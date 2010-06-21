عندنا نبي مدفون في الجزائر***نبي خالد بن سينان العبسي**

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dida007

:: عضو فعّال ::
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14 جويلية 2008
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نبي مدفون في الجزائر***نبي خالد بن سينان العبسي**

السلام عليكم
اعلبالي بلي راكم اتقولوا واش بيه ديدا اليوم اهبل ولى كيفاش؟
واش راه ايخرف نبي في الدزاير؟
ايه كاين نبي في الدزاير مش انا قلت مي هوما قالو

درك نحكيلكم
كنت نسمع بكلمة النبي سيدي خالد بن سينان العبسي
ما اديتهاش فيها قلت بلاك راهم قاصدين الولي سيدي خالد بن سينان العبسي
ايا وحد النهار قلت انروح اندير دورة
اوصلت للضريح
هو عبارة عن مسجد كبير نسبيا
عند الباب القيت وحد الفوطوات فيهم التعريف به
لولة القيت فيها الاسم والنسب والانتماء الخ
الثانية فيها المعجزات التي قام بها
وهي
انو اطفئ نار بعصاه وتلك النار اسمرت لأسبوع كامل الله اعلم مشني شافي
عمره اكثر من 250 سنة هذي متاكد منها شفتها
وكاين الثالثة مانيش شافي اعليها امليح
لحد الآن مكانش مشكل
رحت للرابعة القيت فيها حديث ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم
مفاده كتالي
حديث ابن عباس رضى الله عنه ، قال : ذكرخالد بن سنان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( ذاك نبي ضيعه قومه).الحديث رواه البزار ( كشف الأستار (2361)):scared:

اتعجبت ولي دخت فيها انهم ايقولوا كان بين النبي عيسى عليه السلام ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم
انا على حسب علمي مكانش بين عيسى و رسولنا صلى الله عليه وسلم نبي ولا رسولاً....وقد جاءت السنة بذلك فقد روى الإمام مسلم في صحيحه (6130) من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( أنا أولى الناس بعيسى ، الأنبياء أولاد علات ، وليس بيني وبينه نبي) وهذا كافي باش ينفي الاول
واصح منه:wink:

ماعليش زدت امشيت
ولقيت الي كنت خايف منها
لافتة عند باب الضريح مكتوب عليها
ضريح النبي خالد بن سينان
اهنا اتشوكيت ماحبيتش ندخل ومن بعد قلت ندخل ونكبر قلبي
يا خاوتي ادخلت القيت الناس اطوف لداخل؟؟؟؟؟؟
وسبعة اشواط مي كل واحد ايدور على جيهة يعني كاين الي يدور على لدروات وكاين الي على لاgوش
قلت ماعليش
بجنب الضريح كاين مصلى وبيناتهم حيط فيه نوافذ اكبار
قربت للطاgة القيت شيبانية تصلي لكن الغريب انها خلات القبلة واستقبلت الضريح
انا على كل حال مالمتهاش لانها امرى اكبيرة وبلاك ماتعرفش ايا القيت الناس يخزو فيا ما افهمت اعلاش هم كانو ايقولو يا ابني اهنا مكان انتاع عبادة مش تاع تحواس انا افهمت روحي وابديت اندور على الضريح مش انطوف لكن نتامل واش كاين ونقرى في الجداريات ونشوف الهندسة الي يتمتع بيها الضريح
انقلكم انا ماقلتش مكانش ولي صالح
كاين
مي باش اتقول نبي كبيرة
حاولت نبحث في كتب التاريخ وفي النت مالقيت والوا غير الفوطوات الي احكيتلكم اعليهم
ارجعت مرة وحد اخرى انحوس على كاش مؤرخ يثبت نبوة خالد بن سينان القيت لكن مافيهمش واحد معروف وحتى باش تلقى مؤلفاتو مستحيل
انا راحتلي ما جبتش الفوطوات مي في القريب العاجل انشاء الله اتكون
على فكرة الضريح هو في مدينة سيدي خالد ببسكرة وانا من تلك المدينة ومانيش حاشم بيها
بلعكس متشرف بيها
هذا باش ما ايقولوش الاعضاء الي من مدينة سيدي خالد راه طيح بينا
+
صور الضريح من الخارج





