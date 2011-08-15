مشاكل وحلول ازالة الشعر

الازاله باستخدام الحلاوه الكثير لايحب هذة الطريقه لكنها مؤلمه



(أهم عيوب هذي الطريقه)



-تعطي المناطق الحساسه عمر اكبر للمرأه في هذة المنطقه يعني لوكنتي في العشرين تجدى هذة المنطقه عندك وكأنك فوق الاربعين ويشعر الرجل ان زوجته اكبر من عمرها حتى لو كنتي متزوجه جديد او صغيره



-في طريقة الشمع كمان مؤلمه بس تترك نعومه لكن صعب استخدامها للأماكن الحساسه كطريقة دائمه



ازالة الشعر بطريقة الشفره

( أهم مميزات هذي الطريقة )



-انها تعطي شباب لهذة المنطقه وعمر اصغر للمرأه في هذة المنطقه يعني لوكانت المرأه في الاربعين تبان الأماكن الحساسه أنها لأمرأه بالعشرين وممكن أصغر



وتكون المنطقه بعد ازالة الشعر منها بالشفره اكثر تماسكآ ويزول الترهل من هذة المنطقه وكمان ازالة المنطقه بالشفره يعطي المنطقه الشكل المرغوب الذي يحبه الرجل ويكون اكثر جذبآ له



-تعطي المرأه إثاره جنسيه بعكس الحلاوه الي تسبب برود للمرأه



* عيوبها : تسبب سواد



وممكن تجنب السواد بأستخدام كريمات مبيضه للأماكن الحساسه



-ظهور الشعر القاسي وممكن تجنبه بدهن المنطقه دايم بزيت الزيتون او بكريم فيد اوت



لكى تحصلي على افضل النتايج عند استخدام الشفره

-استخدمي موس حلاقه اصلي وحاد



-ازيلي الشعر بعكس نمو الشعر



تبييض الأماكــــــــــــــــــــــــــــــن الحساسه ( بأستخدام الكريمات )



_يمكنك بالسهوله تبييض المناطق الحساسه بأستخدام الكريمات ليكون مفعولها سريع وأفضل طريقة لتجنب السواد بهذة المناطق هو أستخدام كريم مبيض(أفضل الكريمات هو كريم فيد أوت )



_استخدميه باستمرار مرتين يوميآ على الاماكن الخارجيه فقط لا تستخدميه على الأماكن الداخليه لأنها حساسه وتتأثر



_لا تنسين تستخدمي كريم التبييض على الأماكن الخلفيه ( المؤخره )وخاصة بالمنطقة الداخليه الي الوسط لان فيها سواد بعد ان تغسليها ادهني المؤخره من الوسط

بعد يومين هتحسي بمفعول الكريم وبعد اسبوع ومع الاستمرار هتشوفي ان البقع والسواد كله راح والمنطقه صارت نظيفه وبيضاء



_أستخدمي مقشر للأماكن الحساسه للمناطق الأماميه الخارجيه والأماكن الحساسه الخلفيه وخاصة بالوسط لان هذة المنطقه يكون فيها اسوداد عن الجسم غير مرغوب فيه من الرجل



_أستخدمي الملح مع زيت الزيتون لتبيض هذة الاماكن ( الجزء الخارجي منها )

اذا كان الملح يحرق ممكن تستخدمي السكر فقط للأماكن الأماميه أما الخلفيه يفضل أستخدام الملح وأستخدامه على الاجزاء الخارجيه منها



(ازالة شعر الأبطين )



الحلاوه مشكلتها ان الأطباء ماينصحون بها لانها أهم مسبب لسرطان الثدي لان المسامات تكون مفتوحه ويدخل السكر ويلوث العروق الداخليه



-غير ترهل الابطين



-أستخدامي الشمع بدل الحلاوه



-أزالة العرق من منطقة الأبطين



_الأفضل هو أزالة العرق بالطرق التقليديه القديمه لان أستخدام مزيل العرق يسبب سواد في هذة المنطقه وغير أنه ممكن يحرق المنطقه حتى لو أستخدمتي أفضل نوع وأغلى نوع ولو كان مصنوع من مواد طبيعيه ومن محلات الطبيعه فهذا غير صحيح انها لا تضر





_أستخدمي الشبه المطحونه مع البودره هي أفضل شي لأنها تبيض المنطقه ونتائجها حلوه



العنايه بالمنطقه الخلفيه ( المؤخره )



أهم عنايه بهذة المنطقه هو (ازالة الشعر من المنطقه الخلفيه )



وهو الشعر الموجود في الوسط بين طي المؤخره ووجود الشعر بهذا المكان غير مستحب للزوج وكثير من المتزوجات ينسون هذة المنطقه او مايعرفون كيف يزولون الشعر منها



وكثير من الأزواج يتذمرون لعدم إزالة الزوجه الشعر من هذة المنطقه



لأزالة الشعر من هذة المنطقه



افضل طريقه لأزالة الشعر من هذة المنطقه استخدام كريم مزيل لشعر بهذة المنطقه بعد ماتحطي على الفتحه الداخليه قطنه فيها مية لان هذة الفتحه تعتبر حساسه والكريم ممكن يؤذيها



(لاتتركي الكريم فتره اكثر من ربع ساعه لكى مايحرق المنطقه

بعد ان تغسلي المنطقه بالميه وتزيلي الشعر ادهنيها بزيت الزيتون



( اذا كانت المؤخره فيها حبوب )

