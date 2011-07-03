  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على امتحانات الفصل الثالث

التحضير المثالي لمسابقة الماجستار. منهجية - مقاييس-أسئلة -اجابة نموذجية .

I

Iman89

:: عضو فعّال ::
إنضم
3 سبتمبر 2008
المشاركات
2,077
النقاط
79
العمر
33
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على المصطفى الحبيب واما بعد



مع مرور الايام بدأ العد التنازلي لمسابقات الماجستار ومع اقتراب ساعة الحسم-يوم يكرم المرء او يهان .ارتأينا ان نفتح هذا الموضوع لتاكدنا لاهميته من ناحية التحضير اولا والزاد والاكتساب المعرفي ثانيا . ولتوصيل الفكرة بطريقة منتظمة وتسهيل البحث عن الاسئلة او مقياس
اردت تقسيم الموضوع الى اربعة اجزاء :

1- منهجية الاجابة في مسابقات الماجستار:


يهمل معظم المترشحين المنهجية في الاجابة على السؤال ولا يولو لها اهمية .لكن العكس فالمنهجية تعتبر 50 بالمئة من الاجابة الصحيحة فتجد مترشحين فرحين يوم الامتحان لانهم اجابو على الاسئلة لكن النتائج تكزن بالسلب وعدم النجاح لماذا؟؟ لانهم موضوعهم او اجاباتهم مباشرة ولاتحوي منهجية فعلية .
للتعرف اكثر وفهم المنهجية ادعو اعضاءنا الافاضل الى زيارة هذا الرابط :

http://www.mediafire.com/?dib75y8q8l569by



2-مقاييس المسابقة .

في غالب الاحيان هناك ستة او سبعة مقاييس تكون مشتركة في اختصاصات مختلفة للماجستار-على سبيل المثال لا الحصر- الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي والاقتصاد النقدي واقتصاد المؤسسة وبحوث العمليات والاحصاء والانجلليزية او الفرنسية . فاقدم لكم هذه الكتب والبحوث والتمارين والملخصات التي تصب في المنهاج وفي امتحان المسابقة . اليكم هذا الرابط :

http://www.mediafire.com/?1514b5khb0mo4dq


دون ان ننسوا مقياس اللغة الاجنبية لانه بالغ الاهمية في المسابقة ممكن نقطة ضعيفة في اللغة الاجنبية تكون سببا في عدم النجاح
فانصح مترشحينا الكرام ان يولو اهتماما بذلك.. من اجل تبسيط وشرح المفردات او النصوص اضع بين ايديكم هذا المترجم الرائع :

http://download262.mediafire.com/2py...8%AC%D9%85.rar




3- اسئلة السنوات الفارطة .

]اضع بين ايديكم اخواني واخواتي الافاضل هذه المجموعة الهائلة من من اسئلة الماجستار السنوات الفارطة لمختلف جامعات الوطن لتكون لكم دعم وسند في تحضيركم ودراية كافية حول اسلوب وماهية الاسئلة المطروحة .الاسئلة تندرج ضمن هذا الرابط:


http://www.mediafire.com/?i4u5ck9yb56l57t




4- الاجابة النموذجية لبعض امتحانات المسابقة لبعض الجامعات ]

اليكم بعض الاجابات النموذجية لمعرفة الاجابة المنتهجة في المسابقة وكدا المنهجية

[http://www.mediafire.com/?4txkax1cr6clmji






مع تحياتي الخالصة لكم


وتمنياتي بالتوفيق للجميع
 
N

NeيRسNe

:: عضو متألق ::
إنضم
30 أكتوبر 2010
المشاركات
4,449
النقاط
317
شكرااااا ليك اختي ايمان شكرااا
 
I

Iman89

:: عضو فعّال ::
إنضم
3 سبتمبر 2008
المشاركات
2,077
النقاط
79
العمر
33
يارك الله فيك يانسرين على المرور العطر
 
M

Moha le sage

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 مارس 2009
المشاركات
8,028
النقاط
851


يعطيك الصحة ختي إيمان

بارك الله فيك على مجهودك



 
I

Iman89

:: عضو فعّال ::
إنضم
3 سبتمبر 2008
المشاركات
2,077
النقاط
79
العمر
33
قال شرطية اللمة:
وعليكم السلام
يعطيك الصحة ايمانو على المعلومات المفيدة
وخاصة فيما يخص المنهجية


إضغط للتوسيع...

