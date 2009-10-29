شحال عمرك في اللمة ؟

K

KYNG

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
22 مارس 2009
المشاركات
113
الإعجابات
0
النقاط
6
#1
السلام عليكم

bon انا جديد معاكم mais en même temps كنت دايما نشوف اللمة من قبل ما نسجل حتى ديسيديت وحد الخطرة نسجل ( كنت راح نتيليشارجي عفسة ما بانوليش الروابط ما نكذبش :biggrin: )

شحال عمر كل واحد فيكم هنا ؟ و كمي تخممو مليح شحال قادرين تريحو في اللمة هاذي عام ولا عامين ؟ ولا كثر ولا قل ؟:confused1:

المنتديات كيما الكلايص نتاع l'école ,كلما تطولو تشوفو الناس اللي دخلت معاكم خرجت ( البنات يتزوجو و الذراري يحكمو خدمة و ما يلتاوش ) :crying:

 
M

Manar19

:: عضو مُتميز ::
#7
إنضم
3 أكتوبر 2009
المشاركات
769
الإعجابات
0
النقاط
16
#7
انا لو 3 نوفمبر نكمل شهر لهنا , قريب عيد ميلادي .... شكراااا
 
N

N@riM@N

:: عضو فعّال ::
#9
إنضم
22 جوان 2009
المشاركات
1,595
الإعجابات
12
النقاط
77
العمر
25
#9
عمري 4 شهر
وطريق اللمه ويادلالي
مرسي ليك ع الموضوع
 
ب

بلد الوليد

:: عضو مُشارك ::
#11
إنضم
28 سبتمبر 2009
المشاركات
189
الإعجابات
0
النقاط
6
#11
رانى خروف فى اللمه و لعقوبه كى نولي سداس ههههههههههههه
ربي يطول فى عمار اهل اللمه وكامل نستفادو فى ما فيه الكفايه
تقبل مروري اخى
 
@

@ابن الجزائر@

:: عضو مُشارك ::
#12
إنضم
11 أوت 2009
المشاركات
314
الإعجابات
3
النقاط
17
#12
هدا عامي الاول .في الحقيقة ما حسبتش شحال عندي بالصح انا نحب اللمة وراني فيها وان شاء الله الى الابد.
 
** غزال الصحراء **

** غزال الصحراء **

:: عضو شرفي ::
#13
إنضم
19 جويلية 2007
المشاركات
10,901
الإعجابات
161
النقاط
319
العمر
27
محل الإقامة
العدم
الجنس
ذكر
#13
3 سنوات و مازال الخير القدام فاتني عام واحد برك ما كنتش فايقلها و هو

( 2006-2007 )

و مرحبا بيك معانا على فكرة .
 
S

sindiana

:: عضو مُتميز ::
#14
إنضم
11 فيفري 2009
المشاركات
636
الإعجابات
2
النقاط
37
العمر
24
#14
11-02-2009
ههههههههههه ها تاريخ التسجيييييييييل
ما لحقتش عام
 
F

fahima m

:: عضو فعّال ::
#17
إنضم
4 أكتوبر 2009
المشاركات
2,510
الإعجابات
16
النقاط
157
#17
مزلت صغيرة ههههههه
شهر برك بصح تقول عندي ثلاث سنين راني وليت في شهر عضومميز
 
ب

بنت بلادي و نص

:: عضو مُتميز ::
#19
إنضم
31 أوت 2009
المشاركات
544
الإعجابات
0
النقاط
36
العمر
25
#19
عندي هنا عامين مي العضوية هادي جديدة برك

اه صايي ولفت على قع الي كاينين هنا

ادا سهل ربي راح نبقى فيها ديما
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top