كان واحد تكيف مايزيدش يحبس يوالف عليه
 

الي يتكيف عقلو
user_offline.gif


ربي يهدينا :sleep:
 
التدخين يسبب السرطان
انا عن راي لا اطيق التدخين ولا المدخنين
شكرررررررررررررررررررررررررا
 
مرحباااا
المدخنييين أشخاص عاديين لكن الفرق الوحيد بينهم وبين الناس انهم مدخنين يعني الدخان لا يعتبر ميزة إيجابيه بقدر مايعتبر شي سلبي يميزه عن الاخرين لذلك اذا حاب تكون مميز يعني <غير شكل> .. دخن .. لاااااااا راني نتمسخر برك لانو في الاول والاخير ما احد راح يتضرر غير المدخن نفسووو...
تقبل مروري...

تحياتي..
 
شكرا ريناد على الرد الجميل وشكرا لكل الأعضاء على الردود.
:thumbup::thumbup::thumbup:

 
التدخين:موت بطيء

المدخنين:أشخاص يقتلون أنفسهم بأيديهم

هذا أقل تعريف عندي
شكراااااااا على الموضوع
تحياااتي
مريومة
 
شكرا مريومة
شرفتينا.......

 
التدخين يعني بعد سنين تحميل السرطان عفانا الله واياكم منه الله يبعد بلاه
 
اليك الرد المليار و الكحلة 24

مشكور على الرد:thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
 
التدخين مضر بالصحة
وما كاين حتى فايدة منو
وهو موت بطيء

المشكلة لي جون تاعنا يروحو يشريو القارو وكون يشوفو بيان يلقاو في الباطة بعد مكتوب التدخين مضر بالصحة

عجب فيهم ما نعرف يحبو يقتلو رواحهم ولا كيفاه
وكي تسقسيهم يقولولك نتكيفو تاع نفاحي برك
وزيد فوق هذا الرية تولي كحلة و زعم راهم من السنة 1 ابتدائي وهما يقولهم مش مليح الدخان والمخدرات وهما ما يفهموش
 
شكرا على الموضوع
لوكان جا تدخين فيه فايدة ران مالحقناش عليه
 
التدخين إنتحار
par facilité
...
 
توقيع الورد الأحمر
الحقيقة المؤلمة التي نراها كل اليوم في واقعنا المعاش هي عدد الأطفال المدخنين في مجتمعنا والذي يجعلني أشعر بالإستغراب هو قدرة الدخان في التأثير على مدمنيه فتجد البعض لايملك حق خبزة ولكن عندما تسأله عن الدخان فحاضر وموجود وفي الختام أنهي بمعنى الحديث النبوي الذي قال فيه خاتم الأنبياء ولا تودو بأنفسكم إلى التهلكة



:thumbup1:مشكوور على الموضوع الجميل
 
قال المليار و الكحلة 24:
لي يتكيف يشوف روحو هو الراجل
و التدخين موت بطيء
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مكانش منها راني نتكيف وعلى جالوا كرهت روحي
ما نيش قادر نحبسوا ربما الضغط الذي أعاني منه هو السبب
 
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


جزاك الله خيرعلى الايضاح و التبين


و الموضوع صراحة محير

و بشكل عام الشواهد كثيرة فهناك اسر تكونت و الاب مدخن , وهناك من اقلع عن التدخين , و في النهاية كل شئ قضاء و قدر ,

لعله مع الوقت و الوعي الكافي يقلع عن التدخين


و دمت بود

اخوك / دريس
 
قال aucun avenir:
مكانش منها راني نتكيف وعلى جالوا كرهت روحي
ما نيش قادر نحبسوا ربما الضغط الذي أعاني منه هو السبب
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رانا نتكيفو وما قدرناش نحبسو
مرسيييييييي عليك.
 
قال drissemed:
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


جزاك الله خيرعلى الايضاح و التبين


و الموضوع صراحة محير

و بشكل عام الشواهد كثيرة فهناك اسر تكونت و الاب مدخن , وهناك من اقلع عن التدخين , و في النهاية كل شئ قضاء و قدر ,

لعله مع الوقت و الوعي الكافي يقلع عن التدخين


و دمت بود

اخوك / دريس
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شوفلي كاش حل خويا حاب نحبس الدخان كرهت حياتي
وكرهوني الناس.
مشكور على الرد.
 
