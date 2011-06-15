الاستهزاء بالقبيح لن يجعلك اكثر جمالا

الطيب الجزائري84
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 14 جوان 2011
- المشاركات
- 2,914
- النقاط
- 191
- العمر
- 34
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلام جدا جميل له وقعه في نفس الانسان الذي لديه احساس
ويخجل من بعض تصرفاته..
إن الإستهزاء بالقبيح لن يجعلك أكثر جمالا..
إن السخريه من الفاشل لن تجعلك بالضرورة ناجحا..
دع الخلق للخالق واعمل على تحسين نفسك بدلا من التعليق
على الاخرين..
الناس لهم أحاسيس ومهما بلغت بالقرب منهم فلاتتجرأ عليهم
كثيرا من خلال مزاحك وتعاملك معهم..
خاصه اذا كان ذلك أمام الاخرين..
ابقَ بعيدا عن الخط الاحمر ولاتجرحهم مهما بلغت منزلتك في قلوبهم.
من الرائع أن تعرف موقعك في حياة الاخرين حتى لاتتعداه..
أسهل الغلطات للتعديل
(غلطات الطباعه)
وأصعب التصحيح والتعديل
(غلطات الطبايع)
هناك أشخاص جعلوا من أنفسهم كاميرات مراقبه!!
ينظرون الى:
تحركاتنا,, كلماتنا,, نظراتنا,, ايماءتنا,,
يدققون بتفاصيلنا ويلقون ملاحظاتهم وتعليقاتهم السخيفه!!
هل شاهدوا أنفسهم أولا؟!
لايمكن لكاميرات أن تصور نفسها أبدا,,,
أعتقد بأنها لو استطاعت أن تفعل ذلك لتوقفت عن ملاحقة الاخرين...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كلام جدا جميل له وقعه في نفس الانسان الذي لديه احساس
ويخجل من بعض تصرفاته..
إن الإستهزاء بالقبيح لن يجعلك أكثر جمالا..
إن السخريه من الفاشل لن تجعلك بالضرورة ناجحا..
دع الخلق للخالق واعمل على تحسين نفسك بدلا من التعليق
على الاخرين..
الناس لهم أحاسيس ومهما بلغت بالقرب منهم فلاتتجرأ عليهم
كثيرا من خلال مزاحك وتعاملك معهم..
خاصه اذا كان ذلك أمام الاخرين..
ابقَ بعيدا عن الخط الاحمر ولاتجرحهم مهما بلغت منزلتك في قلوبهم.
من الرائع أن تعرف موقعك في حياة الاخرين حتى لاتتعداه..
أسهل الغلطات للتعديل
(غلطات الطباعه)
وأصعب التصحيح والتعديل
(غلطات الطبايع)
هناك أشخاص جعلوا من أنفسهم كاميرات مراقبه!!
ينظرون الى:
تحركاتنا,, كلماتنا,, نظراتنا,, ايماءتنا,,
يدققون بتفاصيلنا ويلقون ملاحظاتهم وتعليقاتهم السخيفه!!
هل شاهدوا أنفسهم أولا؟!
لايمكن لكاميرات أن تصور نفسها أبدا,,,
أعتقد بأنها لو استطاعت أن تفعل ذلك لتوقفت عن ملاحقة الاخرين...