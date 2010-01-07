غياب اللمة والعودة من جديد حكاية وحكايات ؟

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
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لا بد ان الجميع بعد حجب الشبكة واللمة المفاجئ

اختلطت عليه الامور وتكسر ريتم الجلوس امام الجهاز

وربما البعض حاول الدخول لمنتديات اخرى لكن يحس انه غريب واحيانا تجد مستوى المنتدى بعيد كل البعد عن اللمة او توجهه او مواضيعه .

وممكن لا تملك النفحة او حلاوة المشاركة في المواضيع
وانت تتذكر ما تركت في اللمة من رصيد وفير

اريد جس نبظ الشارع اللمي حول كيف مرت عليك هذه الايام واين كنت وكيف كنت تمضي الاوقات بدون اللمة .؟

موضوع مفتوح للجميع .

للتذكير فقط حجب اللمة كان سببه انقطاع في عمل السيرفر الذي ترتبط به الشبكة كاملة وكثير من المواقع مما ادى الى حجبهم مؤقتا يعني المشكل خارج عن نطاق اللمة والادارة .
 
انا المرة الاولى حسبت المشكل من عندي وماقدرتش نصبر حتى وليت نام بيها هههههههه الحق الحق ماكانش
منتدى كيما اللمة ومانقدرش نعيش بلا بيها
لماوية وافتخر
 
السلام عليكم

و الله أنا توسوست قاع , و قلت واش صرا بالاك ماش راح يرجع المنتدى ...

حتى بعد ما فاتت مدة و إستفسرت من الأخ فتحي و طمأني بلي المشكل راه من السرفر

و ثما عرفت بلي إذا راحت اللمة صح نروحو فيها صح !
 

الحمد لله على رجوع اللمة سالمة
 
بالنسبة ليا انا جاتني موالمة بويسك كان عندي مشكل في لا كونكسيون... مي الحمد لله درك كلش وللى بيان...تحياتي
 
والله الحالة بلا للمة سامطة تقتل
انا في الوقت للي تحجبت فيه كنت نشارك
وتقطعت قلت المشكل من عندي
وكي سقسيت الاعضاء لقيتهم بللي كامل كيفكيف
نشالله تبقا اللمة ديما مفتوحة في وجوهنا يا رب
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

انا اتدكر اخر مرة دخلت للمة وما قدرتش نفوت

تقلقت شويةومن بعد قلت نورمال دروك تعاود ترجع

ورحت للجامعة

غبت اسبوع ورجعت اليوم

دخلت لقيت كل شيء على ما يرام واحسن

ما صرى والو هههههههههه

المهم

الله لا يحرمنا منكم ولا من تواجدكم

وانشاء الله نظل نفيد ونستفيد

وتظل اللمة الجزائرية في قمة الابداع والتميز

we are not alone but we are the best

تحيااااااااتي
 
والله نفس الشعور بصراحة افتقدنا اللمة كثير ومهما حاولنا نبحث عن غيرها فلن نستطيع لان الابن لايستطيع مفارقة امه .
تحياتي لك ونتشرف ان نكون بينكم في لمة كل العرب
 
اول نهار فوتو كامل و انا نسيي فيها بالاك تتفتح

و مباعد رجعت للمنتديات لي كنت مسجلة فيهم من قبل

صراحة ما نلقاش راحتي فيهم

لاني هنا نهدر بلهجتي و نفهم و يفهموني

مي تم لازم نطاوعهم و نهدر بلهجتهم اومام تون نحس روحي غريبة عليهم

المهم الحمد لله لي رجعت
 
والله انا حسبتلي المشكل من عندي...

وبعدها عرفت بلي ماشى من عندي

الحمد لله على رجعتها والله فتقدتها كثيرا ..

بورك فيك
 
MARIA la rein
لماوية وافتخري بكل قوة فاللمة عششت فينا حقا.

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** غزال الصحراء **
مهما حجبت اللمة فلاخوف عليها وتعود تعود مهما تطول الغيب ولا يمكن ان تغلق للابد مستحيل .

