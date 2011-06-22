الموت بلا Rendez-vous تهلاو فالوالدين

ا

النورس

:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
إنضم
5 أوت 2008
المشاركات
3,099
نقاط التفاعل
1,252
نقاط الجوائز
715
الجنس
ذكر
Vgp54768.gif


allegros.jpg

علبالي سخون الحال هلكتنا السخانة راني جبتلكم la clim
متنساوش لي يدخل يغلق الباب من وراه خلو لاصال باردة:eek:i-o:

كرهنا بيها الجملة هادي الشيخ بابا هههه

 هيا يا سيدي اني جيت نحكيلكم على الوالدين مالا

لاخطر ديما ديما ننساوهم و ننساو قيمتهم

كامل علبالنا بلي لازم نتهلاو فالوالدين ونقومو بيهم كيما رباونا صغار
وعلبالنا تاني بلي الدين وصى عليهم في شحال من موضع

وكااامل علبالنا انو الجنة تحت اقدام الامهات

ووووووووو

مي تاني علالبالنا انو الموت خداعة و تجي على غفلة

لوكان نخممو شوي و كل واحد فينا يسقسي روحو شحال عندو مقعدش مع امو و قصر معاها و شاخ معاها..........شحال عندو ماقعدش مع الشيخ باباه و حكى معاه مرة سيريو ومرة بالظحك

كامل ماديتنا الشغالات و الجريات ووووووووو.....وغافلين عليهم
ونقولو معليش راهم معانا فالدار كل يوم

معلابالناش انو قادرة الموت تخطفهم منا وتديهم؟؟؟
معلباناش انو الموت قادرة تخطفنا احنا منهم وتدينا عليهم؟؟؟


مالا متديروش لامان فالدنيا
روحو اقعدو مع والديكم و خلوهم يشبعو منكم وتشبعو منهم
ميروحوش ولا تروحو وهوما ساخفين يظحكو معاكم ولا يتحظنوكم


مالا متنساوش
الموت بلا
Rendez-vous
 تهلاو فالوالدين

 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
قال النورس:


كرهنا بيها الجملة هادي الشيخ بابا هههه

إضغط للتوسيع...

:eek:i-o: ماتخممش خوه راه عندنا ههه راك تعرف عمك القدافي :shiny:


واش نقولك الوالدين نتاوعي ربي يحفظهم ماكانش لي يقدر عليهم تقول انا نروح ونخليهم هههه
جي تقصر يسبقوك جي تضحك كيف كيف جي تتعشى راك في نعمة ايدا خلاولك شوية ههههه
(راني نقصر برك)
والله يا عادل خويا انا راني وحدة من الناس لي يخمو كيما قلت راهم معانا ديما في الدار صح الواحد مايعرفش كيفاش حتى يغيب واحد منهم الله لا يقدر....لازم علينا نطيعوهم وديما نحكيو معاهم
الاعمال والاشغال لي شاغلتنا ماشي خير منهم راهم هوما الصح في حياتنا ربي يخليهم..

صحيت على الموضوع
:re_gards:
 
عندك الحق خويا غاشي بزاف راه مقصر في حق والديه خاصة المتزوجين و اللى يسكنو بعاد على والديهم بسبب الخدمة . للاشف ما تجيش في بالهم حتى يفوت الحال
بلا ما نقولو الموت بلا rendez-vous لوالدين تبقى قلوبهم ديما محروقه على ولادهم
هاذي هي الدنيا وما يحس فيها بالجمرة غير اللي كواتوا
الله يبارك في موضوعك وان شاء الله يكون في ميزان حسناتك
ســـــــــــــــــــلام
 
ربي يحفظك خويا على الموضوع ربي يطول في عمر والدينا و يحفظهم
 
بارك الله فيك يا خويا في كل كلمة قلتها . اغلبية الشباب و..و.. مقصرين في حقوق الوالدين

و يمكن حتى يضلموهم المهم لاهيين بالدنيا و ماخذهم الزف بصح لا يحس بالنعمة حتى تذهب

