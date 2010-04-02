  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

^^:: يسلموا خاوتي البساكرة ...كرم فاق التوقع::^^

B

BeSt GlAdiAtOr

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
7 أكتوبر 2009
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إخوتي في الله ليس من عادتي المدح والشكر لكن .....
كل ما رواه لنا والدي حبسني من راسي وعرفت أنو الجزائر ما زالها بخير..
قبل 4 أيام ذهب والدي إلى أحد الملتقيات بولاية بسكرة - سيدي خالد- وبصفته دكتور في الأدب العربي
يحكي لنا أنه والله يعني وجد كل الترحاب والسخاء الشديدين من طرف القائمين على هد الملتقى ومن طرف سكان سيدي خالد
فقد أقام بمسكن حد زملائه هنك فلاقا كل الإحترام والود والطيبة
وكرمممممممممم لا مثيل له لم يجده في ولايات أخرى متعود على زيارتها
وكما يروي ** حطونا على العين والراس**
المهم بصفتي إبنه:angel_not::angel_not: وولي عهده
أتقدم بشكر حاااااااااااااااار لكل سكان ولاية بسكرة 07
وعرفت أنو بلادنا مازالها بخير وعادات ناس بكري مازالت مترسخة من جود وكرم...




سلام حار من أخوكم وائ
 
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العفو اخي الكريم و هذه من شيم معظم الجزائرين و البساكرة خصوصا فعلا سكان بسكرة السكرة عروس الزيبان قمة في الكرم و انتم تستاهلوا كل خير
المرة الجاية قلو يطل على مركز الولاية و ان شاء الله نتهلاو فيه
بارك المولى فيك اخي الفاضل
 
قال روعة الأخلاق:
العفو اخي الكريم و هذه من شيم معظم الجزائرين و البساكرة خصوصا فعلا سكان بسكرة السكرة عروس الزيبان قمة في الكرم و انتم تستاهلوا كل خير

المرة الجاية قلو يطل على مركز الولاية و ان شاء الله نتهلاو فيه

بارك المولى فيك اخي الفاضل
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تسلمي ختي على مرورك العطر
فعلاً كل الجزائر معروفة بشيمة الكرم والجود وأنا كتبت هد الموضوع على ناس بسكرة لأني عشت كرمهم
وإن شاء الله لنا زيارة لكم في القريب الآجل
 
قال وائل السطايفي:
السلام عليكم ورحمة الله تعلى وبركاته

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صحح خويا وائل

و كيما قلت انت و الله يا ناس بسكرة مضيافين تاع الصح
راهم معروفين بالجود و الكرم
صراحة من أخيار الناس فى الجزائر
ربى يحفظهم و يحفظلك الوالد الكريم و يحفظك انت ثانى خويا وائل
تحياتى لناس سطيف و بسكرة




 
قال messi bomb:
صحح خويا وائل



و كيما قلت انت و الله يا ناس بسكرة مضيافين تاع الصح
راهم معروفين بالجود و الكرم
صراحة من أخيار الناس فى الجزائر
ربى يحفظهم و يحفظلك الوالد الكريم و يحفظك انت ثانى خويا وائل
تحياتى لناس سطيف و بسكرة
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مشكووووووووووووور يا أسامة من الكبار
هد هي بلادي
لكن لكي أكون صريح معاك أنا والله لست من سطيف
بل من عشاااااااااااااق لنسر السطايفي
ومن مناصريه الكبار في كل مبارياتو
تسلم يالعزيز يالغالي
 
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بالمناسبة انا اصلي من جيجل



لكن دم القالمية يسرس في عروقي


قالمي مر..........عفوا حرررر
 
السلام عليكم
صح بلادنا مازلت بخير
ناس بسكرة من اهل الجود والكرم وحسن الضيافة
وهذا ما نلتمسه ايضا في المنتدى فيشرفنا تواجدهم معانا
ويستاهلو كل خير
تحياتي لناس بسكرة ولك
 
قال messi bomb:
صحح خويا وائل

و كيما قلت انت و الله يا ناس بسكرة مضيافين تاع الصح
راهم معروفين بالجود و الكرم
صراحة من أخيار الناس فى الجزائر
ربى يحفظهم و يحفظلك الوالد الكريم و يحفظك انت ثانى خويا وائل
تحياتى لناس سطيف و بسكرة




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شكرااااا خيو الله يبارك فيك
 
بارك الله فيك اخي
الحمد لله بلادنا مزال فيها الخير وان شاء الله تزورنا نتا باه تعرف كرمنا وضيافتنا اكثر
 
قال صديقة الشقاوى:
السلام عليكم
صح بلادنا مازلت بخير
ناس بسكرة من اهل الجود والكرم وحسن الضيافة
وهذا ما نلتمسه ايضا في المنتدى فيشرفنا تواجدهم معانا
ويستاهلو كل خير
تحياتي لناس بسكرة ولك
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و عليكم السلام
الله يخليك و يحميك اخيتي و انتم اكثر كرما
و تحية من 07 لكاااااااامل الجزائرين
 
قال صديقة الشقاوى:
السلام عليكم
صح بلادنا مازلت بخير
ناس بسكرة من اهل الجود والكرم وحسن الضيافة
وهذا ما نلتمسه ايضا في المنتدى فيشرفنا تواجدهم معانا
ويستاهلو كل خير
تحياتي لناس بسكرة ولك
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يعطيك الصحة اختي الشرف لينا اننا تعرفنا عليك وعلى ناس بلادي
هاذا من اخلاقكم الرفيعة
 
شكرا لك اخي وائل ولكن كل الغرب الجزائري له صفة خاصة وكل الشرق له صفة وجهة لها صفتها .....
اتمني ان العادة هذه تعم كل الوطن ليس ولاية بسكرة فقط... بالرغم من ولاية بسكرة مشهورة بكرم الضيف ولكن الوطن عامة مشهور بكرم الضيف ... هذه صفة من صفات الشهب الجزائري الاصيل.
 
مرحبا بيـــــــــــــــــــــكم من عند بشيــــــــــــــــــــر البسكري في أي وقت وشكرا على الموضوع وشهادتك الواقعية
 
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

صدفة خير من الف ميعاد

أنا أقطن في سيدي خالد عندي أخي :: استاذ جامعي في الأدب الأندلسي :: و صراحة اعمل الملتقى مع أبوك حفظه الله و 99 بالمئة قد يمكن جاا ابوك عندنا للدار

سقسي باباك على هذا الإسم :: عبد الحليم كبوط :: استاذ جامعي أدب أندلسي

و ردلي بالخبر ما تنساش
 
قال الشهبندر:
بما أني أحد سكان ولاية بسكرة اوجه لك شكري على كلمات المدح التي قلتها ....اتمنى في المرة القادمة ان تزورنا أنت لتتأكد بنفسك هههه....
تحياتي لك و للوالد
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تسجيل مرور موفق يا ابن اولاد جلال :cool:
 
الله يبارك ربي يحفظ ناس بسكرة ويحفظلك والديك
 
ياخويا لبساكرة قاع هك
ومرحبا بيك مرة اخرى
في اولادجلال
خويا
تهلا فروح
سلام
 
شكرا اخي لازمك اتجي العدنا باش تتاكد ابنفسك ونا اعليا راني عارضك
على دوبارة بسكرية
 
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