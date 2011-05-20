كتابـــات أنثى مجنونة رسمي

الورد الأحمر

الورد الأحمر

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أنثى
بعد باسم الله الرحمان الرحيم

دوّنت أناملي: خطوط، كتابات، خربشات، نوطات، ألحان، آهات، مشاكسات
عبّرت مشاعري عن: حب، ألم، خيانة، غدر، صداقة، أمل، أحلام

وفي لحظة ما ضاع القلم وضاعت مدونتي وتبعثرت أوراقي، فهجرت قلمي، وهجرتني مدونتي، وحاولت
لملمة أوراقي فسارعت بالهرب مع رياح عاتية كانت تعصف أمام نافذتي، لقد استغنت عني فاستغنيت عنها
وبدّلتها بغيرها وجئت بحلّة جديدة عسى أن تنفعني، فليت صفحاتي هذه تبقى مشرقة بالأمل بالفرح بالأحلام،
بعيدة عن خيبات الأمل والألم والحزن والضياع.

مبدئيّا:
خلّفت الحزن ورائي
نزعت قناع السواد
أتيت بعالم ألواني
لبست أحلى قناع
غيرت دفتر نوطاتي

الأكثر أهمية:
هنآ سأسرد قصة مشاعري
رواية أحاسيسي

هنآ ستحيى مشاعري
أو تنتحر أحآسيسي

هنآ سأتحدث مع نفسي علنآ
سأكون أنآ من دون أي قناع

هنآى لا وجود لأحد غير مشآعر أنثآى

زوريني زوريني يا حروفي
فقد اشتقت سهر الليالي....
أخط خربشات من واقعي ..
وأحيانا من نسج خيالي....
 
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الورد الأحمر

الورد الأحمر

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إنضم
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18,174
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أنثى
جئت ومعي لعبتي فكم أعشق لعبة الحروف
لكن حروفي ليست كبآقي الحروفي
ولآ أبجديتي ككل الأبجديآتِ
اخترت لنفسي قآموسآ
وخيّرت لنفسي عآلمآ
فأنآ الأنثى التي ترفض
التشبه ببآقي الإنآثِ
وأنآ الأنثى التي تحب
أن تعيش في عآلم الإستثنآءِ
فمرحبا بكل من يحب الإستثتاء
بين جدران مدونة أنثى ...
أبجديآتهآ استثنآئية
 
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الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: عضو شرفي ::
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6 مارس 2008
المشاركات
18,174
النقاط
671
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أنثى
وحدي في ظلمة ليلي
أشعل شمعتي عسى
أن تنير عتمتي لكن
ظلام نفسي المنهكة
جعل نور شمعتي شفاف
فلم أر نورها وبقي
الظلام يسيطر على جوي
ولا أدري متى يرحل
ويبتعد عني فقد سئمت
هذا الطقس
 
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الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: عضو شرفي ::
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,174
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أنثى
حكايــ حب ــة
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فلتسمعوا ... إنها حدثت في إحدى المرات أيضا
من يحبون، يفقدون قلوبهم أيضا ... !
هل يموت الحب حقا عندما نموت ؟
تعالوا واستمعوا ...
الحكاية تقول أن شابا كان مجنونا بفتاة جميلة
قصتهم كانت ما كان الكل يسميها بـ
نــــــور وحبيبها

الشاب تمنى أن ينظر العالم إلى حبه الرائع
كان غبيا ولا يعرف أن الرمل ماء !
لماذا وكيف حدثت القصة ؟

الحكاية تقول أن قلب الجميلة ينتمي لشخص آخر
نهاية تعيسة لأحلام شاب بريئ هذه الحكاية
للأحلام الضائعة كانت ما يسميها الكل
حكاية نور وحبيبها

اسمعوا أيها البشر لقد حدث أيضا
أن من يضحك كثيرا يبكي كثيرا أيضا
بجنون الحب تمت خيانة الجميلة !
تعالوا واسمتعوا ...
الحكاية تقول أن الجميلة تم غدرها وقتلها
حكاية اللا عدل هذه كانت ما يسميه الكل بحكاية
نور وحبيبها

لم يفهم القاتل أن الجريمة لا يمكن اخفاؤها
ستظل بصمتها دائما على يده ...
عندما قُتِلت الجميلة حاول أحدهم مساعدتها ففشل
على الحب أن يبكي هذه الخسارة ...
الحكاية أن الشاب الذي يعرف القاتل
قد ...... عاد
سيقول للقاتل أن ظل الموت مازال يحوم حوله
حكاية الولادة الجديدة والقدر هذه
هي ما يعرفها الكل باسم
نور وحبيبها
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: عضو شرفي ::
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6 مارس 2008
المشاركات
18,174
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أنثى
لحظآت أنوثة ...

