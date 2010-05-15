استفسار عن المتتالية الطغيانية والانحسارية

السلام عليكم

يا أختي إشراقات ..أرجو ان تتفادي عد الأسهم المتحصل عليها في المتتالية ..لأن الأسهم راح تكون كثيرة في التحليل الأولي وهذا سهل لتعيينها وراح تشوشك في النهاية ..بينما في التحليل النهائي راح يكون كاين سهم واحد فقط هو اللي تستنجي منه طبيعة المتتالية ويكون تتخله اسهم صغير دالة على انحسار او طغيان ... ونوع المتتالية تعرفيه من خلال ملاحظة الطبقة الرسوبية الأولى والأخيرة / يعني وسط الانتقال / فان كان الانتقال من اليابسة الى البحر فنقول ان المتتالية طغيانية ..وطبعا اذا كان هناك انحسارات راح نقول ان المتتالية طغيانية تتخللها انحسارات ..والعكس صحيح ..

أرجو ان تكوني فهمتي المغزى من العملية ..واذا لم تتوضح لكي الفكرة فانا هنا من أجل المساعدة

أرجو ان اكون قد ساعدتك ولو بالقليل

تقبلي مروري