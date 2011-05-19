قلمُ أميرة منتدى اللمة الجزائرية !

الموضوع في 'مدونات هادئة [ كتابات شخصية ]' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏19 ماي 2011.

الصفحة 1 من أصل 55
  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    أنثى
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    من الشرق
    [​IMG]

    عندما احترقت نوتات عزفي
    ظننت ان العالم قد انتهى
    وقفت برهة مع نفسي
    وهمست لها:
    مهلا ياروحي
    لما سيتوقف العالم ؟
    هل
    لأن أناملي عزفت
    لنوتة رديئة؟
    لما لاأجمع شتات نوتاتي
    الميتة
    واعيد عزفها من جديد
    فربما سأصيب
    ومن هده الاسطر
    سأكون أنا من جديد
    سأعزف موسيقى خاصة بي
    سأعزف
    للروح
    للصداقة
    للفقدان
    للألم
    للهذيـان
    ولسقوط العشاق
    وربما لسموهم من جديد
    سأعزف لمشاعري
    واحرققكم بلهيب
    احاسيسي
    فكونوا على الموعد
    وانتظروا
    الساندريلا
    العائدة
    من جديد




    ارجو منكم عدم النسخ فكل الحقوق محفوظة كل مايكتب هنا هو من كتابات ساندريلا زماني



    -قبل اشهر دونت لمدونة كان اسمها- قلم امرأة -
     واليوم أعلن ميلاد مدونة شقيقة
    اسميتهاب ساندريلا زماني-

     
    التعديل الأخير: ‏31 مارس 2015
    ميسم منصور, chr-ndj, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي و 10 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏19 ماي 2011
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    من الشرق
    لمحة عن شخصيتي:

    [​IMG]
    ساندريلا عاشقة لدفاتري واقلامي
     طالبة في كلية القلم تخصص بوح الاحاسيس والمشاعر اصدقائي القمر والنجوم
    مقيمة بين احضان مملكتي
     انثى كباقي الاناث لكن هناك شيء مايميزني عنهن وحدهم من يعرفونني حق المعرفة يجدون هدا السر...
     ومن الصعب ان يفهمني غيري بسهولة أنا كالمعادلة التي يصعب ايجاد حلولها فمن يخترق عقلي وقلبي ويعي طريقة تفكيري اهديه
    ميدالية التميز: أهلا وسهلا أنت ضمن أصدقائي
     لي صديقة احبها كثيراكثيرا واعتبرها اختا لي صديقاتي وكثيرا مااكتب عنها
     صديقاتي
     جد محدودات لاني لاأصادق بسهولة
     غامضة في مشاعري حساسة في باطني جدية في عملي واضحة في كلامي عصبية في مزاجي منطقية في تفكيري بسيطة في حياتي
     باختصار انا: ساندريلا زماني أميرة قصري وملكة كياني
    [​IMG]

    هذه أنا
     
    التعديل الأخير: ‏28 أفريل 2015
    ميسم منصور, Princesse Diyor, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي و 9 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏19 ماي 2011
    #2
  3. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    43,162
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    54,346
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    من الشرق
    [​IMG]

    [​IMG]



    انا

    انا بروحي

    وقلبي

    وعقلي

    انا بطباعي

    شخصيتي

    ومشاعري

    انا الانثى بحناني

    ودلعي ودلالي

    والفتاة برقتي ونعومتي

    والمرأة بطيبتي وصبري

    انا الطفلة

    بشغبي

    ومرحي ولامبالاتي


    انا الساندريلا بسحري

    وجادبيتي واغرائي

    انا من سكنت

    قصرا وأطربته بألحان عزفها



    انا ابنة أبي وأمي
    [​IMG]
     - بقلم الساندريلا كما دائما ودوما والى الابد-
    -أعتز بكوني أنثى مختلفة-
     
    التعديل الأخير: ‏28 أفريل 2015
    جيهان جوجو, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, happy girl19 و 4 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏19 ماي 2011
    #3
  4. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    أنثى
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    من الشرق

    بين الربيع والشتاء:

    [​IMG]


