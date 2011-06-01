انثى حكايتها "حڪايهـ " فيها هدوء الكون وفيها جـنونـهـ

═♥° شجـ الروح ـون °♥═
:: عضو شرفي ::
- إنضم
- 21 أفريل 2010
- المشاركات
- 6,030
- النقاط
- 351
- محل الإقامة
- المدية
- الجنس
- أنثى
.•:*¨`*:• السلام عليكم ورحمة الله .•:*¨`*:•
صباح ...مســاء يتنفس من روعة احاسيسكم
من صفاء ارواحكم
من طيبة قلوبكم
من سعة خواطركم
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ساركن ها هنا
في هاته الزاويهـ
اكتب ما بقلبي
ليكون لي ذكرى في المستقبل
ساشارككم مكنونات صدري
ساكتب في هذه الصفحات
ما يجول بخاطري
وما يروق لي
بعيدا عن التجميل والتنميق
ساكتب فقط لكي اعبر عن احاسيسي
ساكتب بعفوية وبساطة
منقطعة النظير
فلست بشاعرة ولا كاتبة
وانما انا انثى تحتاج البوح بمكنوناتها
═° شجـ الروح ـون °═.
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~ ودي وتقديري للجميع ~
:ax_flw:
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