وزيد كاين بجنب الضريح بئر ماء يدعون انها مانشفتش عندها من القرن الثالث والى الخامس للهجرة
انا صدقتهم على خاطر البئر جات بين زوج ويدان كيفاش راح تنشف
وفي العام يجي الواد 3 مرات على الاقل
مستحيل تنشف وزيد واحد ماراه يجبد منها الماء تقعد مليار سنة مش 11 انقرن برك
انا رحتلوا في رمضان يوم 26 رمضان لانو الزيارة للضريح تكون في اوجيها هذا اليوم
وزيد كاين ناس ايجوه من تقرت وجامعة ولمغير وهذوك لمساكن في ظلال مبين
كيما اتسقسيهم اعلاش جيتوا واش اديروا ايقلك جينا انديرو عمرة على اساس الحديث الي بدعوه
وينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم
وهو
الي ماكتبتلو زيارتي يزور بن خالتي
وبن خالت النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو
خالد بن سينان
انا اهنا مانيش نستاهزئ لكن اكلاني قلبي ولازم انبين بلي راهم غالطيين بزاف في معتقدهم هذا
وهذي المعتقدات كاينة عند الناس لكبار يعني شباب البلد واعي مثقف ورافض لهذي الفكرة

ولقد جمعت لكم من البيان ماتيسر لابطل قول من يقول ان خالد بن سينان العبسي نبي لكن هو ولي صالح لا انكرهذا
والبيان في الرد الثاني


