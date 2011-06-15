الاستهزاء بالقبيح لن يجعلك اكثر جمالا

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو فعّال ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
2,914
النقاط
191
العمر
34
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


كلام جدا جميل له وقعه في نفس الانسان الذي لديه احساس
ويخجل من بعض تصرفاته..

إن الإستهزاء بالقبيح لن يجعلك أكثر جمالا..

إن السخريه من الفاشل لن تجعلك بالضرورة ناجحا..


دع الخلق للخالق واعمل على تحسين نفسك بدلا من التعليق
على الاخرين..



الناس لهم أحاسيس ومهما بلغت بالقرب منهم فلاتتجرأ عليهم
كثيرا من خلال مزاحك وتعاملك معهم..
خاصه اذا كان ذلك أمام الاخرين..
ابقَ بعيدا عن الخط الاحمر ولاتجرحهم مهما بلغت منزلتك في قلوبهم.



من الرائع أن تعرف موقعك في حياة الاخرين حتى لاتتعداه..

أسهل الغلطات للتعديل
(غلطات الطباعه)
وأصعب التصحيح والتعديل
(غلطات الطبايع)

هناك أشخاص جعلوا من أنفسهم كاميرات مراقبه!!
ينظرون الى:
تحركاتنا,, كلماتنا,, نظراتنا,, ايماءتنا,,
يدققون بتفاصيلنا ويلقون ملاحظاتهم وتعليقاتهم السخيفه!!
هل شاهدوا أنفسهم أولا؟!
لايمكن لكاميرات أن تصور نفسها أبدا,,,
أعتقد بأنها لو استطاعت أن تفعل ذلك لتوقفت عن ملاحقة الاخرين...

 
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نبولة

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 فيفري 2009
المشاركات
507
النقاط
17
العمر
36
بارك الله فيك اخي
هناك اشياء أهم و الأولى القيام بها من تتبع عيوب الناس و السخرية منهم.
حقا إن من تتبع الناس مات هما.
 
E

Elif DZ

:: عضو متألق ::
إنضم
30 أكتوبر 2009
المشاركات
4,959
النقاط
317
نعم

باركـ الله فيكـ
,,
 
ر

روميصاء

:: عضو مُشارك ::
إنضم
10 جوان 2011
المشاركات
238
النقاط
6


هناك البعض من البشر

لهم سوى التعليق على البشر

واصطياد عثراتهم

ولم ينظروا الى عيوبهم هم وعثراتهم

أخي الفاضل

نسأل الله ان يرزقنا حسن

الأخلاق والعمل

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك

لك مني أجمل تحية .


 
م

مفآهيمـ الخجل

:: عضو بارز ::
إنضم
4 أكتوبر 2009
المشاركات
5,691
النقاط
319
و عليكمـ السلآمـ

فعلا موضوع مميــــز

كآين اشياء اهـــم من تتبع عيوبـ النآس

يعطيكـ الصحهـ

وديـ...]
 
C

crazykhadija

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
1,023
النقاط
37
بارك الله فيك اخي على الطرح الطيب
بصح عيون عرب كائن فئة معينة مشملة من كل جهات
يسلموا اخي
تحياتي ليك
تقبل مروري
 
ع

عصام ابو عماد

:: عضو فعّال ::
إنضم
24 أفريل 2010
المشاركات
1,658
النقاط
37
العمر
34
ما شاء الله كلمات رائعة
بارك الله فيك


كاين مثل يقول
قالت المصفاة للإبرة ان فيك ثقبا
 
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