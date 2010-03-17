يا اهل مكة..انا ابحث عن جدتي...

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.......

اخواني و اخواتي سواء مغتربين او سكان اصليين في مكة او المدينة............في الحقيقة انا اود مساعدتكم..اريد ان اسئل هل حقيقة يوجد في مكة مكان اسمه حمام النساء ..في كل سنة و في وقت الحج او العمرة يتجه النساء المغتربات بدون وثائق الى هاذا المكان للاختباء......

انا جدتي عندما ذهبت لاداء فريضة الحج لم تعد ووصلت اخبار بانها فقدت...ولكن بعد سنوات اخبرتنا امراة مقربة للعائلة بانها رأتها في هادا الحمام ولكنها لم تستطع التوصل و التقرب اليها..

وما دفعني الى كتابة هاذ الموضوع هو امي المسكينة التي لا زال لديها بصيص امل تترقب به عودة امها الحنونة...فارجو منكم الرد ومساعدتي.....

وجزاكم الله الف خير.....