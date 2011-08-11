مرحباااااااا بمن يسأل عن اختصاص الآلية Automatique

M

MICRO ADRAR

:: عضو مُشارك ::
#1
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#1
السلام عليكم ورحة الله

مرحباااااااا بمن يسأل عن اختصاص الآلية


بداية دعني أعطيك فكرة عامة عن الاختصاص بعيدا عن المفاهيم المعقدة الموجودة في الكتب والمراجع.
إذن ببساطة اللآلية هي علم حديث يعمل على إلغاء تأثير الانسان في عمل الانظمة الاصطناعية
Annulation d'intervention human dans le fonctionnement de défférent systèmes industriels dynamique

طبعا هذا الالغاء يكون وفقا لقواعد مضبوطة ولتقنيات فيزيائية ورياضية، يستطيع من خلالها مهندس الآلية أن يقوم بعملية التحكم. وعليه فإن المقياس الأساسي في هذا الاختصاص هو مقياس asservisesment و الذي يعني التحكم، دراسة هذا المقياس النظري تتم في جميع سنوات الاختصاص حتى في دراسات مابعد التدرج.
موازاتا مع هذا المقياس يوجد la regulation وهو يشبه إلى حد كبير المقياس السابق، وهو مرتبط أساسا بدراسة طرق مراقبة وتعديل النظام في الميدان الصناعي بمعنى أنه تطبيقي أكثر من نظري...
لو تلاحظين جيدا تحدثنا عن تعديل النظام دون ذكر نوعه، فالنظام بالنسبة لمهندس الآلية هو علبة سوداء
une boite noire وبالتالي الدراسة تتم على جميع انواع الانظمة
système electrique, mécanique, hydrolique ....

إذن إختصاص الآلية اختصاص شامل نوعاما، إذ يظم العديد من الاختصاصات الأخرى وهي:

*الإلكترونيك: تدرس كمقياس electronique appliqué , electronique de puissance
*الإعلام الآلي: تدرس كمقياس إلى جانب
méthode numérique, مقياس يتعلق بالطرق الرقمية المستعملة في الخوارزميات les algorithmes
microprocésseur مقياس مهم يدرس سنة الرابعة يتعلق بالمعالج الدقيق، ولغات البرمجة ذات المستوى الأعلى و الأدنى niveau bas , haut
تقنيات الذكاء الإصطناعي techniques d'intélligence artificielle يتم التركيز عليها من خلال البحوث باعتبارها لاتزال حديثة نسبيا، شخصيا انصحك بالتركيز عليها جيدا لأنها تمثل البديل عن الإعلام الآلي التقليدية.
*الكهرباء التقنية تدرس كمقياس أيضا، مقسمة لجزئين electronique de puissance et les machines

نعود إلى التحكم la commande بالنسبة للنظام الحالي LMD يتم دراسة 3 أنواع على حدى:
la commande addaptative- la commande prédictive- la commande optimale

أيضا هناك:
مقياس systeme multivariable , يعتبر مقياس إختصاص وهو جزء من asservissement
مقياس recherche opérationelle يدرس من طرف طلبة الرياضيات و طلبة الاقتصاد ايضا.
مقياس instrumentation مقياس تطبيقي، الترجمة الحرفية له تعني الآلة، ان كنتي ترغبين في العمل في سوناطراك
فيطلق عليك مهندس في instrumentation وليس مهندس في automatique

الى جانب كل هذا هناك مقياس اللغة الإنجليزية التقنية، ومقياس التّسيير المؤسّساتي يدرس باللغة العربية........
من المفروض أن هذه هي مقاييس الاختصاص ان لم أنسى البعض منها..

شيئ آخر أساسي الآن في نظام LMD هناك اختصاصين فرعيين للآلية
1- l'automatique avencé
2- Génie des systemes industriel

شخصيا أنصح كل بنت تدرس تحصص الآلية أو أي تخصص في مجال الهندسة الكهربائية أن تركز على الجانب الأكاديمي، وبالتالي قد يكون من الأفضل لكي اختيار automatique avencé ليكون أمامكي المجال لاكمال الدراسة في الدكتوراه.. ثم تصبحين أستاذة في الجامعة بحول الله
يعني اختصرت عليك طريق التفكير في المهنة



أتمنى أن أكون قد افدتك قليلا، وفقك الله
تحياتي
 
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Iman89

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
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#2
بارك الله فيك على الموضوع القيم
 
M

Moussaoui

:: عضو منتسِب ::
#4
إنضم
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#4
بارك الله فيك أخ سامي على التبسيط والشرح
 
النورس

النورس

:: عضو فعّال ::
#6
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#6
automatisme
وي قرينياها موديل في اختصاص الالكترونيك
تعجبني ياسر + عندها مستقبل
 
abdo blanco's

abdo blanco's

:: عضو مَلكِي ::
#9
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#9
salut khawti svp 9olili ida telécommunication mli7a ou nn ? u wech te9dr tdir biha f dz ? please
rani nesstnaa
 1328441188.jpg
 
3

3liloo

:: عضو منتسِب ::
#12
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#12
بارك الله في أخي ..

لو سمحت أريد أن أسأل سؤال :
- ما الفرق الجوهري بينها و بين Electronique خصوصا في السنة الثانية و الثالثة ؟
 
M

marojoline

:: عضو مُشارك ::
#14
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23 ديسمبر 2014
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#14
رد: مرحباااااااا بمن يسأل عن اختصاص الآلية Automatique

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
 
H

hanan01

:: عضو منتسِب ::
#15
إنضم
22 أكتوبر 2016
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#15
رد: مرحباااااااا بمن يسأل عن اختصاص الآلية Automatique

من فضلك استاذ اذا ممكن التواصل معك عن طريق البريد الالكتروني من فضلك .وشكرا
 
colzero

colzero

:: عضو مُشارك ::
#16
إنضم
22 أوت 2016
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7
#16
رد: مرحباااااااا بمن يسأل عن اختصاص الآلية Automatique

شكرا لك
 
Hā Mą

Hā Mą

:: عضو منتسِب ::
#17
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11 سبتمبر 2018
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ذكر
#17
انا على صدد التخرج تقني سامي في الالية و الضبط اطلب المساعدة ببعض المواضيع لمذكرة التخرج و شكرا
 
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