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خطاب 03
ولله الحمد من قبل ومن بعد

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Manar19
عندك الزهر

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هيلدا
بلا اللمة متحلاش وتجي سامطة باه تشاركي في منتديات اخرى تحسي انك غريبة

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جزائرية حتى الموت
الحمد الله لم تجربي شعور حجب المنتدى لمدة طويلة.وان شاء الله متجربش هاذ الشعور.

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واحد سعودي
وفي اخر من اوفياء اللمة ومخلصيها الاخ سعودي مرحبا بيك في بيتك .
 
انا مخي حبس ما وليتش نفكر

وما قدرتش نكتب

وصدقني نشغل الميكرو مانوجدش اللمة نطفي
 
انا كنت اشتغل و لحد الساعة في منتداي بصراحة لم يغير غياب اللمة الكثير لي و لكن رجوعها اسعدني حقيقة لانها ملتقى الجزائريين
 
السلام عليكم
كي راكم يارب تكونو بخير
تعرفو انا تاع الصح والفت اللمة وليت حتى ما نقعد قدام الميكرو نرووح للبلاستيشن وما تضحكوووش عليا لاخاطر تقلقت من الانترناات ومن كل شي ...
والفت اللمة وتاني اهلها ونورمالمو راني واحد مهم والحمد لله
شكرا الاخ
 
اما بالنسبة لي كنت اشارك في منتديات اخري طمعا في معرفة اخبار او بعض المعلومات عن ما حصل للمة هههههههه وربما انك رأيت موضوعي في منتدي الجلفة الشقيق يا اخ فريد

صراحة ايام عصيبة مررت بها والحمد لله

تحياتي لكم...........
 
الحمد لله على عودتها سالمة غانمة ............
المرة الماجية قولونا نوجدوا رواحنا برك ماشي تقلبوهالنا غربة ....
 
قال الحق المبين:
اما بالنسبة لي كنت اشارك في منتديات اخري طمعا في معرفة اخبار او بعض المعلومات عن ما حصل للمة هههههههه وربما انك رأيت موضوعي في منتدي الجلفة الشقيق يا اخ فريد

صراحة ايام عصيبة مررت بها والحمد لله

تحياتي لكم...........
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رانا بالكامل توجهنا لمنتديات الجلفة طمعا في ذكريات اللمة ..
بصح نقول الحق اللمة نكهتها وبنتها في اولادها وبناتها ..........
 
السلام عليكم
واش راكم يا اهل المة ان شاء الله لاباس
الحمد لله كي رجعت لمتنا الغالية
انا عندي حكاية مع اللمة انا في العطلة هادي ما كنتش ندخل خلاص كان عندي مشكل في الميكرو قعدت 15 يوم بلا لمة ومبعد كي رحت لل السيبار وفماك كانت المفاجاة وين المنتدى ما حبش يفتح قريب هبلت ههههههههههههه و مبعد كي تعدل الميكرو تاع الدار عاودت ندخل كل يوم نلقا نفس المشكل ما لقيت ما ندير ما فهمت فيها والوا والمشكلة كنت خايفة ادا ما تزيدش تنفتح خلاص اللمة ولات دارنا والفتها بزاااااااااااااااف و حتى الناس الي راهم هنا كامل والفتهم .....دخلت لمنتديات اخرى بصح كل حاجة جاتني سامطة حتى اليوم الحمد لله قاتلي اختي اماني بلي النتدى فتح
الحمد لله رجعت المياه الى مجراها
ان شاء الله كامل راكم لاباس
 
الحمد الله الي ولات كنت كل يوم نسيي ستة سبع مرات فالساعة و ماكان والو قريب هبلت قلت مور الي والفتها تروح انشاء الله تقعد لينا يا رب
 
انا واحدة من الناس كي راحت اللمة ما صدقتش وكل يوم نجرب اذا رجعت ولا لا وبعدها نطفي الميكرو
حتان الغدوة ونجرب
بصراحة اذا راحت اللمة ما عندي ما ندير بالنت
وان شاء الله ربي يدومها لينا
 
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