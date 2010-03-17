يا اهل مكة..انا ابحث عن جدتي...

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بسومة المنتدى

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 نوفمبر 2009
المشاركات
793
النقاط
17
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.......
اخواني و اخواتي سواء مغتربين او سكان اصليين في مكة او المدينة............في الحقيقة انا اود مساعدتكم..اريد ان اسئل هل حقيقة يوجد في مكة مكان اسمه حمام النساء ..في كل سنة و في وقت الحج او العمرة يتجه النساء المغتربات بدون وثائق الى هاذا المكان للاختباء......
انا جدتي عندما ذهبت لاداء فريضة الحج لم تعد ووصلت اخبار بانها فقدت...ولكن بعد سنوات اخبرتنا امراة مقربة للعائلة بانها رأتها في هادا الحمام ولكنها لم تستطع التوصل و التقرب اليها..
وما دفعني الى كتابة هاذ الموضوع هو امي المسكينة التي لا زال لديها بصيص امل تترقب به عودة امها الحنونة...فارجو منكم الرد ومساعدتي.....
وجزاكم الله الف خير.....
 
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جزائرية2009

:: عضو مُشارك ::
إنضم
17 أفريل 2009
المشاركات
127
النقاط
6
والله من كل قلبي اتمنى تلقاي الي يعاونك
سلااااااااااااااااااام
 
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nada242008

:طبيبة صيدلانية:عضو شرفي
إنضم
24 جانفي 2009
المشاركات
10,214
النقاط
351
الجنس
أنثى
ان شاء الله تلقاوها ولا تسمعوا عليها خبر
 
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القنا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 مارس 2010
المشاركات
4
النقاط
2

السلام عليكم أختي :

أولآ / أسأل الله العظيم أن يقرَ أعينكم برئيت جدَتكم ويعيدها إليكم سالمة معافاة " أخوك بندر من قبائل مكة ومن أهلها

ثانيآ / بالنسبة للمكان ألذي ذكرتيه فلا يوجد في مكة كلًها مكان بهذا الإسم ! لا هو إسم حي من أحيائها ولا حتى شارع !

لذا تأكدي من إسم المكان وسأفيدك بإذن الله "

هناك في الحرم المكي ( يوجد شرطة الحرم ومن أول مهامها هو رعاية المفقودين وإعادتهم لذويهم ) .

عمومآ يا أختي زوَديني بمعلومات عنها وبإذن المولى لن أبخل عليكم بالسؤال عنها .

صادق دعواتي
 
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بنت الثوار

:: عضو منتسِب ::
إنضم
29 نوفمبر 2009
المشاركات
55
النقاط
6
العمر
34
بصح يااخي هدا حمام النساء هوا ليس بمكان يختبأ فيه النساء المغتربات اب
ابدا وعمري لا شفت مراه مختباه فيه هدا المكان هوا ملحاض للنساء فقط مكان للوضوء وملاحيظ حشاكم يعني هدا خاص بالحرم بحدا الحرم تخرج تلقاه كاين للنساء وكاين للرجال يعني دورات مياه عاديه هدا هنا في المدينه جامي كان الحمام مكان للاختباء ابدا في مكه تانيك ولكن لاادري ادا كان هناك نساء يختبأن في حمامات مكه انشالله ياربي تلقاوها انا اني نشوفلك هنا في المدينه وفي مكه مانعرفش وربي يسمعكم اخبار مليحه
 
ب

بسومة المنتدى

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 نوفمبر 2009
المشاركات
793
النقاط
17
قال القنا:
السلام عليكم أختي :

أولآ / أسأل الله العظيم أن يقرَ أعينكم برئيت جدَتكم ويعيدها إليكم سالمة معافاة " أخوك بندر من قبائل مكة ومن أهلها
اميييييييييييين...

ثانيآ / بالنسبة للمكان ألذي ذكرتيه فلا يوجد في مكة كلًها مكان بهذا الإسم ! لا هو إسم حي من أحيائها ولا حتى شارع !

لذا تأكدي من إسم المكان وسأفيدك بإذن الله "
ان شاء الله سوف افعل...

