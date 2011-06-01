انثى حكايتها "حڪايهـ " فيها هدوء الكون وفيها جـنونـهـ



ثمّةَ أشيَاءٌ حينَ تنكسِر؛ لا تعُود كمَا كانت .. حتّى لو اجتهدنا في إعادتهَا ..

لذلكْ .. حافظُوا على أشيائِكُم القيّمةِ ..

القنَاعاتْ /

المشَاعرْ /

العَلاقاتْ /

التّجاربْ ..

وَ احفظُوها بعيدًا عَن عبثِ الآخرينْ !

​