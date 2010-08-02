لا تتعب نفسك في البحث هنا تجد كل شيء

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سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم جبتلكم ملف فيه دروس في الرياضيات فيزياء و علوم
لشعبة علوم تجريبية
حجم الملف حوالي 40 ميغا
صحيح ان الملف كبير ولكن المضمون اكبر
نتمنا النجاح في شهادة الباك واحلفك بالله ان تدعو لي ولجميع اعضاء اللمة قبل التحميل
والان اترككم مع الرابط
http://www.4shared.com/file/12706255...9/_online.html
تاكد من انك قمت بالدعاء وشكرا على المرور مسبقا
اليوم جبتلكم ملف فيه دروس في الرياضيات فيزياء و علوم
لشعبة علوم تجريبية
حجم الملف حوالي 40 ميغا
صحيح ان الملف كبير ولكن المضمون اكبر
نتمنا النجاح في شهادة الباك واحلفك بالله ان تدعو لي ولجميع اعضاء اللمة قبل التحميل
والان اترككم مع الرابط
http://www.4shared.com/file/12706255...9/_online.html
تاكد من انك قمت بالدعاء وشكرا على المرور مسبقا