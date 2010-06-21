عندنا نبي مدفون في الجزائر***نبي خالد بن سينان العبسي**

نبي مدفون في الجزائر***نبي خالد بن سينان العبسي**
السلام عليكم
اعلبالي بلي راكم اتقولوا واش بيه ديدا اليوم اهبل ولى كيفاش؟
واش راه ايخرف نبي في الدزاير؟
ايه كاين نبي في الدزاير مش انا قلت مي هوما قالو
درك نحكيلكم
كنت نسمع بكلمة النبي سيدي خالد بن سينان العبسي
ما اديتهاش فيها قلت بلاك راهم قاصدين الولي سيدي خالد بن سينان العبسي
ايا وحد النهار قلت انروح اندير دورة
اوصلت للضريح
هو عبارة عن مسجد كبير نسبيا
عند الباب القيت وحد الفوطوات فيهم التعريف به
لولة القيت فيها الاسم والنسب والانتماء الخ
الثانية فيها المعجزات التي قام بها
وهي
انو اطفئ نار بعصاه وتلك النار اسمرت لأسبوع كامل الله اعلم مشني شافي
عمره اكثر من 250 سنة هذي متاكد منها شفتها
وكاين الثالثة مانيش شافي اعليها امليح
لحد الآن مكانش مشكل
رحت للرابعة القيت فيها حديث ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم
مفاده كتالي
حديث ابن عباس رضى الله عنه ، قال : ذكرخالد بن سنان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( ذاك نبي ضيعه قومه).الحديث رواه البزار ( كشف الأستار (2361)):scared:
اتعجبت ولي دخت فيها انهم ايقولوا كان بين النبي عيسى عليه السلام ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم
انا على حسب علمي مكانش بين عيسى و رسولنا صلى الله عليه وسلم نبي ولا رسولاً....وقد جاءت السنة بذلك فقد روى الإمام مسلم في صحيحه (6130) من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( أنا أولى الناس بعيسى ، الأنبياء أولاد علات ، وليس بيني وبينه نبي) وهذا كافي باش ينفي الاول
واصح منه:wink:
ماعليش زدت امشيت
ولقيت الي كنت خايف منها
لافتة عند باب الضريح مكتوب عليها
ضريح النبي خالد بن سينان
اهنا اتشوكيت ماحبيتش ندخل ومن بعد قلت ندخل ونكبر قلبي
يا خاوتي ادخلت القيت الناس اطوف لداخل؟؟؟؟؟؟
وسبعة اشواط مي كل واحد ايدور على جيهة يعني كاين الي يدور على لدروات وكاين الي على لاgوش
قلت ماعليش
بجنب الضريح كاين مصلى وبيناتهم حيط فيه نوافذ اكبار
قربت للطاgة القيت شيبانية تصلي لكن الغريب انها خلات القبلة واستقبلت الضريح
انا على كل حال مالمتهاش لانها امرى اكبيرة وبلاك ماتعرفش ايا القيت الناس يخزو فيا ما افهمت اعلاش هم كانو ايقولو يا ابني اهنا مكان انتاع عبادة مش تاع تحواس انا افهمت روحي وابديت اندور على الضريح مش انطوف لكن نتامل واش كاين ونقرى في الجداريات ونشوف الهندسة الي يتمتع بيها الضريح
انقلكم انا ماقلتش مكانش ولي صالح
كاين
مي باش اتقول نبي كبيرة
حاولت نبحث في كتب التاريخ وفي النت مالقيت والوا غير الفوطوات الي احكيتلكم اعليهم
ارجعت مرة وحد اخرى انحوس على كاش مؤرخ يثبت نبوة خالد بن سينان القيت لكن مافيهمش واحد معروف وحتى باش تلقى مؤلفاتو مستحيل
انا راحتلي ما جبتش الفوطوات مي في القريب العاجل انشاء الله اتكون
على فكرة الضريح هو في مدينة سيدي خالد ببسكرة وانا من تلك المدينة ومانيش حاشم بيها
بلعكس متشرف بيها
هذا باش ما ايقولوش الاعضاء الي من مدينة سيدي خالد راه طيح بينا
+
صور الضريح من الخارج
وزيد كاين بجنب الضريح بئر ماء يدعون انها مانشفتش عندها من القرن الثالث والى الخامس للهجرة
انا صدقتهم على خاطر البئر جات بين زوج ويدان كيفاش راح تنشف
وفي العام يجي الواد 3 مرات على الاقل
مستحيل تنشف وزيد واحد ماراه يجبد منها الماء تقعد مليار سنة مش 11 انقرن برك
انا رحتلوا في رمضان يوم 26 رمضان لانو الزيارة للضريح تكون في اوجيها هذا اليوم
وزيد كاين ناس ايجوه من تقرت وجامعة ولمغير وهذوك لمساكن في ظلال مبين
كيما اتسقسيهم اعلاش جيتوا واش اديروا ايقلك جينا انديرو عمرة على اساس الحديث الي بدعوه
وينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم
وهو
الي ماكتبتلو زيارتي يزور بن خالتي
وبن خالت النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو
خالد بن سينان
انا اهنا مانيش نستاهزئ لكن اكلاني قلبي ولازم انبين بلي راهم غالطيين بزاف في معتقدهم هذا
وهذي المعتقدات كاينة عند الناس لكبار يعني شباب البلد واعي مثقف ورافض لهذي الفكرة
