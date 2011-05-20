كتابـــات أنثى مجنونة رسمي

الورد الأحمر
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بعد باسم الله الرحمان الرحيم
دوّنت أناملي: خطوط، كتابات، خربشات، نوطات، ألحان، آهات، مشاكسات
عبّرت مشاعري عن: حب، ألم، خيانة، غدر، صداقة، أمل، أحلام
وفي لحظة ما ضاع القلم وضاعت مدونتي وتبعثرت أوراقي، فهجرت قلمي، وهجرتني مدونتي، وحاولت
لملمة أوراقي فسارعت بالهرب مع رياح عاتية كانت تعصف أمام نافذتي، لقد استغنت عني فاستغنيت عنها
وبدّلتها بغيرها وجئت بحلّة جديدة عسى أن تنفعني، فليت صفحاتي هذه تبقى مشرقة بالأمل بالفرح بالأحلام،
بعيدة عن خيبات الأمل والألم والحزن والضياع.
مبدئيّا:
خلّفت الحزن ورائي
نزعت قناع السواد
أتيت بعالم ألواني
لبست أحلى قناع
غيرت دفتر نوطاتي
الأكثر أهمية:
هنآ سأسرد قصة مشاعري
رواية أحاسيسي
هنآ ستحيى مشاعري
أو تنتحر أحآسيسي
هنآ سأتحدث مع نفسي علنآ
سأكون أنآ من دون أي قناع
هنآى لا وجود لأحد غير مشآعر أنثآى
دوّنت أناملي: خطوط، كتابات، خربشات، نوطات، ألحان، آهات، مشاكسات
عبّرت مشاعري عن: حب، ألم، خيانة، غدر، صداقة، أمل، أحلام
وفي لحظة ما ضاع القلم وضاعت مدونتي وتبعثرت أوراقي، فهجرت قلمي، وهجرتني مدونتي، وحاولت
لملمة أوراقي فسارعت بالهرب مع رياح عاتية كانت تعصف أمام نافذتي، لقد استغنت عني فاستغنيت عنها
وبدّلتها بغيرها وجئت بحلّة جديدة عسى أن تنفعني، فليت صفحاتي هذه تبقى مشرقة بالأمل بالفرح بالأحلام،
بعيدة عن خيبات الأمل والألم والحزن والضياع.
مبدئيّا:
خلّفت الحزن ورائي
نزعت قناع السواد
أتيت بعالم ألواني
لبست أحلى قناع
غيرت دفتر نوطاتي
الأكثر أهمية:
هنآ سأسرد قصة مشاعري
رواية أحاسيسي
هنآ ستحيى مشاعري
أو تنتحر أحآسيسي
هنآ سأتحدث مع نفسي علنآ
سأكون أنآ من دون أي قناع
هنآى لا وجود لأحد غير مشآعر أنثآى
زوريني زوريني يا حروفي
فقد اشتقت سهر الليالي....
أخط خربشات من واقعي ..
وأحيانا من نسج خيالي....
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