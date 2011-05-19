قلمُ أميرة منتدى اللمة الجزائرية !

عندما احترقت نوتات عزفي

ظننت ان العالم قد انتهى

وقفت برهة مع نفسي

وهمست لها:

مهلا ياروحي

لما سيتوقف العالم ؟

هل

لأن أناملي عزفت

لنوتة رديئة؟

لما لاأجمع شتات نوتاتي

الميتة

واعيد عزفها من جديد

فربما سأصيب

ومن هده الاسطر

سأكون أنا من جديد

سأعزف موسيقى خاصة بي

سأعزف

للروح

للصداقة

للفقدان

للألم

للهذيـان

ولسقوط العشاق

وربما لسموهم من جديد

سأعزف لمشاعري

واحرققكم بلهيب

احاسيسي

فكونوا على الموعد

وانتظروا

الساندريلا

العائدة

من جديد ​











ارجو منكم عدم النسخ فكل الحقوق محفوظة كل مايكتب هنا هو من كتابات ساندريلا زماني ​