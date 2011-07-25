حصريا المصحف المرتل كاملا للقارئ سعد الغامدي برابط واحد مباشر بحجم 341 mb فقط. من رفعي

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تم بحمد الله تنزيل سور المصحف الكريم للقارئ سعد الغامدي من أحد مواقع القرآن الكريم
ثم تم تجميعهم في ملف واحد و رفعهم برابط واحد مباشر سريع يدعم
استكمال التحميل و أهم شيء أنه بدون إعلانات إطلاقا و لله الحمد</STRONG>
حجم المصحف كاملا 341 mb فقط و هو بصيغة mp3 (الملف مضغوط بصيغة zip)
اضغط هنا للتحميل بإذن الله:
تم بحمد الله تنزيل سور المصحف الكريم للقارئ سعد الغامدي من أحد مواقع القرآن الكريم
ثم تم تجميعهم في ملف واحد و رفعهم برابط واحد مباشر سريع يدعم
استكمال التحميل و أهم شيء أنه بدون إعلانات إطلاقا و لله الحمد</STRONG>
حجم المصحف كاملا 341 mb فقط و هو بصيغة mp3 (الملف مضغوط بصيغة zip)
اضغط هنا للتحميل بإذن الله:
---------------------
تنبيه: ممنوع إعادة رفع المصحف بموقع آخر به إعلانات مهما كان نوعها</STRONG>
http://ia360937.us.archive.org/0/items/Omar_Al-Kazabri_warsh/Omar_Al-Kazabri_warsh_vbr_mp3.zip
http://ia360943.us.archive.org/3/items/khalil_alhosari/khalil_alhosari_vbr_mp3.zip
تنبيه: ممنوع إعادة رفع المصحف بموقع آخر به إعلانات مهما كان نوعها</STRONG>
http://ia360937.us.archive.org/0/items/Omar_Al-Kazabri_warsh/Omar_Al-Kazabri_warsh_vbr_mp3.zip
http://ia360943.us.archive.org/3/items/khalil_alhosari/khalil_alhosari_vbr_mp3.zip
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طلب من محبي الخير: أنشروا الرابط في المنتديات كي يعم الأجر أكثر و أكثر. </STRONG>
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طلب من محبي الخير: أنشروا الرابط في المنتديات كي يعم الأجر أكثر و أكثر. </STRONG>
أرجو الدعاء لي بالثبات إخواني في الله