    يتأرجح حبل أحاسيسي

    كما تتأرجح خيوط أحلامي

    أدخل تارة فصل الشتاء

    فأعيشه ببرده واعاصيره

    بأمطاره وثلوجه

    يتزعزع قلبي ويحيط بي الضباب من كل جهة

    لأقع حبيسة بين طيات كوابيسي

    وتارة اعيش فصل الربيع

    فأجري بين روضاته

    واتنفس نسيم وروده وازهاره

    أغمض مقلتاي

    وحينها اسافر مع نسيم هواه

    الى ابهى حياة

    وهنا يتوقف قلبي

    لأيترجع انفاسي

    واصحو من غفوتي

    على نغمة ملخصها:

    صعب ان تعيش بين الربيع والشتاء

    منتظرا تحقيق احلام قد تكون مستحيلة

    [​IMG]

    - بقلم الساندريلا كما دائما ودوما والى الابد-

    -وتستمر الحياة بين ربيع وشتاء.....-
     
    جيهان جوجو, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, didine hassani و 3 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏19 ماي 2011
    #4
  5. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
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    من الشرق
    ياروايتي:

    [​IMG]

    لا اعرف الى متى سأظل

    وبين خفايا تلك الاقدار
    تراودني أصداء الدكريات

    وتسكنني روح الخيال

    صنعت من الأماني

    جدارا من الأـحلام

    وكونت مملكة للاآمال

    فاخترت أن أسكن قصرا

    فسيحا واسع الأآفاق

    فنجست بين أحضانه

    فصولا لرواية

    صنعتها أهازيج

    وحركتها مشاعر أنثى

    باحثة عن بر الأمان


    - بقلم الساندريلا كما دائما ودوما والى الابد-




    -رواية لأنثى فضلت أن تكون ساندريلا...-
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏7 سبتمبر 2012
    جيهان جوجو, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, didine hassani و 4 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏19 ماي 2011
    #5
  6. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أنين شاعرة في عالم السواد:


    تناجي الظلام

    فلاتجد سوى السواد

    تفتح عينيها


    لتبحث عن النور

    فلاتجد غير داك السواد

    نعم انه يعم كامل ارجاء عالمها

    سواد سواد سواد

    هل هو من سيطر عليها؟

    أم عيناها ماألفت ان ترى سواه؟

    قتبا لك أيها السواد

    بقلم ساندريلا زماني
    كما دائما ودوما والى الابد






    -احياناتصطبغ حياتي بالسواد-
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏29 ديسمبر 2013
    جيهان جوجو, ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ام@الاء و 3 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏19 ماي 2011
    #6
  7. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    هذيان امرأة:

    [​IMG]
    تتساقط أحلامي

    مثل تلك الزخات

    وتهوى امنياتي

    مثل تلك القطرات

    آأسفة فقد شل قلبي

    من كثرة الهديان

    وأثلج من بردك صقيعا

    لن تديبه سوى

    نار الاشواق
    [​IMG]
    - بقلم الساندريلا كما دائما ودوما والى الابد-


    -أحلام وأحلام....-
     
    التعديل الأخير: ‏28 أفريل 2015
    جيهان جوجو, Naz iha, Ferial07 و 1 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏19 ماي 2011
    #7
  8. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
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    أنثى
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    من الشرق

    حملت قلبي ومشاعري
    ودهبت لألتقي بقلب يحبني واحبه
    قلب منحني ا لكثير
    والكثير
    قلب فتح لي بابه على مصرعيه
    قلب عشقني وعشقته
    قلب احبه واهوى دقاته
    التي تنساب على رصيف احاسيسي
    بكل وفاء واخلاص
    ادعو الخالق عزوجل
    ان يحفظ لي هدا القلب ويطيل صداقتنا مدى الحياة
    لأني أحب هدا القلب
    هو بكل اختصار قلب صديقتي الغالية









    كوني دائما بقربي

    - بقلم الساندريلا كما دائما ودوما والى الابد-

    [​IMG]



    -أحبك كثيرا عزيزتي-
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏29 ديسمبر 2013
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    أم ياسمينdz, ‏19 ماي 2011
    #8
  9. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    من الشرق
    بين احضان الرمال:

