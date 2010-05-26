كتب حذر منها العلماء .......

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أبو ياسر المهاجر

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#1
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19 ماي 2010
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
كتب حذرالعلماء منها


العقائد:
1: رسائل إخوان الصفا:


كتاب صنفه جماعة في دولة بني بويه ببغداد في القرن الرابع الهجري ، أتوا فيها بكلام كثير من كلام المتفلسفة وأشياء من الشريعة
.

قال ابن تيمية رحمه الله وفيه ـ يعني جمعهم ـ من الكفر والجهل الشئ الكثير .




2 : كتاب بل حلمتُ في المنام :
مؤلفه حميد الأزري هكذا سمى نفسه .
ولم يعرف بنفسه ولا بدينه .
والكتاب مطبوع ولكن ليس عليه اسم المطبعة التي قامت بطبعه .
مؤلف هذا الكتاب يدعى النبوة ، وأن هذا الكتاب وحي أوحاه الله إليه وفيه من الكفر والزندقه ما الله به عليم .



3 : آيات شيطانية :
لمؤلفه سلمان رشدي ، وهو من أصل كشميري من مواليد بومبي ، درس في مدرسة بومبي التبشيرية وعاش في بريطانيا لأكثر من عشرين عاما .
خرج هذا الكتاب على شكل روايات باللغة الإنجليزية ، وتناقلت الصحف البريطانية أخبار هذا الكتاب ومدحته ، وكل هذا الإطراء تهجم بشع علي القيم الإسلامية ، فالكتاب ملئ بالإستهزاء بالخالق تعالى وكلام فاحش في حق النبي صلي الله عليه وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين الطاهرات .
وهو الكتاب الذي من أجله أهدر الخميني المارق الزنيدق دم مولفه .



4 : الزيج الحاكمي:
لأبي الحسن علي الصدفي المصري المتوفى في عام 399 هـ
قال الذهبي رحمه الله : وأهل التنجيم يخضعون لفضيلة هذا التأليف .
وقال: ولا يحل الأخذ عنه فإنه منجم ساحر وهو مؤلف الزيج الكبير .



وهذا الزيج مطبوع في باريس سنة 1804 م في 224 صفحة .




ومؤلفات السحر والتنجيم والشعوذة كثيرة نذكرمنها على سبيل الإختصار :



5 : مؤلفات الكوشيار بن ياسر الديلمي .
6 :كتاب معرفة الثوابت لأبي الحسن عبد الرحمن بن عمر المعروف بالصوفي .
7 :كتاب أسرار النجوم لأبي سعيد بن شاذان بن بحر .
8 : كتاب التفهيم إلى صناعة التنجيم . وغيرها كثير ..فمن رام زيادة معرفة بها ليحذرها فعليه بالكتاب الذي أنقل عنه .



ومن أخطر كتب الشعوذة وإدعاء علم الغيب ما يأتي :



9 : كتاب الجفر المنسوب كذبا وزورا إلى علي رضي الله عنه .. يزعم الرافضة أن جعفر الصادق كتب لهم فيه كل ما يحتاجون إليه ..



10 :كتاب شمس المعارف لأحمد بن علي البوني المتوفى سنة 622 هـ



هذا الكتاب من كتب الخرافيين وقد شحنه مؤلفه بالأكاذيب والخرافات الباطلة ..



وهو كتاب يعتمد عليه أهل السحر والشعوذة .






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أبو ياسر المهاجر

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
19 ماي 2010
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408
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131
النقاط
9
#2
: كتاب الرحمة في الطب والحكمة :
يُنسب إلىالإمام السيوطي وقد ذكر صاحب كشف الظنون أن الكتاب لمهدي بن إبراهيم الصبيري .
الكتاب يحتوي على شركيات وضلالات .
ولقد شنّع عليه الشيخ محمد بن عبدالسلام الشقيري رحمه الله وسماه بكتاب »اللعنة في الطب والحكمة «
»وقال ومن لم يحرق هذا الكتاب وأمثاله فسيحرق بنار الجهل ..«


12 : كتاب حظك تعرفه من إسمك .
13 : حظك من شهر ميلادك .
هذا الكتابان لمن يسمى بالعالم الفلكي حميدالأزري وهو عميد اتحاد العالمي للفلكيين الروحانيين وكلا الكتابين يعج بالمغالطات والخرافات .

