تعلم اللهجة القبائلية

B

Bissan-sisil

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
21 ماي 2011
المشاركات
2,336
الإعجابات
128
النقاط
79
العمر
22
#1
لا انسي القول اني اعتمدت هنا على عدة مصادر ساعدتني...
أبدأ على بركة الله ...


.1-الضمائر
نكيني : انا
كتشيني :انت (مذكر)
كميني :انت (مؤنث)
لكني :نحن
كنوي : انتم
كنمتي : انتن


2-الكلمات.
ثقشيشين : البنات
الواشول : الذكور
ابزطوطن (اراش) : الصغار
ثمطويث : امرأة
ارقاز : رجل (و القاف هنا تقرأ g )
امداكليو : صديقي
ثمدكلتيو : صديقتي
ازال : الوقت مابين 02:00 الى 04:00 اي الوقت التي تطل فيه الشمس
ثفوكث (اطيج): شمس
اغني : السماء
القاعا : الارض
ايور : القمر
اخام : منزل
ثخامت : بيت
ثفاث : ضوء
ذطلام : الظلمة


3-الافعال.
سوسم :اسكت
غن : ارقد
اش : كل (اي ااكل)
افغ :اخرج
اكشم : ادخل
سيول : اهدر
ابغيغ :اريد
اذزمرغ : استطيع
اعجل : اسرع
ازل : اجري
ارنود : زيد
ارنوييد : زيد يلي أو زيدلي
ابغيغ : حبيت
اذلمذغ : اتعلم
اطس.... كذلك معناها ارقد و أكثرهم أهل منطقة ذراع الميزان و إنا من هذه المنطقة
قيم : اقعد
اكر: انهض

..4..الوقت و المكان و كلمات اخرى.
ذاشو : ماذا
ثورا : الان
منهو : من
يون : واحد
سين : اثنان


5-كلمات تتشابه لكن معناها يختلف .
اوزميرغ يعني لا استطيع) وتعني كذالك (انا مريض
................

السـلام عليكم azoul felawenازول فلاون
لا بــأ س ؟ Oukyoughwaraاوكيوغوارا
قـليــلا Chitohشيتوح
لــمــاذا ؟ Aygharايغار
مـا بـك؟ dhachou ikyoughenداشو اكيوغان
لا شــيء oulachاولاش

من هاتـفــك؟ anwa igdissawlenانوا اقديساولان
صديـقــي dhamdakliw ذمدكليو
جـيـد igarezاقارز
رجــل أو مـرأة ؟ dhargaz nagh tametouth ارقاز ناغ تمتوت
مــاذا تـريـد؟ dhachou ithevghidداشو اتفغيد
أحـفـظ الـقـبائـلـيـة؟ adhisinagh thakvaylith اذيسيناغ ثاكفايليث
اقـرأها فـي الـمـدرسـة؟ Ghrits dheg"gharvaz

Phonétique

dh = ذ
gh = غ
..............................

كلمة awalاوال
مدرسة agharevazاغاريفاز
منزل akham اخام
شمس itij ايتيج
قمر agour اقور
نجم ithri اثري
الباب thapourthثابورث
النافذة takتاك
الساحة thighargharthتيغرغارث
الغرفة thakhamtثخامت
صحن thadhevsits ثاذفسيتس
ملعقة thaghendjawth أو thijgheltثجغلت
الحب thayriثايري
الرجل argazارقاز
المرأة Themtouthثمتوث
الطفل akchich اكشيش
قصير awezlanاويزلان
عالي a3layاعلاي
كبير mokarموكار
صغير mechtohمشتوح
عجوز thamgharth ذامغارت dhamghar ذامغار
اليد afoussافوس


. العينين alenالين
الرجل adharاذار
القلب oulاول
الدم idhamenاذا مان
الحل tawil تاويل
المطر agfourاقفور
الثلج adhfelاذفال
الحرارة el hamouال حامو
البرودة assemidhاسميذ
الدخول anekhchoumانخشوم
الخروج thoufgha ثوفغا
الوقوف ivediافيدي
الجلوس ighimiاغيمي



حيوانات..

القط amchichامشيش
الحمار aghyoulاغيول
البقرة thafounasthثافوناست
العجل a3ejmiاعجمي
القرد ivekiافكي
الكلب akjouneاكجون
الفيل ilef الاف
العصفور afrokhافروخ
البوم couroucouكوروكو
الغراب thigarfaثيقارفا
النسر elvazالفاز

إلى اللقاء.....أر تمليليث air timlilith
السنة......أسقاس assougasse
.اليوم...........أس ........aisse
الشهر ........أقور .......aggour

حملغكم اطاس اطاس=احبكم كثيرا

 
B

BREAVE-HEART-91

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
21 أوت 2010
المشاركات
1,448
الإعجابات
20
النقاط
37
#4
يا بابا واش رايح يتعلمها هدي
اواه يا اختي واعرة بزاف
ومع ذلك شكرا جزيلا على الموضوع
 
N

nissia

:: عضو منتسِب ::
#9
إنضم
27 جانفي 2013
المشاركات
49
الإعجابات
53
النقاط
3
#9
azoul flaoin merci pour le sujet
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii biennnnnnnn
 
Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#13
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,012
الإعجابات
31,265
النقاط
1,171
#13
قال soso5:
ليس مستحيلا انما لازم تسيي تعاودهم و تحكي بهم حتى توالف ساهلة سيي برك
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ما نقدرش نحكى بيهم

مكلنش جيرانى قبايل :d
 
ا

ام اسحاق

:: عضوية محظورة ::
#15
إنضم
7 ديسمبر 2012
المشاركات
3,665
الإعجابات
4,718
النقاط
191
#15
الف شكر منذ مدة و انا اريد تعلم اللهجة القبائلية و اللهجة الشاوية.....
التفاتة طيبة بارك الله فيك
نريد المزيد...........
 