ولقد جمعت لكم من البيان ماتيسر لابطل قول من يقول ان خالد بن سينان العبسي نبي لكن هو ولي صالح لا انكرهذا
والبيان في الرد الثاني
اعلبالي بلي راكم اتقولوا واش بيه ديدا اليوم اهبل ولى كيفاش؟
واش راه ايخرف نبي في الدزاير؟
ايه كاين نبي في الدزاير مش انا قلت مي هوما قالو
درك نحكيلكم
كنت نسمع بكلمة النبي سيدي خالد بن سينان العبسي
ما اديتهاش فيها قلت بلاك راهم قاصدين الولي سيدي خالد بن سينان العبسي
ايا وحد النهار قلت انروح اندير دورة
اوصلت للضريح
هو عبارة عن مسجد كبير نسبيا
عند الباب القيت وحد الفوطوات فيهم التعريف به
لولة القيت فيها الاسم والنسب والانتماء الخ
الثانية فيها المعجزات التي قام بها
وهي
انو اطفئ نار بعصاه وتلك النار اسمرت لأسبوع كامل الله اعلم مشني شافي
عمره اكثر من 250 سنة هذي متاكد منها شفتها
وكاين الثالثة مانيش شافي اعليها امليح
لحد الآن مكانش مشكل
رحت للرابعة القيت فيها حديث ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم
مفاده كتالي
حديث ابن عباس رضى الله عنه ، قال : ذكرخالد بن سنان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( ذاك نبي ضيعه قومه).الحديث رواه البزار ( كشف الأستار (2361)):scared:
اتعجبت ولي دخت فيها انهم ايقولوا كان بين النبي عيسى عليه السلام ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم
انا على حسب علمي مكانش بين عيسى و رسولنا صلى الله عليه وسلم نبي ولا رسولاً....وقد جاءت السنة بذلك فقد روى الإمام مسلم في صحيحه (6130) من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( أنا أولى الناس بعيسى ، الأنبياء أولاد علات ، وليس بيني وبينه نبي) وهذا كافي باش ينفي الاول
واصح منه:wink:
ماعليش زدت امشيت
ولقيت الي كنت خايف منها
لافتة عند باب الضريح مكتوب عليها
ضريح النبي خالد بن سينان
اهنا اتشوكيت ماحبيتش ندخل ومن بعد قلت ندخل ونكبر قلبي
يا خاوتي ادخلت القيت الناس اطوف لداخل؟؟؟؟؟؟
وسبعة اشواط مي كل واحد ايدور على جيهة يعني كاين الي يدور على لدروات وكاين الي على لاgوش
قلت ماعليش
بجنب الضريح كاين مصلى وبيناتهم حيط فيه نوافذ اكبار
قربت للطاgة القيت شيبانية تصلي لكن الغريب انها خلات القبلة واستقبلت الضريح
انا على كل حال مالمتهاش لانها امرى اكبيرة وبلاك ماتعرفش ايا القيت الناس يخزو فيا ما افهمت اعلاش هم كانو ايقولو يا ابني اهنا مكان انتاع عبادة مش تاع تحواس انا افهمت روحي وابديت اندور على الضريح مش انطوف لكن نتامل واش كاين ونقرى في الجداريات ونشوف الهندسة الي يتمتع بيها الضريح
انقلكم انا ماقلتش مكانش ولي صالح
كاين
مي باش اتقول نبي كبيرة
حاولت نبحث في كتب التاريخ وفي النت مالقيت والوا غير الفوطوات الي احكيتلكم اعليهم
ارجعت مرة وحد اخرى انحوس على كاش مؤرخ يثبت نبوة خالد بن سينان القيت لكن مافيهمش واحد معروف وحتى باش تلقى مؤلفاتو مستحيل
انا راحتلي ما جبتش الفوطوات مي في القريب العاجل انشاء الله اتكون
على فكرة الضريح هو في مدينة سيدي خالد ببسكرة وانا من تلك المدينة ومانيش حاشم بيها
بلعكس متشرف بيها
هذا باش ما ايقولوش الاعضاء الي من مدينة سيدي خالد راه طيح بينا
+
صور الضريح من الخارج
وزيد كاين بجنب الضريح بئر ماء يدعون انها مانشفتش عندها من القرن الثالث والى الخامس للهجرة
انا صدقتهم على خاطر البئر جات بين زوج ويدان كيفاش راح تنشف
وفي العام يجي الواد 3 مرات على الاقل
مستحيل تنشف وزيد واحد ماراه يجبد منها الماء تقعد مليار سنة مش 11 انقرن برك
انا رحتلوا في رمضان يوم 26 رمضان لانو الزيارة للضريح تكون في اوجيها هذا اليوم
وزيد كاين ناس ايجوه من تقرت وجامعة ولمغير وهذوك لمساكن في ظلال مبين
كيما اتسقسيهم اعلاش جيتوا واش اديروا ايقلك جينا انديرو عمرة على اساس الحديث الي بدعوه
وينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم
وهو
الي ماكتبتلو زيارتي يزور بن خالتي
وبن خالت النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو
خالد بن سينان
انا اهنا مانيش نستاهزئ لكن اكلاني قلبي ولازم انبين بلي راهم غالطيين بزاف في معتقدهم هذا
وهذي المعتقدات كاينة عند الناس لكبار يعني شباب البلد واعي مثقف ورافض لهذي الفكرة
ولقد جمعت لكم من البيان ماتيسر لابطل قول من يقول ان خالد بن سينان العبسي نبي لكن هو ولي صالح لا انكرهذا
والبيان في الرد الثاني
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