........................................
كتب النبؤات بالغيب .

14 : الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف .
لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت سنة 917 هـ
ذكر فيه وفي صفحة 23 عدداً من الأحاديث وأغلبها من الإسرائليات التي فيها عمر الدنيا وأنها كم سنة تكون وقد اعتنى السيد محمد رشيد رضافي تفسيره المنار 9/470 ـ 482
بنقد كتاب السيوطي هذا فارجع إليه .

15 : المسيح الدجال قراءة سياسية في اصول الديانات الكبرى .
من تأليف سعيد أيوب ونشر دار الإعتصام في القاهرة سنة 1989 م .

كتب الفقه والدعوة السلفية :

16 : أثر الحديث الشريف في اختلاف الفقهاء .
لمحمد عوامه .
واسم هذا الكتيب الذي طبع مراراً ينبئ ويشير إلى أن الذنب كل الذنب للأحاديث الشريفة لا لمن يعمل بها من المقلدة .
فالكتاب محاولة مستميته لإقناع الناس بمحض التقليد وصدهم عن قبول النصوص الشرعية .
قال الشيخ مشهور حفظه الله : وقد حذر شيخنا الألباني من هذا الكتاب في تحقيقة لكتاب الألوسي الآيات البينات في عدم سماع الأموات .

17 : اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة.لمحمد رمضان البوطي
رسالة فيها خطأ وباطل وحشيت بالتحريف والتزوير وصورت فيها الدعوة السلفيةعلى غير حقيقتها .
قال الألباني رحمه الله » فلما ناقشته في هذا العنوان وغيره تبين أنه يعني غير ما يفهم كل مسلم اليوم من لفظة المذهبية ، فإنه قال أي البوطي :» هي أن يلتزم الرجل الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد إماما ، سواء تعدد هذا الإمام أم لم يتعدد «. قال الألباني: وبذلك يهدم رسالته كلها «.

18 : كتيب لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسما للفوضى
للشيخ محمد الحامد .

19 : كتاب الاجتهاد والمجتهدون
بإشراف الشيخ أحمد البيانوني .

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أ

أبو ياسر المهاجر

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
19 ماي 2010
المشاركات
408
الإعجابات
131
النقاط
9
#3
كتب الفقه

ومن هذه الكتب :

كتب الحيل

وأقتصر منها على المطبوع والمشهور
ومما ينبغي التبيه عليه أنه لايحل لمسلم أن يفتي بالحيل في دين الله تعالى ومن استحل الفتوى بهذه، فهو الذي كفره الإمام أحمد وغيره من الأئمة حتى قالوا من أفتى بهذه الحيل فقد قلب الإسلام ظهراً لبطن ونقض عرى الإسلام عروة عروة .
قال حماد بن زيد سمعت أيوب يقول ويلهم من يخدعون »يعني أصحاب الحيل«

1:كتاب المخارج والحيل لمحمد بن الحسن الشيباني وهو مطبوع
قال محمد بن سماعة سمعت محمد بن الحسن يقول »هذا الكتاب ليس من كتبنا إنما ألقي فيها «


2:اللصوص لاحظ وقد عيب عليه أنه يعلّم الشطار واللصوص كي يحتالون ويسرقون .

كتب العبادات المبتدعة :

3: فتوى ابن الصلاح في صلاة الرغائب
وقد أنكرها جمع من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعز بن عبد السلام
وقال النووي رحمه الله :
»ولا يغتر بذكر هذه الصلاة في قوت القلوب وإحياء علوم الدين فإنها بدعة باطلة« .

كتب في إباحة المعازف

4: إيضاح الدلالات في سماع الالات .
رساة للشيخ عبد الغني النابلسي صنفها في إباحة استخدام آلات الطرب .
وحذر منها العلامة الألوسي في تفسيره روح المعاني .

