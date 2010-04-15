وليدي حابة شويا دراهم والله ماعندي يا يما... حبي مش خسارة فيك لتخصك نوفرهالك

ف

فؤاد الورقلي

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
8 جويلية 2009
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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العمر
30
#1
السلام عليكم
كيف حالكم يا احباب اللمة الغاليين
الله يدوم علينا اللمة
والقعدات الزينة في اللمة
واللقاءات الحلوة بين اعضاء اللمة
موضوع اليوم يقولك
وحد الظاهرة منتشرة بين الشباب والفتيات
ربي يهدي ويعافي
قالك
الشاب وحبيبته
يعني حب وغرام وعشق وكلام كثير
الشباب في الدار تقوله امه يا ولدي خصني شويا دراهم
200 دينار او 300 دينار
ايا واش يقول خونا هذا
يا يما والله راني مزطول ومنين تجيني راكي تشوفي مع القرايا والتكاليف نتاعها
والله ماعندي كل
ايا
يخرج من الباب
الو حبيبتي كيف حالك
ان شاء الله مليحة
ايا تقوله عندي طلب صغير
واش هو
اممممم والله يخصني شويا دراهم
واش يقولها
يا حبيبتي ماتقلقيش روحك
نفليكسيلك
نعطيك دراهم مش خسارة فيك
مي الوالدة نتاعو خسارة فيها؟
ايه يالدنيا
والامر يعني البنت كذلك في بعض الحالات
وكاين بزاف بنات
راحو ضحية دراهم او سرقة ذهب ن عند حبيبها
مرات تقول لدراهم راني خصني دراهم لان تكاليف الجامعة بزاف
يعطيها بابها
مي تروح تتقلش بيها مع حبيبها وتفسدها

واذا راني غالط
سمعونا رأيكم


وان شاء الله مانكونش كررت الموضوع
او تطرقوا له من قبل


شكرا

ربي يوفقك الجميع

السلام عليكم
 
آخر تعديل:
M

mo-om

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
10 أفريل 2010
المشاركات
49
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0
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2
#2
هذا مثال حي عن الكوافة
او الحلابين
او البقارين
 
M

M!ss D!or

:: عضو متألق ::
#3
إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
3,662
الإعجابات
655
النقاط
171
#3
الله يهدي خويا و زيد الشاب ليعمل هكا يجي النهار و يفيق مع روحو على خاطر لي مارهوش حنين على يماه عمرو مايكون حنين على حبيبتو
مشكور أخي
 
إ

إشراقات

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
598
الإعجابات
1
النقاط
17
#4
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : الله يهدي ما خلق نسأل الله العافية
 
S

soussou_yebda

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
17 مارس 2010
المشاركات
243
الإعجابات
0
النقاط
16
#5
هذا اولا ماشي راجل ولي يديرو هاد العفايس ماشي شايفين و الله غالب عليهم مخلعة كيما نقولو
 
ل

لحظة أمل

:: عضو مُتميز ::
#6
إنضم
6 سبتمبر 2009
المشاركات
639
الإعجابات
1
النقاط
17
العمر
29
#6
kayen sah l ydirou haka wmch
ma3naha mthalbni wki yosref 3laha 3adi
surtou ki ykono mtfahmini 3la zwaj wla haja haka
mai wch howa waldih yjiw kbal kolach
whata li takbal hak mafihach lkhir wmathaboch sah
wmathawasch 3la slaho wala kant wasato 3la omo

mawdo3ak mlih bzaf bazaf
 
S

SOUHA

:: عضو مُشارك ::
#7
إنضم
19 ديسمبر 2008
المشاركات
490
الإعجابات
0
النقاط
6
العمر
25
#7
انا نظن بلي الاولاد فاقو غير هذوك اللي مسكين كافي على رحو مي البنات لي رهم يديرو هكا
 
ف

فؤاد الورقلي

:: عضو متألق ::
#9
إنضم
8 جويلية 2009
المشاركات
3,814
الإعجابات
44
النقاط
317
العمر
30
#9
قال safinaz:
الله يهدي خويا و زيد الشاب ليعمل هكا يجي النهار و يفيق مع روحو على خاطر لي مارهوش حنين على يماه عمرو مايكون حنين على حبيبتو