 
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dida007

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الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله : اطلعني أحد الإخوة على مقال للأخ/فهد الأحمدي بتاريخ يوم الأحد 12/2/1427هـ ،وعدد (13775)بعنوان(خالد بن سنان ..النبي الذي ضيعه قومه)!!
فتعجبت من ذلك ودهشت ، فمن المعلوم أنه ليس بين عيسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم نبياً ولا رسولاً....وقد جاءت السنة بذلك فقد روى الإمام مسلم في صحيحه (6130) من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( أنا أولى الناس بعيسى ، الأنبياء أولاد علات ، وليس بيني وبينه نبي) وهذا كافياً في رد ماذكره الأخ/فهد الأحمدي من الأدلة في نبوة خالد بن سنان!!
وقد نبه أهل العلم على هذا !الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (2/69).
والهيثمي في مجمع الزوائد (8/279) لما ذكر حديث (ذاك نبي ضيعه قومه). قال: (هذا الحديث معارض للحديث الصحيح : قوله صلى الله عليه وسلم (أنا أولى الناس بعيسى بن مريم ، الأنبياء إخوة لعلات ، وليس بيني وبينه نبي))
أقول ولكن مع ذلك لا بأس أن نتعرض لذكر الأدلة التى ذكرها الكاتب وفقه الله ونجيب عنها مع ذكر من قال من أهل العلم بنبوته......
حديث ابن عباس رضى الله عنه ، قال : ذكرخالد بن سنان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( ذاك نبي ضيعه قومه).الحديث رواه البزار ( كشف الأستار (2361))، والطبراني في المعجم الكبير من طريق قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه.وهذا لا يصح قيس بن الربيع ضعيف من قبل حفظه ، وقد أدخل ابنه في حديث ما ليس منه انظر تهذيب التهذيب (3/447) وقد ضعفه الحافظ ابن حجر في الإصابة (2/156)
ثم الصحيح أنه مرسل قال البزار : ولانعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه،وكان قيس بن الربيع ثقة في نفسه إلا أنه كان رديء الحفظ ، وكان له ابن يدخل في أحاديثه ماليس منها ، رواه الثوري عن سالم عن سعيد بن جبير مرسلاً.وقد رواه ابن حجر في الإصابة (2/154) بسنده عن سعيد ابن جبير مرسلاً بلفظ ( مرحباً بإبنة نبي ضيعه قومه ) وقال ( رجاله ثقات إلا أنه مرسل).
ورواه الكلبي في تفسيره عن ابن عباس مرفوعاً بلفظه ولا يصح أيضاً .
في الإصابة ( 2/154) قال الفضل بن موسى الشيباني دخلت على حمزة السكري فحدثته بهذا عن الكلبي فقال استغفر الله ، استغفر الله .أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور
ورواه الحاكم (4/494) (4229) والطبراني في الكبير (11793) وقال أبو يونس قال سماك بن حرب سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:( لاذاك نبي اضاعه قومه ).والإعضال والانقطاع ظاهر في هذا الحديث.
ورواه ابن شاهين في الصحابة فيما ذكره ابن حجر في الإصابة (2/156) ، وفي ترجمة سباع بن زيد العبسي رضي الله عنه في الإصابة (3/63)وفي سنده مجاهيل.
وقد أورده ابن القيم في زاد المعاد (3/670) في قدوم وفد بني عبس . ولم يتكلم على سنده
.وأما الحديث الذي فيه أن ابن خالد ابن سنان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال (مرحباً بإبن أخي ).فقد رواه الحاكم (4/494) (4229) ،والطبراني في الكبير (11793) قال أبو يونس وهو حاتم ابن أبي صغيره قال سماك ابن حرب لا يصح الإعضال والانقطاع فيه ظاهر .
نعم وممن قال بنوة خالد بن سنان العبسي أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الإرجاء والجماجم قال:(لم يكن في بني اسماعيل نبي غيره .....) ذكر هذا ابن حجر في الاصابة ( 2/155)
وابن الأثير في الكامل (1/308) قال (قيل كان نبيا ) بصيغة التمريض!!
والقاضي عياض في كتابه الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر الخلاف في نبوته قال ( يقال : أنه نبي من بني اسرائيل ) بصيغة التمريض!!
والزركلي في الأعلام (2/296) قال :(حكيم ،من أنبياء العرب في الجاهلية.....).وخير الدين الزركلي ليس من فرسان هذا الميدان! وله في هذا الباب (باب التراجم) أوهام عديدة منها على سبيل المثال ماذكره في ترجمة أبي ابن كعب رضى الله عنه في الأعلام (1/82) (كان قبل الاسلام حبراً من احبار اليهود ) !! ويقصد بذلك كعب الأحبار وهو من التابعين وكان حبراً من احبار اليهود !!
وأما القصة التي ذكرها الكاتب وفقه الله أقول رواها ورواه الحاكم (4/494) (4229)، وأبي يعلى في مسنده ، والطبراني في الكبير (11793) من طريق معلى ابن مهدي ثنا أبو عوانة ، عن أبي يونس ، عن عكرمه ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا من بني عبس يقال له خالد بن سنان قال لقومه : إني أطفىء عنكم نار الحدثان قال : فقال له عمارة بن زياد رجل من قومه والله ماقلت لنا يا خالد قط إلا حقاً فما شأنك وشأن نار الحدثان تزعم أنك تطفيها ، قال : فنطلق وانطلق معه عمارة بن زياد في ثلاثين من قومه حتى أتوها وهي تخرج من شق جبل من حرة يقال لها حرة اشجع ، فخط لهم خالد خطه فأجلسهم فيها ، فقال : أن ابطأت عليكم فلا تدعوني بأسمي ، فخرجت كأنها خيل شقر يتبع بعضها بعض قال : فستقبلها خالد فضربها بعصاه وهو يقول : بدا بدا بدا كل هدى زعم ابن راعية المعزى أني لا أخرج منها وثيابي تندى حتى دخل معها الشق ، قال : فأبطأ عليهم قال : فقال عمارة بن زياد : والله لو كان صاحبكم حياً لقد خرج اليكم بعد!
قالوا ادعوه باسمه قال : فقالوا : أنه قد نهانا أن ندعوه بأسمه فدعوه بأسمه قال: فخرج اليهم وقد أخذ برأسه فقال : الم أنهيكم أن تدعوني بأسمي قد والله قتلتموني فادفنوني ....الخ القصة.
وهذا القصة موقوفه على ابن عباس رضى الله عنهما ،وأيضا سندها لايصح فيه المعلى بن مهدي ضعفه أبوحاتم وقال يأتي أحيانا بالمناكير .انظر الجرح والتعديل(4/335).وأيضا لادلالة فيه لما ذهب إليه الكاتب!
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (2/69):وهذا السياق موقوف على ابن عباس وليس فيه أنه كان نبيا!!وقد ضعف الخبر الحافظ ابن حجر في الإصابة ( 2/156)وقال بنكارته الهيثمي في مجمع الزوائد (8/279)!
والخلاصة أن الأحاديث التي جاءت في نبوة خالد بن سنان العبسي لايصح منها شيء بل هى مناكير
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (2/69) :( فإنه إن كان في زمن الفترة فقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أولى الناس بعيسى بن مريم أنا لأنه ليس بيني وبينه نبي وإن كان قبلها فلا يمكن أن يكون نبيا لأن الله تعالى قال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك وقد قال غير واحد من العلماء إن الله تعالى لم يبعث بعد اسماعيل نبيا في العرب إلا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء الذي دعا به إبراهيم الخليل باني الكعبة المكرمة التي جعلها الله قبلة لأهل الأرض شرعا وبشرت به الأنبياء لقومهم حتى كان آخر من بشر به عيسى بن مريم عليه السلام )قلت : والحديث الذي ذكره الحافظ ابن كثير في مسلم دون البخاري.
وقال رحمه الله في (2/69) (والمرسلات التي فيها أنه نبي لايحتج بها هاهنا)
وأعلها الحافظ ابن حجر في الاصابة (2/154)قال (وأصح ماوقفت على ذلك مع إرساله)..وساق بسنده أثرا مرسلاً عن سعيد بن جبير.
فالصحيح في خالد بن سنان العبسي أنه كان على الحنفية ملة إبراهيم كقس بن ساعدة وزيد بن نفيل و ورقة بن نوفل وكان له كرامات ..
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (2/69) (والأشبه أنه كان رجلا صالحا له أحوال وكرامات )..هذا ماأردت بيانه وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
كتبه / سعد بن ضيدان السبيعي
الداعية بوزارة الشئون الإسلامية
abn_rumah@hotmail.com
 
