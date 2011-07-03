التحضير المثالي لمسابقة الماجستار. منهجية - مقاييس-أسئلة -اجابة نموذجية .

1- منهجية الاجابة في مسابقات الماجستار:



2-مقاييس المسابقة .



3- اسئلة السنوات الفارطة .



4- الاجابة النموذجية لبعض امتحانات المسابقة لبعض الجامعات ]



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على المصطفى الحبيب واما بعدمع مرور الايام بدأ العد التنازلي لمسابقات الماجستار ومع اقتراب ساعة الحسم-يوم يكرم المرء او يهان .ارتأينا ان نفتح هذا الموضوع لتاكدنا لاهميته من ناحية التحضير اولا والزاد والاكتساب المعرفي ثانيا . ولتوصيل الفكرة بطريقة منتظمة وتسهيل البحث عن الاسئلة او مقياساردت تقسيم الموضوع الى اربعة اجزاء :يهمل معظم المترشحين المنهجية في الاجابة على السؤال ولا يولو لها اهمية .لكن العكس فالمنهجية تعتبر 50 بالمئة من الاجابة الصحيحة فتجد مترشحين فرحين يوم الامتحان لانهم اجابو على الاسئلة لكن النتائج تكزن بالسلب وعدم النجاح لماذا؟؟ لانهم موضوعهم او اجاباتهم مباشرة ولاتحوي منهجية فعلية .للتعرف اكثر وفهم المنهجية ادعو اعضاءنا الافاضل الى زيارة هذا الرابط :في غالب الاحيان هناك ستة او سبعة مقاييس تكون مشتركة في اختصاصات مختلفة للماجستار-على سبيل المثال لا الحصر- الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي والاقتصاد النقدي واقتصاد المؤسسة وبحوث العمليات والاحصاء والانجلليزية او الفرنسية . فاقدم لكم هذه الكتب والبحوث والتمارين والملخصات التي تصب في المنهاج وفي امتحان المسابقة . اليكم هذا الرابط :دون ان ننسوا مقياس اللغة الاجنبية لانه بالغ الاهمية في المسابقة ممكن نقطة ضعيفة في اللغة الاجنبية تكون سببا في عدم النجاحفانصح مترشحينا الكرام ان يولو اهتماما بذلك.. من اجل تبسيط وشرح المفردات او النصوص اضع بين ايديكم هذا المترجم الرائع :]اضع بين ايديكم اخواني واخواتي الافاضل هذه المجموعة الهائلة من من اسئلة الماجستار السنوات الفارطة لمختلف جامعات الوطن لتكون لكم دعم وسند في تحضيركم ودراية كافية حول اسلوب وماهية الاسئلة المطروحة .الاسئلة تندرج ضمن هذا الرابط:اليكم بعض الاجابات النموذجية لمعرفة الاجابة المنتهجة في المسابقة وكدا المنهجيةمع تحياتي الخالصة لكموتمنياتي بالتوفيق للجميع