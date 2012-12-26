تعلم اللهجة القبائلية

Bissan-sisil
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لا انسي القول اني اعتمدت هنا على عدة مصادر ساعدتني...
أبدأ على بركة الله ...
.1-الضمائر
نكيني : انا
كتشيني :انت (مذكر)
كميني :انت (مؤنث)
لكني :نحن
كنوي : انتم
كنمتي : انتن
2-الكلمات.
ثقشيشين : البنات
الواشول : الذكور
ابزطوطن (اراش) : الصغار
ثمطويث : امرأة
ارقاز : رجل (و القاف هنا تقرأ g )
امداكليو : صديقي
ثمدكلتيو : صديقتي
ازال : الوقت مابين 02:00 الى 04:00 اي الوقت التي تطل فيه الشمس
ثفوكث (اطيج): شمس
اغني : السماء
القاعا : الارض
ايور : القمر
اخام : منزل
ثخامت : بيت
ثفاث : ضوء
ذطلام : الظلمة
3-الافعال.
سوسم :اسكت
غن : ارقد
اش : كل (اي ااكل)
افغ :اخرج
اكشم : ادخل
سيول : اهدر
ابغيغ :اريد
اذزمرغ : استطيع
اعجل : اسرع
ازل : اجري
ارنود : زيد
ارنوييد : زيد يلي أو زيدلي
ابغيغ : حبيت
اذلمذغ : اتعلم
اطس.... كذلك معناها ارقد و أكثرهم أهل منطقة ذراع الميزان و إنا من هذه المنطقة
قيم : اقعد
اكر: انهض
..4..الوقت و المكان و كلمات اخرى.
ذاشو : ماذا
ثورا : الان
منهو : من
يون : واحد
سين : اثنان
5-كلمات تتشابه لكن معناها يختلف .
اوزميرغ يعني لا استطيع) وتعني كذالك (انا مريض
................
السـلام عليكم azoul felawenازول فلاون
لا بــأ س ؟ Oukyoughwaraاوكيوغوارا
قـليــلا Chitohشيتوح
لــمــاذا ؟ Aygharايغار
مـا بـك؟ dhachou ikyoughenداشو اكيوغان
لا شــيء oulachاولاش
من هاتـفــك؟ anwa igdissawlenانوا اقديساولان
صديـقــي dhamdakliw ذمدكليو
جـيـد igarezاقارز
رجــل أو مـرأة ؟ dhargaz nagh tametouth ارقاز ناغ تمتوت
مــاذا تـريـد؟ dhachou ithevghidداشو اتفغيد
أحـفـظ الـقـبائـلـيـة؟ adhisinagh thakvaylith اذيسيناغ ثاكفايليث
اقـرأها فـي الـمـدرسـة؟ Ghrits dheg"gharvaz
Phonétique
dh = ذ
gh = غ
..............................
كلمة awalاوال
مدرسة agharevazاغاريفاز
منزل akham اخام
شمس itij ايتيج
قمر agour اقور
نجم ithri اثري
الباب thapourthثابورث
النافذة takتاك
الساحة thighargharthتيغرغارث
الغرفة thakhamtثخامت
صحن thadhevsits ثاذفسيتس
ملعقة thaghendjawth أو thijgheltثجغلت
الحب thayriثايري
الرجل argazارقاز
المرأة Themtouthثمتوث
الطفل akchich اكشيش
قصير awezlanاويزلان
عالي a3layاعلاي
كبير mokarموكار
صغير mechtohمشتوح
عجوز thamgharth ذامغارت dhamghar ذامغار
اليد afoussافوس
. العينين alenالين
الرجل adharاذار
القلب oulاول
الدم idhamenاذا مان
الحل tawil تاويل
المطر agfourاقفور
الثلج adhfelاذفال
الحرارة el hamouال حامو
البرودة assemidhاسميذ
الدخول anekhchoumانخشوم
الخروج thoufgha ثوفغا
الوقوف ivediافيدي
الجلوس ighimiاغيمي
حيوانات..
القط amchichامشيش
الحمار aghyoulاغيول
البقرة thafounasthثافوناست
العجل a3ejmiاعجمي
القرد ivekiافكي
الكلب akjouneاكجون
الفيل ilef الاف
العصفور afrokhافروخ
البوم couroucouكوروكو
الغراب thigarfaثيقارفا
النسر elvazالفاز
إلى اللقاء.....أر تمليليث air timlilith
السنة......أسقاس assougasse
.اليوم...........أس ........aisse
الشهر ........أقور .......aggour
حملغكم اطاس اطاس=احبكم كثيرا
أبدأ على بركة الله ...