كتب الأدعية :
5: كتيبات الدعاء المخصصة للحجاج والعمار
وهذه الكتب فيها تخصيص كل شوط من الأشواط السبعة في الطواف بدعاء خاص .
وقد سئل الشيخ الفوزان عن ذلك فقال :
الإلتزام بهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد للطواف دعاءً مخصوصا ، وإنما كان يقول بين الركنين اليماني والأسود »ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار«

قاله الشيخ الألباني عن الكتاب الأول ــ ينطبق على هذه الكتب جميعاً


كتاب كنز الدعاء وحكم توزيعه
الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي
من محاضرة: أحداث الجزائر

السؤال: ورد في كتاب "كنز الدعاء " من أدعية قيل أنها تسهل حفظ القرآن فهل هذا صحيح؟

الجواب: كلنا محتاجون إلى أن نحفظ القرآن والذي قد حفظه فليثبته، ولكن مثل هذا الكتاب كنز الدعاء الذي ذكر هذا الدعاء في صفحة تسعة وستين، فلا أعلم لهذا الدعاء أصلاً.

السؤال: هل يجوز توزيع كتاب كنز الدعاء ؟

الجواب: لا يوزع حتى نتأكد من صحته، لأني لم أر إلا صفحة واحدة، ولا أستطيع أن أقول لك: "وزع" إلا إذا تأكدت من أنه ليس فيه أحاديث باطلة أو ضعيفة.





الكلام على كتاب كنز الدعاء


السؤال: ورد في كتاب "كنز الدعاء" من أدعية قيل أنها تسهل حفظ القرآن فهل هذا صحيح؟ الجواب: كلنا محتاجون إلى أن نحفظ القرآن والذي قد حفظه فليثبته، ولكن مثل هذا الكتاب كنز الدعاء الذي ذكر هذا الدعاء في صفحة تسعة وستين، فلا أعلم لهذا الدعاء أصلاً. السؤال: هل يجوز توزيع كتاب كنز الدعاء؟ الجواب: لا يوزع حتى نتأكد من صحته، لأني لم أر إلا صفحة واحدة، ولا أستطيع أن أقول لك: "وزع" إلا إذا تأكدت من أنه ليس فيه أحاديث باطلة أو ضعيفة.......


الموقف من بعض كتب الأدعية والأذكار


السؤال: اذكر لنا بعض كتب الأدعية والأذكار التي لا مانع من توزيعها ونشرها؟ الجواب: تحفة الأخيار للشيخ عبد العزيز بن باز، وكتاب صحيح الكلم الطيب للشيخ الألباني فهذه وزعوا منها ماشئتم، فمن أراد أن يشتري منها أو يعطي إخوانه أو يضع منها في المساجد فهذا طيب؛ لأنها والحمد لله موثقة، وصحيحة.......


وللعلم هناك احاديث بالفعل مضعفه فيه ضعفها الشيخ الالباني رحمه الله

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أبو ياسر المهاجر

:: عضو مُشارك ::
#4
إنضم
19 ماي 2010
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408
الإعجابات
131
النقاط
9
#4
كتب الفقه

ومن هذه الكتب :

كتب الحيل

وأقتصر منها على المطبوع والمشهور
ومما ينبغي التبيه عليه أنه لا يحل لمسلم أن يفتي بالحيل في دين الله تعالى ومن استحل الفتوى بهذه،فهو الذي كفره الإمام أحمد وغيره من الأئمة حتى قالوا من أفتى بهذه الحيل فقد قلب الإسلام ظهراً لبطن ونقض عرى الإسلام عروة عروة .
قال حماد بن زيد سمعت أيوب يقول ويلهم من يخدعون »يعني أصحاب الحيل«

1:كتاب المخارج والحيل لمحمد بن الحسن الشيباني وهو مطبوع
قال محمد بن سماعة سمعت محمد بن الحسن يقول »هذا الكتاب ليس من كتبنا إنما ألقي فيها «
وقال ابن أبي عمر »إنما وضعه إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفه«

2: حيل اللصوص للجاحظ وقد عيب عليه أنه يعلّم الشطار واللصوص كي يحتالون ويسرقون .