بلامزية شوشو نشالله برك تكون افادتكم...شكرا على المرور الطيب بارك الله فيك
 
M

Merdoumi

:: عضو منتسِب ::
إنضم
4 جويلية 2011
المشاركات
80
النقاط
3
شكرا على المعلومات القيمة وسهرك على العلو بالعلم

دمتي زخرا للمنتدى اللمة وأهله
 
س

سالم 24

:: عضو مُشارك ::
إنضم
11 ماي 2010
المشاركات
104
النقاط
7
بارك الله فيك على مجهوداتك القيمة والمفيدة .....بالتوفيق للجميع
 
خ

خالد أبو أنس

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 أفريل 2010
المشاركات
18
النقاط
3
قال Iman89:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على المصطفى الحبيب واما بعد



مع مرور الايام بدأ العد التنازلي لمسابقات الماجستار ومع اقتراب ساعة الحسم-يوم يكرم المرء او يهان .ارتأينا ان نفتح هذا الموضوع لتاكدنا لاهميته من ناحية التحضير اولا والزاد والاكتساب المعرفي ثانيا . ولتوصيل الفكرة بطريقة منتظمة وتسهيل البحث عن الاسئلة او مقياس
اردت تقسيم الموضوع الى اربعة اجزاء :

1- منهجية الاجابة في مسابقات الماجستار:


يهمل معظم المترشحين المنهجية في الاجابة على السؤال ولا يولو لها اهمية .لكن العكس فالمنهجية تعتبر 50 بالمئة من الاجابة الصحيحة فتجد مترشحين فرحين يوم الامتحان لانهم اجابو على الاسئلة لكن النتائج تكزن بالسلب وعدم النجاح لماذا؟؟ لانهم موضوعهم او اجاباتهم مباشرة ولاتحوي منهجية فعلية .
للتعرف اكثر وفهم المنهجية ادعو اعضاءنا الافاضل الى زيارة هذا الرابط :

MediaFire - Online Space for your documents, photos, videos, and music.



2-مقاييس المسابقة .

في غالب الاحيان هناك ستة او سبعة مقاييس تكون مشتركة في اختصاصات مختلفة للماجستار-على سبيل المثال لا الحصر- الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي والاقتصاد النقدي واقتصاد المؤسسة وبحوث العمليات والاحصاء والانجلليزية او الفرنسية . فاقدم لكم هذه الكتب والبحوث والتمارين والملخصات التي تصب في المنهاج وفي امتحان المسابقة . اليكم هذا الرابط :

MediaFire - Online Space for your documents, photos, videos, and music.


دون ان ننسوا مقياس اللغة الاجنبية لانه بالغ الاهمية في المسابقة ممكن نقطة ضعيفة في اللغة الاجنبية تكون سببا في عدم النجاح
فانصح مترشحينا الكرام ان يولو اهتماما بذلك.. من اجل تبسيط وشرح المفردات او النصوص اضع بين ايديكم هذا المترجم الرائع :

http://download262.mediafire.com/2py...8%AC%D9%85.rar




3- اسئلة السنوات الفارطة .

]اضع بين ايديكم اخواني واخواتي الافاضل هذه المجموعة الهائلة من من اسئلة الماجستار السنوات الفارطة لمختلف جامعات الوطن لتكون لكم دعم وسند في تحضيركم ودراية كافية حول اسلوب وماهية الاسئلة المطروحة .الاسئلة تندرج ضمن هذا الرابط:


MediaFire - Online Space for your documents, photos, videos, and music.




4- الاجابة النموذجية لبعض امتحانات المسابقة لبعض الجامعات ]

اليكم بعض الاجابات النموذجية لمعرفة الاجابة المنتهجة في المسابقة وكدا المنهجية

[MediaFire - Online Space for your documents, photos, videos, and music.






مع تحياتي الخالصة لكم


وتمنياتي بالتوفيق للجميع
إضغط للتوسيع...
أرجو إصلاح الروابط فهي لا تعمل
 
خ

خالد أبو أنس

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 أفريل 2010
المشاركات
18
النقاط
3
قال Iman89:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على المصطفى الحبيب واما بعد



مع مرور الايام بدأ العد التنازلي لمسابقات الماجستار ومع اقتراب ساعة الحسم-يوم يكرم المرء او يهان .ارتأينا ان نفتح هذا الموضوع لتاكدنا لاهميته من ناحية التحضير اولا والزاد والاكتساب المعرفي ثانيا . ولتوصيل الفكرة بطريقة منتظمة وتسهيل البحث عن الاسئلة او مقياس
اردت تقسيم الموضوع الى اربعة اجزاء :