مشكور أخي
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السلام عليكم
مي قالك عيش تشوف يا ختي
وهذا الزمان واش من حنين
الله يهدي

شكرا اختي
ربي يجازيك
 
ا

اشتك اشتك

:: عضو مُتميز ::
#10
إنضم
8 أفريل 2010
المشاركات
541
الإعجابات
0
النقاط
16
#10


شوف خويا انا نقلك من رأيي انو لي يدر هكدا غير لي نايض في هاد الشيء من صغرو

مي لمربي و يحترم والديه و مدايرلهم قيمه مستحيل و يديرها

ولى تجي وحده يفضلها على امو
 
H

hind*alg-

:: عضو فعّال ::
#11
إنضم
18 أوت 2009
المشاركات
1,655
الإعجابات
9
النقاط
157
#11
اممممممممم
ياخي تربيا ياخي
انا كي نولي نخدم ونجيب دراهم لحاجة لولانية لي نديرها نشري لماما وبابا بلاما يطلبو مني ...وادا كتب ربي نزيد نبعتهم للحج وعلاش لالا كلش واش نديرولهم ومانردولهمش ذرة من لخير لي داروه فينا
......................شكرا فوفوووووووووووووووو تقبل مروري
 
ف

فؤاد الورقلي

:: عضو متألق ::
#12
إنضم
8 جويلية 2009
المشاركات
3,814
الإعجابات
44
النقاط
317
العمر
30
#12
قال optimistic:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : الله يهدي ما خلق نسأل الله العافية
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السلام عليكم
امين يارب
شكرا اختي
ربي يجازك
قال soussou_yebda:
هذا اولا ماشي راجل ولي يديرو هاد العفايس ماشي شايفين و الله غالب عليهم مخلعة كيما نقولو
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السلام عليكم
ايه مخلعة عليهم
يا هذا بنت ترنكيل خير منو
شكرا
وفقك الله
 
ف

فؤاد الورقلي

:: عضو متألق ::
#13
إنضم
8 جويلية 2009
المشاركات
3,814
الإعجابات
44
النقاط
317
العمر
30
#13
قال لحظة أمل:
kayen sah l ydirou haka wmch
ma3naha mthalbni wki yosref 3laha 3adi
surtou ki ykono mtfahmini 3la zwaj wla haja haka
mai wch howa waldih yjiw kbal kolach
whata li takbal hak mafihach lkhir wmathaboch sah
wmathawasch 3la slaho wala kant wasato 3la omo

mawdo3ak mlih bzaf bazaf
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سلام
مي لو كان متفاهمين على زواج نقولو نورمال
لكن لا زواج ولا شي
الله يهديهم
شكرا اختي
ربي يجازيك​

قال souha:
انا نظن بلي الاولاد فاقو غير هذوك اللي مسكين كافي على رحو مي البنات لي رهم يديرو هكا
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السلام عليكم
واش من فاقو
الناس غاديا وترجع للوراء
شكرا
ربي يوفقك
 
ف

فؤاد الورقلي

:: عضو متألق ::
#14
إنضم
8 جويلية 2009
المشاركات
3,814
الإعجابات
44
النقاط
317
العمر
30
#14
قال اشتك اشتك:
شوف خويا انا نقلك من رأيي انو لي يدر هكدا غير لي نايض في هاد الشيء من صغرو

مي لمربي و يحترم والديه و مدايرلهم قيمه مستحيل و يديرها

ولى تجي وحده يفضلها على امو
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سلام
مي هذا الوقت واش نقولك
العجب تشوفو
شكرا على المرور
ربي يوفقك
 
م

~ مستشـآرهـ طـرزآنـ ~

:: عضو فعّال ::
#15
إنضم
28 جوان 2009
المشاركات
2,419
الإعجابات
56
النقاط
157
#15
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
موضوعك هايل خويا فؤاد..يعطيك الصحة
مافهمتش كيفاه يخمموا هاذو لي جان...حبيبتك مش راح تنفعك لا درك ولا غدوة مي الشئ اللي تربحو في حياتك و ينفعك للآخرة هو دعوة والديك يالفاهم
ربي يهديهم..هذا مانقول
مشكوووووور على الطرح المميز
تحيــاتي
 
