غياب اللمة والعودة من جديد حكاية وحكايات ؟

لا بد ان الجميع بعد حجب الشبكة واللمة المفاجئ



اختلطت عليه الامور وتكسر ريتم الجلوس امام الجهاز



وربما البعض حاول الدخول لمنتديات اخرى لكن يحس انه غريب واحيانا تجد مستوى المنتدى بعيد كل البعد عن اللمة او توجهه او مواضيعه .



وممكن لا تملك النفحة او حلاوة المشاركة في المواضيع

وانت تتذكر ما تركت في اللمة من رصيد وفير



اريد جس نبظ الشارع اللمي حول كيف مرت عليك هذه الايام واين كنت وكيف كنت تمضي الاوقات بدون اللمة .؟



موضوع مفتوح للجميع .



للتذكير فقط حجب اللمة كان سببه انقطاع في عمل السيرفر الذي ترتبط به الشبكة كاملة وكثير من المواقع مما ادى الى حجبهم مؤقتا يعني المشكل خارج عن نطاق اللمة والادارة . ​