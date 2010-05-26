كتب حذر منها العلماء .......

أبو ياسر المهاجر
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
كتب حذرالعلماء منها
كتب حذرالعلماء منها
العقائد:
1: رسائل إخوان الصفا:
1: رسائل إخوان الصفا:
كتاب صنفه جماعة في دولة بني بويه ببغداد في القرن الرابع الهجري ، أتوا فيها بكلام كثير من كلام المتفلسفة وأشياء من الشريعة
.
قال ابن تيمية رحمه الله وفيه ـ يعني جمعهم ـ من الكفر والجهل الشئ الكثير .
قال ابن تيمية رحمه الله وفيه ـ يعني جمعهم ـ من الكفر والجهل الشئ الكثير .
2 : كتاب بل حلمتُ في المنام :
مؤلفه حميد الأزري هكذا سمى نفسه .
ولم يعرف بنفسه ولا بدينه .
والكتاب مطبوع ولكن ليس عليه اسم المطبعة التي قامت بطبعه .
مؤلف هذا الكتاب يدعى النبوة ، وأن هذا الكتاب وحي أوحاه الله إليه وفيه من الكفر والزندقه ما الله به عليم .
ولم يعرف بنفسه ولا بدينه .
والكتاب مطبوع ولكن ليس عليه اسم المطبعة التي قامت بطبعه .
مؤلف هذا الكتاب يدعى النبوة ، وأن هذا الكتاب وحي أوحاه الله إليه وفيه من الكفر والزندقه ما الله به عليم .
3 : آيات شيطانية :
لمؤلفه سلمان رشدي ، وهو من أصل كشميري من مواليد بومبي ، درس في مدرسة بومبي التبشيرية وعاش في بريطانيا لأكثر من عشرين عاما .
خرج هذا الكتاب على شكل روايات باللغة الإنجليزية ، وتناقلت الصحف البريطانية أخبار هذا الكتاب ومدحته ، وكل هذا الإطراء تهجم بشع علي القيم الإسلامية ، فالكتاب ملئ بالإستهزاء بالخالق تعالى وكلام فاحش في حق النبي صلي الله عليه وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين الطاهرات .
وهو الكتاب الذي من أجله أهدر الخميني المارق الزنيدق دم مولفه .
خرج هذا الكتاب على شكل روايات باللغة الإنجليزية ، وتناقلت الصحف البريطانية أخبار هذا الكتاب ومدحته ، وكل هذا الإطراء تهجم بشع علي القيم الإسلامية ، فالكتاب ملئ بالإستهزاء بالخالق تعالى وكلام فاحش في حق النبي صلي الله عليه وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين الطاهرات .
وهو الكتاب الذي من أجله أهدر الخميني المارق الزنيدق دم مولفه .
4 : الزيج الحاكمي:
لأبي الحسن علي الصدفي المصري المتوفى في عام 399 هـ
قال الذهبي رحمه الله : وأهل التنجيم يخضعون لفضيلة هذا التأليف .
وقال: ولا يحل الأخذ عنه فإنه منجم ساحر وهو مؤلف الزيج الكبير .
قال الذهبي رحمه الله : وأهل التنجيم يخضعون لفضيلة هذا التأليف .
وقال: ولا يحل الأخذ عنه فإنه منجم ساحر وهو مؤلف الزيج الكبير .
وهذا الزيج مطبوع في باريس سنة 1804 م في 224 صفحة .
ومؤلفات السحر والتنجيم والشعوذة كثيرة نذكرمنها على سبيل الإختصار :
5 : مؤلفات الكوشيار بن ياسر الديلمي .
6 :كتاب معرفة الثوابت لأبي الحسن عبد الرحمن بن عمر المعروف بالصوفي .
7 :كتاب أسرار النجوم لأبي سعيد بن شاذان بن بحر .
8 : كتاب التفهيم إلى صناعة التنجيم . وغيرها كثير ..فمن رام زيادة معرفة بها ليحذرها فعليه بالكتاب الذي أنقل عنه .
7 :كتاب أسرار النجوم لأبي سعيد بن شاذان بن بحر .
8 : كتاب التفهيم إلى صناعة التنجيم . وغيرها كثير ..فمن رام زيادة معرفة بها ليحذرها فعليه بالكتاب الذي أنقل عنه .
ومن أخطر كتب الشعوذة وإدعاء علم الغيب ما يأتي :
9 : كتاب الجفر المنسوب كذبا وزورا إلى علي رضي الله عنه .. يزعم الرافضة أن جعفر الصادق كتب لهم فيه كل ما يحتاجون إليه ..
10 :كتاب شمس المعارف لأحمد بن علي البوني المتوفى سنة 622 هـ
هذا الكتاب من كتب الخرافيين وقد شحنه مؤلفه بالأكاذيب والخرافات الباطلة ..
وهو كتاب يعتمد عليه أهل السحر والشعوذة .
يتبــــــــــــــــع
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