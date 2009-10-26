كلمة أم فقط لوحدها الدنيا وما فيها

أرى أنك محروم من امك وهأنت تناجيها بالقلم

والله تأثرت جدا بكلماتك لما لا وهي عن أجمل ما اعطانا الله وهي الأم

الشكر لا يكفي هته المرة ما وجدت غير جزاك الله خيرا

ربي يعوضك خيرا عن حرمانك من عاطفة الأم