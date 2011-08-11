مرحباااااااا بمن يسأل عن اختصاص الآلية Automatique

MICRO ADRAR
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السلام عليكم ورحة الله
مرحباااااااا بمن يسأل عن اختصاص الآلية
بداية دعني أعطيك فكرة عامة عن الاختصاص بعيدا عن المفاهيم المعقدة الموجودة في الكتب والمراجع.
إذن ببساطة اللآلية هي علم حديث يعمل على إلغاء تأثير الانسان في عمل الانظمة الاصطناعية
Annulation d'intervention human dans le fonctionnement de défférent systèmes industriels dynamique
طبعا هذا الالغاء يكون وفقا لقواعد مضبوطة ولتقنيات فيزيائية ورياضية، يستطيع من خلالها مهندس الآلية أن يقوم بعملية التحكم. وعليه فإن المقياس الأساسي في هذا الاختصاص هو مقياس asservisesment و الذي يعني التحكم، دراسة هذا المقياس النظري تتم في جميع سنوات الاختصاص حتى في دراسات مابعد التدرج.
موازاتا مع هذا المقياس يوجد la regulation وهو يشبه إلى حد كبير المقياس السابق، وهو مرتبط أساسا بدراسة طرق مراقبة وتعديل النظام في الميدان الصناعي بمعنى أنه تطبيقي أكثر من نظري...
لو تلاحظين جيدا تحدثنا عن تعديل النظام دون ذكر نوعه، فالنظام بالنسبة لمهندس الآلية هو علبة سوداء
une boite noire وبالتالي الدراسة تتم على جميع انواع الانظمة
système electrique, mécanique, hydrolique ....
إذن إختصاص الآلية اختصاص شامل نوعاما، إذ يظم العديد من الاختصاصات الأخرى وهي:
*الإلكترونيك: تدرس كمقياس electronique appliqué , electronique de puissance
*الإعلام الآلي: تدرس كمقياس إلى جانب
méthode numérique, مقياس يتعلق بالطرق الرقمية المستعملة في الخوارزميات les algorithmes
microprocésseur مقياس مهم يدرس سنة الرابعة يتعلق بالمعالج الدقيق، ولغات البرمجة ذات المستوى الأعلى و الأدنى niveau bas , haut
تقنيات الذكاء الإصطناعي techniques d'intélligence artificielle يتم التركيز عليها من خلال البحوث باعتبارها لاتزال حديثة نسبيا، شخصيا انصحك بالتركيز عليها جيدا لأنها تمثل البديل عن الإعلام الآلي التقليدية.
*الكهرباء التقنية تدرس كمقياس أيضا، مقسمة لجزئين electronique de puissance et les machines
نعود إلى التحكم la commande بالنسبة للنظام الحالي LMD يتم دراسة 3 أنواع على حدى:
la commande addaptative- la commande prédictive- la commande optimale
أيضا هناك:
مقياس systeme multivariable , يعتبر مقياس إختصاص وهو جزء من asservissement
مقياس recherche opérationelle يدرس من طرف طلبة الرياضيات و طلبة الاقتصاد ايضا.
مقياس instrumentation مقياس تطبيقي، الترجمة الحرفية له تعني الآلة، ان كنتي ترغبين في العمل في سوناطراكفيطلق عليك مهندس في instrumentation وليس مهندس في automatique
الى جانب كل هذا هناك مقياس اللغة الإنجليزية التقنية، ومقياس التّسيير المؤسّساتي يدرس باللغة العربية........
من المفروض أن هذه هي مقاييس الاختصاص ان لم أنسى البعض منها..
شيئ آخر أساسي الآن في نظام LMD هناك اختصاصين فرعيين للآلية
1- l'automatique avencé
2- Génie des systemes industriel
شخصيا أنصح كل بنت تدرس تحصص الآلية أو أي تخصص في مجال الهندسة الكهربائية أن تركز على الجانب الأكاديمي، وبالتالي قد يكون من الأفضل لكي اختيار automatique avencé ليكون أمامكي المجال لاكمال الدراسة في الدكتوراه.. ثم تصبحين أستاذة في الجامعة بحول اللهيعني اختصرت عليك طريق التفكير في المهنة
أتمنى أن أكون قد افدتك قليلا، وفقك الله
تحياتي
مرحباااااااا بمن يسأل عن اختصاص الآلية
بداية دعني أعطيك فكرة عامة عن الاختصاص بعيدا عن المفاهيم المعقدة الموجودة في الكتب والمراجع.
