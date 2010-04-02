^^:: يسلموا خاوتي البساكرة ...كرم فاق التوقع::^^

BeSt GlAdiAtOr
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أحباب اللمة
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إخوتي في الله ليس من عادتي المدح والشكر لكن .....
كل ما رواه لنا والدي حبسني من راسي وعرفت أنو الجزائر ما زالها بخير..
قبل 4 أيام ذهب والدي إلى أحد الملتقيات بولاية بسكرة - سيدي خالد- وبصفته دكتور في الأدب العربي
يحكي لنا أنه والله يعني وجد كل الترحاب والسخاء الشديدين من طرف القائمين على هد الملتقى ومن طرف سكان سيدي خالد
فقد أقام بمسكن حد زملائه هنك فلاقا كل الإحترام والود والطيبة
وكرمممممممممم لا مثيل له لم يجده في ولايات أخرى متعود على زيارتها
وكما يروي ** حطونا على العين والراس**
المهم بصفتي إبنه:angel_not::angel_not: وولي عهده
أتقدم بشكر حاااااااااااااااار لكل سكان ولاية بسكرة 07
وعرفت أنو بلادنا مازالها بخير وعادات ناس بكري مازالت مترسخة من جود وكرم...
إخوتي في الله ليس من عادتي المدح والشكر لكن .....
كل ما رواه لنا والدي حبسني من راسي وعرفت أنو الجزائر ما زالها بخير..
قبل 4 أيام ذهب والدي إلى أحد الملتقيات بولاية بسكرة - سيدي خالد- وبصفته دكتور في الأدب العربي
يحكي لنا أنه والله يعني وجد كل الترحاب والسخاء الشديدين من طرف القائمين على هد الملتقى ومن طرف سكان سيدي خالد
فقد أقام بمسكن حد زملائه هنك فلاقا كل الإحترام والود والطيبة
وكرمممممممممم لا مثيل له لم يجده في ولايات أخرى متعود على زيارتها
وكما يروي ** حطونا على العين والراس**
المهم بصفتي إبنه:angel_not::angel_not: وولي عهده
أتقدم بشكر حاااااااااااااااار لكل سكان ولاية بسكرة 07
وعرفت أنو بلادنا مازالها بخير وعادات ناس بكري مازالت مترسخة من جود وكرم...
سلام حار من أخوكم وائ
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