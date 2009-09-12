العالم المفقود - عالم الديناصورات - صور حصرية مني لكم

مرحباا بكم أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية



ها انا اليوم احظرت لكم مجموعة من الصور لمعرض اقيم في فندق شيراتون الدوحة,قطر (عام 2006)





معرض يعرض فيه هياكل عظمية من العالم المفقود ... حيث يعرض فيه مجموحة من الحفريات و القشريات و الهياكل العظمية للديناصورات من شتى الانواع





حقا كان معرض خيالي و نفيس من نوعه لانك تشاهد امام نظريك ابداع الله سبحانه وتعاله في خلق الديناصورات التي عاشت قبلنا منذ الاف السنين على هذا الكوكب





الصور ملتقطة من عدسة كمرتي الخاصة (الهاتف) المتواضعة اهداء لكم ... اترككم مع الصور ...

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دمتم بود في الاخير اتمنى ان تكون قد نالت الصور اعجابكمدمتم بود

ملاحظة: الموضوع طرحته من مدة ليست بقريبة و لكن بسبب النكسات التي حدثت للشبكة فُقد!! وها انا اعيد طرحه اليوم من جديد متحديا كل النكسات التي حصل للشبكة ,,