هناك في الحرم المكي ( يوجد شرطة الحرم ومن أول مهامها هو رعاية المفقودين وإعادتهم لذويهم ) .

عمومآ يا أختي زوَديني بمعلومات عنها وبإذن المولى لن أبخل عليكم بالسؤال عنها .
جزاك الله الف خير...وسوف اقوم ببعث رسالة خاصة اليك تحتوي على معلوماتها الشخصية..


صادق دعواتي
و جعلها الله ان شاء الله في ميزان حسناتك..
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ب

بسومة المنتدى

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 نوفمبر 2009
المشاركات
793
النقاط
17
قال بنت الثوار:
بصح يااخي هدا حمام النساء هوا ليس بمكان يختبأ فيه النساء المغتربات اب
ابدا وعمري لا شفت مراه مختباه فيه هدا المكان هوا ملحاض للنساء فقط مكان للوضوء وملاحيظ حشاكم يعني هدا خاص بالحرم بحدا الحرم تخرج تلقاه كاين للنساء وكاين للرجال يعني دورات مياه عاديه هدا هنا في المدينه جامي كان الحمام مكان للاختباء ابدا في مكه تانيك ولكن لاادري ادا كان هناك نساء يختبأن في حمامات مكه انشالله ياربي تلقاوها انا اني نشوفلك هنا في المدينه وفي مكه مانعرفش وربي يسمعكم اخبار مليحه
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ان شاء الله يارب و شكراااااااااا اختاه على المعلومات القيمة....جزاك الله الف خير...
 
ب

برق الضلام

:: عضو مُشارك ::
إنضم
17 جوان 2010
المشاركات
151
النقاط
7
انامقيم في السعوديه واسكن في المدينه المنوره ومكه المكرمه من 30 سنه ولم اسمع بحمام النساء الي تقولي فيه اختي واسال الله ان يجمعك بي جدتك
 
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LMA

:: عضو منتسِب ::
إنضم
8 أوت 2007
المشاركات
3
النقاط
2
الحمامات في المدينة تقفل في الليل وفيها عاملات يراقبن النساء ويقمن علي النظافة ولو شاهدوها لسلموها لشرطة الحرم ونفس الشيء في مكة هذه الأماكن يوجد فيها نساء يقمن علي العمل فيها ومراقبة النساء الداخلات والخارجات وهم بعد كل ساعة يقمن بالتفتيش علي جميع المرافق
واعتقد الشخص الذي بلغكم كانت معلوماته خاطئة
 
ISMA.dz

ISMA.dz

:: عضو متألق ::
إنضم
9 سبتمبر 2009
المشاركات
3,187
النقاط
171
الجنس
أنثى
ربي من عالي سماه انشاء الله تلقاوها ويوصلك خبر مليح عليها
ماتنسايش برك تخبرينا انشاء الله
 
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هــــيلدا

:: عضو شرفي ::
إنضم
18 جويلية 2007
المشاركات
4,401
النقاط
351
أختي كم مر على فقدان الجدة؟
وهل لم تتخذو اية اجراءات؟؟ كيف هذا؟
اتصلو بالسفارة السعودية وهي ستتكفل بكم !!
 
C

cherine

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جوان 2008
المشاركات
841
النقاط
17
انا ساكنة في مكة حنونتي مي نقوولك حاجة جامي الناس يخزنو في دورات الميااه مايقدرووش ممكن هي مع ناس كاريين في شي بلاصة ومايبانووش حتى في المواسم يخرجوو مثلا وقت العمرة او الحج

مي نسقسي راجلي وربي يفرج عليكم ويفرحكم ويفرح ميمتك ويردهالكم سالمة بصحة وعافية

ونتي تاني اختي في الله زيدي سقسي الحرمة لي شافتها تقوولك المكان بالضبط وحنا بادن الله في الخدمة​
 
C

chouchita

:: عضو مُتميز ::
إنضم
6 فيفري 2010
المشاركات
1,076
النقاط
37

* أسأل الله العظيم أن يقرَ أعينكم برئية جدَتكم ويعيدها إليكم سالمة معافاة *



 
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