أترك كعبي العآلي يصنع مني أنثى
بدون أن تراني مجرد دمية
ضحكآتي الفآتنة ... عطري الصبآحي
ليسوا من أجل لفت الإنتبآه...
تحت صفار خصلآت شعري الطويل
ورآء لون عينآي البني
توجد مجرد فتآة تريد أن تكون أنثى
ورآء السحر ... مجرد أنثى
بدون سلآح ... مجرد أنثى
فلتمسك نظرآتك التي ...
تتركهآ تزحف طويلآ فوقي
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: عضو شرفي ::
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,174
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سكيكدة
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الحب ...
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مآ بآل النآس لآ يكفون الحديث عنه
ومآ بآل الناس لآ يسأمون منه
أرآهم يتعذبون يبكون ويندبون
لكني مآزلت أرآهم يحبون ويعشقون
ألهذآ الحد الحب أعمآى؟
نعم... قيل عنه هكذآ
لكني أرآى أن الحب
يجعل من صآحبه الأغبآى
وأنآ أفضل أن ألقّب بالعميآء
علآى أن أصنف مع الأغبيآء
لكن أحب أن أكون عميآء
بعيدآ عن مرض الغبآء
(الحب)
images

الحب أبطأ صيغة للإنتحآر
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: عضو شرفي ::
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6 مارس 2008
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هلوسآت
images

عندمآ أتخيل أن أحلآمي تحققت
يدور في خيآلي فيلم من بطولتي
فأرآى نفسي أحلآى ممآ أنآ عليه
مرتدية أحلآى وأغلآى الثيآب
متبخترة بحذآئي ذو الكعب العآلي
أمشي والكل يرمقني بالنظرآت
فتزدآد ثقتي وأبطئ الخطوآت
حتى أتأكد أن الكل قد رآني
أختآل وأفخر بجمآلي
لكني أرآى فآرس أحلآمي
مجرد ظل حتآى في عآلم الخيآل
فيرآني الكل إلآ دون جوان أمنيآتي
فأكره هذآ الحلم وأفتح عينآي
فإذآ بهآ مجرد هلوسآت
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الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: عضو شرفي ::
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1297418382107553893.gif

مآ بآلي محتآرة ...
,,,,.........,...وسط عآلمي الوردي
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مآ بآل أفكآري تهوم في عآلمٍ وردي
في زمآن أفضل لو نحب فيه السوآد
أحلم بعآلم من إنشآئي
وردي أزرق سمآوي وأرجوآني
سأبني قصرآ من نسج خيآلي
أضع فيه لمسة من الأحلآمي
فلآ السمآء فيه كبآقي السمآئي
ولآ البحآر فيه ككل البحآري
ولآ الهوآء فيه مثل الهوآئي
سيكون عآلم أنثآى من زمآن السوآدي
تعيش فيه حيآة وردية غير الحيآتي
مرتآحة فيه عن جدآرة واستحقآقي
فأنآ التي تستحق معيشة غير ...
كل المعيشآتي
وأنآ الحسنآء التي تعتبر غير...
كل الحسنآوآتي
images

عآلم نآبع من أبجديآت
استثنآئية

 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: عضو شرفي ::
إنضم
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المشاركات
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سكيكدة
الجنس
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9116841991176529998.gif
9116841991176529998.gif

يآ مرآتي...يآ مرآتي
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يآ مرآتي يآ مرآتي من أجمل الجميلآتي؟
أنتي يآ مولآتي ...
عبآرة أتمنآى أن تنطق بهآ مرآتي
عندما أقآبلهآ كعآدتي بأجمل طلآتي
أجرب حظي في كل المرآتي
عسآى أن تنطق فتزيل تسآؤلآتي
فمآ بآل مرآتي من السآكتآتي؟
أيعقل أني لست أجمل الجميلآتي؟
فاستحت مني مرآتي ؟
لا...
أعلم أن نطقهآ معجزة من المعجزآتي
ولو نطقت فأفضلٌ لهآ أن تنطق بأحلى العبآرآتي
فتشبع غروري الذي أنفرد به عن بآقي الإنآثي
وإلاّ أقسم بالله عشرآ لن تبقآى من الدآئمآتي
وبمجرد نطقهآ بالعكس ستكون من المكسرآتي
وأرمي شظآيآهآ في أرذل القمآمآتي
فاحذري مني يآ مرآتي ...
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يآ مرآتي يآ مرآتي من أجمل الجميلآتي؟
أنتي يآ مولآتي
آه منك يآ مرآتي ...
حققت أروع المعجزآتي
وهآ أنتي من الناطقآتي
فهنيئآ لكي يا سيدة الإنآثي
images