كتب العبادات المبتدعة :

3: فتوى ابن الصلاح في صلاة الرغائب
وقد أنكرها جمع من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعز بن عبد السلام
وقال النووي رحمه الله :
»ولا يغتر بذكر هذه الصلاة في قوت القلوب وإحياء علوم الدين فإنها بدعة باطلة« .

كتب في إباحة المعازف

4: إيضاح الدلالات في سماع الالات .
رساة للشيخ عبد الغني النابلسي صنفها في إباحة استخدام آلات الطرب .
وحذر منها العلامة الألوسي في تفسيره روح المعاني .

كتب الأدعية :

5: كتيبات الدعاء المخصصة للحجاج والعمار
وهذه الكتب فيها تخصيص كل شوط من الأشواط السبعة في الطواف بدعاء خاص .
وقد سئل الشيخ الفوزان عن ذلك فقال :
الإلتزام بهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد للطواف دعاءً مخصوصا ، وإنما كان يقول بين الركنين اليماني والأسود »ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار«
يتبــــــــــــــــع
 
أ

أبو ياسر المهاجر

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
19 ماي 2010
المشاركات
408
الإعجابات
131
النقاط
9
#5
تحذير العلماء من كتاب ( إحياء علوم الدين ) للغزالي .

أبو حامد الغزالي هو : محمد بن أحمد الطوسي الغزالي المتوفي سنة 505هـ.
صاحب التصانيف الكثيرة في الفقه ، و الأصول ، و الفلسفة ، و علم الكلام ، و التصوف ، و قد مر رحمه الله بمراحل كثيرة و أطوار متعددة ، و عكف في نهاية حياته على دراسة الحديث ، فنسأل الله أن يرزقنا الهداية و حسن الخاتمة .

كتاب إحياء علوم الدين ، فقد مدحه قوم حتى غلو في مدحه و قالوا: من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء ، و ذمه قوم حتى أفتوا بحرقه و منعه .

و الحق الذي يظهر لي و الله أعلم أن كتاب الإحياء فيه نفع ، و فيه طامات و بلايا توجب منع قراءته ، إلا من الخبير المطلع على عقائد الصوفية و الحلولية و الفلاسفة ، المتحصن بعقيدة السلف الصالح .

و ما فيه من الخير موجود في غيره من الكتب ، ككتاب : مختصر منهاج القاصدين للمقدسي ، و أصله لابن الجوزي الذي اختصره من إحياء علوم الدين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقوال العلماء في التحذير من الكتاب كما يلي :

1 ) قال الإمام ابن الجوزي أعلم أن في كتاب "الإحياء" آفات لا يعلمها إلا العلماء ، و أقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة ، و الموقوفة و قد جعلها مرفوعة و إنما نقلها كما اقتراها لا أنه افتراها ، و لا ينبغي التعبد بحديث موضوع و الاغترار بلفظ مصنوع . اهـ .

و قال أيضا ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس : و جاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب "الإحياء" على طريقة القوم ، و ملأه بالأحاديث الباطلة، و هو لا يعلم بطلانها ، و تكلم في علم المكاشفة ، و خرج عن قانون الفقه ، و قال: إن المراد بالكوكب، و الشمس، و القمر اللواتي رآهن إبراهيم صلوات الله عليه أنوار هي حُجُب الله عز وجل ، و لم يُرد هذه المعروفات ، و هذا من جنس كلام الباطنية) انتهى.

