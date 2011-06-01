انثى حكايتها "حڪايهـ " فيها هدوء الكون وفيها جـنونـهـ

═♥° شجـ الروح ـون °♥═

═♥° شجـ الروح ـون °♥═

:: عضو شرفي ::
إنضم
21 أفريل 2010
المشاركات
6,030
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351
محل الإقامة
المدية
الجنس
أنثى



.•:*¨`*:• السلام عليكم ورحمة الله .•:*¨`*:•

صباح ...مســاء يتنفس من روعة احاسيسكم
من صفاء ارواحكم
من طيبة قلوبكم
من سعة خواطركم
.
.
.
ساركن ها هنا
في هاته الزاويهـ
اكتب ما بقلبي
ليكون لي ذكرى في المستقبل
ساشارككم مكنونات صدري
ساكتب في هذه الصفحات
ما يجول بخاطري
وما يروق لي
بعيدا عن التجميل والتنميق
ساكتب فقط لكي اعبر عن احاسيسي
ساكتب بعفوية وبساطة
منقطعة النظير
فلست بشاعرة ولا كاتبة
وانما انا انثى تحتاج البوح بمكنوناتها

♥° شجـ الروح ـون °♥═.
.
.
~ ودي وتقديري للجميع ~
:ax_flw:


 
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═♥° شجـ الروح ـون °♥═

═♥° شجـ الروح ـون °♥═

:: عضو شرفي ::
إنضم
21 أفريل 2010
المشاركات
6,030
النقاط
351
محل الإقامة
المدية
الجنس
أنثى

أشد " آلآلـم " جرح لآتستطيع آلأفصـآح عن أسبـآبه ..!!
وتكتفي بقول ..
أشعر بآلضيق ولآ أعلم لمـآ !!! رغُم أنك تعلم يقينـآ مآ ألسبب ..



 
═♥° شجـ الروح ـون °♥═

═♥° شجـ الروح ـون °♥═

:: عضو شرفي ::
إنضم
21 أفريل 2010
المشاركات
6,030
النقاط
351
محل الإقامة
المدية
الجنس
أنثى
كرهت هذا العالم المزيف بالوان الحضارة الخداعة

اصبحت الحياة باهتة لم يعد للا شيياء رونق

كل شي اصبح بارد في نظري

لم اعد احس بدفئ الاشياء



 
═♥° شجـ الروح ـون °♥═

═♥° شجـ الروح ـون °♥═

:: عضو شرفي ::
إنضم
21 أفريل 2010
المشاركات
6,030
النقاط
351
محل الإقامة
المدية
الجنس
أنثى

عـــلـــمــتنــي الـــحــياة أن أحـــارب كـــل مــن يـــقــف أمــام كــرامـــتي

حــتــى لـــو كـــانــت عــاطــفــتـي...

فــعــشــقـت الــصــمـت فــي لـــحــظة الألـــم

لأنــه يـــحــفـظ لــي كــبــريــــــائـــي.,..
.​
 
M

Moha le sage

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 مارس 2009
المشاركات
8,013
النقاط
851


مجرد مرور لدعم رونق عباراتك ......

و تسجيل تواجدي ... ضمن من داعبت احرفك - أعينهم





كل شي اصبح بارد في نظري

لم اعد احس بدفئ الاشياء




بعض الاشياء نعطيها دفئ مشاعرنا ...

فان افتقدته ... افتقدناها



سلامي



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═♥° شجـ الروح ـون °♥═

═♥° شجـ الروح ـون °♥═

:: عضو شرفي ::
إنضم
21 أفريل 2010
المشاركات
6,030
النقاط
351
محل الإقامة
المدية
الجنس
أنثى

تعلمت أنْ أحــبّ النَاسْ كَما أحــبّ نَفسْي
وَ تعلمت أنْ أحَاسِبْ نَفسْي كَما أحَاسِبْ النَاسْ
وَ أنْ التسَامح هَو أكْبَر مَراتب القوّة
وَأنّ حبّ الانتقام هَو أولْ مَظاهِر الضعْفَ​
 
═♥° شجـ الروح ـون °♥═

═♥° شجـ الروح ـون °♥═

:: عضو شرفي ::
إنضم
21 أفريل 2010
المشاركات
6,030
النقاط
351
محل الإقامة
المدية
الجنس
أنثى
شرطية اللمة

اسعدني تواجدك ضمن جنبات صفحتي
مرورك زادها رونقا وبهاء
شكري لك اختي




Moha le sage





بعض الاشياء نعطيها دفئ مشاعرنا ...

