استفسار عن المتتالية الطغيانية والانحسارية

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إشراقات

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
29 مارس 2010
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

عدي استفسار حول المتتاليات

في الجيولوجيا .

مثلا اذا كانت المتتالية التي انجزتها

غير متوافقة

وعدد الاسهم الموجبة يساوي الى عدد الاسهم السالبة

كيف اعرف انها طغيانية او انحسارية

رجاء افيدوني فغدا عندي اختبار في العلوم

ومن المحتمل ان تكون المتتالية ضمن التمارين المطروحة

وجزيتم خيرا

 
A

Asmaa03

:: عضو منتسِب ::
#2
إنضم
19 مارس 2010
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#2
و الله يااختي راه عندي نفس المشكل معاك هذا وين كي بديت نراجع جاني هاذ السؤال ارجو ان ياتي من ينقذنا
لكن على الارجح ليست طغيانية و لا انحسارية
لانهما متساويتان لكن ماذا تسمى لا ادري؟؟
تحياتي


 
A

Asmaa03

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
19 مارس 2010
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#3
ربي يوفقك
bon courage pour tes examens
 
إ

إشراقات

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
29 مارس 2010
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#4
قال Asmaa03:
و الله يااختي راه عندي نفس المشكل معاك هذا وين كي بديت نراجع جاني هاذ السؤال ارجو ان ياتي من ينقذنا
لكن على الارجح ليست طغيانية و لا انحسارية
لانهما متساويتان لكن ماذا تسمى لا ادري؟؟
تحياتي


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أشكرك على الرد اختي الكريمة ...

لا أظن ذلك ...

فهي اما تكون انحسارية او طغيانية

اذكر ان زميلاتي قلن لي بانه

اذا كانت الاسهم السالبة والموجبة متساويتان

ننظر الى بداية المتتالية

اذا كان هناك طغيان فهي طغيانية

واذا كان انحسارا فهي انحسارية

لست ادري ان كان هذا صحيحا ام لا


قال Asmaa03:
ربي يوفقك
bon courage pour tes examens
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آميـــــــــــــــــــن ولك بمثله اختي

je vous remercie pour tes encouragements
 
ا

ابو حفص

:: عضو مُشارك ::
#6
إنضم
21 أكتوبر 2009
المشاركات
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العمر
38
#6
السلام عليكن
اول العلم الاستشكال
ننظر الى بداية المتتالية و بما تنتهى محاولين ان نجد التحليل العام لها
كما يلعب سمك الطبقات في العمود دورا في تحديد طبيعتها
الله المستعان https://www.4algeria.com/vb/showthread.php?t=233262&page=2
 
إ

إشراقات

:: عضو مُتميز ::
#7
إنضم
29 مارس 2010
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598
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1
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17
#7
قال ابو حفص:
السلام عليكن
اول العلم الاستشكال
ننظر الى بداية المتتالية و بما تنتهى محاولين ان نجد التحليل العام لها
كما يلعب سمك الطبقات في العمود دورا في تحديد طبيعتها
الله المستعان https://www.4algeria.com/vb/showthread.php?t=233262&page=2
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

بارك الله فيك أخي الكريم وجزاك خيرا

على الرد .

أفهم من كلامك أن :

اذا كان المتتالية تبدأ بطغيان وتنتهي بطغيان فهي طغيانية

وكذلك نفس الشيء بالنسبة للانحسار

واذا كانت تبدأ بطغيان وتنتهي بانحسار ما هي ؟؟؟
سؤال:

كيف يلعب سمك الطبقة دورا في تحديد طبيعتها؟؟؟
 
طيور السلام

طيور السلام

:: عضو متألق ::
#8
إنضم
30 نوفمبر 2009
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الإقامة
TcHaD
#8
كما أظن يا اختي
انه غذا كانت عدد الاسهم متساوية فننظر إلى بداية المتتالية ونحكم والله اعلم
 
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إشراقات

:: عضو مُتميز ::
#9
إنضم
29 مارس 2010
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#9
قال hichemjsk:
كما أظن يا اختي
انه غذا كانت عدد الاسهم متساوية فننظر إلى بداية المتتالية ونحكم والله اعلم
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شكرا جزيلا لك أخي في الله هشام

ربما يكون الامر كذلك ..

بعد البحث في المنتديات وجدت هذه المعلومة :

المبدا العام : اذا كانت الطبقة السفلية قارية و التي فوقها بحرية نقول انه طغيان (+) حتى لو كانت الطبقات في البحر
مثال: الطبقة السفلى سرئيات والتي فوقها أمونيت = طغيان والعكس هو انحسار.
 
