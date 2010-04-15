وليدي حابة شويا دراهم والله ماعندي يا يما... حبي مش خسارة فيك لتخصك نوفرهالك

السلام عليكم

كيف حالكم يا احباب اللمة الغاليين

الله يدوم علينا اللمة

والقعدات الزينة في اللمة

واللقاءات الحلوة بين اعضاء اللمة

موضوع اليوم يقولك

وحد الظاهرة منتشرة بين الشباب والفتيات

ربي يهدي ويعافي

قالك

الشاب وحبيبته

يعني حب وغرام وعشق وكلام كثير

الشباب في الدار تقوله امه يا ولدي خصني شويا دراهم

200 دينار او 300 دينار

ايا واش يقول خونا هذا

يا يما والله راني مزطول ومنين تجيني راكي تشوفي مع القرايا والتكاليف نتاعها

والله ماعندي كل

ايا

يخرج من الباب

الو حبيبتي كيف حالك

ان شاء الله مليحة

ايا تقوله عندي طلب صغير

واش هو

اممممم والله يخصني شويا دراهم

واش يقولها

يا حبيبتي ماتقلقيش روحك

نفليكسيلك

نعطيك دراهم مش خسارة فيك

مي الوالدة نتاعو خسارة فيها؟

ايه يالدنيا

والامر يعني البنت كذلك في بعض الحالات

وكاين بزاف بنات

راحو ضحية دراهم او سرقة ذهب ن عند حبيبها

مرات تقول لدراهم راني خصني دراهم لان تكاليف الجامعة بزاف

يعطيها بابها

مي تروح تتقلش بيها مع حبيبها وتفسدها ​

واذا راني غالط

سمعونا رأيكم ​

وان شاء الله مانكونش كررت الموضوع

او تطرقوا له من قبل ​

شكرا ​

ربي يوفقك الجميع ​