فان افتقدته ... افتقدناها


لا ادري لما عجزت علي التعقيب عن ما نثر قلمك هاهنا
.
.
سعادتي لاتوصف بوجودك هنا اخي
اسعدني مشاركتك لي
خربشات جنوني

كل شكري لك سيدي

 
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═♥° شجـ الروح ـون °♥═

═♥° شجـ الروح ـون °♥═

:: عضو شرفي ::
إنضم
21 أفريل 2010
المشاركات
6,030
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351
محل الإقامة
المدية
الجنس
أنثى

ثمّةَ أشيَاءٌ حينَ تنكسِر؛ لا تعُود كمَا كانت .. حتّى لو اجتهدنا في إعادتهَا ..
لذلكْ .. حافظُوا على أشيائِكُم القيّمةِ ..
القنَاعاتْ /
المشَاعرْ /
العَلاقاتْ /
التّجاربْ ..
وَ احفظُوها بعيدًا عَن عبثِ الآخرينْ !
 
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═♥° شجـ الروح ـون °♥═

═♥° شجـ الروح ـون °♥═

:: عضو شرفي ::
إنضم
21 أفريل 2010
المشاركات
6,030
النقاط
351
محل الإقامة
المدية
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أنثى
فلسفتي في الحياة :

ان ابتسم في وجه من اساء الي
لكي اوصل له رسالة مفادها
اني احب شخصك ..... واكره افعالك



 
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═♥° شجـ الروح ـون °♥═

═♥° شجـ الروح ـون °♥═

:: عضو شرفي ::
إنضم
21 أفريل 2010
المشاركات
6,030
النقاط
351
محل الإقامة
المدية
الجنس
أنثى

لِمَاذا الحُزن يُجيدُ الثَرثَره بِكُلِّ أرجَاءِ الروح . . ؟
بَينمَا الفَرح . . يُتقِنُ الإختِفَاء . . !​
 
═♥° شجـ الروح ـون °♥═

═♥° شجـ الروح ـون °♥═

:: عضو شرفي ::
إنضم
21 أفريل 2010
المشاركات
6,030
النقاط
351
محل الإقامة
المدية
الجنس
أنثى

دموعنا هي حصاد همومنا..

فبدموعنا تروى آهات جروحنا..

لتولد الفرحة من رحم الأحزان..

وتحلق في سماء السعاده

فمن دموعنا تزهر الابتسامة

 
النورس

النورس

:: عضو فعّال ::
إنضم
5 أوت 2008
المشاركات
2,994
النقاط
157
مبارك لكي أنستي افتتاح
مساحتك البلورية
نعم بلورية لأنها ستعكس مكنوناتك أسرارك خلجاتك و أأهاتك
رغم أني ألفتكي أنثى صامتة تخفين الكثير و راء ستار الصمت

فهل ستكون هته هي البداية !!

من ها هنا مررت و إلي هنا سأعود لأحلق فوق هته العبارات
:re_gards:

 
═♥° شجـ الروح ـون °♥═

═♥° شجـ الروح ـون °♥═

:: عضو شرفي ::
إنضم
21 أفريل 2010
المشاركات
6,030
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محل الإقامة
المدية
الجنس
أنثى

النورس


سعادتي لا توصف
لتواجدك في زاويتي
التي انارت حناياها
باشراق حروفك
.
.
كنت ولا زلت الانثى الصامتة
فصمتي عزتي
مادام الواقع اصما
...........
لكني ساحاول جهدي
ان اخرج بعض الشيئ
من وراء ستارة الصمت القاتل
الف تحية لك سيدي
سعيدة لمرورك الطيب



 
═♥° شجـ الروح ـون °♥═

═♥° شجـ الروح ـون °♥═

:: عضو شرفي ::
إنضم
21 أفريل 2010
المشاركات
6,030
النقاط
351
محل الإقامة
المدية
الجنس
أنثى

قلبي لآيقع خلف ضلعي .
. قلبي يقع خلف جمجمتي .
. فلو كنت تريد حبي !
فآحبني بذكـآء وآقنعني .
. ! فـآنـآ لآ تستدرجني آلكلمآت فقط .
. إنمـآ تستدرجني آلموآقف آكثر
 
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═♥° شجـ الروح ـون °♥═

═♥° شجـ الروح ـون °♥═

:: عضو شرفي ::
إنضم
21 أفريل 2010
المشاركات
6,030
النقاط
351
محل الإقامة
المدية
الجنس
أنثى
سُإل حكيم .. من أين يبدأ و أين ينتهي الحب ؟؟؟؟
فقال : يبدأ من العين ويتنهي منها !!
فقيل : كيف ذاك ؟؟؟
فقال : يبدا بنظرة من العين ... وينتهي بدمعة من نفس العين...


 
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