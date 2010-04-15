وليدي حابة شويا دراهم والله ماعندي يا يما... حبي مش خسارة فيك لتخصك نوفرهالك

فؤاد الورقلي
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السلام عليكم
كيف حالكم يا احباب اللمة الغاليين
الله يدوم علينا اللمة
والقعدات الزينة في اللمة
واللقاءات الحلوة بين اعضاء اللمة
موضوع اليوم يقولك
وحد الظاهرة منتشرة بين الشباب والفتيات
ربي يهدي ويعافي
قالك
الشاب وحبيبته
يعني حب وغرام وعشق وكلام كثير
الشباب في الدار تقوله امه يا ولدي خصني شويا دراهم
200 دينار او 300 دينار
ايا واش يقول خونا هذا
يا يما والله راني مزطول ومنين تجيني راكي تشوفي مع القرايا والتكاليف نتاعها
والله ماعندي كل
ايا
يخرج من الباب
الو حبيبتي كيف حالك
ان شاء الله مليحة
ايا تقوله عندي طلب صغير
واش هو
اممممم والله يخصني شويا دراهم
واش يقولها
يا حبيبتي ماتقلقيش روحك
نفليكسيلك
نعطيك دراهم مش خسارة فيك
مي الوالدة نتاعو خسارة فيها؟
ايه يالدنيا
والامر يعني البنت كذلك في بعض الحالات
وكاين بزاف بنات
راحو ضحية دراهم او سرقة ذهب ن عند حبيبها
مرات تقول لدراهم راني خصني دراهم لان تكاليف الجامعة بزاف
يعطيها بابها
مي تروح تتقلش بيها مع حبيبها وتفسدها
كيف حالكم يا احباب اللمة الغاليين
الله يدوم علينا اللمة
والقعدات الزينة في اللمة
واللقاءات الحلوة بين اعضاء اللمة
موضوع اليوم يقولك
وحد الظاهرة منتشرة بين الشباب والفتيات
ربي يهدي ويعافي
قالك
الشاب وحبيبته
يعني حب وغرام وعشق وكلام كثير
الشباب في الدار تقوله امه يا ولدي خصني شويا دراهم
200 دينار او 300 دينار
ايا واش يقول خونا هذا
يا يما والله راني مزطول ومنين تجيني راكي تشوفي مع القرايا والتكاليف نتاعها
والله ماعندي كل
ايا
يخرج من الباب
الو حبيبتي كيف حالك
ان شاء الله مليحة
ايا تقوله عندي طلب صغير
واش هو
اممممم والله يخصني شويا دراهم
واش يقولها
يا حبيبتي ماتقلقيش روحك
نفليكسيلك
نعطيك دراهم مش خسارة فيك
مي الوالدة نتاعو خسارة فيها؟
ايه يالدنيا
والامر يعني البنت كذلك في بعض الحالات
وكاين بزاف بنات
راحو ضحية دراهم او سرقة ذهب ن عند حبيبها
مرات تقول لدراهم راني خصني دراهم لان تكاليف الجامعة بزاف
يعطيها بابها
مي تروح تتقلش بيها مع حبيبها وتفسدها
واذا راني غالط
سمعونا رأيكم
سمعونا رأيكم
وان شاء الله مانكونش كررت الموضوع
او تطرقوا له من قبل
او تطرقوا له من قبل
شكرا
ربي يوفقك الجميع
السلام عليكم
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