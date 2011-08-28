لاستفساراتكم في الديكور والمعمار سامي 44 يجيبكم

السلام عليكم ورحمة الله
استفساراتكم في الديكور والمعمار سامي 44 يجيبكم
اخواني في منتدى اللمة لكم مني وافر الاحترام والتقدير اخوكم سامي44
بحكم الخبرة الميدانية التي املكها في مجال الديكور والمعمار لن ابخل عليكم بالاجابة عن كل استفساراتكم
في اي مهنة في مجال الديكور والمعمار مهما كانت
""ارضيات ""حوائط"" اسقف""
طلاء-بناء-هندسة-تلبيس- تبليط- سيراميك-جبس-باركيه-المنيوم-
وكل ما يخطر في بالك
اعطني مقياس الارض اقترح عليك تفصيل البيت
اعطني لون اثاثك اعطيك لون الحوائط
اطلعني على احوال الجو السائدة في منطقتك اطلعك على الاسقف والارضيات المناسبة لبيتك
لكم مني التحية
اخوكم سامي44
استفساراتكم في الديكور والمعمار سامي 44 يجيبكم
اخواني في منتدى اللمة لكم مني وافر الاحترام والتقدير اخوكم سامي44
بحكم الخبرة الميدانية التي املكها في مجال الديكور والمعمار لن ابخل عليكم بالاجابة عن كل استفساراتكم
في اي مهنة في مجال الديكور والمعمار مهما كانت
""ارضيات ""حوائط"" اسقف""
طلاء-بناء-هندسة-تلبيس- تبليط- سيراميك-جبس-باركيه-المنيوم-
وكل ما يخطر في بالك
اعطني مقياس الارض اقترح عليك تفصيل البيت
اعطني لون اثاثك اعطيك لون الحوائط
اطلعني على احوال الجو السائدة في منطقتك اطلعك على الاسقف والارضيات المناسبة لبيتك
لكم مني التحية
اخوكم سامي44