قال مصطفى هاشمي:
شوفلي كاش حل خويا حاب نحبس الدخان كرهت حياتي
وكرهوني الناس.
مشكور على الرد.
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اوكي خويا سوف أعطيك الحل يكون غير خاطرك اخي

إنتظرني قليلا فقط كي اوضح فيه جيدا
 
رجعنا وابشر بالرد
ومعليش لو اطول بالكلام
فيه كثير طرق مستخدمة للتخلص والوقاية من التدخين
ومجربة ولها فائدة ونتائج ايجابية واضحة ومفيدة لكل الجنسين
وبالنسبة لإقناع الشخص بترك التدخين
هذا يعتمد على الشخص نفسه اذا هو مقتنع بتركه
راح يترك بدون ما يأثر عليه احد
والارادة والعزيمة فوق كل شيء ولاكن لا يمنع بالمحاولة
بالكلام والصور وضرب الامثال لك تتضح صورة متكاملة له
لكي تستفيد منها وتتأثر بها وتترك التدخين ..

وفيه طرق عديدة ومفيدة ومجربة
ومن هذه الطرق :


الخطوة الأولى
عليك أن تنقطع تماما عن التدخين
لأن التخفيف منه تدريجيا إلى حد الانقطاع ليس بالأمر السهل .
في الأسابيع الأولى عليك أن تبتعد قدر الإمكان عن المدخنين
كي لا تعود إلى التدخين لإرضاء صديق ولو بسيجارة واحدة


الخطوة الثانية
عليك أن تهاجم التدخين بكل أشكاله لأن ذلك يقوي موقفك منه
وكرهك له وقد يعتبر أصحابك المدخنين أنك أصبحت مزعجا
ولكن يتقبلونك بعد حين ..


الخطوة الثالثة
عليك أن تستحم مرة أو مرتين في اليوم بالماء الحار
ثم بالماء البارد المنعش فيساعدك ذلك على تقوية إرادتك
وعندما تحن إلى السيجارة تناول الفاكهة أو علكة...


الخطوة الرابعة
عليك تنظيف رئتيك من رواسب التدخين باتباع الاتي
امشِ يوميا في الهواء الطلق عدة مرات.
حاول أن تشرب كوب حليب طازج محلى بالعسل يوميا
فهذا يساعدك على تنظيف رئتيك..


الخطوة الخامسة
أكثر من تناول الفاكهة والخضار الطازجة
لأنها تساعد على التخلص من سموم التدخين
وبالأخص المجفف منها كالتمر والزبيب والتين ..


الخطوة السادسة
تناول خمس وجبات يوميا عوضا عن ثلاث
فهذا يركز مستوى السكر في دمك
إلى أن يعتاد جسمك تركيزه بنفسه..


.............................

وهناك طريقة مجربة في احد العيادات
تساعد في ترك التدخين في ( 5 ) ايام فقط :

اليوم الأول :
- يردد المدخن لنفسه وبرغبة قوية انه لن يدخن على
الإطلاق ثم يبدأ يومه بشرب كوبين من الماء بعدها يتنفس
تنفسا عميقا و في كل مرة يعد من 1 إلي 5 ثم ينحني إنحاء
( كركوع الصلاة ) ويخرج النفس من الفم ثم يكح 3 مرات
مع رفع الحجاب الحاجز في كل مرة مما يؤدى إلى رفع كفاءة الرئة.

- الحصول على دش فاتر أو ماء بارد في الصباح
الباكر لمدة ثلاث دقائق مع تدليك الجهة
اليسرى من الصدر والذراع الأيسر بفوطة مبللة
بالماء حتى يحمر الجلد وذلك لتنقية الدم
من النكوتين .

- بعد ذلك يمارس رياضة المشي لمسافة 500 متر .
- المواظبة على شرب الماء بحيث لا يقل عن لترين مع تناول
عصير البرتقال والليمون .

- بعد الظهر يحصل على دش مرة أخرى مع التدليك.
- قبل النوم يقوم يومه بشرب كوبين من الماء بعدها يتنفس
تنفسا عميقا و في كل مرة يعد من 1 إلى 5 ثم ينحني إنحاء
( كروكوع الصلاة ) ويخرج النفس من الفم ثم يكح 3 مرات
مع رفع الحجاب الحاجز في كل مرة ويحصل على دش
للمرة الثالثة مع نفس التدليك .



اليوم الثاني :
- يكرر ما سبق مع تغيير منطقة التدليك إلى منطقة الصدر
الأيمن والذراع الأيمن مع الدعاء إلى الله بنية صادقة
أن يساعده على الإقلاع عن التدخين .


اليوم الثالث :-
تكرار ما سبق مع تدليك منطقة البطن والظهر
مع الدعاء إلى الله .

اليوم الرابع : -
تكرار ما سبق مع تدليك الساق اليسرى فقط .

اليوم الخامس :
نفس البرنامج مع تدليك الساق اليمنى فقط .


..............................

smok.gif


..............

تاريخ التدخين في حياة الانسان
التدخين مادة سامة يتناولها الإنسان باشتياق
وقد يعرف مدى خطورتها على الجسم ولكن يتجاهل هذا الأمر...


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" أخوك : دريس "
 

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