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dida007

:: عضو فعّال ::
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14 جويلية 2008
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وانشاء الله يا ربي مانكونش اغلطت
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والله العلي العظيم اي كلمة قلتها في هذا الموضوع كانت واقع ولم االف فيها ولم ازد
والله على ما اقول شهيد

وانتم واش شفتو من مثل هذا الامر؟
احكولنا
 
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بنـ MaPa ـت

:: عضو بارز ::
إنضم
6 ديسمبر 2009
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تخلعت عمري ماسمعت بهاد الشي
على كل حال شكرا لك على المعلومات اخي
سلااااااام..
 
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nina bonoise

:: عضو متألق ::
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عبالك تخلعت عمري لا سمعت بيه و الله
شكرا على المعلومة
 
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iméne09

:: عضو بارز ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
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لابروميار فوا نسمع بيها تشوكيت بالهدرة ديالك مي الناس جاهلين راهم غير يخرطو ويكملو في خرافة ديالهم حتى تشك في روحك بلاك ماتعرفش يعطيك الصحة ديدا ع الافادة
 
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dida007

:: عضو فعّال ::
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14 جويلية 2008
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قال sendrine:
تخلعت عمري ماسمعت بهاد الشي
على كل حال شكرا لك على المعلومات اخي
سلااااااام..
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معليش اليوم راكي اسمعتي بيها
شكراا على المرور والتفاعل
 