2 ) قال الإمام الطرطوشي المالكي : فلما عمل كتابه سماه "إحياء علوم الدين" عمد يتكلم في علوم الأحوال و مراقي الصوفية ، و كان غير دري بها و لا خبير بمعرفتها ، فسقط على أم رأسه فلا في علماء المسلمين قر ، و لا في أحوال الزاهدين استقر ، شحن كتابه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا أعلم كتاباً على بسيط الأرض في مبلغ علمي أكثر كذبا على رسول الله صلى الله عليه و سلم منه، سبكه بمذاهب الفلاسفة و معاني "رسائل إخوان الصفاء" و هم قوم يرون النبوة اكتساباً ، و ليس النبي في زعمهم أكثر من شخص فاضل تخلق بمحاسن الأخلاق . اهـ .

المصدر : نقلا عن سير أعلام النبلاء للذهبي 19/334.

3 ) قال الإمام المازري المالكي بعد كلام في نقد الإحياء: و رأيت له في الجزء الأول يقول : إن في علومه ما لا يسوغ أن يودع في كتاب ، فليت شعري أحق هو أو باطل؟!.
فإن كان باطلاً فصَدَق ، و إن كان حقاً و هو مراده بلا شك فلم لا يودع في الكتب ؟ ألغموضته و دقته؟ فإن كان هو فهمه ، فما المانع أن يفهمه غيره ؟! .

نقله الذهبي في السير 19/340 .

4 ) قال القاضي عياض : و الشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة و التصانيف الفظيعة ، غلا في طريق التصوف ، و تجرد لنصر مذهبهم ، و صار داعية في ذلك ، و ألف فيه تواليفه المشهورة ، أخذ عليه فيها مواضع ، و ساءت به ظنون أمة ، و الله أعلم بسره ، و نفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب ، و فتوى الفقهاء بإحراقها و البعد عنها ، فامتثل ذلك .

نقله الذهبي 19/327.

5 ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : و الإحياء فيه فوائد كثيرة ، لكن فيه مواد مذمومة ، فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد و النبوة و المعاد ، فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدواً للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين .
و قد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه و قالوا : مرضه "الشفاء" يعني "شفاء" ابن سينا في الفلسفة.

و فيه أحاديث و آثار ضعيفة بل موضوعة كثيرة ، و فيه أشياء من أغاليظ الصوفية و ترهاتهم ، و فيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافقة للكتاب و السنة ، و من غير ذلك من العبادات و الأدب ما هو موافق للكتاب و السنة ، ما هو أكثر مما يردّ منه ، فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس و تنازعوا فيه .اهـ .

المصدر :مجموع الفتاوى 10/55.

6 ) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 19/339:
أما "الإحياء" ففيه من الأحاديث الباطلة جملة ، و فيه خير كثير لولا ما فيه من آداب ، و رسوم ، و زهد من طرائق الحكماء و منحرفي الصوفية نسأل الله علما نافعاً . تدري ما العلم النافع ؟ هو ما نزل به القرآن ، و فسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولاً و فعلاً ، و لم يأت نهي عنه. قال عليه السلام : "من رغب عن سنتي فليس مني" فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله، و بإدمان النظر في الصحيحين، و سنن النسائي، ورياض النووي و أذكاره تفلح و تنجح . و إياك و آراء عباد الفلاسفة و وظائف أهل الرياضات ، وجوع الرهبان ، و خطاب طيش رؤوس أصحاب الخلوات ، فكل الخير في متابعة الحنفية السمحة ، فوا غوثاه بالله ، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم . اهـ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

وقد أكثر رحمه الله ( الغزالي ) من النقل عن أبي يزيد البسطامي و الحلاج و الشبلي ، و هم من أهل القول بالاتحاد و الحلول ، بل ذهب بعض الباحثين إلى أن الغزالي قال بهذا المذهب في كتابه إحياء علوم الدين، و في بعض كتبه الأخرى.

و لهذا قال شيخ الإسلام عن كتاب مشكاة الأنوار للغزالي: و هذا الكتاب كالعنصر لمذهب الاتحادية القائلين بوحدة الوجود . اهـ .

المصدر : بغية المرتاد ص 189

و قال : و بسبب كلام الغزالي في مشكاة الأنوار تشجع الاتحاديون الملحدون الذين قالوا بوحدة الوجود على ذلك ، كقولهم: إن الخلق مجال و مظاهر ، لأن وجود الحق ظهر فيها و تجلى . اهـ .

