النورس
:: عضو متألق ::
أوفياء اللمة
علبالي سخون الحال هلكتنا السخانة راني جبتلكم la clim
متنساوش لي يدخل يغلق الباب من وراه خلو لاصال باردةi-o:
كرهنا بيها الجملة هادي الشيخ بابا هههه
هيا يا سيدي اني جيت نحكيلكم على الوالدين مالا
لاخطر ديما ديما ننساوهم و ننساو قيمتهم
كامل علبالنا بلي لازم نتهلاو فالوالدين ونقومو بيهم كيما رباونا صغار
وعلبالنا تاني بلي الدين وصى عليهم في شحال من موضع
وكااامل علبالنا انو الجنة تحت اقدام الامهات
ووووووووو
مي تاني علالبالنا انو الموت خداعة و تجي على غفلة
لوكان نخممو شوي و كل واحد فينا يسقسي روحو شحال عندو مقعدش مع امو و قصر معاها و شاخ معاها..........شحال عندو ماقعدش مع الشيخ باباه و حكى معاه مرة سيريو ومرة بالظحك
كامل ماديتنا الشغالات و الجريات ووووووووو.....وغافلين عليهم
ونقولو معليش راهم معانا فالدار كل يوم
معلابالناش انو قادرة الموت تخطفهم منا وتديهم؟؟؟
معلباناش انو الموت قادرة تخطفنا احنا منهم وتدينا عليهم؟؟؟
مالا متديروش لامان فالدنيا
روحو اقعدو مع والديكم و خلوهم يشبعو منكم وتشبعو منهم
ميروحوش ولا تروحو وهوما ساخفين يظحكو معاكم ولا يتحظنوكم
مالا متنساوش
الموت بلا
Rendez-vous
تهلاو فالوالدين
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