والله أحب مرآتي
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: عضو شرفي ::
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,174
النقاط
671
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
16106803561754560916.gif
16106803561754560916.gif

دلّوعة
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سألني أبي ذات يوم: متى تكبرين؟
لقد صرت امرأة لكنك لا تعلمين؟
أجبت: أعلم هذا يا أبتِ لكن عندي مشكلتين
الأولى: نحب روحي والثانية: نحب التولدين
قال لي: أرجو أن لا يأتي يوم وتندمين
قلت: لن أندم فهذا حال المجنونين
ابنتك مجنونة رسمي لكني أظنك من المكذبين
أو من الذين لا ينتمون لفئة المصدقين
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لكن نسيت أن أقول له: ابنتك حلوة فادع ربي أن
يحفظها من العين
images

آه ونص
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: عضو شرفي ::
إنضم
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1387489781758583837.gif

غير مشغولة ... مشغولة
images

عشقت الرآحة وعدم الإنشغآلي
فعدم الإنشغآل يمنحني رآحة البآلي
شكيت من حآلتي لمعظم أصدقآئي
أردت أن أكون مشغولة كمعظم رفآقي
الآن وجدت نفسي كثيرة الإنشغآلآتي
أخآف أن لآ يكفيني الوقت ولآ مجهودآتي
وأخيرآ وصلت البآربي لآخر التحديآتي
يفصلهآ عن النجآح بضح امتحآنآتي
ومذكرة تخرج ستكسب بهآ أعلآى العلآمآتي
فصبر جميل يآ أجمل الجميلآتي
فبعد التعب رآحة تتمتعين بهآ يآ فتآتي
فقريبآ ستصبح المغرورة من حآملآت الشهآدآتي
وقريبآ أقول الحمد لله وفّقني في أهم مجآلآت حيآتي
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قريبآ سأغلق كل الكتب

10 جوان 2011 تاريخ الفرج
10 جوان 2011 بدآيـة جديدة
اللهم وفقني اللهم وفقني ...
وفقنـــــــــــــ اللهم ـــــــــــــي
 
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الورد الأحمر

الورد الأحمر

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المشاركات
18,174
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أنثى
746609253737073262.gif

أتسآءل أحيآنآ: هل ستتحقق أمنيآتي
هل سأُحقق أحلآمي التي لطآلمآ حلمتهآ
هل سأحقق النجآح الذي لطآلمآ تمنيته
أو تخيلته مُحققآ في بضع لحظآت سهوٍ
أتفآءل كمآ يتفآءل كل مسلم
لكن في لحظآت ضعف
أمآم تركيزٍ لمعطيآت
متوفرة أمآمي
ينتآبني احبآط
أرجو أن لا يصيبني
فعلآ
images

تسآؤلات أنثآى بصدد فتح بآب المستقبل
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

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17365_1247577178.gif
17365_1247577178.gif


وردة حمرآء... بيآنو...نوطآت...ألحآن } رومنسية

piano-rose.jpg


تذكرت يومآ كنت فيه رفيقة لآحلآ صآنعي الأنغآم
فكآن لأنآملي وقع على مفآتيح صديقي بأحلى الألحآن
مآ أحلى الجلوس أمآم لوحة مفآتيح البيآنو
أقآبل دفتر نوطآتي فأنسج ألحآنآ قد لا تعجب غيري
لكنهآ تعجبني فللبعيد تأخذني تحملني وتدآعبني
وهنآك في مكآن مآ على سوآد البيآنو خآصتي
أضع وردة حمرآء حتى أكمل جوّي الرومنسي
يهيأ لي أحيآنآ أني أفضل من موزآرت هههه
أو حتى أرقى من بيتهوفن يآل سذآجتي
فكم أحن لك يآ بيآنو وكم أحن لأيام مضت
فليت الزمآن يعود فأخط عليك أحلى الألحآن
بدل خطوطي على دفآتري الأنثوية
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13371_11197200135.gif
13371_11197199859.gif
13371_11197200135.gif
 
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الورد الأحمر

الورد الأحمر

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http://dc01.**********/i/00220/1nqwh0cx58oo.gif غنآء http://dc01.**********/i/00220/1nqwh0cx58oo.gif

