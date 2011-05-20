كتابـــات أنثى مجنونة رسمي

ب ع د ب ا س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ا ن ا ل ر حي م



د و ّ ن ت أ ن ا م ل ي : خ ط و ط ، ك ت ا ب ا ت ، خ ر ب ش ا ت ، ن و ط ات ، أ ل ح ا ن ، آ ه ا ت ، م ش ا ك س ا ت

ع ب ّ ر ت م ش ا ع ر ي ع ن : ح ب ، أ ل م ، خ ي ا ن ة ، غ د ر ، ص د ا ق ة ، أ م ل ، أ ح ل ا م



و ف ي ل ح ظ ة م ا ض ا ع ا ل ق ل م و ض ا ع ت م د و ن ت ي و ت ب ع ث ر ت أ و ر ا ق ي ، ف ه ج ر ت ق ل م ي ، و ه ج ر ت ن ي م د و ن تي ، و ح ا و ل ت

ل م ل م ة أ و ر ا ق ي ف س ا ر ع ت ب ا ل ه ر ب م ع ر ي ا ح ع ا ت ي ة ك ا ن ت ت ع ص ف أ م ا م ن ا ف ذ ت ي ، ل ق د ا س ت غ ن ت ع ن ي ف ا س ت غ ن ي ت ع ن ه ا

و ب د ّ ل ت ه ا ب غ ي ر ه ا و ج ئ ت ب ح ل ّ ة ج د ي د ة ع س ى أ ن ت ن ف ع ن ي ، ف ل ي ت ص ف ح ا ت ي ه ذ ه ت ب ق ى م ش ر ق ة ب ا ل أ م ل ب ا ل ف ر ح ب ا ل أ ح ل ا م ،

ب ع ي د ة ع ن خ ي ب ا ت ا ل أ م ل و ا ل أ ل م و ا ل ح ز ن و ا ل ض ي ا ع .



مبدئيّا:

خلّفت الحزن ورائي

نزعت قناع السواد

أتيت بعالم ألواني

لبست أحلى قناع

غيرت دفتر نوطاتي



الأكثر أهمية:

هنآ سأسرد قصة مشاعري

رواية أحاسيسي



هنآ ستحيى مشاعري

أو تنتحر أحآسيسي



هنآ سأتحدث مع نفسي علنآ

سأكون أنآ من دون أي قناع



هنآى لا وجود لأحد غير مشآعر أنثآى ​



زوريني زوريني يا حروفي

فقد اشتقت سهر الليالي ....

أخط خربشات من واقعي ..

وأحيانا من نسج خيالي ....

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