شحال عمرك في اللمة ؟

السلام عليكم

bon انا جديد معاكم mais en même temps كنت دايما نشوف اللمة من قبل ما نسجل حتى ديسيديت وحد الخطرة نسجل ( كنت راح نتيليشارجي عفسة ما بانوليش الروابط ما نكذبش :biggrin: )

شحال عمر كل واحد فيكم هنا ؟ و كمي تخممو مليح شحال قادرين تريحو في اللمة هاذي عام ولا عامين ؟ ولا كثر ولا قل ؟:confused1: