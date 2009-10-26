إمـــــي

faridd

faridd

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جانفي 2009
المشاركات
1,419
النقاط
37

والذي أجرى قبلَ تكويني القلمْ

و أوجدني وحنـيني من عدم

انـي اليومَ وبعد كلِ يــوم

أبحثُ في حنايـا الــيوم

عن عيونِ أمـي التي لم تنم

بـين الألـمِ و الألـــم

كأنّ الفـؤادَ قُـتِّلَ بعدما ظُلِم

وكأنّ صدركِ بعـدها حُـرِم

أن يتــــنفسَ كــأيِّ أم

فمـن غيركِ تـكونُ لي أم

شهرا والكون بعدهُ عُــدِّم

جسدُ أمـي في ديارِ العرب

وطيفُها يُراقصني في ديارِ العجم

فوالذي خلق الجسد والروح مـعاً

أني أفزع كلـما قرأتُ كلمة أم

والـذي لا يُسأل عـن مـكانهِ

أني أرى ألمـي هـمَّ وسْـتلم

يسْأل الـقدر بل إيـاهُ يَــلُم


***

ليس لذكراكِ مـكانً أو زمـن

فكلُ الـذي أملُكهُ حُــلُم

يُراودنـي في كلِ وطــن

مـالي والأحزانُ تجولُ كل المدن

وتـبِيتُ عندي ، وتأمرني ياهذا قُم

قـمنا للأحزانِ كـلها ، و لــم

تتركنا ، وما عـرفتْ فينا الندم
 
M

MoOn TeArS

:: عضو شرفي ::
إنضم
2 أفريل 2007
المشاركات
7,110
النقاط
317
روعة روعة روعة والله
بكل ماتحمله الكلمة من معنى
تسلم ايديك
اخي العزيز فريد
دمت بود
و
في رعاية الله
 
ا

الظل الطويل

:: عضو فعّال ::
إنضم
12 أوت 2009
المشاركات
2,714
النقاط
157
أخيـ والله احاسيســ سامية وراقية
يا ليتـ نبقا نذكرها في كلــ لحظة
دمت ودامتـ هديـ الكلماتـــ

تحياتيــــــــــــــــ...
 
ا

الخمـيائي

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 جانفي 2009
المشاركات
216
النقاط
6
و لا أروع ...
بـــــــوركت يُمناك اخي الفاضل المحترم

تــقبّــل فــائــق احــترامــي و تــقديــري
 
ر

ربيع 1976

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 أكتوبر 2009
المشاركات
38
النقاط
3
العمر
46
يعطيك ألف صحة أخي فريد

كلماتك جد رائعة ومعبرة
 
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jinan27

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 مارس 2009
المشاركات
1,094
النقاط
37
كلمة أم فقط لوحدها الدنيا وما فيها
أرى أنك محروم من امك وهأنت تناجيها بالقلم
والله تأثرت جدا بكلماتك لما لا وهي عن أجمل ما اعطانا الله وهي الأم
الشكر لا يكفي هته المرة ما وجدت غير جزاك الله خيرا
ربي يعوضك خيرا عن حرمانك من عاطفة الأم
حفظك الرحمان
 
faridd

faridd

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جانفي 2009
المشاركات
1,419
النقاط
37
قال jinan27:
كلمة أم فقط لوحدها الدنيا وما فيها

أرى أنك محروم من امك وهأنت تناجيها بالقلم
والله تأثرت جدا بكلماتك لما لا وهي عن أجمل ما اعطانا الله وهي الأم
الشكر لا يكفي هته المرة ما وجدت غير جزاك الله خيرا
ربي يعوضك خيرا عن حرمانك من عاطفة الأم

حفظك الرحمان
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كل الشكر جينان على إحساسك الشاعري
يسعدني دائما مرورك
 
R

raouf1999

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 أكتوبر 2009
المشاركات
481
النقاط
17
قصيدة روعى والله تابع تألقك معنا
 
faridd

faridd

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جانفي 2009
المشاركات
1,419
النقاط
37
جميل جداً مروركم
وأسعدني كـثيرا
 
S

silena samanta

:: عضو فعّال ::
إنضم
15 جويلية 2007
المشاركات
2,683
النقاط
319
سلمت يمناك اخي فريد
خاطرة رائعة جدا والذي زادها جمالا انها عن الام
 
faridd

faridd

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جانفي 2009
المشاركات
1,419
النقاط
37
والذي زادها جمالا أكثر مرورك سيدتي
تحياتي الخاصة
 
faridd

faridd

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جانفي 2009
المشاركات
1,419
النقاط
37
الجميل مرورك أخي ـ حميد ـ
 
هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
266
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة

يتغنى حنينك للأم بــــ كلماتك ويتراقص شوقا لها

جميلة مشاعرك بصدقها اخي فريد

ما رارقها كلمات

طاب قلمك

ودي وتقديري
 
ف

فؤاد27

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 أفريل 2010
المشاركات
284
النقاط
7
أكتفي بصمتي في حق كلماتك الصادقة

و أكتفي بصمتي لأنني لو تكلمت في حق الأم

لأنقصت من حقها و فضلها علينا


شكرا على صدقك
 
faridd

faridd

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جانفي 2009
المشاركات
1,419
النقاط
37
قال rozawra:
يتغنى حنينك للأم بــــ كلماتك ويتراقص شوقا لها

جميلة مشاعرك بصدقها اخي فريد

ما رارقها كلمات

طاب قلمك


ودي وتقديري
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إحتراماتي سيدتي و تشكراتي
على مرورك المعطر بعبق الحروف السلسة
 
faridd

faridd

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جانفي 2009
المشاركات
1,419
النقاط
37
قال فؤاد27:
أكتفي بصمتي في حق كلماتك الصادقة


و أكتفي بصمتي لأنني لو تكلمت في حق الأم

لأنقصت من حقها و فضلها علينا



شكرا على صدقك
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شكرا على المرور فـؤاد
صمتك فيه أكثر مما في كلماتي
 
faridd

faridd

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جانفي 2009
المشاركات
1,419
النقاط
37
لا أعلم لماذا تمّ نقلها إلى هنا
فهي من وحي قلمي ؟؟؟
 
م

متيم بالجزائر

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 أفريل 2010
المشاركات
40
النقاط
2
لا احد يستحق هذه الكلمات الا الام
جميل ما ابدعت اخي فريد

دام قلمك ينبض بالسحر
تقبل مروري المتواضع
 
faridd

faridd

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جانفي 2009
المشاركات
1,419
النقاط
37
قال متيم بالجزائر:
لا احد يستحق هذه الكلمات الا الام
جميل ما ابدعت اخي فريد

دام قلمك ينبض بالسحر
تقبل مروري المتواضع
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الجميل و الأجمل مرورك أخي
كل الشكر على الكلمات المشجعة
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