الاستهزاء بالقبيح لن يجعلك اكثر جمالا

من الرائع أن تعرف موقعك في حياة الاخرين حتى لاتتعداه..



أسهل الغلطات للتعديل

(غلطات الطباعه)

وأصعب التصحيح والتعديل

(غلطات الطبايع)



هناك أشخاص جعلوا من أنفسهم كاميرات مراقبه!!

ينظرون الى:

تحركاتنا,, كلماتنا,, نظراتنا,, ايماءتنا,,

يدققون بتفاصيلنا ويلقون ملاحظاتهم وتعليقاتهم السخيفه!!

هل شاهدوا أنفسهم أولا؟!

لايمكن لكاميرات أن تصور نفسها أبدا,,,

أعتقد بأنها لو استطاعت أن تفعل ذلك لتوقفت عن ملاحقة الاخرين...