S

Sakura Alg

:: عضو مُتميز ::
#10
إنضم
18 أفريل 2009
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#10
السلام عليكم

يا أختي إشراقات ..أرجو ان تتفادي عد الأسهم المتحصل عليها في المتتالية ..لأن الأسهم راح تكون كثيرة في التحليل الأولي وهذا سهل لتعيينها وراح تشوشك في النهاية ..بينما في التحليل النهائي راح يكون كاين سهم واحد فقط هو اللي تستنجي منه طبيعة المتتالية ويكون تتخله اسهم صغير دالة على انحسار او طغيان ... ونوع المتتالية تعرفيه من خلال ملاحظة الطبقة الرسوبية الأولى والأخيرة / يعني وسط الانتقال / فان كان الانتقال من اليابسة الى البحر فنقول ان المتتالية طغيانية ..وطبعا اذا كان هناك انحسارات راح نقول ان المتتالية طغيانية تتخللها انحسارات ..والعكس صحيح ..
أرجو ان تكوني فهمتي المغزى من العملية ..واذا لم تتوضح لكي الفكرة فانا هنا من أجل المساعدة

أرجو ان اكون قد ساعدتك ولو بالقليل

تقبلي مروري
أخوك sakura alg
 
إ

إشراقات

:: عضو مُتميز ::
#11
إنضم
29 مارس 2010
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1
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17
#11
قال sakura alg:
السلام عليكم

يا أختي إشراقات ..أرجو ان تتفادي عد الأسهم المتحصل عليها في المتتالية ..لأن الأسهم راح تكون كثيرة في التحليل الأولي وهذا سهل لتعيينها وراح تشوشك في النهاية ..بينما في التحليل النهائي راح يكون كاين سهم واحد فقط هو اللي تستنجي منه طبيعة المتتالية ويكون تتخله اسهم صغير دالة على انحسار او طغيان ... ونوع المتتالية تعرفيه من خلال ملاحظة الطبقة الرسوبية الأولى والأخيرة / يعني وسط الانتقال / فان كان الانتقال من اليابسة الى البحر فنقول ان المتتالية طغيانية ..وطبعا اذا كان هناك انحسارات راح نقول ان المتتالية طغيانية تتخللها انحسارات ..والعكس صحيح ..
أرجو ان تكوني فهمتي المغزى من العملية ..واذا لم تتوضح لكي الفكرة فانا هنا من أجل المساعدة

أرجو ان اكون قد ساعدتك ولو بالقليل

تقبلي مروري
أخوك sakura alg
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

جزاك الله خيرا اخي الكريم على التوضيح

الفكرة وصلت .

شكرا جزيلا لك على التوضيح
 
طيور السلام

طيور السلام

:: عضو متألق ::
#12
إنضم
30 نوفمبر 2009
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الإقامة
TcHaD
#12
المهم لازم تخدمي مليح في الاختبار وان شاء الله ما يجيلكش هذا السؤال
 
إ

إشراقات

:: عضو مُتميز ::
#14
إنضم
29 مارس 2010
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#14
طيور السلام

طيور السلام

:: عضو متألق ::
#16
إنضم
30 نوفمبر 2009
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TcHaD
#16
الحمد لله
المهم تكوني خدمتي مليح
ان شاء الله تكون العلامة مليحة
 
S

sousou bba

:: عضو مُتميز ::
#18
إنضم
11 سبتمبر 2009
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#18
اذا كانت متساوية انظري الى وسط الترسيب الاول و الاخير فاذا كان من البحر الى اليابسة نقول انه انحسار و إذا كان العكس من اليابسة الى البحر فهو طغيان

 
Hanane Gh

Hanane Gh

:: عضو منتسِب ::
#20
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العمر
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Boumerdes
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أنثى
#20
قال إشراقات:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :


عدي استفسار حول المتتاليات


في الجيولوجيا .


مثلا اذا كانت المتتالية التي انجزتها


غير متوافقة


وعدد الاسهم الموجبة يساوي الى عدد الاسهم السالبة


كيف اعرف انها طغيانية او انحسارية


رجاء افيدوني فغدا عندي اختبار في العلوم


لا كان عدد الأسهم الطغيانية متساو مع عدد الأسهم الانحسارية فالحل يكمن في حساب
ومن المحتمل ان تكون المتتالية ضمن التمارين المطروحة


وجزيتم خيرا


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و عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
قال إشراقات:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :


عدي استفسار حول المتتاليات


في الجيولوجيا .


مثلا اذا كانت المتتالية التي انجزتها


غير متوافقة


وعدد الاسهم الموجبة يساوي الى عدد الاسهم السالبة


كيف اعرف انها طغيانية او انحسارية


رجاء افيدوني فغدا عندي اختبار في العلوم


ومن المحتمل ان تكون المتتالية ضمن التمارين المطروحة


وجزيتم خيرا


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و عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
في حالة تساوي الأسهم الطغيانية و الانحسارية حل المتتالية يكون في حساب طول الأسهم ثم نقارن طول الأسهم الانحسارية مع الطغيانية فإذا كانت هذه الأخيرة هي الأطول تكون المتتالية طغيانية و العكس صحيح. و هذه الحالة نجدها في متتالية بوسعادة .
ملاحظة: طول الأسهم له علاقة بسمك الطبقات .بالتوفيق.
 
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