.1-الضمائر
نكيني : انا
كتشيني :انت (مذكر)
كميني :انت (مؤنث)
لكني :نحن
كنوي : انتم
كنمتي : انتن
2-الكلمات.
ثقشيشين : البنات
الواشول : الذكور
ابزطوطن (اراش) : الصغار
ثمطويث : امرأة
ارقاز : رجل (و القاف هنا تقرأ g )
امداكليو : صديقي
ثمدكلتيو : صديقتي
ازال : الوقت مابين 02:00 الى 04:00 اي الوقت التي تطل فيه الشمس
ثفوكث (اطيج): شمس
اغني : السماء
القاعا : الارض
ايور : القمر
اخام : منزل
ثخامت : بيت
ثفاث : ضوء
ذطلام : الظلمة
3-الافعال.
سوسم :اسكت
غن : ارقد
اش : كل (اي ااكل)
افغ :اخرج
اكشم : ادخل
سيول : اهدر
ابغيغ :اريد
اذزمرغ : استطيع
اعجل : اسرع
ازل : اجري
ارنود : زيد
ارنوييد : زيد يلي أو زيدلي
ابغيغ : حبيت
اذلمذغ : اتعلم
اطس.... كذلك معناها ارقد و أكثرهم أهل منطقة ذراع الميزان و إنا من هذه المنطقة
قيم : اقعد
اكر: انهض
..4..الوقت و المكان و كلمات اخرى.
ذاشو : ماذا
ثورا : الان
منهو : من
يون : واحد
سين : اثنان
5-كلمات تتشابه لكن معناها يختلف .
اوزميرغ يعني لا استطيع) وتعني كذالك (انا مريض
................
السـلام عليكم azoul felawenازول فلاون
لا بــأ س ؟ Oukyoughwaraاوكيوغوارا
قـليــلا Chitohشيتوح
لــمــاذا ؟ Aygharايغار
مـا بـك؟ dhachou ikyoughenداشو اكيوغان
لا شــيء oulachاولاش
من هاتـفــك؟ anwa igdissawlenانوا اقديساولان
صديـقــي dhamdakliw ذمدكليو
جـيـد igarezاقارز
رجــل أو مـرأة ؟ dhargaz nagh tametouth ارقاز ناغ تمتوت
مــاذا تـريـد؟ dhachou ithevghidداشو اتفغيد
أحـفـظ الـقـبائـلـيـة؟ adhisinagh thakvaylith اذيسيناغ ثاكفايليث
اقـرأها فـي الـمـدرسـة؟ Ghrits dheg"gharvaz
Phonétique
dh = ذ
gh = غ
..............................
كلمة awalاوال
مدرسة agharevazاغاريفاز
منزل akham اخام
شمس itij ايتيج
قمر agour اقور
نجم ithri اثري
الباب thapourthثابورث
النافذة takتاك
الساحة thighargharthتيغرغارث
الغرفة thakhamtثخامت
صحن thadhevsits ثاذفسيتس
ملعقة thaghendjawth أو thijgheltثجغلت
الحب thayriثايري
الرجل argazارقاز
المرأة Themtouthثمتوث
الطفل akchich اكشيش
قصير awezlanاويزلان
عالي a3layاعلاي
كبير mokarموكار
صغير mechtohمشتوح
عجوز thamgharth ذامغارت dhamghar ذامغار
اليد afoussافوس
. العينين alenالين
الرجل adharاذار
القلب oulاول
الدم idhamenاذا مان
الحل tawil تاويل
المطر agfourاقفور
الثلج adhfelاذفال
الحرارة el hamouال حامو
البرودة assemidhاسميذ
الدخول anekhchoumانخشوم
الخروج thoufgha ثوفغا
الوقوف ivediافيدي
الجلوس ighimiاغيمي
حيوانات..
القط amchichامشيش
الحمار aghyoulاغيول
البقرة thafounasthثافوناست
العجل a3ejmiاعجمي
القرد ivekiافكي
الكلب akjouneاكجون
الفيل ilef الاف
العصفور afrokhافروخ
البوم couroucouكوروكو
الغراب thigarfaثيقارفا
النسر elvazالفاز
إلى اللقاء.....أر تمليليث air timlilith
السنة......أسقاس assougasse
.اليوم...........أس ........aisse
الشهر ........أقور .......aggour
حملغكم اطاس اطاس=احبكم كثيرا