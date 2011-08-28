لاستفساراتكم في الديكور والمعمار سامي 44 يجيبكم

sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
7,863
الإعجابات
1,320
النقاط
351
#1
السلام عليكم ورحمة الله


استفساراتكم في الديكور والمعمار سامي 44 يجيبكم

اخواني في منتدى اللمة لكم مني وافر الاحترام والتقدير اخوكم سامي44
بحكم الخبرة الميدانية التي املكها في مجال الديكور والمعمار لن ابخل عليكم بالاجابة عن كل استفساراتكم
في اي مهنة في مجال الديكور والمعمار مهما كانت
""ارضيات ""حوائط"" اسقف""
طلاء-بناء-هندسة-تلبيس- تبليط- سيراميك-جبس-باركيه-المنيوم-
وكل ما يخطر في بالك


اعطني مقياس الارض اقترح عليك تفصيل البيت
اعطني لون اثاثك اعطيك لون الحوائط
اطلعني على احوال الجو السائدة في منطقتك اطلعك على الاسقف والارضيات المناسبة لبيتك
لكم مني التحية
اخوكم سامي44
 
B

BARCA232

:: عضو مَلكِي ::
#2
إنضم
2 سبتمبر 2009
المشاركات
11,732
الإعجابات
520
النقاط
331
#2
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
خطوة مباركة وطيبة منك اخي سامي
بارك الله فيك
وأن شاء الله يجد الأعضاء كل مايبحثون عنه هنا في هذا الموضوه
بالتوفيـــــــــــق
 
M

Moha le sage

:: عضو شرفي ::
#4
إنضم
15 مارس 2009
المشاركات
7,996
الإعجابات
3,214
النقاط
351
#4




اهلا سامي


راني نشوف فيك مطفي اللامبا تاعك
معرف وين راك تهوم ... شعلها لا نجيك للدار ههههه

خيك موح راه حتاجك ...

شوف انا راني عندي في يدي بلاك 3 ايام قبل ما نخلص البريكول تاعي في السيبار ..


سامي اذا عندك في راسك ديكور باهي تاع سيبار قلي عليه و ابعثلي التصاور هنا




في البنتورة كاين التيراكو و الانترفلاك لي راهم يسركلو عندنا ... و كاين لي قالولي على هاذ الستيكو


شوف وش نطلب منك : اللون اللي يكون مليح .. و اسم البنتورة الي تنصحني بيها

بزاف توالنا مدايرين بنتورة تاع التيراكو تاع السلك ... يعني هي مليحة في لافينيسيون كي يكون في الحيط ديفوات و مش مفيني مليح

ان شاء الله تقدر تفيدني بكشما حاجة ....


عندي صاحبي قالي اخدم حيط بحيط .. يعني حيط لون و اخر لون و هي رايحة .. و الله اعلم كان يحكيلي على الستيكو .. راني نسيت

شوف ذاك الديكور يسخف ..بصح انا عندي الدال دوصول ازرق . . مضنيتش يطيح عليه




و شوف هاذي ... قتلوني صح ... الديكور لول و الثاني ...



وشوف لاكولار الفيولي ثاني وش باهية ... ركزلي على الحيط ...السرير راه جاي وقتو ان شاء الله :shay: هههههههه

اني نتخيل في روحي في شمبرة مديكوريا هكذا :sad: ..مرتي ننساها طول :eek:i-o: ههههه


 
آخر تعديل:
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#7
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
7,863
الإعجابات
1,320
النقاط
351
#7
قال Moha le sage:


وينك اسامي هذا ؟؟

تقول راك مع النازا تديرو في كشما بلات فورم جديدة في اورانوس

:re_gards:
إضغط للتوسيع...
راني هنا خويا موح
صح رانا مع النازا بصح رانا نديرو فوبلافون بي.في.سي:shiny:
شوف خويا موح اصبر عليا لفدوة في الليل نعطيك افكار للسيبار تاعك وان شاء الله تعجبك
ومشكور على المرور
 
M

miss-imane

:: عضو فعّال ::
#9
إنضم
8 أوت 2010
المشاركات
1,587
الإعجابات
88
النقاط
37
العمر
24
#9
مقياس الارض 15/20 مع العلم ريتشوصي مبنية و مازال 1 ايتاج

يعني انا اريد منك من فضلك ان تعطيني تفصيل للطابق الاول

لعلمك اخي عندنا مساحة كبيرة لن نستطيع بنائها لانها {كور}

تحياتي
 
M

Moha le sage

:: عضو شرفي ::
#10
إنضم
15 مارس 2009
المشاركات
7,996
الإعجابات
3,214
النقاط
351
#10
قال sami44:
راني هنا خويا موح
صح رانا مع النازا بصح رانا نديرو فوبلافون بي.في.سي:shiny:
شوف خويا موح اصبر عليا لفدوة في الليل نعطيك افكار للسيبار تاعك وان شاء الله تعجبك
ومشكور على المرور
إضغط للتوسيع...

اني نستنا فيك غدوة ان شاء الله ... و الليل راه طويل ... ما تقعدليش برك للثناش كي سانديرلا :shiny:


وش من مرور هذا ربي يهديك ..انا نقلك محتاجك و نتا تحكيلي على السيركيلاصيون و الكرينو :showoff:


منوصيكش ..متجيبليش حاجة فور بزاف منقدرلهاش :santa_1: المهم نوع تع بنتوررة يكون يصلح .. و لون باهي و كشما عفاسي خرين ...

