^^:: يسلموا خاوتي البساكرة ...كرم فاق التوقع::^^

العفو اخي الكريم و هذه من شيم معظم الجزائرين و البساكرة خصوصا فعلا سكان بسكرة السكرة عروس الزيبان قمة في الكرم و انتم تستاهلوا كل خير

المرة الجاية قلو يطل على مركز الولاية و ان شاء الله نتهلاو فيه