المصدر : درء تعارض العقل والنقل 10/283.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

و هو يحكي ( الغزالي ) في كتابه ( الإحياء ) كثيراً من الأمور التي لا يقبلها العقل ، و لا تستقيم على ميزان الشرع دون أن ينكرها.

و من ذلك قوله في كتابه الإحياء 4/200 : و قيل له ـ أي بضع العارفين ـ بلغنا أنك ترى الخضر عليه السلام ؟ فتبسم و قال: ليس العجب ممن يرى الخضر ، و لكن العجب ممن يريد الخضر أن يراه فيحتجب عنه . اهـ .!!.

و نقل عن أبي يزيد البسطامي قوله : أدخلني ـ الله ـ في الفلك الأسفل فدورني في الملكوت السفلي و أراني الأرضين و ما تحتها إلى الثرى ، ثم أدخلني في الفلك العلوي ، فطوف بي في السموات ، و أراني ما فيها من الجنات إلى العرش. أوقفني بين يديه فقال: سلني أي شيء رأيته حتى أهبه لك ؟ فقلت: يا سيدي ما رأيت شيئاً أستحسنه فأسألك إياه . فقال: أنت عبدي حقا تعبدني لأجلي صدقاً..." الإحياء 4/356.

و نقل عن أبي تراب قوله: لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله سبعين مرة . الاحياء 4/356.

إلى غير ذلك من الأمور المنكرة التي يسميها الغزالي "مكاشفات" و يطالب بعض الناس بعدم إنكارها و الاعتراض عليها



المصدر
كتاب (كتب حذر منها العلماء للشيخ مشهور بن حسن سلمان)
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أ

أبو ياسر المهاجر

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#6
سماحة الشيخ يحذر من بعض الكتب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد :
قال سماحته :
فإنه لا يخفى كثرة انتشار الكتب التي تحمل العناوين البراقة باسم الإسلام وقد تبين لي في كثير منها الخطر على عقيدة المسلمين فرأيت أن من الواجب عليّ التنبيه وتحذير القراء مما يحمله بعضها من الأفكار الهدامة والعقائد المضللة والدعوة إلى التحلل الخلقي وسوف أوالي إن شاء الله تباعاً نشرأسماء الكتب المذكورة التي يجب منع دخولها إلى المملكة أو طباعتها فيها أو بيعها في المكتبات التجارية داخل المملكة نصحاً لله وعباده وحماية للمسلمين من شر ما فيها وذلك بعد التثبت والتأكد مما فيه من الجهة المختصة لدينا وإليكم القائمة الأولى منها وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .


((( القائمة )))

اسم الكتاب

1- المنهاج __مؤلفه __ طاهر القاص

2- تبسيط العقائد الإسلامية __مؤلفه___ حسن أيوب

3- تفسير معاني القرآن ___مؤلفه___شبير أحمد عثمان / ترجمة محمد إشفاق أحمد

4- موسم الهجرة إلى الشمال ___مؤلفه__ الطيب صالح

5- أبو العلاء المعري __مؤلفه__ أحمد الطويلي

6- ديوان الجوهر المكنون والسر المصون __مؤلفه__ على محمد شيخ الحبش

7- خمسة من أبناء النبي __مؤلفه__ صلاح عزام

8- الصلاة ( مسودة ) __مؤلفه__ يعقوب محمد إسحاق

9- صلاة العيدين ( مسودة ) __مؤلفه__ يعقوب محمد إسحاق

10- رسالة إلى رجل خائف اللهيب والرماد( مسودة) __مؤلفه__ عبد الإله عبد الرزاق عبد الحميد