س

سعاد1991

:: عضو مُشارك ::
#16
إنضم
5 ديسمبر 2009
المشاركات
165
الإعجابات
0
النقاط
6
#16
لي مافيهش خير في والديه مافيهش في الناس شكراااا على الموضوع اخي
 
** غزال الصحراء **

** غزال الصحراء **

:: عضو شرفي ::
#17
إنضم
19 جويلية 2007
المشاركات
10,901
الإعجابات
161
النقاط
319
العمر
26
الإقامة
العدم
الجنس
ذكر
#17
و عليكم السلام حبيبي فوفو إن شاء الله راك بخير

واش تحب يا فؤاد الناس ولات تلقى لحنانة عند الكوpين ماشي عند الأبوين

صح حاجة تقطع القلب , الأم تربي ولدها وتخسر عليه حياتها

ومبعد كي يكبر تجي مرة تديه و تلعب بيه ..

الله يعفينا من هاذي الأشكال و ماجال ما جبتهاش مها لي تخليني نفورني عليها

Peace .


 
ف

فؤاد الورقلي

:: عضو متألق ::
#18
إنضم
8 جويلية 2009
المشاركات
3,814
الإعجابات
44
النقاط
317
العمر
30
#18
قال hind*alg-:
اممممممممم
ياخي تربيا ياخي
انا كي نولي نخدم ونجيب دراهم لحاجة لولانية لي نديرها نشري لماما وبابا بلاما يطلبو مني ...وادا كتب ربي نزيد نبعتهم للحج وعلاش لالا كلش واش نديرولهم ومانردولهمش ذرة من لخير لي داروه فينا
......................شكرا فوفوووووووووووووووو تقبل مروري
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السلام عليكم
ايه عند الحق اختي هند
وربي يدوم علينا الوالدين ويحفظهم
شكرا على المرور
ربي يجازيك
 
ف

فؤاد الورقلي

:: عضو متألق ::
#19
إنضم
8 جويلية 2009
المشاركات
3,814
الإعجابات
44
النقاط
317
العمر
30
#19
قال نحبك يا الجزائر:
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته

موضوعك هايل خويا فؤاد..يعطيك الصحة
مافهمتش كيفاه يخمموا هاذو لي جان...حبيبتك مش راح تنفعك لا درك ولا غدوة مي الشئ اللي تربحو في حياتك و ينفعك للآخرة هو دعوة والديك يالفاهم
ربي يهديهم..هذا مانقول
مشكوووووور على الطرح المميز

تحيــاتي
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السلام عليكم
الله يهديهم
وكيما قلت الربح غير في طاعة الوالدين

شكرا على المرور الرائع
ربي يوفقك ويجازيك


قال سعاد1991:
لي مافيهش خير في والديه مافيهش في الناس شكراااا على الموضوع اخي
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سلام
ياو شر على شر
ربي يهديهم
شكرا على المرور
ربي يجازيك
 
ف

فؤاد الورقلي

:: عضو متألق ::
#20
إنضم
8 جويلية 2009
المشاركات
3,814
الإعجابات
44
النقاط
317
العمر
30
#20
قال ** غزال الصحراء **:
و عليكم السلام حبيبي فوفو إن شاء الله راك بخير

واش تحب يا فؤاد الناس ولات تلقى لحنانة عند الكوpين ماشي عند الأبوين

صح حاجة تقطع القلب , الأم تربي ولدها وتخسر عليه حياتها

ومبعد كي يكبر تجي مرة تديه و تلعب بيه ..

الله يعفينا من هاذي الأشكال و ماجال ما جبتهاش مها لي تخليني نفورني عليها

peace .
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سلام
اهلا هشوم الغالي
واش راك
امممممممم
والله العجب تشوفو هذا الوقت
وربي يعافينا
شكرا خويا
ربي يحفظك ويوفقك
 
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