كـــــل تواريخ تاريخ الرابعة متوسط

افريل1827 حادثة المروحة بين القنصل الفرنسي ديفال والداي حسين

25ماي1830 إنطلاق الأسطول البحري الفرنسي من ميناء طولون بفرنسا

14جوان 1830 نزول القوات الفرنسية في ميناء سيدي فرج

5جويلية1830 الغزو الفرنسي وسقوط العاصمة

22جويلية 1834 إصدار مرسوم إلحاق الجزائر بفرنسا (الجزائر فرنسية)

1832/1837 المقاومة في الشرق بقيادة أحمد باي

1832/1847 المقومة في الغرب الجزائري بقيادة الأمير عبد القادر

24فيفري 1834 معاهدة ديميشال بين القائد الفرنسي ديميشال والأمير عبد القادر

25جوان 1835 معركة وادي المقطع

1837 سقوط مدينة قسنطينة

30ماي 1837 معاهدة تافنة بين الأمير عبد القادر و الجنرال بيجو

1850 وفاة أحمد باي

1865 قانون الجنسية

24 أكتوبر 1870 قانون كريمو (إعطاء الجنسية الفرنسية لليهود)

1871قانون الأهالي (الأنديجينا)فرض مجموعة من القوانين الإستثنائية غلى الجزائريين

26جويلية 1874 قانون فارني (إقامة الملكية الفردية داخل الأراضي القبائل الجماعية )

1884 قانون البلديات

1914/1918 فترة الحرب العالمية الأولى بين دول الحلفاء ودول المحور

4فيفري 1919 إصلاحات جونار منها إعطاء الجنسية الفرنسية للجزائريين مقابل شروط تعجيزية

23جانفي 1922 تأسيس حزب الإخوة الجزائري بقيادة الأمير خالد (دعاة المساواة)

2مارس 1926 تأسيس نجم شمال إفريقيا بقيادة مصالي الحاج (دعاة الإستقلال)

18جوان 1927 تأسيس حزب إتحاد النواب المسلمين الجزائريين بقيادة فرحات عباس (الإدماج )

5ماي 1931 تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (دعاة الإصلاح)

26جوان 1936 حل نجم شمال إفريقيا

11مارس 1937 تأسيس حزب الشعب الجزائري

1سبتمبر1939 بداية الحرب العالمية التانية بين دول المحور ودول الحلفاء

16أفريل 1940 وفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس

10فيفري 1943 إصدار بيان الشعب الجزائري من طرف فرحات عباس

14مارس 1944 تأسيس حركة أحباب البيان والحرية

ماي 1945 نهاية الحرب العالمية التانية بانتصار الحلفاء

8ماي 1945 مجازر رهيبة استشهد فيها 45ألف شهيد

1945 تعطيل الصحف وتوقيف عمل الجمعيات ومعظم الأحزاب

1946 تأسيس حزب حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية (الإستقلاليون)

أفريل 1946 تأسيس حزب الإتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري بقيادة فرحات عباس

16و17 فيفري 1947 تكوين المنظمة الخاصة os وهي منظمة عسكرية سرية تجهز للثورة

20سبتمبر 1947 إصدار السلطات الفرنسية دستورا خاصا بالجزائر

18مارس1950 إكتشاف أمر النظمة الخاصة من طرف القوات الفرنسية

1952 إندلاع التورة في تونس والمغرب

جانفي 1954 إنقسام حركة الإنتصار للحريات الديمقراطية إلى مركزيين ومصاليين

23مارس 1954 تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل

جوان 1954 إجتماع لجنة 22بالمدنية بالعاصمة

8أكتوبر 1954 توزيع الأسلحة على التوار

23 أكتوبر1954عقد إجتماع من طرف 6أعضاء المصغرة بهدف تحويل اللجنة التورية للوحدة والعمل إلىحزب جبهة التحرير الوطني

1نوفمبر 1954إصدار بيان 1نوفمبر ميلاد جبهة وجيش التحرير واندلاع التورة

ديسمبر 1954 تأسيس حزب الحكة الوطنية الجزائرية من طرف مصالي الحاج وأنصاره

29 جويلية 1955 إدراج القضية الجزائرية ضمن جدول أعمال هيئة الأمم المتحدة

20 أوت 1955 الهجوم على الشمال القسنطيني بقيادة زيغود يوسف (يوم المجاهد)