11- الشبح ___مؤلفه___ موفق حميد

12- أستاذ القلوب ___مؤلفه___ موفق حميد

13- الخيال والحقيقة ___مؤلفه___ موفق حميد

14- رعب في الأدغال ___مؤلفه___ موفق حميد

15- الحب ليس كل شيء __مؤلفه__ موفق حميد

16- غداً يبدأ الفرح __مؤلفه__ موفق حميد

17- صراع __مؤلفه__ موفق حميد

18- مقدمات وأبحاث __مؤلفه__محمود عبد المولى

19- معاني القرآن الكريم __مؤلفه__م/الليثورمي / ترجمة محمد ضيف الله

20- الإمام السرهندي حياته وأعماله __مؤلفه__أبو الحسن الندوي

الرئيس العام
لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن باز رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة


المرجع

مجلة البحوث الإسلامية العدد 15 ص 286-287



 
س

*سلمى*

:: عضو مُتميز ::
#8
إنضم
21 أفريل 2010
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#8
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم على مجهودكم وعلمكم الرحمان ما ينفعكم ونفعكم بما علمك وزادكم علما وجعل هذا التنبيه في ميزان حسناتكم إن شاء الله
 
أ

أبو ياسر المهاجر

:: عضو مُشارك ::
#10
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#10
قال *سلمى*:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم على مجهودكم وعلمكم الرحمان ما ينفعكم ونفعكم بما علمك وزادكم علما وجعل هذا التنبيه في ميزان حسناتكم إن شاء الله
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وفيكم بارك الرحمن أختنا ... جزاكم الله خيرا وأحسن اليكم
 
ابو ليث

ابو ليث

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#11
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الجزائر
#11
أخي أبو ياسر، أحسنت فيما نقلت، أسأل الله تعالى أن يجزل لك المثوبة ويعظم لك الأجر، وأن يرزقك بما أفدت مغفرة للذنوب وتكفيرا للسيئات. أاامين
 
أ

أبو ياسر المهاجر

:: عضو مُشارك ::
#12
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9
#12
قال ابو ليث:
أخي أبو ياسر، أحسنت فيما نقلت، أسأل الله تعالى أن يجزل لك المثوبة ويعظم لك الأجر، وأن يرزقك بما أفدت مغفرة للذنوب وتكفيرا للسيئات. أاامين
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اللهم آمين واياكم أخونا أبو ليث.. جزاكم الله خيرا وأحسن اليكم
 
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أبو ياسر المهاجر

:: عضو مُشارك ::
#13
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#13
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم وبعد :
فالمرجو من اخواننا المشرفين والقائمين على المنتدى تثبيت الموضوع كي لايضيع في زحمة المواضيع لما فيه من خير كبير وقد جاءت فكرة كتابة الموضوع لما رأيت من اخواننا الذين لايهمهم مصدر الكتاب ولا صاحبه ولا منهجه أو عقيدته بل المهم أن يأخذ منه مبتغاه ويحقق مراده بل منهم حتى من ينقل من كتب الشيعة والطوائف الضالة التي لا تمد لنا نحن أهل السنة والجماعة بإذن الله بأي صلة وكل هذا اما جهلا منهم بدينهم, واما محاولة منهم للتدليس والكذب ومغالطة المسلمين في أمور دينهم, فكتبت هذا الموضوع لتصحيح الخطأ وتصويب زاوية الرؤية لديهم لديننا الحنيف على منهج أهل السنة والجماعة, عسى الله أن ينفعنا به وعامة المسلمين
فنرجوا من اخواننا المشرفين على المنتدى تثبيت الموضوع, والله الموفق والمستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم
 
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أبو ياسر المهاجر

:: عضو مُشارك ::
#16
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#16
قال ابو رحيل المهاجر:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

كثرة الله من امثالكم عن تنبيه جعله لكم في موازين حسناتكم .

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حياكم الله أخونا أبو رحيل, وجمعنا واياكم في جنات الفردوس انه على كل شيء قدير
 
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أبو ياسر المهاجر

:: عضو مُشارك ::
#17
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#17
قال ابو ليث:
جرى التثبيت لتعم الفائدة بالموضوع، وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
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خيرا فعلت ان شاء الله, فجزاك الله كل خير
نسأل الله أن ينفعنا به ويعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه سبحانه, انه ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم.
 
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