1- منهجية الاجابة في مسابقات الماجستار:


يهمل معظم المترشحين المنهجية في الاجابة على السؤال ولا يولو لها اهمية .لكن العكس فالمنهجية تعتبر 50 بالمئة من الاجابة الصحيحة فتجد مترشحين فرحين يوم الامتحان لانهم اجابو على الاسئلة لكن النتائج تكزن بالسلب وعدم النجاح لماذا؟؟ لانهم موضوعهم او اجاباتهم مباشرة ولاتحوي منهجية فعلية .
للتعرف اكثر وفهم المنهجية ادعو اعضاءنا الافاضل الى زيارة هذا الرابط :

MediaFire - Online Space for your documents, photos, videos, and music.



2-مقاييس المسابقة .

في غالب الاحيان هناك ستة او سبعة مقاييس تكون مشتركة في اختصاصات مختلفة للماجستار-على سبيل المثال لا الحصر- الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي والاقتصاد النقدي واقتصاد المؤسسة وبحوث العمليات والاحصاء والانجلليزية او الفرنسية . فاقدم لكم هذه الكتب والبحوث والتمارين والملخصات التي تصب في المنهاج وفي امتحان المسابقة . اليكم هذا الرابط :

MediaFire - Online Space for your documents, photos, videos, and music.


دون ان ننسوا مقياس اللغة الاجنبية لانه بالغ الاهمية في المسابقة ممكن نقطة ضعيفة في اللغة الاجنبية تكون سببا في عدم النجاح
فانصح مترشحينا الكرام ان يولو اهتماما بذلك.. من اجل تبسيط وشرح المفردات او النصوص اضع بين ايديكم هذا المترجم الرائع :

http://download262.mediafire.com/2py...8%AC%D9%85.rar




3- اسئلة السنوات الفارطة .

]اضع بين ايديكم اخواني واخواتي الافاضل هذه المجموعة الهائلة من من اسئلة الماجستار السنوات الفارطة لمختلف جامعات الوطن لتكون لكم دعم وسند في تحضيركم ودراية كافية حول اسلوب وماهية الاسئلة المطروحة .الاسئلة تندرج ضمن هذا الرابط:


MediaFire - Online Space for your documents, photos, videos, and music.




4- الاجابة النموذجية لبعض امتحانات المسابقة لبعض الجامعات ]

اليكم بعض الاجابات النموذجية لمعرفة الاجابة المنتهجة في المسابقة وكدا المنهجية

[MediaFire - Online Space for your documents, photos, videos, and music.






مع تحياتي الخالصة لكم


وتمنياتي بالتوفيق للجميع
إضغط للتوسيع...
أين أنت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أرجووووووو منك إعادة تحميل الملفات فنحن بحاجة ماسة لها أرجووووووووووووك
 
أ

أم بسمة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 ماي 2013
المشاركات
24
النقاط
3
السلام عليكم ’ مشكورين على الجهود المبذولة ومن فضلكم اريد مساعدة فيما يخص مسابقة ماجستير حماية المستهلك وما هي المقاييس التي نقوم بمراجعتها والذي لديه محاضرات في القانون التجاري السنة الثانية ال م دي ارجو عرضها والله يجازيكم
 
س

سمر الحياة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
5 أوت 2013
المشاركات
251
النقاط
13
رد: التحضير المثالي لمسابقة الماجستار. منهجية - مقاييس-أسئلة -اجابة نموذجية .

بوركتي على جهدك اختاه
 
س

سمر الحياة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
5 أوت 2013
المشاركات
251
النقاط
13
رد: التحضير المثالي لمسابقة الماجستار. منهجية - مقاييس-أسئلة -اجابة نموذجية .

من فضلكم اريد موعد اجراء مسابقة الماجستار تخصص اداب عربي في اي ولاية كانت في اقرب وقت ممكن
 
R

rebecca

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جوان 2011
المشاركات
701
النقاط
17
رد: التحضير المثالي لمسابقة الماجستار. منهجية - مقاييس-أسئلة -اجابة نموذجية .

السلام عليكم ورحمة الله

يرجى منكم المشاركة في هذا الاستبيان حول التسوق عبر الانترنت

الذي يندرج في إطار تحضير أطروحة دكتوراه

مع العلم أنه متوفر باللغتين: العربية و الفرنسية

وهو موجود على الرابط:

http://almisk.freehostia.com/go/mysurvey/

شكرا مسبقا لتعاونكم
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top