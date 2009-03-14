جاوبوني من فضلكم على هذا السؤال؟

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ومعليش لو اطول بالكلام

فيه كثير طرق مستخدمة للتخلص والوقاية من التدخين

ومجربة ولها فائدة ونتائج ايجابية واضحة ومفيدة لكل الجنسين

وبالنسبة لإقناع الشخص بترك التدخين

هذا يعتمد على الشخص نفسه اذا هو مقتنع بتركه

راح يترك بدون ما يأثر عليه احد

والارادة والعزيمة فوق كل شيء ولاكن لا يمنع بالمحاولة

بالكلام والصور وضرب الامثال لك تتضح صورة متكاملة له

لكي تستفيد منها وتتأثر بها وتترك التدخين ..

وفيه طرق عديدة ومفيدة ومجربة

ومن هذه الطرق :

الخطوة الأولى

عليك أن تنقطع تماما عن التدخين

لأن التخفيف منه تدريجيا إلى حد الانقطاع ليس بالأمر السهل .

في الأسابيع الأولى عليك أن تبتعد قدر الإمكان عن المدخنين

كي لا تعود إلى التدخين لإرضاء صديق ولو بسيجارة واحدة

الخطوة الثانية

عليك أن تهاجم التدخين بكل أشكاله لأن ذلك يقوي موقفك منه

وكرهك له وقد يعتبر أصحابك المدخنين أنك أصبحت مزعجا

ولكن يتقبلونك بعد حين ..

الخطوة الثالثة

عليك أن تستحم مرة أو مرتين في اليوم بالماء الحار

ثم بالماء البارد المنعش فيساعدك ذلك على تقوية إرادتك

وعندما تحن إلى السيجارة تناول الفاكهة أو علكة...

الخطوة الرابعة

عليك تنظيف رئتيك من رواسب التدخين باتباع الاتي

امشِ يوميا في الهواء الطلق عدة مرات.

حاول أن تشرب كوب حليب طازج محلى بالعسل يوميا

فهذا يساعدك على تنظيف رئتيك..

الخطوة الخامسة

أكثر من تناول الفاكهة والخضار الطازجة

لأنها تساعد على التخلص من سموم التدخين

وبالأخص المجفف منها كالتمر والزبيب والتين ..

الخطوة السادسة

تناول خمس وجبات يوميا عوضا عن ثلاث

فهذا يركز مستوى السكر في دمك

إلى أن يعتاد جسمك تركيزه بنفسه..

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وهناك طريقة مجربة في احد العيادات

تساعد في ترك التدخين في ( 5 ) ايام فقط :

اليوم الأول :

- يردد المدخن لنفسه وبرغبة قوية انه لن يدخن على

الإطلاق ثم يبدأ يومه بشرب كوبين من الماء بعدها يتنفس

تنفسا عميقا و في كل مرة يعد من 1 إلي 5 ثم ينحني إنحاء

( كركوع الصلاة ) ويخرج النفس من الفم ثم يكح 3 مرات

مع رفع الحجاب الحاجز في كل مرة مما يؤدى إلى رفع كفاءة الرئة.

- الحصول على دش فاتر أو ماء بارد في الصباح

الباكر لمدة ثلاث دقائق مع تدليك الجهة

اليسرى من الصدر والذراع الأيسر بفوطة مبللة

بالماء حتى يحمر الجلد وذلك لتنقية الدم

من النكوتين .

- بعد ذلك يمارس رياضة المشي لمسافة 500 متر .

- المواظبة على شرب الماء بحيث لا يقل عن لترين مع تناول

عصير البرتقال والليمون .

- بعد الظهر يحصل على دش مرة أخرى مع التدليك.

- قبل النوم يقوم يومه بشرب كوبين من الماء بعدها يتنفس

تنفسا عميقا و في كل مرة يعد من 1 إلى 5 ثم ينحني إنحاء

( كروكوع الصلاة ) ويخرج النفس من الفم ثم يكح 3 مرات

مع رفع الحجاب الحاجز في كل مرة ويحصل على دش

للمرة الثالثة مع نفس التدليك .

اليوم الثاني :

- يكرر ما سبق مع تغيير منطقة التدليك إلى منطقة الصدر

الأيمن والذراع الأيمن مع الدعاء إلى الله بنية صادقة

أن يساعده على الإقلاع عن التدخين .

اليوم الثالث :-

تكرار ما سبق مع تدليك منطقة البطن والظهر

مع الدعاء إلى الله .

اليوم الرابع : -

تكرار ما سبق مع تدليك الساق اليسرى فقط .

اليوم الخامس :

نفس البرنامج مع تدليك الساق اليمنى فقط .

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تاريخ التدخين في حياة الانسان

التدخين مادة سامة يتناولها الإنسان باشتياق

وقد يعرف مدى خطورتها على الجسم ولكن يتجاهل هذا الأمر...

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