الكثير يشتكون من وجود الحبوب بهذة المنطقه



أفضل طريقه هي غسل المنطقه باستخدام ( الصابون السائل ) مفيد جدآ لهذة المنطقه ولحل مشاكل الحبوب بالجسم عامة لانة يعمل اذابة الحبوب وجفافها





-أستعملي مقشر للجسم للعنايه بالخلفيه لكى لايكون فيها بقع



( لاتستخدمي مقشر )



-أفركي هذة المنطقه بليفه طبيعيه خشنه لكى تصير ناعمه وطريه



(العنايـــــــــــــــــــــــــــــــــة أيام الدوره )

_التشيطيف بالميه والملح لكى لا تطلع منك ريحه في فترة الدوره لان أهمال هذة المنطقه تسبب ريحه قد تنفر زوجك منك



_التغيير الدائم وغسل المنطقه الاماميه والخلفيه وخاصة ثنايا الوسط في المنطقه الخلفيه عند كل تغيير



_لاتتركي الفوطه اكثر من اربع ساعات وغيري باستمرار لكى لاتصايى بالتهابات



_أستخدمي السداده بعد كل تغيير( السداده هي استخدام مناديل معقمه جافه ( محارم ) وتسدي فيها المنطقه لكى لا ينزل البلل بكل مكان ويلوث الخلفيه فقط ينزل في الكوتكس





_(اذا كان زوجك يرغب بك في فتره الدوره )



قبل ماتجلسي معه اغسلي هذة المنطقه بالصابون وشطفي بميه وملح وضعى سداده وعطري المنطقه الخلفيه بعطر وخففية بالمية وحطيه بين الثنايا بالوسط وهذا اهم شي وعطري ملابسك الداخليه



_البسي فى هذة الفتره ملابس داخليه ( كالوت ) ضيق وضاغط من عند الفخذين لكى لاتتبللي



_أختاري في فترة الدوره فقط كالوت من النوع البلوستر الاستريتش لكى يكون ضاغط وكمان يسهل تنظيفه اذا تبلل



_البسي الكوتكس ( الفوط الصحيه دبل (يعني حطي فوطتين بشكل طولي ) بالاوقات الغزيره اوعندما تذهبى للنوم



(تضيق الاماكن الحساسه أفضل طريقه هي تمرين الضغط على العضله السفليه)



_والنظافه والعنايه بهذة المنطقه والتشطيف بالميه والملح هو افضل الطرق لتضيق هذة المنطقه



مشاكل الآلم بالحوض بعد الجماع )



_بعد الجماع اذا حسيتي بألم بالحوض وبالمنطقه السفليه( أفضل طريقه انك تنقعي بميه دافيه مائله للسخونه )



ـ أوتشطفي بميه دافيه كثير مع ملح لكى تنقبضي ويروح الألم والافضل ترتاحي بعدها بالسرير وتتغطي لكى لايدخلك هواء



_اذا اهملتي نفسك سوف تتعبي في كل مره يحصل فيها جماع وسوف يؤثر عليك مستقبلآ

(لعلاج الألتهابات عند المرأه والبنات والحامل واذا كان عندك حكه)



_اذا اتتك حكه مفاجئه او الم اسفل الحوض غيري ملابسك الداخليه فورآ



_استخدمي كريم يباع في الصيدليه أسمه ( دكتارين ) لونه اخضر



_وهذا هو أفضل كريم لعلاج الحكه لان وجود الحكه يعني وجود فطريات وهذا الكريم هو أفضل نوع لعلاج الفطريات



_اشتري الكريم وخلي عندك بالصيدليه او بدرج الطاوله الي جنب السرير لانك لن تقدري ان تستغني عنه



_هذا الكريم يستخدم للبنات والبنات الصغار المحتمل اصابتهم بالتهابات من أستخدام الحمامات العامه



ولو كنتي متزوجه أستخدمي تحاميل ( دكتارين ) لعلاج الالتهاب والحكه



وهذي التحاميل والكريم ( دكتارين ) هي أفضل أنواع التحاميل للنظافه ولعلاج مشاكل المرأه الداخليه والحكه والالتهابات



_استخدمي التحاميل لمدة ثلاث أيام و هتروح كل المشاكل الي تعاني منها



_هذا المرهم ( دكتارين ) مأمون بالنسبه للمرأه الحامل يمكنها ان تستخدمه من الخارج لو كان عندها حكه



(لكى تتطمئني من التحاميل والكريم أسئلي الصيدلي عنها )



أسبــــــــــــــــــــــــــــاب الألتهابات



_أستخدام الحمامات العامه هو السبب الرلئيسي لحصول اللألتهابات المختلفه للمرأه والبنات والبنات الصغار



_عدم النظافه الشخيصيه وأهتمام المرأه بنفسها وقت الدوره وغيرها وخاصة اهمال تغيير الملابس الداخليه باستمرار



( نصايح لتجنب الألتهابات عند أستخدام الحمامات العامه )



_لا تستخدمي الحمامات العامه الا لكنتي مضطره جدآ انك تستخدميها

_عند أستخدام الحمامات العامه اسحبي السيفون حتى لو كان ماء السيفون نظيف أسحبيه مره ثانيه ولاتنسي تنظيف غطاء المرحاض ووضع مناديل عليه قبل استخدامه



لاتنسي اذا صحيتي الصبح من النوم تغسلي الاماكن الحساسه الامامية والخلفيه بصابون بدون ريحه او الصابون القديم الي عند العطارين وتغيري ملابسك الداخلية