D

dida007

:: عضو فعّال ::
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14 جويلية 2008
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قال الشهبندر:
يا ديدا راهم ناس بكري يخرفو
كلمة نبي يقصدو بيها رجل صالح
لي عودة لتوضيح الامر
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يا احبيبي الشهبندر انا نسكن امعاهم وادرى بيهم
وزيد كلمة نبي مكتوبة في الافتة الي في فم الباب انتاع الضريح
الله غالب مشني ثم في الوقت الحاضر مي كيما انولي انجيبك فوطوات من المكان وخاصة في 26 رمضان
نطلب ربي يقدرني وايوصلني برك واتشوف لعجب
 
M

messikimo

:: عضو مُتميز ::
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6 ديسمبر 2008
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شكرا على الموضوع
جربوا تزوروا سيدي خالد
أنا عندي شهر ملي رحت ليها
ناسها ما شاء الله
وحتى ناس أولاد جلال الله يبارك.....
 
ا

اسمه_ان

:: عضو مُشارك ::
إنضم
20 فيفري 2008
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والله اول مرة نسمع بهاد القصة
على كل حال ندعيو ربي يهديهم ويوفقهم لطريق الصواب

وشكرا لك على المجهود والمعلومات المفيدة
 
D

dida007

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جويلية 2008
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2,432
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157
قال messikimo:
شكرا على الموضوع
جربوا تزوروا سيدي خالد
أنا عندي شهر ملي رحت ليها
ناسها ما شاء الله
وحتى ناس أولاد جلال الله يبارك.....
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الله اينجيك يا احبيبي
تشكر
 
D

dida007

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جويلية 2008
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قال اسمه_ان:
والله اول مرة نسمع بهاد القصة
على كل حال ندعيو ربي يهديهم ويوفقهم لطريق الصواب

وشكرا لك على المجهود والمعلومات المفيدة
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آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
 
D

dida007

:: عضو فعّال ::
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14 جويلية 2008
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قال اسمه_ان:
والله اول مرة نسمع بهاد القصة
على كل حال ندعيو ربي يهديهم ويوفقهم لطريق الصواب

وشكرا لك على المجهود والمعلومات المفيدة
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آمــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــن
 
AnGeL*dZ

AnGeL*dZ

:: عضو متألق ::
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انا سمعت بمنطقة سيدي خالد وكيما سمعت باسمها قلت باينة مسمية نسبة الى ولي صالح
بصح نبي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المهم صحيت خويا
 
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BeSt GlAdiAtOr

:: عضو مُتميز ::
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وينننننننن كنت خويا
والله صح الوالد نتعي راح في مارس لوحدة الملتقى تاع أدب الرحلة وكان في سيدي خالد بالظبط
والله حكالنا وقالك راهم يقولو بالي صح هدك كن نبي و هنك عدد كبير من الأنبياء لم يذكرو في القرءان الكريم لكن يفضل التسمية بالولي الصالح وهد أفضل
مي يبقى الله العالم
ومشكور خويا
ناس سيدي خالد راهم من طيبة سكن بسكرة الكراماء
وراني درت موضوع على هد المدينة أثناء زيارة والدي لها
 
D

dida007

:: عضو فعّال ::
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14 جويلية 2008
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قال best gladiator:
وينننننننن كنت خويا
والله صح الوالد نتعي راح في مارس لوحدة الملتقى تاع أدب الرحلة وكان في سيدي خالد بالظبط
والله حكالنا وقالك راهم يقولو بالي صح هدك كن نبي و هنك عدد كبير من الأنبياء لم يذكرو في القرءان الكريم لكن يفضل التسمية بالولي الصالح وهد أفضل
مي يبقى الله العالم
ومشكور خويا
ناس سيدي خالد راهم من طيبة سكن بسكرة الكراماء
وراني درت موضوع على هد المدينة أثناء زيارة والدي لها
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ايه احبيبي كاين بزاف انبياء الي ماحكاش اعليهم القرآن
مي كيما ما احكاش القرآن اشكون قال بلي نبي؟
هذا المشكل
هو على العموم ولي صالح وراني حطيت الادلة على هذا في الرد الاول عاود اقراه
وبخصوص السكان الله اينجيك على الاشادة
 
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