موضوووعك في القمة اخي جازاك الله الف خير

مشكووووووور
 
موضوع ممتاز الاخ نورس

ايه الوالدين ربي يحفطهم لنا
كون تخطيني ماما ندخل ازمة نفسية
كون يخطيني بابا نولي بلا عمود فقري
امي هي اقرب ليا كثيييييرا بحكم انا لكبيرة وكما تقول متفهمني غير بنتي .......... (اني منحطش امي حقيقي :) )

ربي يحفظهم ونتهلاو فيهم والجنةعلى ديهم ياذن الله
وعليكم السلام​
 

الوالدين هوما كنز الجنة لي بزاف ناس راهم ناسيينه ولاهيتهم الدنيا عليهم

اللهم يا ذا الجلال و الإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت,أن تبسط على والداي من بركاتك ورحمتك ورزقك
اللهم ألبسهما العافية حتى يهنئا بالمعيشة , واختم لهما بالمغفرة حتى لا تضرهما الذنوب , اللهم اكفيهما كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْهما إياها .. برحمتك يا ارحم الراحمين

اللهم لا تجعل لهما ذنبا إلا غفرته , ولا هما إلافرجته , ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولهما فيها صلاح إلا قضيتها , اللهم ولا

تجعل لهما حاجة عند أحد غيرك

اللهم و أقر أعينهما بما يتمنياه لنا في الدنيا

اللهم إجعل أوقاتهما بذكرك معمورة

اللهم أسعدهما بتقواك

اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك

اللهم ارزقهما عيشا قارا , ورزقا دارا , وعملا بارا

اللهم ارزقهما الجنة وما يقربهما إليها من قول اوعمل, وباعد بينهما وبين النار وبين ما يقربهما إليها من قول أوعمل

اللهم اجعلهما من الذاكرين لك , الشاكرين لك ,الطائعين لك , المنيبين لك

اللهم واجعل أوسع رزقهما عند كبر سنهما وإنقطاع عمرهما

اللهم واغفر لهما جميع ما مضى من ذنوبهما , واعصمهما فيما بقي من عمرهما , و ارزقهما عملا زاكيا ترضى به عنهما

اللهم تقبل توبتهما , وأجب دعوتهما

اللهم إنا نعوذ بك أن تردهما إلى أرذل العمر

اللهم واختم بالحسنات اعمالهما..... اللهم آمين

اللهم وأعنا على برهما حتى يرضيا عنا فترضى , اللهم اعنا على الإحسان إليهما في كبرهما

اللهم ورضهم علينا , اللهم ولا تتوافهما إلا وهماراضيان عنا تمام الرضى , اللهم و اعنا على خدمتهما كما يبغي لهما علينا, اللهم اجعلنا

بارين طائعين لهما

اللهم ارزقنا رضاهما ونعوذ بك من عقوقهما

اللهم ارزقنا رضاهما ونعوذ بك من عقوقهما

اللهم ارزقنا رضاهما ونعوذ بك من عقوقهما

اللهم آمين



بارك الله فيك خويا على هذه التذكر النية جعلها الله في موازين حسناتك
 
شكرااا ليك خويا النورس على الموضوع القيم
صح كلشي لي قلته ربي يخليلنا والدينا ويحفظهملنا ويهدي كل من ظلم والديه
انا نتمنى انا نموت قبلهم
شكرااا لك خويا
 
قال sendrine:
:eek:i-o: ماتخممش خوه راه عندنا ههه راك تعرف عمك القدافي :shiny:


واش نقولك الوالدين نتاوعي ربي يحفظهم ماكانش لي يقدر عليهم تقول انا نروح ونخليهم هههه
جي تقصر يسبقوك جي تضحك كيف كيف جي تتعشى راك في نعمة ايدا خلاولك شوية ههههه
(راني نقصر برك)
والله يا عادل خويا انا راني وحدة من الناس لي يخمو كيما قلت راهم معانا ديما في الدار صح الواحد مايعرفش كيفاش حتى يغيب واحد منهم الله لا يقدر....لازم علينا نطيعوهم وديما نحكيو معاهم
الاعمال والاشغال لي شاغلتنا ماشي خير منهم راهم هوما الصح في حياتنا ربي يخليهم..

