ملتقى خاص بطلبة علوم المادة(كل مايتعلق بالتخصص)

السلام عليكم و رحمة الله ..

سيكون هدا الموضوع خاص بطلبة علوم المادة ( او علوم و تقنيات بما ان الجذع المشترك نفسه بالنسبة لكل منهما )

سأقوم بوضع دروس ، اعمال موجهة td ، كل الاعمال التطبيقية الخاصة بالكيمياء و الفيزياء

التي تخص جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا

USTHB

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علوم المادة هي حاليا ذات نظام lmd

فلا وجود لمدارس او معاهد عليا لدراستها

طبعا في نظام الـ LMD تتم الدراسة بالسداسي

بالنسبة لليسانس 6 سداسيات = 3 سنوات

ماستر => سنتين

دوكتوراه => 3 سنوات

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خلال الليسانس يتم دراسة 3 سداسيات كجذع مشترك

السداسي 4 يكون التفرع نحو الفيزياء او الكيمياء او الجيوفيزياء

السنة الأخيرة يتم التخصص الفعلي

في الكيمياء نجد التخصصات التالية :

- كيمياء اساسية / - كيمياء الادوية / - كيمياء متعلقة بالبيئة

في الفيزياء نجد التخصصات :

فيزياء تطبيقية : طاقات

فيزياء تطبيقية : كهرباء

فيزياء اساسية

فيزياء نظرية

الجيوفيزياء هي الوحيدة التي يكون دراسة التخصص سنة واحدة فقط فالسداسي الرابع نفسه مع من اختارو الفيزياء لانها تعتبر بشكل من الاشكال فرع من فروع الفيزياء التطبيقية

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كل هده التخصصات هي ليسانس آكاديمي اي يمكن اكمال الدراسة فيما بعد ماستر

طبعا في الماستر يتم التخصص الدقيق و دراسة فرع من فروع الفيزياء او الكيمياء او الجيوفيزياء

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سأضع الدروس على شكل ردود فيما بعد ...

ان شاء الله تستفادو كامل من هادا الموضوع

و اي واحد عندو استفسار يخص المادة او الجامعة يتفضل​

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