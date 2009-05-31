كيــــــــــف تعاتـــــــب من تحــــــب دون ان تجرحـــــــه!

أ

أشرقت

:: عضو مَلكِي ::
أوفياء اللمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيف تعاتب صديقك دون ان تجرحه ؟؟؟؟
العتاب فيه صفاء والنفوس والعتاب على قدرالمحبه , قول يتداوله الناس ، لكن العتاب لايكون اسلوبآ فعالآ إالا إذا استخدم في الوقت المناسب ومع الشخص المناسب الذي الذي يقبل العتاب اللطيف بصدر رحب وفي مقوله لعمربن الخطاب رضي الله عنه يقول : لاتقطع اخاك على ارتياب ، ولاتهجر دون استعتاب .

وحتى لاتخسر اصدقاؤك من عتابك لهم
اقدم لكم فيما يلي ســــــــــت نصائـــــــــــح في هذا الشأن :

حــــــــــــدد عـــــــــتابك

فلا يجب ان يزيد عتابك على حد معين ، ولاتحول كلامك لنوع من التوبيخ ولاتكرر ماتقوله ولاتلح كثيرآ ،حتى لايتحول كلامك لنوع من الهجوووم غير المحبب .

لاتتهــــــــــــــــــــاون

بينما لايجب ان يزيد عتابك على حد معين ، يلزم ايضآ ان لاينقص عن الحد الذي يجعله فعالآ ، ومن ثم يتمادى في عدم مراعاة مايضايقك .

لاتــــــــــوجه إتهامآ مبـــــــــاشرآ

فلا يجب ان تضع صديقك موضع المتهم ، فتضطره للدفاع عن نفسه بطريقه تبدو وكأنه يبرئ شخصيته من تهمه مؤكـــــــــده ، فذالك يوغر صدره إتجاهك ، وربما تخسره جزئيآ أو كليآ.

ضــــــــــع النقــــــــــاط على الحروف

عندما تعاتب صديقك حدد بدقه الاشياء التي ضايقتك منه ، بمعنى ان تضع النقاط على الحروف ، مع التاكد عند عتابك انك باق على صداقته ، وان عتابك ماهو إلا من باب البقاء على الود القديــــــــــم.

كــــــــــــن مـــــــــــهذبآ

فلا تستخدم ابدآ كلمات خارجه عن الأدب ، وانتق الفاظك بعنايه ، حتى لاتحرج صديقك فلا يعود ينسى كلماتك .

كــــــــــــــن هـــــــــــادئأ

لاترفع صوتك ، وتكلم بهدوء ودون إنفعال ، وتذكــــــــــــر إنك تعـــــــــــــــاتب

ولا
تشـــــــــــــــــاجر

من أجمـــل ما تعلمــت
ور الــــروح دة
 
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سلام عليكم
معليش نزيد بعض النصائح ؟
شوف زيد فان قلو محلا فراقك حتا يزيد هو يتعلق بيك
وزيد جرحو شوية باش يحس بالضر وعاود واسيه او ونسو :001_tt1: راه يطيح فيك سيرمون
بالصح انا منستعملش هذو العفايس راني تلقائي ولي فالقلب فاللسان في ذيك الدقيقة كي نكون مع واحد اني نقلو لي جات
 
السلام عايكم
شكرا لك موضوع مهم ارجوا ان يفيد الجميع
 
أشكر لكم جميل المرور
و تفضلكم بالردود العطرة
تحيااااااتي للجمبع
 
الله يعطيك الصحة ان بروحي راني محتاج هاد النصائح
وفي هاد الوقت بالدات
 
مشكوررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
تقبلي مروري
 
أشكر لكما عزيزاي جميل المرور
و تفضلكما بالردود العطرة
تحيااااااتي لكما
 
و فيك بارك أشكرك للمرور الجميل
و لردك العطر
تحيــــــااااتي لك
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مشكوووووووووووووووووووورة على الموضوع المميز
 
أشكركم للمرورالعطر
و لرددوكم الجميلة
تحياااتي للجميع
 
قال أشرقت:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



كيف تعاتب صديقك دون ان تجرحه ؟؟؟؟

العتاب فيه صفاء والنفوس والعتاب على قدرالمحبه , قول يتداوله الناس ، لكن العتاب لايكون اسلوبآ فعالآ إالا إذا استخدم في الوقت المناسب ومع الشخص المناسب الذي الذي يقبل العتاب اللطيف بصدر رحب وفي مقوله لعمربن الخطاب رضي الله عنه يقول : لاتقطع اخاك على ارتياب ، ولاتهجر دون استعتاب .



وحتى لاتخسر اصدقاؤك من عتابك لهم

اقدم لكم فيما يلي ســــــــــت نصائـــــــــــح في هذا الشأن :



حــــــــــــدد عـــــــــتابك



فلا يجب ان يزيد عتابك على حد معين ، ولاتحول كلامك لنوع من التوبيخ ولاتكرر ماتقوله ولاتلح كثيرآ ،حتى لايتحول كلامك لنوع من الهجوووم غير المحبب .



لاتتهــــــــــــــــــــاون



بينما لايجب ان يزيد عتابك على حد معين ، يلزم ايضآ ان لاينقص عن الحد الذي يجعله فعالآ ، ومن ثم يتمادى في عدم مراعاة مايضايقك .



لاتــــــــــوجه إتهامآ مبـــــــــاشرآ



فلا يجب ان تضع صديقك موضع المتهم ، فتضطره للدفاع عن نفسه بطريقه تبدو وكأنه يبرئ شخصيته من تهمه مؤكـــــــــده ، فذالك يوغر صدره إتجاهك ، وربما تخسره جزئيآ أو كليآ.



ضــــــــــع النقــــــــــاط على الحروف



عندما تعاتب صديقك حدد بدقه الاشياء التي ضايقتك منه ، بمعنى ان تضع النقاط على الحروف ، مع التاكد عند عتابك انك باق على صداقته ، وان عتابك ماهو إلا من باب البقاء على الود القديــــــــــم.



كــــــــــــن مـــــــــــهذبآ



فلا تستخدم ابدآ كلمات خارجه عن الأدب ، وانتق الفاظك بعنايه ، حتى لاتحرج صديقك فلا يعود ينسى كلماتك .



كــــــــــــــن هـــــــــــادئأ



لاترفع صوتك ، وتكلم بهدوء ودون إنفعال ، وتذكــــــــــــر إنك تعـــــــــــــــاتب






ولا
تشـــــــــــــــــاجر

من أجمـــل ما تعلمــت
ور الــــروح دة
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