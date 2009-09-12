العالم المفقود - عالم الديناصورات - صور حصرية مني لكم

Fethi.dz

Fethi.dz

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مرحباا بكم أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية

ها انا اليوم احظرت لكم مجموعة من الصور لمعرض اقيم في فندق شيراتون الدوحة,قطر (عام 2006)


معرض يعرض فيه هياكل عظمية من العالم المفقود ... حيث يعرض فيه مجموحة من الحفريات و القشريات و الهياكل العظمية للديناصورات من شتى الانواع


حقا كان معرض خيالي و نفيس من نوعه لانك تشاهد امام نظريك ابداع الله سبحانه وتعاله في خلق الديناصورات التي عاشت قبلنا منذ الاف السنين على هذا الكوكب


الصور ملتقطة من عدسة كمرتي الخاصة (الهاتف) المتواضعة اهداء لكم ... اترككم مع الصور ...


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في الاخير اتمنى ان تكون قد نالت الصور اعجابكم

دمتم بود ☺️

ملاحظة: الموضوع طرحته من مدة ليست بقريبة و لكن بسبب النكسات التي حدثت للشبكة فُقد!! وها انا اعيد طرحه اليوم من جديد متحديا كل النكسات التي حصل للشبكة ,,
 
ماشاء الله ..
و الله صور قمة , تضعك أمام الواقع و الخيال ..
شكرا على هذه الحصرية الرائعة .
 
ابداع منقطع النضير
أسعدني التواجد في الموضوع
 
مشكور اخي على الصور الرائعة والنادرة لهذا المخلوق النادر..
 
صور رائعة فعلا
بارك الله فيك
 
بارك الله فيك اخي على الصور الرائعة
مشكووووووووووووور
 
ماشاء الله ..
و الله صور قمة , تضعك أمام الواقع و الخيال ..
شكرا على هذه الحصرية الرائعة .
 
يا حصراتاه ... موضوع من عهد الديناصورات ... اسم على مسمى ... من المواضيع التي طرحتها في بداياتي في اللمة الجزائرية عام 2006. ها انا اليوم اعيد رفع الصور الرائعة والتي منذ ذلك الزمن لم احظر او اشاهد معرض مماثل بالحجم هذا لمختلف الهياكل والقشريات خاصة بالديناصورات.

موضوع يعيدني للزمن الجميل .. زمن كانت المنتديات فيه على اوجها عطائًا وازدهارًا.
 
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