30أوت 1955 إعلان حالة طوارىء في كامل التراب الوطني

18 أفريل1955 إنعقاد مؤتمر الدول الأفروأسيوية بـ باندونغ (أندونسيا)

1956 إنشاء قيادة الأركان للجيش التحرير الوطني

2مارس 1956 إستقلال المغرب الأقصى

20مارس 1956 إستقلال تونس

20 أوت 1956 إنعقاد مؤتمر الصومام بقرية إيفري ببجاية

22أكتوبر 1956الطيران الفرنسي يجبر طائرة الزعماء الخمسة الجزائريين على الهبوط في الجزائر

29 أكتوبر 1956إعتداء التحالف التلاثي انجليترا وفرنسا وإسرائيل على قناة السويس (مصر)

1957 طرح القضية الجزائرية على هيئة الأمم المتحدة

28 جانفي 1957 بداية إضراب 8أيام الذي دعت إليه جبهة التحرير

30مارس 1958 يوم التضامن مع الشعب الجزائري

8فيفري 1958 الطيران الفرنسي يقصف ساقية سيدي يوسف التونسية



13ماي 1958 الإنقلاب العسكري بفرنسا ومجيىء ديغول إلى الحكم

1جوان 1958 أصبح ديغول رئيس الجمهورية الفرنسية الخامسة بعد الإنقلاب العسكري

3أكتوبر 1958 مشروع قسنطينة (إصلاحات للجزائريين في مدة 5 سنوات)

23أكتوبر 1958 مشروع سلم الشجعان (دعا ديغول الثوار إلى إلقاح السلاح وتسليم أنفسهم)

19سبتمبر 1958 تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بقيادت فرحات عباس

ديسمبر 1958 ديغول يعلن أننا نصرف 1000مليار سنويا من أجل الحرب في الجزائر

16سبتمبر 1959 خطاب ديغول حول حق الجزائريين في تقرير المصير

18جانفي 1960 المجلس الوطني للثورة المنعقد بطرابلس ينشىء قيادة عامة لجيش التحرير الوطني ويغير تشكيلة الحكومة المؤقتة

25/29 جوان 1960 مشروع الجزائر الجزائرية

25/29 جوان 1960 فشل المفاوضات الجزائرية الفرنسية بمولان قرب باريس

11ديسمبر 1960 قيام الشعب الجزائري بمظاهرات عمت معظم ولايات الوطن

فيفري 1961 تأسيس المنظمة المسلحة السرية (oas) للمتطرفين الفرنسيين والمعمرين

20فيفري 1961 فشل مفاوظات لوسارن بسويسرا

22/26 أفريل1961 فشل محاولة الإنقلاب التي قام بها الجنرالات الفرنسيين بالجزائر العاصمة ضد ديغول

20ماي/13جوان1961 مفاوضات إيفيان الأولى على الحدود الفرنسية السويسرية وإنتهت بالفشل بسبب تمسك فرنسا بالصحراء(نتائجها)

20/27 جويلية 1961 مفاوضات لوقران شرق إيفيان

17أكتوبر 1961 الجزائريون يتضاهرون في باريس (مئات القتلى)

28/29 أكتوبر 1961 لقاء بال الأول بين الوفدين الجزائري والفرنسي بسويسرا

9نوفمبر 1961 لقاء بال التاني

11فيفري1962 محادثات في (لي روس ) على الحدود الفرنسية السويسرية

7/18مارس 1962 مفاوضات إيفيان التانية

19مارس 1962 إتفاق الوفدين على وقف إطلاق النار(عيد النصر)

من 19مارس إلى الإستقلال مقتل 100ألف من طرف المنظمة العسكرية السرية oas للقضاء على الهدنة بين فرنسا والجزائر

1جويلية 1962 الإستفتاء على تقرير المصير .الشعب الجزائري يصوت بنعم للإستقلال97.3%

3جويلية1962 إعتراف فرنسا على لسان رئيسها ديغول رسميا باستقلال الجزائر

5جويلية 1962 الحكومة المؤقتة للحكومة الجزائرية تعلن رسميا إستقلال الجزائر

26سبتمبر1962 إعلان المجلس الوطني عن قيام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

8ماي 1966 تأميم المناجم

24فيفري 1971 تأميم المحروقات ​