Ekupbeat

Ekupbeat

:: عضو منتسِب ::
#16
إنضم
12 جوان 2018
المشاركات
1
الإعجابات
0
النقاط
0
العمر
21
الإقامة
Biskra
الجنس
أنثى
#16
قال Bissan-sisil:

لا انسي القول اني اعتمدت هنا على عدة مصادر ساعدتني...

أبدأ على بركة الله ...



.1-الضمائر

نكيني : انا

كتشيني :انت (مذكر)

كميني :انت (مؤنث)

لكني :نحن

كنوي : انتم

كنمتي : انتن



2-الكلمات.

ثقشيشين : البنات

الواشول : الذكور

ابزطوطن (اراش) : الصغار

ثمطويث : امرأة

ارقاز : رجل (و القاف هنا تقرأ g )

امداكليو : صديقي

ثمدكلتيو : صديقتي

ازال : الوقت مابين 02:00 الى 04:00 اي الوقت التي تطل فيه الشمس

ثفوكث (اطيج): شمس

اغني : السماء

القاعا : الارض

ايور : القمر

اخام : منزل

ثخامت : بيت

ثفاث : ضوء

ذطلام : الظلمة



3-الافعال.

سوسم :اسكت

غن : ارقد

اش : كل (اي ااكل)

افغ :اخرج

اكشم : ادخل

سيول : اهدر

ابغيغ :اريد

اذزمرغ : استطيع

اعجل : اسرع

ازل : اجري

ارنود : زيد

ارنوييد : زيد يلي أو زيدلي

ابغيغ : حبيت

اذلمذغ : اتعلم

اطس.... كذلك معناها ارقد و أكثرهم أهل منطقة ذراع الميزان و إنا من هذه المنطقة

قيم : اقعد

اكر: انهض


..4..الوقت و المكان و كلمات اخرى.

ذاشو : ماذا

ثورا : الان

منهو : من

يون : واحد

سين : اثنان



5-كلمات تتشابه لكن معناها يختلف .

اوزميرغ يعني لا استطيع) وتعني كذالك (انا مريض

................


السـلام عليكم azoul felawenازول فلاون

لا بــأ س ؟ Oukyoughwaraاوكيوغوارا

قـليــلا Chitohشيتوح

لــمــاذا ؟ Aygharايغار

مـا بـك؟ dhachou ikyoughenداشو اكيوغان

لا شــيء oulachاولاش


من هاتـفــك؟ anwa igdissawlenانوا اقديساولان

صديـقــي dhamdakliw ذمدكليو

جـيـد igarezاقارز

رجــل أو مـرأة ؟ dhargaz nagh tametouth ارقاز ناغ تمتوت

مــاذا تـريـد؟ dhachou ithevghidداشو اتفغيد

أحـفـظ الـقـبائـلـيـة؟ adhisinagh thakvaylith اذيسيناغ ثاكفايليث

اقـرأها فـي الـمـدرسـة؟ Ghrits dheg"gharvaz


Phonétique


dh = ذ

gh = غ

..............................


كلمة awalاوال

مدرسة agharevazاغاريفاز

منزل akham اخام

شمس itij ايتيج

قمر agour اقور

نجم ithri اثري

الباب thapourthثابورث

النافذة takتاك

الساحة thighargharthتيغرغارث

الغرفة thakhamtثخامت

صحن thadhevsits ثاذفسيتس

ملعقة thaghendjawth أو thijgheltثجغلت

الحب thayriثايري

الرجل argazارقاز

المرأة Themtouthثمتوث

الطفل akchich اكشيش

قصير awezlanاويزلان

عالي a3layاعلاي

كبير mokarموكار

صغير mechtohمشتوح

عجوز thamgharth ذامغارت dhamghar ذامغار

اليد afoussافوس



. العينين alenالين

الرجل adharاذار

القلب oulاول

الدم idhamenاذا مان

الحل tawil تاويل

المطر agfourاقفور

الثلج adhfelاذفال

الحرارة el hamouال حامو

البرودة assemidhاسميذ

الدخول anekhchoumانخشوم

الخروج thoufgha ثوفغا

الوقوف ivediافيدي

الجلوس ighimiاغيمي




حيوانات..


القط amchichامشيش

الحمار aghyoulاغيول

البقرة thafounasthثافوناست

العجل a3ejmiاعجمي

القرد ivekiافكي

الكلب akjouneاكجون

الفيل ilef الاف

العصفور afrokhافروخ

البوم couroucouكوروكو

الغراب thigarfaثيقارفا

النسر elvazالفاز


إلى اللقاء.....أر تمليليث air timlilith

السنة......أسقاس assougasse

.اليوم...........أس ........aisse

الشهر ........أقور .......aggour


حملغكم اطاس اطاس=احبكم كثيرا



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زيدولنا شوي تعيشووو
 
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