صحيت على الموضوع
:re_gards:
إضغط للتوسيع...
اه بون حتى باباك مهبلكم بيها الجاست هاديك؟ ههه
معليش ربي يحفظولكم و يخليه تاج فوق راسكم
:wink:


 
قال أسماء الجزائر:
عندك الحق خويا غاشي بزاف راه مقصر في حق والديه خاصة المتزوجين و اللى يسكنو بعاد على والديهم بسبب الخدمة . للاشف ما تجيش في بالهم حتى يفوت الحال
بلا ما نقولو الموت بلا rendez-vous لوالدين تبقى قلوبهم ديما محروقه على ولادهم
هاذي هي الدنيا وما يحس فيها بالجمرة غير اللي كواتوا
الله يبارك في موضوعك وان شاء الله يكون في ميزان حسناتك
ســـــــــــــــــــلام
إضغط للتوسيع...

وي عندك الحق اختي أسماء
العفسة هاديس نشوفوها ياااسر من الناس لي تخدم بعيدة على ديار أهلها
يزوروهم غير فالمنسبات
ولات الخدمة خير من الوالدين
مشكوورة
 
قال عاصمة الحزن:
بارك الله فيك يا خويا في كل كلمة قلتها . اغلبية الشباب و..و.. مقصرين في حقوق الوالدين

و يمكن حتى يضلموهم المهم لاهيين بالدنيا و ماخذهم الزف بصح لا يحس بالنعمة حتى تذهب

موضوووعك في القمة اخي جازاك الله الف خير

مشكووووووور
إضغط للتوسيع...
و ردك كان فالقمة ايضا يا عاصمة الحزن

 
قال راجية الجنة:
موضوع ممتاز الاخ نورس

ايه الوالدين ربي يحفطهم لنا
كون تخطيني ماما ندخل ازمة نفسية
كون يخطيني بابا نولي بلا عمود فقري
امي هي اقرب ليا كثيييييرا بحكم انا لكبيرة وكما تقول متفهمني غير بنتي .......... (اني منحطش امي حقيقي :) )

ربي يحفظهم ونتهلاو فيهم والجنةعلى ديهم ياذن الله
وعليكم السلام​
إضغط للتوسيع...
اهلا خيتي
ربي يخليلك والديك ان شاء الله و يحفظهم

ياك متروحيش تشكي بيا تاني بالموضوع هادا؟ هههه
 
قال تاج الجزائر:

الوالدين هوما كنز الجنة لي بزاف ناس راهم ناسيينه ولاهيتهم الدنيا عليهم

اللهم يا ذا الجلال و الإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت,أن تبسط على والداي من بركاتك ورحمتك ورزقك
اللهم ألبسهما العافية حتى يهنئا بالمعيشة , واختم لهما بالمغفرة حتى لا تضرهما الذنوب , اللهم اكفيهما كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْهما إياها .. برحمتك يا ارحم الراحمين

اللهم لا تجعل لهما ذنبا إلا غفرته , ولا هما إلافرجته , ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولهما فيها صلاح إلا قضيتها , اللهم ولا

تجعل لهما حاجة عند أحد غيرك

اللهم و أقر أعينهما بما يتمنياه لنا في الدنيا

اللهم إجعل أوقاتهما بذكرك معمورة

اللهم أسعدهما بتقواك

اللهم اجعلهما في ضمانك وأمانك وإحسانك

اللهم ارزقهما عيشا قارا , ورزقا دارا , وعملا بارا

اللهم ارزقهما الجنة وما يقربهما إليها من قول اوعمل, وباعد بينهما وبين النار وبين ما يقربهما إليها من قول أوعمل

