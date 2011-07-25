حصريا المصحف المرتل كاملا للقارئ سعد الغامدي برابط واحد مباشر بحجم 341 mb فقط. من رفعي





تم بحمد الله تنزيل سور المصحف الكريم للقارئ سعد الغامدي من أحد مواقع القرآن الكريم

ثم تم تجميعهم في ملف واحد و رفعهم برابط واحد مباشر سريع يدعم

استكمال التحميل و أهم شيء أنه بدون إعلانات إطلاقا و لله الحمد

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حجم المصحف كاملا 341 mb فقط و هو بصيغة mp3 (الملف مضغوط بصيغة zip)