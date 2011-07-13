تعريف بمدينة الرمشي

تقع الرمشي في غرب الجزائر شمال ولاية تلمسان حوالي 30كم عن المتوسط.هي واحدة من مدن سلسة جبال ترارة.تعتبر 3أكبر مدينة بالولاية بالإضافة إلى كونها مقر اقليم قضائي يجمع 3دوائربـ10بلديات.موقع جغرافي هام يتوسط الولاية.تشهد المدينة اتساع متزايد.اسست على موقع بحيرة قرار موطن الانسان الحجري من قبل الرماشة النازحين رفقة الامير عبد القادر من معسكر بعيد معاهدة تافنة .اطلق عليها الاستعمار اسم منطانياك وجعلها موقع عسكري اداري.بساكنة تفوق 80 الف نسمة .



مرحبا بكم في مدينة الرمشي

مسجد النصرجامع الدوارساحة الاميرفندقوسط المدينةالمتحفاتجاه تلمسان:re_gards: