ملتقى خاص بطلبة علوم المادة(كل مايتعلق بالتخصص)

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AHLEM1992

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#1
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#1
السلام عليكم و رحمة الله ..
سيكون هدا الموضوع خاص بطلبة علوم المادة ( او علوم و تقنيات بما ان الجذع المشترك نفسه بالنسبة لكل منهما )
سأقوم بوضع دروس ، اعمال موجهة td ، كل الاعمال التطبيقية الخاصة بالكيمياء و الفيزياء
التي تخص جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا
USTHB
.
.
.
علوم المادة هي حاليا ذات نظام lmd
فلا وجود لمدارس او معاهد عليا لدراستها
طبعا في نظام الـ LMD تتم الدراسة بالسداسي
بالنسبة لليسانس 6 سداسيات = 3 سنوات
ماستر => سنتين
دوكتوراه => 3 سنوات
.
.
خلال الليسانس يتم دراسة 3 سداسيات كجذع مشترك
السداسي 4 يكون التفرع نحو الفيزياء او الكيمياء او الجيوفيزياء
السنة الأخيرة يتم التخصص الفعلي
في الكيمياء نجد التخصصات التالية :
- كيمياء اساسية / - كيمياء الادوية / - كيمياء متعلقة بالبيئة
في الفيزياء نجد التخصصات :
فيزياء تطبيقية : طاقات
فيزياء تطبيقية : كهرباء
فيزياء اساسية
فيزياء نظرية
الجيوفيزياء هي الوحيدة التي يكون دراسة التخصص سنة واحدة فقط فالسداسي الرابع نفسه مع من اختارو الفيزياء لانها تعتبر بشكل من الاشكال فرع من فروع الفيزياء التطبيقية
.
.
كل هده التخصصات هي ليسانس آكاديمي اي يمكن اكمال الدراسة فيما بعد ماستر
طبعا في الماستر يتم التخصص الدقيق و دراسة فرع من فروع الفيزياء او الكيمياء او الجيوفيزياء
.
.​

سأضع الدروس على شكل ردود فيما بعد ...
ان شاء الله تستفادو كامل من هادا الموضوع
و اي واحد عندو استفسار يخص المادة او الجامعة يتفضل​
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Iman89

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#3
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#3
موضوع قيم بارك الله فيك
فقط ارجو ان يكون لكل الطلبة ليس لطلبة جامعة هواري بومدين
ارجو التفاعل بينكم واثراء الموضوع بالتوفيق
 
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AHLEM1992

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#5
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#5
نبدأ اولا بالبرنامج الدراسي للسنة الاولى
*- السداسي الأول :
مواد الوحدة الاساسية : كلها ذات معامل 3
فيزياء 1 : ميكانيك ( مقسمة الى قسمين الحركية ، الديناميك و الطاقة )
كيمياء 1 : بنية المادة Structure de la matiere
رياضيات 1 : جبر و تحليل
.
.
لكل من المواد محاضرتين ( يعني 3 ساعات ) + عمل موجه مدته ساعة و نصف فقط

الاعمال التطبيقية ( معامل 1.5 للفيزياء و الكيمياء ، 1 للمكتبية)
فيزياء : تطبيقات نظرية حول الميكانيك و الحركات
كيمياء : تطبيقات متنوعة كلها تختص في المعايرات بكل انواعها
Bureutique : او ما يسمى بالعربية مكتبية يتم فيه دراسة كيفية التعامل مع برنامج word
.
.
مدة الاعمال التطبيقية 3 ساعات اسبوع كيمياء و الاسبوع الثاني فيزياء
في كل سداسي 5 اعمال تطبيقية في الكيمياء و 5 في الفيزياء يجب انجازها

وحدة الاكتشاف ( décovert) ( معامل 1)
هي عبارة على محاضرات يكون موضوعها مختلف تختص في الكيمياء او الفيزياء

ثقافة عامة ( معامل 1)
TCE = technique de communicationet expression
( لغة فرنسية)​

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*- السداسي الثاني :

ليس هناك تغيير كبير
الوحدة الاساسية :
فيزياء2 : كهرباء
رياضيات2 : جبر و تحليل
كيمياء 2 : thermodynamique et cinétique chimique
يقصد بها التفاعلات الحرارية​
الاعمال التطبيقية :
يتم دراسة الغوريتم عوض عن bureautique​
.
.
ساعة و نصف درس ، 3 ساعات تكون على شكل عمل تطبيقي ببرنامج الباسكال
فيزياء : تكون تطبيقية 100 % حول الكهرباء و الدارات و كيفية استعمال جهاز الاوسيلوسكوب
( راسم الاهتزاز المهبطي )
كيمياء: لا تتغير لانه يتم توزيع كتاب في اول السنة يحتوي على كل الاعمال المدرجة​

الباقي نفس الشيء متل السداسي الاول فيما يخص وحدة الاكتشاف و الثقافة العامة
.
.
.
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AHLEM1992

:: عضو مُتميز ::
#6
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6 أوت 2008
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#6
كخطوة اولى الى حين ان ارفع الملفات الخاصة بالسداسي الأول سأضع مصطلحات مفيدة قد تساعد من لديهم مشكلة مع اللغة الفرنسية
( ملاحظة المصطلحات لا اعلم اسمائها باللغة العربية العلمية حاولت تقريب المعنى فقط في بعض المفردات)​

1/- الفيزياء :
** cinématique : الحركية
distance == مسافة
position == موضع
diagramme == رسم بياني
module == طويلة
trajectoire == مسار
repère == معلم
référence == مرجع
dimensions == ابعاد
tangente == مماس
vecteur == شعاع
vecteur unitaire == شعاع الوحدة
vitesse == سرعة
vitesse instantanée == السرعة اللحظية
vitesse moyenne == السرعة المتوسطة
(mouvement ( Mvt == حركة
Mvt rectiligne == حركة مستقيمة
Mvt curviligne == حركة منحنية
Mvt circulaire == حركة دائرية
accélération == تسارع
accéléré == متسارع
décéléré == متباطئ
coordonées == احداثيات
crd polaire == اخداثيات قطبية
crd cartésien == احداثيات ديكارتية
crd sphérique == احداثيات كروية
crd cylindrique == احداثيات اسطوانية
abscisse == فاصلة النقطة
ordonnée == ترتيبة نقطة
ex : Mvt rectiligne uniformément accéléré
مثال : حركة مستقيمة متسارعة بانتظام​

** الديناميك و الطاقة :
masse == كتلة
inertie == العطالة
projection == اسقاط
attraction == تجاذب
répulsion == تنافر
coéfficient == معامل
fluides == موائع
volume == حجم
masse volumique == كتلة حجمية
ressort == نابض
constant ( Cste == ثابت
Cste de raideur == ثابت المرونة ( يكون متعلق بالنابض)
frottement == احتكاك
poussée d'archimède == دافعة ارخميدس
visqueu == لزج
viscosité == لزوجة
chute == سقوط
force == قوة
force élastique == قوة المرونة
gravité == جاذبية
energie == طاقة
energie potentiel == طاقة كامنة
collision == اصطدام
orbite == مدار
.
.
.
مصطلحات عامة اخرى :
Angle == زاوية
angle aigu == زاوية حادة
angle obtus == زاوية اكبر من 90 °
vertical == عمودي
horizontal == افقي
négligeable == مهمل
rayon == نصف قطر
rectangle == مستطيل
cube == مكعب
parallélogramme == متوازي اضلاع
cylindre == اسطوانة
sphère == كرة
paralèlle == متوازي
perpendiculaire == متعامد
notion == مبادئ
théorie == نظرية
théorème == مبرهنة
variable == متغير
planète == كوكب
segment == قطعة
linéaire == خطي
triangle == مثلث
Triangle isocèle == مثلث متساوي الساقين
triangle équilatéral == مثلث متقايس الاضلاع
triangle scalène == مثلث كيفي
triangle rectangle == مثلث قائم
prisme == موشور​

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AHLEM1992

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#7
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#7
تآآآبعـ ،،​
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــ
2/- الكيمياء :
Constituants de l'atome ( مكونات الذرة)
rayon == شعاع
masse atomique == كتلة ذرية
charge == شحنة
molécule == جزيء
noyau == نواة
*différence de potentiel * ddp== فرق الكمون
spèctre == طيف
angstrom == تنطق انغشتخوم رمزها

10-^10 mètres
=
A 1
=
0.1 نانومتر​

isotopes == نظائر
cohésion == تماسك
désintégration == تفكك
emission alpha == اصدار الفا​

radioactivité ,reactions nucléaires ( النشاط الاشعاعي ، التفاعلات النووية)
rayonnement == اشعاع
onde = موجة
noyau stable == ذرة مستقرة
période( temps de demi-vie == زمن نصف العمر
radioisotopes== النظائر المشعة
fission == انشطار
échantillon == عينة
bombardement == قذف
absorption == امتصاص​

modèles atomiques ( النماذج الذرية)
spèctre == طيف
fréquence == التردد
spèctres continus == اطياف مستمرة
spèctres descontinus == اطياف متقطعة ( غير مستمرة)
raies == اشعة
mécanique ondulatoire == الميكانيك الموجية
او الميكانيك الكمية mécanique quantique
nuage électronique == السحابة الالكترونية

classification periodique des éléments (الجدول الدوري للعناصر)
éléctron de valence == الكترون التكافؤ
les gaz rare (les gaz nobles== الغازات النادرة ( النبيلة)
énergie d'ionisation== طاقة التشرد ( التأين)
électronégativité== الكهروسلبية
anion== شاردة سالبة
cation== شادرة موجبة

liaisons chimiques ( الروابط الكيميائية)


مصطلحات عامة :
mélange homogène == خليط متجانس
densité== كثافة
mélange hétérogène == خليط غير متجانس
solidification == تصلب
condensation == تكثيف
fusion == انصهار بالنسبة للمواد / اندماج بالنسبة للذرات
vaporisation == تبخر
sublimation == على ما اظن ان اسمه بالفصحى التسامي على كل حال هو تغير من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية
filtration == ترشيح
centrifugation == عملية الطرد المركزي
distillation == التقطير
refroidissement == التبريد
substance == مادة
solution == محلول​


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AHLEM1992

:: عضو مُتميز ::
#8
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#8
تآآآبعـ ،،​
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــ
3/- الرياضيات
Algèbre ( الجبر)
ensemble == مجموعة
logique == المنطق
hypothèse == فرضية
ensemble vide ==مجموعة خالية
réunion ==اتحاد
intersection== تقاطع
bornée ==محدودة
nombre réel == عدد حقيقي
nombre complexe == عدد مركب
implication == استلزام​
... يتبع ..>>
 
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AHLEM1992

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#9
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#9
دروس رائعة ، مبسطة و شاملة في الميكانيك ،،
( فيزياء)​
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ملف شامل لـ 4 وحدات
Mécanique du point matériel ( ميكانيك نقطة مادية)

Rappels mathématiques
Notions de Cinématique
Dynamique du point matériel
Travail,puissance et énergie

الملفات بامتداد pdf

http://www.mediafire.com/?dl3oh53cforufoc
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AHLEM1992

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#12
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#12
( كيمياء)​
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــ
دروس شاملة في بنية المادة ،،
مقسمة الى 10 ملفات pdf
.
.
http://www.mediafire.com/?nc5a1guyanxargb
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AHLEM1992

:: عضو مُتميز ::
#15
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#15
تمارين رياضيات محلولة و مشروحة بالفيديو
طريقة رائعة لفهم الدروس
انا شخصيا كنت اعتمد عليها كثيرا العام الماضي ،،،
1/- الجبر : Algèbre

Chapitre 1
Logique, ensembles, raisonnements (17 exos​
Logique,, 8 exos





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AHLEM1992

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#16
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تآآآبعـ ،،​
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AHLEM1992

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AHLEM1992

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#18
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#18
دروس متنوعة في الرياضيات
( خاصة من يريدون اكمال دراستهم فرع فيزياء يجب ان يكون لهم مستوى عالي في مادة الرياضيات )
للأمانة الدروس ليست من رفعي ( من مواقع متنوعة خاصة برياضيات المستوى العالي ،، )​

...​

ملف متكامل في الرياضيات
رائع جدا يحتوي جميع دروس السنة الاولى في كل من الجبر و التحليل
في السداسي الاول ركزو على الدروس التالية :
Le langage mathématique
Ensembles et applications
Groupes, structures algebriques
Les corps des reels R et le corps des complexes c
L’anneau des entiers z
L’anneau des polynomes



هدا بالنسبة للجبر




اما بالنسبة للتحليل الدروس المبرمجة هي :
Suites de nombres reels ou complexes
Limites et continuité
حسب البرنامج المقترح عليكم
...
في جامعة هواري بومدين كل section لديه برنامج خاص في الرياضيات
ربما للعام المقبل سيكون موحد فقد كان هدا من اهم مطالب الاضراب الخاص بطلبة الـ lmd
و هي توحيد مواضيع الامتحانات و الدروس
.
.
بقية الدروس هي دروس السداسي الثاني ..​

.
.​

ملاحظة : الدروس هي من


Université DENIS DIDEROT Paris



التحميل من هنا


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AHLEM1992

:: عضو مُتميز ::
#19
إنضم
6 أوت 2008
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17
العمر
33
#19
كيمياء
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تمارين محلولة بالتفصيل
في بنية المادة و الروابط الكيميائية ( شاملة لكل الوحدات )

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.
.​

تمارين اخرى للتحميل من هنا
ملاحظة : التمارين المحلولة ليست كثيرة في هدا الملف​

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Iman89

:: عضو فعّال ::
#20
إنضم
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79
العمر
29
#20
قال ahlem1992:
كيمياء
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تمارين محلولة بالتفصيل
في بنية المادة و الروابط الكيميائية ( شاملة لكل الوحدات )

التحميل من هنا
.
.

تمارين اخرى للتحميل من هنا
ملاحظة : التمارين المحلولة ليست كثيرة في هدا الملف

.
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