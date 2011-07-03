التحضير المثالي لمسابقة الماجستار. منهجية - مقاييس-أسئلة -اجابة نموذجية .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على المصطفى الحبيب واما بعد
مع مرور الايام بدأ العد التنازلي لمسابقات الماجستار ومع اقتراب ساعة الحسم-يوم يكرم المرء او يهان .ارتأينا ان نفتح هذا الموضوع لتاكدنا لاهميته من ناحية التحضير اولا والزاد والاكتساب المعرفي ثانيا . ولتوصيل الفكرة بطريقة منتظمة وتسهيل البحث عن الاسئلة او مقياس
اردت تقسيم الموضوع الى اربعة اجزاء :
1- منهجية الاجابة في مسابقات الماجستار:
يهمل معظم المترشحين المنهجية في الاجابة على السؤال ولا يولو لها اهمية .لكن العكس فالمنهجية تعتبر 50 بالمئة من الاجابة الصحيحة فتجد مترشحين فرحين يوم الامتحان لانهم اجابو على الاسئلة لكن النتائج تكزن بالسلب وعدم النجاح لماذا؟؟ لانهم موضوعهم او اجاباتهم مباشرة ولاتحوي منهجية فعلية .
للتعرف اكثر وفهم المنهجية ادعو اعضاءنا الافاضل الى زيارة هذا الرابط :
http://www.mediafire.com/?dib75y8q8l569by
2-مقاييس المسابقة .
في غالب الاحيان هناك ستة او سبعة مقاييس تكون مشتركة في اختصاصات مختلفة للماجستار-على سبيل المثال لا الحصر- الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي والاقتصاد النقدي واقتصاد المؤسسة وبحوث العمليات والاحصاء والانجلليزية او الفرنسية . فاقدم لكم هذه الكتب والبحوث والتمارين والملخصات التي تصب في المنهاج وفي امتحان المسابقة . اليكم هذا الرابط :
http://www.mediafire.com/?1514b5khb0mo4dq
دون ان ننسوا مقياس اللغة الاجنبية لانه بالغ الاهمية في المسابقة ممكن نقطة ضعيفة في اللغة الاجنبية تكون سببا في عدم النجاح
فانصح مترشحينا الكرام ان يولو اهتماما بذلك.. من اجل تبسيط وشرح المفردات او النصوص اضع بين ايديكم هذا المترجم الرائع :
http://download262.mediafire.com/2py...8%AC%D9%85.rar
3- اسئلة السنوات الفارطة .
]اضع بين ايديكم اخواني واخواتي الافاضل هذه المجموعة الهائلة من من اسئلة الماجستار السنوات الفارطة لمختلف جامعات الوطن لتكون لكم دعم وسند في تحضيركم ودراية كافية حول اسلوب وماهية الاسئلة المطروحة .الاسئلة تندرج ضمن هذا الرابط:
http://www.mediafire.com/?i4u5ck9yb56l57t
4- الاجابة النموذجية لبعض امتحانات المسابقة لبعض الجامعات ]
اليكم بعض الاجابات النموذجية لمعرفة الاجابة المنتهجة في المسابقة وكدا المنهجية
[http://www.mediafire.com/?4txkax1cr6clmji
مع تحياتي الخالصة لكم
وتمنياتي بالتوفيق للجميع
مع مرور الايام بدأ العد التنازلي لمسابقات الماجستار ومع اقتراب ساعة الحسم-يوم يكرم المرء او يهان .ارتأينا ان نفتح هذا الموضوع لتاكدنا لاهميته من ناحية التحضير اولا والزاد والاكتساب المعرفي ثانيا . ولتوصيل الفكرة بطريقة منتظمة وتسهيل البحث عن الاسئلة او مقياس
اردت تقسيم الموضوع الى اربعة اجزاء :
1- منهجية الاجابة في مسابقات الماجستار:
يهمل معظم المترشحين المنهجية في الاجابة على السؤال ولا يولو لها اهمية .لكن العكس فالمنهجية تعتبر 50 بالمئة من الاجابة الصحيحة فتجد مترشحين فرحين يوم الامتحان لانهم اجابو على الاسئلة لكن النتائج تكزن بالسلب وعدم النجاح لماذا؟؟ لانهم موضوعهم او اجاباتهم مباشرة ولاتحوي منهجية فعلية .
للتعرف اكثر وفهم المنهجية ادعو اعضاءنا الافاضل الى زيارة هذا الرابط :
http://www.mediafire.com/?dib75y8q8l569by
2-مقاييس المسابقة .
في غالب الاحيان هناك ستة او سبعة مقاييس تكون مشتركة في اختصاصات مختلفة للماجستار-على سبيل المثال لا الحصر- الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي والاقتصاد النقدي واقتصاد المؤسسة وبحوث العمليات والاحصاء والانجلليزية او الفرنسية . فاقدم لكم هذه الكتب والبحوث والتمارين والملخصات التي تصب في المنهاج وفي امتحان المسابقة . اليكم هذا الرابط :
http://www.mediafire.com/?1514b5khb0mo4dq
دون ان ننسوا مقياس اللغة الاجنبية لانه بالغ الاهمية في المسابقة ممكن نقطة ضعيفة في اللغة الاجنبية تكون سببا في عدم النجاح
فانصح مترشحينا الكرام ان يولو اهتماما بذلك.. من اجل تبسيط وشرح المفردات او النصوص اضع بين ايديكم هذا المترجم الرائع :
http://download262.mediafire.com/2py...8%AC%D9%85.rar
3- اسئلة السنوات الفارطة .
]اضع بين ايديكم اخواني واخواتي الافاضل هذه المجموعة الهائلة من من اسئلة الماجستار السنوات الفارطة لمختلف جامعات الوطن لتكون لكم دعم وسند في تحضيركم ودراية كافية حول اسلوب وماهية الاسئلة المطروحة .الاسئلة تندرج ضمن هذا الرابط:
http://www.mediafire.com/?i4u5ck9yb56l57t
4- الاجابة النموذجية لبعض امتحانات المسابقة لبعض الجامعات ]
اليكم بعض الاجابات النموذجية لمعرفة الاجابة المنتهجة في المسابقة وكدا المنهجية
[http://www.mediafire.com/?4txkax1cr6clmji
مع تحياتي الخالصة لكم
وتمنياتي بالتوفيق للجميع