    [​IMG]
    [​IMG]
    وتدكرني رمال البحر


    بحماقات عشقي


    فتارة كنت العاشقة


    المهلوسة بنيران الشوق


    وتارة انا الثائرة


    ...على نيرانه


    فسحقا لك أيها القلب

    فقد عشقت حتى الجنون

    حتى

    صارت حياتي


    كمثل تلك التموجات


    في هدا الوشاح


    منعطفات وتزحلقات
    ونتوءات
    ...لاأعلم
    متى سأجد بر الأمان


    [​IMG]

    - بقلم الساندريلا كما دائما ودوما والى الابد--




    -حكايتي والبحر......-
     
    التعديل الأخير: ‏20 ماي 2011
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    أم ياسمينdz, ‏19 ماي 2011
    #9
  10. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    بين اليأس والأمل:

    [​IMG]
    [​IMG]
    قد نيأس قد نمر

    بمحطات

    فتتأرجح بنا الطرق الملتوية

    حتى نكاد نفقد السيطرة

    وبعد برهة

    سنكتشف معنى الحياة

    ومعنى مانحن موجودون من اجله

    فلن ندع اليأس يسيطر علينا

    لأن الحياة حلوة

    فقط لمن يعرف كيف يتدوقها

    - بقلم الساندريلا كما دائما ودوما والى الابد--




    -تكون الحياة جميلة عندما نفهمها جيدا-
     
    جيهان جوجو, ام@الاء, أمــ وليــد الجزائرية و 1 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏19 ماي 2011
    #10
  11. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
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    من الشرق
    اشتاق الى عزفك ولكن......

    [​IMG]
    اشتقت الى عزفك

    ياآدم


    اشتقت الى ألحان


    ألفت سماعها
    لابأس
    ...سأكمل مقطوعة
    عزف حياتي وحدي
    لست بحاجة
    الى عازف بارع
    فأنا الأبرع بين
    كل العازفين
    ليس غرورا مني
    لكنه واقعي
    وأنا تقبلته

    بقلم ساندريلا زماني

    كما دائما ودوما والى الابد



    [​IMG]
    -لحظات عزف هاربة-
     
    أمــ وليــد الجزائرية معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏19 ماي 2011
    #11
  12. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
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    من الشرق
    أحاسيس أنثى مقهورة:


    الى من ظننت انه سيكون اميري
    الى من خدلني
    الى من قتل شعوري
    الى من جعل مني جسدا بلا روح
    اعلمك بنجاحك في جرح فؤادي
    فواصل سيدي
    فلم اعتقد انك تتقن ا لتخفي وراء تاقية اسمها القسوة بامتياز
    - بقلم الساندريلا كما دائما ودوما والى الابد-
    -كم هو صعب ان تشعر الانثى بمثل هدا -الشعور



    [​IMG]
     
    أمــ وليــد الجزائرية معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏19 ماي 2011
    #12
  13. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
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    أنثى
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    طيبة حواء المفرطة قد تنعكس عليها أحيانا

    وتقع داخل مايسمى في دوامة تناسي أدم المبهمة

    لم اجد ماافسرك به ايها القلب
    هل كنت عمياء وغبية الى هده الدرجة
    حتى لاالحظ ماحولي...فسحقا لقلبي واحساسي

    [​IMG]

    -بقلم الساندريلا كما دائما ودوما والى الابد -


    -لحظة يأس الانثى التي بداخلي-
     
    التعديل الأخير: ‏19 ماي 2011
    أمــ وليــد الجزائرية معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏19 ماي 2011
    #13
  14. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
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    لحظات انكسار:

    [​IMG]

    مادا لو.........................




    سيدي بحاجة أنا اليك




    بحاجة الى اهتمامك




    بحاجة الى حنانك




    مادا لو تصبح داك الامير الدي كنت اعرفه





    مادا لو تستوعبني ولو قليلا

    هل سيؤثر داك على مملكة كبريائك؟


    احتويني بين دراعيك


    وانظر الى مقلتايا المليئتان بالشوق اليك


    تكتشف مدى حاجتي اليك ....




