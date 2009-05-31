كيــــــــــف تعاتـــــــب من تحــــــب دون ان تجرحـــــــه!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته







كيف تعاتب صديقك دون ان تجرحه ؟؟؟؟

العتاب فيه صفاء والنفوس والعتاب على قدرالمحبه , قول يتداوله الناس ، لكن العتاب لايكون اسلوبآ فعالآ إالا إذا استخدم في الوقت المناسب ومع الشخص المناسب الذي الذي يقبل العتاب اللطيف بصدر رحب وفي مقوله لعمربن الخطاب رضي الله عنه يقول : لاتقطع اخاك على ارتياب ، ولاتهجر دون استعتاب .

وحتى لاتخسر اصدقاؤك من عتابك لهم



اقدم لكم فيما يلي ســــــــــت نصائـــــــــــح في هذا الشأن :

حــــــــــــدد عـــــــــتابك

فلا يجب ان يزيد عتابك على حد معين ، ولاتحول كلامك لنوع من التوبيخ ولاتكرر ماتقوله ولاتلح كثيرآ ،حتى لايتحول كلامك لنوع من الهجوووم غير المحبب .







لاتتهــــــــــــــــــــاون

بينما لايجب ان يزيد عتابك على حد معين ، يلزم ايضآ ان لاينقص عن الحد الذي يجعله فعالآ ، ومن ثم يتمادى في عدم مراعاة مايضايقك .







لاتــــــــــوجه إتهامآ مبـــــــــاشرآ

فلا يجب ان تضع صديقك موضع المتهم ، فتضطره للدفاع عن نفسه بطريقه تبدو وكأنه يبرئ شخصيته من تهمه مؤكـــــــــده ، فذالك يوغر صدره إتجاهك ، وربما تخسره جزئيآ أو كليآ.







ضــــــــــع النقــــــــــاط على الحروف

عندما تعاتب صديقك حدد بدقه الاشياء التي ضايقتك منه ، بمعنى ان تضع النقاط على الحروف ، مع التاكد عند عتابك انك باق على صداقته ، وان عتابك ماهو إلا من باب البقاء على الود القديــــــــــم.







كــــــــــــن مـــــــــــهذبآ

فلا تستخدم ابدآ كلمات خارجه عن الأدب ، وانتق الفاظك بعنايه ، حتى لاتحرج صديقك فلا يعود ينسى كلماتك .







كــــــــــــــن هـــــــــــادئأ

لاترفع صوتك ، وتكلم بهدوء ودون إنفعال ، وتذكــــــــــــر إنك تعـــــــــــــــاتب













ولا

تشـــــــــــــــــاجر

من أجمـــل ما تعلمــت

ور الــــروح دة