تعلم اللهجة القبائلية

لا انسي القول اني اعتمدت هنا على عدة مصادر ساعدتني...

أبدأ على بركة الله ...





.1-الضمائر

نكيني : انا

كتشيني :انت (مذكر)

كميني :انت (مؤنث)

لكني :نحن

كنوي : انتم

كنمتي : انتن





2-الكلمات.

ثقشيشين : البنات

الواشول : الذكور

ابزطوطن (اراش) : الصغار

ثمطويث : امرأة

ارقاز : رجل (و القاف هنا تقرأ g )

امداكليو : صديقي

ثمدكلتيو : صديقتي

ازال : الوقت مابين 02:00 الى 04:00 اي الوقت التي تطل فيه الشمس

ثفوكث (اطيج): شمس

اغني : السماء

القاعا : الارض

ايور : القمر

اخام : منزل

ثخامت : بيت

ثفاث : ضوء

ذطلام : الظلمة





3-الافعال.

سوسم :اسكت

غن : ارقد

اش : كل (اي ااكل)

افغ :اخرج

اكشم : ادخل

سيول : اهدر

ابغيغ :اريد

اذزمرغ : استطيع

اعجل : اسرع

ازل : اجري

ارنود : زيد

ارنوييد : زيد يلي أو زيدلي

ابغيغ : حبيت

اذلمذغ : اتعلم

اطس.... كذلك معناها ارقد و أكثرهم أهل منطقة ذراع الميزان و إنا من هذه المنطقة

قيم : اقعد

اكر: انهض



..4..الوقت و المكان و كلمات اخرى.

ذاشو : ماذا

ثورا : الان

منهو : من

يون : واحد

سين : اثنان





5-كلمات تتشابه لكن معناها يختلف .

اوزميرغ يعني لا استطيع) وتعني كذالك (انا مريض

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السـلام عليكم azoul felawenازول فلاون

لا بــأ س ؟ Oukyoughwaraاوكيوغوارا

قـليــلا Chitohشيتوح

لــمــاذا ؟ Aygharايغار

مـا بـك؟ dhachou ikyoughenداشو اكيوغان

لا شــيء oulachاولاش



من هاتـفــك؟ anwa igdissawlenانوا اقديساولان

صديـقــي dhamdakliw ذمدكليو

جـيـد igarezاقارز

رجــل أو مـرأة ؟ dhargaz nagh tametouth ارقاز ناغ تمتوت

مــاذا تـريـد؟ dhachou ithevghidداشو اتفغيد

أحـفـظ الـقـبائـلـيـة؟ adhisinagh thakvaylith اذيسيناغ ثاكفايليث

اقـرأها فـي الـمـدرسـة؟ Ghrits dheg"gharvaz



Phonétique



dh = ذ

gh = غ

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كلمة awalاوال

مدرسة agharevazاغاريفاز

منزل akham اخام

شمس itij ايتيج

قمر agour اقور

نجم ithri اثري

الباب thapourthثابورث

النافذة takتاك

الساحة thighargharthتيغرغارث

الغرفة thakhamtثخامت

صحن thadhevsits ثاذفسيتس

ملعقة thaghendjawth أو thijgheltثجغلت

الحب thayriثايري

الرجل argazارقاز

المرأة Themtouthثمتوث

الطفل akchich اكشيش

قصير awezlanاويزلان

عالي a3layاعلاي

كبير mokarموكار

صغير mechtohمشتوح

عجوز thamgharth ذامغارت dhamghar ذامغار

اليد afoussافوس





. العينين alenالين

الرجل adharاذار

القلب oulاول

الدم idhamenاذا مان

الحل tawil تاويل

المطر agfourاقفور

الثلج adhfelاذفال

الحرارة el hamouال حامو

البرودة assemidhاسميذ

الدخول anekhchoumانخشوم

الخروج thoufgha ثوفغا

الوقوف ivediافيدي

الجلوس ighimiاغيمي







حيوانات..



القط amchichامشيش

الحمار aghyoulاغيول

البقرة thafounasthثافوناست

العجل a3ejmiاعجمي

القرد ivekiافكي

الكلب akjouneاكجون

الفيل ilef الاف

العصفور afrokhافروخ

البوم couroucouكوروكو

الغراب thigarfaثيقارفا

النسر elvazالفاز



إلى اللقاء.....أر تمليليث air timlilith

السنة......أسقاس assougasse

.اليوم...........أس ........aisse

الشهر ........أقور .......aggour



حملغكم اطاس اطاس=احبكم كثيرا ​