    سيدي مادا لو....تعاملني كساندريلا قلبك


    سيدي ....سيدي.....سيدي


    بل أمير الساندريلا المنتظر


    أناديك من أعماق قلبي


    هلا تلبي النداء؟





    -بقلم س اندريلا زماني كما دائما ودوما والى الابد-


    -لو.... والف لو .........-
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏7 سبتمبر 2012
    أمــ وليــد الجزائرية معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏19 ماي 2011
    #14
  15. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
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    من الشرق
    اميرة في قصر الانتظار:
    [​IMG]
    انت يامن تدكرني بزهر الجوري

    امير قد سكن قصر احلامي

    قصر اهيم فيه مع امالي

    اميرة عانقت بهو قصرها

    تتعانق مع صوت فارسها

    اميرتي هي من اهواها

    قولي لي كيف سأنساها

    يافارس الحكايات و الاساطير

    بعيد انت عني في داك المكان


    وقتك تقضيه مع الخلان


    اميرة تنتظرك بشغف مع الاحزان


    احدر قد يقطع جسر الالوان


    ويقال لك انت مخطئ في العنوان
    -بقلم س اندريلا زماني كما دائما ودوما والى الابد-

    [​IMG]


    -لاأعرف لما أحس اني دائما أميرة-
     
    أم ياسمينdz, ‏20 ماي 2011
    #15
  16. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
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    من الشرق
    [​IMG]
    ربما لست ابنة ملك
    وملكة
    ولامن سلالات الملوك
    ولم يكن جدي
    من الباشوات
    ...ولاخالي من الاآغوات
    لكن مااعرفه
    انني
    أميرة لعرش كياني
    ملكة لأحلامي
    وساندريلا زماني
    اعشق الدلع
    والدلع يعشقني
    -بقلمي كما دائما ودوما والى الابد-

    [​IMG]
    -أعتز بكوني ساندريلا وأميرة وملكة-
     
    أم ياسمينdz, ‏20 ماي 2011
    #16
  17. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
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    أنثى
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    من الشرق
    [​IMG]

    أعشق أناقتي:
    أحب أن أكون جميلة
    أن أرتدي أبهى الفساتين
    أحب ابراز أنوثتي
    أحب اللون الاسود
    الدي يظهرني كحسناء
    و اللون الاحمر الدي يظهر جادبيتي
    أحب حدائي دا الكعب العالي
    وعطري دا اللون الارجواني
    أحب أن أتزين امام مرأآتي
    وان ابدو اجمل
    يوما بعد يوم
    -بقلمي كما دائما ودو[​IMG]ما والى الابد-

    -أحب أن أحضر حفلة أكون فيها الاكثر أناقة
    فقط لكوني ساندريلا -
     
    أم ياسمينdz, ‏20 ماي 2011
    #17
  18. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    [​IMG]

    لي رغبة في الطيران هده الليلة
    قد تتعجبون لما مااقول
    ولكني ارغب في دلك حقا
    اريد الطيران فوق حصان ابيض
    يوصلني فوق سطح القمر
    هناك حيث اجد قاربا مركونا على حافة القمر
    اجلس فوقه
    واتأمل تلك ا لنجوم
    التي ستكون اقرب مني
    وكلما تلألأت طلبت منها أمنية
    وماان اكمل رحلتي القمرية
    حتى اكون جمعت امنيات كثيرة
    لي ولمن احبهم
    وهكدا يدركني الصباح واعود فوق حصاني الابيض
    الى قصري ....واكون قد فكرت في من احبهم ...
    -بقلمي كما دائما ودوما والى الابد-
    [​IMG]

    -رحلتي الى القمر-
     
    أم ياسمينdz, ‏20 ماي 2011
    #18
  19. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    [​IMG]
    .....ولي كلمات
    لو اخرجتها من باطني
    ..لكانت مثل هده الاسراب واكثر...
    تسكنني آهات وآهات
    [​IMG]
    - بقلم الساندريلا كما دائما ودوما والى الابد--

    -دوائي قلمي-
     
    أم ياسمينdz, ‏20 ماي 2011
    #19
  20. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    43,162
    الإعجابات المتلقاة:
    54,346
    نقاط الجوائز:
    671
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    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    بحاجة الى حبها وحنانها

    بحاجة الى قلبها

    بحاجة اليها معي

    مدى الحياة

    يارب احفظها لي واحفظني لها
    احبها كما تحبني
    - بقلم الساندريلا كما دائما ودوما والى الابد--
    [​IMG]
    -الى التي اسميتها بفراشتي
    حتما هي تعرف نفسها-
     
    أم ياسمينdz, ‏20 ماي 2011
    #20
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