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غنوا عن الحب... عن الغدر.. عن الخيانة
غنوا عن الألم... عن الحزن... عن الدموع
سأغني للأمل...للأمآن... للأحلآم
سأغني للتفآؤل بعيدآ عن عآلم الأحزآن
اظل أغني وأغني ...
فلآبد أن يستجيب الزمآن
فأعيش في كون من الأفرآح
مليئآ بالضحكآت
وسأظل دآئمآ سعيدة
nsaayate6b82816c1.gif

 
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الورد الأحمر

الورد الأحمر

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ضيآع في غآبة الأحلآم


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كم أتمنى أن أضيع في غآبة نديّة
أشم رائحة الندى وسط أشجآرهآ العآلية
تتشآبك أشعة الشمس بين أغصآنهآ
فترسم خطوطآ على أرضية الغآبة
وتنير عتمة الهجر المخيف الصوت
أخلع ربآط شعري وأمسك ذيل فستآني
أركض وأركض فأرى بخآر أنفآسي
وأحس الهوآء يدآعب خصلآت شعري
حتآى أصل إلآى مكآن مكشوف
بعيدآ عن الأشجار وعتمة الإكتئآب
تصطع فيه الشمس من دون حجآب
فيه بحيرة ميآه نقية وضبآب
ألقي بنفسي فيهآ فتحضنني عذوبة الميآه
أعود إلى زمن المآضي أيآم كنت طفلة
تلعب وتستلذ قطرآت الميآه
أبلل خصلآت شعري فتنسآب على كتفي
والله تخيّلت المشهد فعلا لكن ...
هآ انآ ذي فوق سرير مع قلم ودفتر
فليت الأحلآم لم تسم بأحلآم

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الورد الأحمر

الورد الأحمر

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13371_01197199127.gif
13371_01197199127.gif
13371_01197199127.gif
13371_01197199127.gif

من أنآ ... من أكون ؟

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لا أعرف نفسي أحيآنآ
أرآهآ في المرآة فأجهلهآ
الوجه وجهي
المضمون ليس لي
أكره هذه اللحظآت
نعم أحب نفسي لكني
أحتقرهآ بضع لحظآت
فالكمآل ليس لي
لمآذا تتنكر أنفسنآ
فتصبح لا تعرفنآ ؟
عجيب هو أمرنآ
أهي المتنكرة لنآ ؟
أم نحن المتنكرون ؟
ففي هذه اللحظآت
أطرح بضع تسآؤلآت
من أنآ ... ومن أكون ؟

سأظل أحب نفسي
http://dc05.**********/i/00220/k2a23tczhzwf.gif


 
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الورد الأحمر

الورد الأحمر

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JZ506501.gif
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قلمي وعزف الليآلي ...
علآى أوتآر دفتري

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أنآ لآ أعلم لمآذآ يستهويني الليل
ففيه تنتعش أفكآري
ومنه يأتيني إلهآمي
فلا أجد إلاّ قلمي مرفوعآ
ودفتري مفتوحآ
أخط حروفآ
تسجل أحلى ذكريآت
أو أرسم أشكآلا
تشكل أحلى زركشآت
والنتيجة ...
دفتر فيه أحلى أبجديآت
لأحلى فتاة

nsaayat652b71e053.gif

 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

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13371_01197198971.gif
13371_01197198971.gif
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صآحبة القبعة الحمرآء

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لست تلك الفتاةْ
صآحبة القبعة الحمرآءْ
التي جالت إحدى الغآبآتْ
تبحث عن جدتهآ في عنآءْ
فخرجت إحدى الذئبآتْ
تريد أن تلتهم العذرآءْ
أنآ تلك الفتآةْ
صآحبة القبعة الحمرآءْ
التي ذهبت إلى قآعة الحفلآتْ
تبحث عن أميرهآ في خفآءْ
فخرج من إحدى السيآرآتْ
يريد أن يدخل قآعة الغنآءْ
فلم يلمح أي فتاةْ
غير صآحبة القبعة الحمرآءْ

http://dc07.**********/i/00834/hru590khda0u.gif
 
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الورد الأحمر

الورد الأحمر

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http://dc06.**********/i/00838/bptk08d2io8h.gifhttp://dc06.**********/i/00838/bptk08d2io8h.gifhttp://dc06.**********/i/00838/bptk08d2io8h.gifhttp://dc06.**********/i/00838/bptk08d2io8h.gif


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هل تعرفون الطفلة مآيآ ؟
مآيآ ورحلة الأحلآم ؟
كرتون لطآلمآ عشقته
طفلة لطآلمآ حسدتهآ
حلم لطآلمآ حلمته
قصة لطآلمآ استهوتني
فليتني الطفلة مآيآ
لأعيش في عآلم الأحلآم

nsaayatdb116b20db.gif


 
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