كيــــــــــف تعرفيـــــن شخصيتـــــــك من شعــــــرك!! اللون و النوع و الطول و القصر

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ​

كيف تعرف شخصيتك

كيف تعرف شخصيتك من شعرك

الشعــــر الاسود:

صاحبة هذا اللون تملك شخصيه قويه ومبهره انسانيه تحب الظهور عصبيه

تغضب من امور بسيطه وتصبح حليمه في امور صعبه تحب التجدد في كل شي

دون تردد ولكنها تتردد كثيراً في تغيير لون شعرها ومن الصعب بأن تقوم بتغييره

على الرغم انها متجدده ، انسانيه هادئه ورومانسيه

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الشعــــر البني الغامق:

انسانيه غربيه في طباعها فأحياناً تجدها انطوائيه واحياناً تجدها اجتماعيه تحب

الاطفال لدرجة تمثيلها لهم. تسعى للشهره بشكل بسيط خجوله ومندفعه وايضاً

متجدده وكثيرا ماتقوم بتغيير لون شعرها لأنها اشعر بالملل من كل شي يحيط بها.

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الشعــــر الكستنائي:

غريبه جداً جداً وعاطفه لدرجه لاتحتمل ولكنها خبيثه ومتشائمه من كل شيء انها

انسانه متسرعه في قراراتها مندفعه في حل الامور كلها مهما كان عظمتها ولكن

يشهد لها الجميع بانها طموحه علماً وتحب الاضواء ويهمها الرجل الثري والجميل

وتحب الجمال علماً بأنها فوضويه جداً جداً لدرجة تكرهها هي.

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الشعــــر الأشقر بأنواعه:

انسانه متمسكه بجمالها ولكنها لاتثق بنفسها كثيراً وغالباً ماتراها مرتبكه ومنفعله فهي

انسانه بيتوتيه وتحب الانطلاق مع كل غريب وعجيب تحب الناس وبعضهن تعتمد

بجمالها على لون شعرها لأنه محبب لدى الجميع رجالاً كانوا أو نساء.

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الأشكــــال:

من المعروف بأن الشعر له شكلان

1-الكثيف

2-الخفيف

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كيف تعرف شخصيتك

كيف تعرف شخصيتك من شعرك ​

صاحبــة الشعر الكثيف:

انسانه هادئه وطموحه ولكن تصادف الكثير من العقبات والتي تمر عليها بسلام

انها ذواقه ومتظائله تسعى دائماً لإحاطة شعرها بشيئ يلم بعثرته واحياناً تكره

نفسها من كثافة وغزارة شعرها لأنها تعتبره لا يليق بأنوثتها على الرغم انه

اكثر جاذبيه وجمال من الشعر الخفيف. ​

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صاحبــة الشعر الخفيف:

تحب البساطه وتسعى للأطفال دائماً انسانه تشعر بعدم الإستقرار حتى ولو

كانت مستقره يائسه نوعاً ما تحب تغيير لون شعرها كثيراً حتى لاينتبه الآخرين

لضعفه تقوم باظهاره بأي شكل من الاشكال ولكن وعلى الرغم من كل معاناته

ا منه فهي تعتز به اكثر من صاحبة الشعر الكثيف.

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نوعيتــــه:

الشعــــر الناعم:

شخصيه بسيطه متردده في كثير من الاعمال انسانيه قليلاً ماتجيدها استغلاليه

فلا تجيد استغلال وقتها ولا علاقاتها على الرغم انها اجتماعيه بطبعها الا انها

خجوله في كثير من الاشياء.

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الشعــــر المتوسط الملمس:

انسانه عصبيه ويأتي الامر على حسب الظروف التي تمر فهي انسانه طموحه

ولكنها تشعر بالتذبذب وعدم الاستقرار على الرغم انها قليلاً ماتشعر بهذا الامر

الا انها تكرهه بنفسها وتشعر بأته يعيبها او يؤذيها.

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الشعــــر المجعد:

انسانه تملك شخصيه قويه ومرحه جداً وهادئه طموحه تعشق الاستقرار

تسعى للتجديد ولكنها تشعر احياناً بالملل الناتج عن ارهاقها في ايجاد الشكل

المناسب لظهورها على الرغم من ذلك هي انسانه متفائله وتسعى للأطفال.

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الطـــــول:

الشعر الطويل: يدل على هدوء وحب الرومانسيه والوحده والحياة الفكلوريه اي الإلتزام بالاصالة

وصاحبة هذا الشعر انسانه معتدله هادئه دقيقه في اي عمل تقوم بعمله لاتنظر

لشيء بقدر ماتنظر لعملها ونجاحها ولكن بالرغم من كل هذا تجدها

انسانه خجوله وإنطوائيه.

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الشعـــر المتوسط يصل لنصف الظهر:

كثيراً مايقال عنها متعجرفه ولكن مظهرها الخارجي لايفسر مابداخلها فهي انسانه

محبوبه ولطيفه طيبه ولكنها حريصه جداً ودقيقه ولا تحب ان يتصورها

الناس بشكل يختلف عن حقيقتها فهي انسانه عادله وتصلح بأن تكون

محاميه او محققه او باحثه.

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الشعـــر المكثف (الكاريه)

يقال بأنها انسانه بسيطه ومرحه ومتجدده تحب الانطلاق للأفضل في دنيا الموضه

انسانه منظمه ولكن على الرغم من تنظيمها فهي انسانه عشوائيه وتجدها

في بعض الاحيان منظمه في شكلها فقط اما عملها تشعر وكأنها مجبوره

عليه فهي إمرأه لاتصلح بالعمل الحسابي انما العمل البسيط والذي لايأخذ

وقتها والذي تعتقد بأن صديقتها اولى الناس به.

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الشعــــر القصير:

انسانه مستهزه في الامور الشخصيه وجديه في عملها فعندما تراها تشعر بأنها

انسانه لامباليه بكل شؤون حياتها على الرغم انها انسانه عمليه وللحقيقه

هي مستهتره في علاقتها بالناس لانها تعتقد بأن البشر لن ينقذها فهي

شخصيه غريبه جداً ومن الصعب فهمها منطلقه لكنها حنونه جداً فلا تسعى

لظلم او جرح انسان ​