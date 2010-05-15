استفسار عن المتتالية الطغيانية والانحسارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
عدي استفسار حول المتتاليات
في الجيولوجيا .
مثلا اذا كانت المتتالية التي انجزتها
غير متوافقة
وعدد الاسهم الموجبة يساوي الى عدد الاسهم السالبة
كيف اعرف انها طغيانية او انحسارية
رجاء افيدوني فغدا عندي اختبار في العلوم
ومن المحتمل ان تكون المتتالية ضمن التمارين المطروحة
وجزيتم خيرا
عدي استفسار حول المتتاليات
في الجيولوجيا .
مثلا اذا كانت المتتالية التي انجزتها
غير متوافقة
وعدد الاسهم الموجبة يساوي الى عدد الاسهم السالبة
كيف اعرف انها طغيانية او انحسارية
رجاء افيدوني فغدا عندي اختبار في العلوم
ومن المحتمل ان تكون المتتالية ضمن التمارين المطروحة
وجزيتم خيرا