اللهم اجعلهما من الذاكرين لك , الشاكرين لك ,الطائعين لك , المنيبين لك

اللهم واجعل أوسع رزقهما عند كبر سنهما وإنقطاع عمرهما

اللهم واغفر لهما جميع ما مضى من ذنوبهما , واعصمهما فيما بقي من عمرهما , و ارزقهما عملا زاكيا ترضى به عنهما

اللهم تقبل توبتهما , وأجب دعوتهما

اللهم إنا نعوذ بك أن تردهما إلى أرذل العمر

اللهم واختم بالحسنات اعمالهما..... اللهم آمين

اللهم وأعنا على برهما حتى يرضيا عنا فترضى , اللهم اعنا على الإحسان إليهما في كبرهما

اللهم ورضهم علينا , اللهم ولا تتوافهما إلا وهماراضيان عنا تمام الرضى , اللهم و اعنا على خدمتهما كما يبغي لهما علينا, اللهم اجعلنا

بارين طائعين لهما

اللهم ارزقنا رضاهما ونعوذ بك من عقوقهما

اللهم ارزقنا رضاهما ونعوذ بك من عقوقهما

اللهم ارزقنا رضاهما ونعوذ بك من عقوقهما

اللهم آمين



بارك الله فيك خويا على هذه التذكر النية جعلها الله في موازين حسناتك
إضغط للتوسيع...
ان شاء الله اختي
ونحن في اشد الحاجة لتلك الحسنات
مرورك كان اروع من الموضوع بحد ذاته
ومشكورة
 
قال neيrسne:
شكرااا ليك خويا النورس على الموضوع القيم
صح كلشي لي قلته ربي يخليلنا والدينا ويحفظهملنا ويهدي كل من ظلم والديه
انا نتمنى انا نموت قبلهم
شكرااا لك خويا
إضغط للتوسيع...
ربي يحفظهم و يخليهملك يا نسرين
و يقدرنا نردولهم حقهم

 
يع ــطيكـ الصح ـــــة خ'ــويـآ
أشرتـَ إلىـ نــقطة مٌـهمــة
و رغم ذلكـ نجد أغلب النـآس غــآفليــن ع'ــليهــآ

الحمد لله ،
أنــآ أمي طول الوقت قـآعدة معـآهـآ
لأني مكـآنش معـآمن نقعد غير معـآهـآ هي


أشكركـ علىـ التنبيهـ أخيـ
و/ ربي يطول فيـ اعمـآر وآلديكـ
و
وآلديــنـ الجَميعـ

 
قال النورس:



كرهنا بيها الجملة هادي الشيخ بابا هههه

إضغط للتوسيع...



احنا ماما لي مهبلتنا بيها الجملة هذي

موضوع رائع خويا
بارك اله فيك

انا ديما نقعد مع ماما و بابا
بصح ماما اكثر
لانوا معنديش مع من نقعد غير معاها

ربي يحفظلنا والدينا ان شاء الله
 
صحيت اخ النورس
موضوع يقيسني بزاف
ويستاهل انك تشارك ولو بكلمة فيه
قال الله تعالى (وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا )
ما عندناش واش رح نزيدو نقولو بعد كلام ربي
اكيد الوالدين نعمة من الله قليل مدركها
امي الطاهرة لم تمهلك الدنيا لارتوي من حنانك وحبك
يامن افتقدك منذ الصغر
يا من يرتعش قلبي لذكرك
ليتني اخترت لحظات عمري لاخترتها بقربك
الف رحمة عليك امي الغالية احبك واشتاق لكي
ابي هو الدائن الذي لا استطيع الوفاء بدينه ما حييت
علمني الصبر والكفاح وعلمني بسلوكه خصالا اعتزبها
يكفيني شرفا اني احمل اسمك ابي الغالي
اهداء بسيط لاحب شخصين على قلبي
الف شكر اخي الكريم
ربي يجازيك على اللفتة الطيبة
 
آخر تعديل:


اللي كتبها العالي مرحبا بيها

و لالا خيوو .........


 
صحيت خويا
عجبتني في كلمة الموت بلا رونديفو

موضوع رائع اسمحلي لي عودة والتعليق عليه
 
العودة
Top