إذن ببساطة اللآلية هي علم حديث يعمل على إلغاء تأثير الانسان في عمل الانظمة الاصطناعية
Annulation d'intervention human dans le fonctionnement de défférent systèmes industriels dynamique
طبعا هذا الالغاء يكون وفقا لقواعد مضبوطة ولتقنيات فيزيائية ورياضية، يستطيع من خلالها مهندس الآلية أن يقوم بعملية التحكم. وعليه فإن المقياس الأساسي في هذا الاختصاص هو مقياس asservisesment و الذي يعني التحكم، دراسة هذا المقياس النظري تتم في جميع سنوات الاختصاص حتى في دراسات مابعد التدرج.
موازاتا مع هذا المقياس يوجد la regulation وهو يشبه إلى حد كبير المقياس السابق، وهو مرتبط أساسا بدراسة طرق مراقبة وتعديل النظام في الميدان الصناعي بمعنى أنه تطبيقي أكثر من نظري...
لو تلاحظين جيدا تحدثنا عن تعديل النظام دون ذكر نوعه، فالنظام بالنسبة لمهندس الآلية هو علبة سوداء
une boite noire وبالتالي الدراسة تتم على جميع انواع الانظمة
système electrique, mécanique, hydrolique ....
إذن إختصاص الآلية اختصاص شامل نوعاما، إذ يظم العديد من الاختصاصات الأخرى وهي:
*الإلكترونيك: تدرس كمقياس electronique appliqué , electronique de puissance
*الإعلام الآلي: تدرس كمقياس إلى جانب
méthode numérique, مقياس يتعلق بالطرق الرقمية المستعملة في الخوارزميات les algorithmes
microprocésseur مقياس مهم يدرس سنة الرابعة يتعلق بالمعالج الدقيق، ولغات البرمجة ذات المستوى الأعلى و الأدنى niveau bas , haut
تقنيات الذكاء الإصطناعي techniques d'intélligence artificielle يتم التركيز عليها من خلال البحوث باعتبارها لاتزال حديثة نسبيا، شخصيا انصحك بالتركيز عليها جيدا لأنها تمثل البديل عن الإعلام الآلي التقليدية.
*الكهرباء التقنية تدرس كمقياس أيضا، مقسمة لجزئين electronique de puissance et les machines
نعود إلى التحكم la commande بالنسبة للنظام الحالي LMD يتم دراسة 3 أنواع على حدى:
la commande addaptative- la commande prédictive- la commande optimale
أيضا هناك:
مقياس systeme multivariable , يعتبر مقياس إختصاص وهو جزء من asservissement
مقياس recherche opérationelle يدرس من طرف طلبة الرياضيات و طلبة الاقتصاد ايضا.
مقياس instrumentation مقياس تطبيقي، الترجمة الحرفية له تعني الآلة، ان كنتي ترغبين في العمل في سوناطراك
الى جانب كل هذا هناك مقياس اللغة الإنجليزية التقنية، ومقياس التّسيير المؤسّساتي يدرس باللغة العربية........
من المفروض أن هذه هي مقاييس الاختصاص ان لم أنسى البعض منها..
شيئ آخر أساسي الآن في نظام LMD هناك اختصاصين فرعيين للآلية
1- l'automatique avencé
2- Génie des systemes industriel
شخصيا أنصح كل بنت تدرس تحصص الآلية أو أي تخصص في مجال الهندسة الكهربائية أن تركز على الجانب الأكاديمي، وبالتالي قد يكون من الأفضل لكي اختيار automatique avencé ليكون أمامكي المجال لاكمال الدراسة في الدكتوراه.. ثم تصبحين أستاذة في الجامعة بحول الله
أتمنى أن أكون قد افدتك قليلا، وفقك الله
تحياتي