و خيرك نخلفولك بربي ان شاء الله :re_gards:



 
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#11
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
7,863
الإعجابات
1,320
النقاط
351
#11
السلام عليكم راني جيت خويا موح ان شاء الله ما تكونش تقلقت
شوف خويا انت عندك سيبار باش تكون حاجة مليحة ما تخدمش سامبل دير سوباسمون تع متر وعشرين
بارسكو راك عارف الواحد كي يدخل للسيبار ويطول القعدة يولي يزحزح في الكرس على الحيط ول يتوشي بيديه راك تعرف الغاشي
عفسة مليحة لوكان تدير سوباسمون بston) grain de marb) نورمالمون كاينة في سطيف
ما تتوسخ باليدين ما تطير بالكرسي ما تآثر فيها ميديتي بارسكو هي (لاريزين)
هاذي مارون وكاين كيما تحب الوان

السومة تاعها عندنا حوالي 3600 دج للبيدون يخدم لك 8 مترمربع وليكولور نورمالمون يجيك لزرق ولا الموف ولعلمك هذ الماركة يجي فيها عدة الوان في لون واحد
وكاين (grain de cristal)كيما الاولى بصح سون كولور يجي شفافة عاملة كيما السكر
المشكل انها اغلى من الاولى عندنا تسوى 7000دج للبيدون يخدم 6متر مربع
نهار تخدم السوباسمون تاعك كمل الحيط لقوق بالستيكو
كيما تحب على حساب الدال دو سول تاعك زرقة ولا موف




ولا كاين هذ العفسةتديرها من فوق السوباسمون تاني شابة

وكاين هاذي


وكاين هاذي

وما بين السوباسمون والستيكو كاين وحد لي باقيت يتباعو شابين بزاف تسيباري بيهم
والفوق كامل ما تركبش لي كورنيش توع الجبس بارسكو كاين عفسة بالستيكو احسن من الكرنيش تاع الجبس ولا اي شيء اخر
وكاين هذ لا كولور تاني تجي مع الارضية الزرقة

وكاين عفسة تاع الستيكو الفوق التحت منها تخدم السوباسمون وبيناتهم تدير فاصل بلاستيك كيما راك تشوف ولا كاينة عفسة اخرى


والشمبرة تاعك اخدمها هكا السلعة عليك والخدمة عليا

غالية شوية بصح مشي خسارة
وهاذي حيط بالستيكو والحيط الاخر بورق الحائط شوف تناسق الالوان خويا موح


نهار الجمعة انشاء الله نجيب لك صور لل(grain da marb ; grain da cristal)
ونزيدك فكرة ولك لتحية اخي اي شيء انا هنا



 
آخر تعديل:
أ

أمولة

:: عضو فعّال ::
#12
إنضم
25 جانفي 2010
المشاركات
2,058
الإعجابات
28
النقاط
77
#12
اعجبتني الفكرة الف شكر لك دوما في القمة
انا عرسي قريب و نظل نتعارك انا و خطيبي على تزيين الغرفة
و ديكوريها لو تعطينا افكار اكون ممنونة
افكار في حدود المعقول يعني نقدر عليها ماديا
و شكراااااااااااااااا
 
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#13
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
7,863
الإعجابات
1,320
النقاط
351
#13
قال أمولة:
اعجبتني الفكرة الف شكر لك دوما في القمة
انا عرسي قريب و نظل نتعارك انا و خطيبي على تزيين الغرفة
و ديكوريها لو تعطينا افكار اكون ممنونة
افكار في حدود المعقول يعني نقدر عليها ماديا
و شكراااااااااااااااا
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم ورحمة الله
بالنسبة لتزيين الغرفة لن تجدي افضل من طلاء الستيكو انا شخصيا عاملها في شمبرتي والله روعة وتعطي نوع من الراحة للناضر زيادة على المزايا الكثيرة
ضد الرطوبة قابلة للغسل لماعة وملساء جدا
ان كانت الغرفة في حدود الاربعة على اربعة معناه تقريبا40 متر
تكلفك حوالي 8 كيلو من الستيكو وكيلو من الشمع ما يعادل 8000دج اضمها في حدود المعقول وبالنسبة للون اقترح عليك هذ لون(abrico) لانو المناسبلغرف العرسان




وان اردتمتزيين اكثر هناك اضافات من الستيكو نفسها عبارة عن رسوم في اعلى حوائط الغرفة عندما تكون الصور جاهزة اطلعك عليها
ويمكن التلاعب بالالولن من نفس العائلة حتى تعطي نضرة اكثر بهاءا
نفس الكمية من الستيكو لكن عند التلوين يجب تقسيم الكمية على اربع وبعدها قومي بتدرج في التلوين الكمية الاولى قليل من اللون الاحمر وقليل من الاكروجون(لون جمبري اي كروفيت)
في الكمية الثانية قليل من الاحمر مع كثير من الاكروجون لنحصل على لون عسلي
والكمية الثانية نزيد الملون
وفي الكمية الثالثة كثير من الاحمر مع قليل من الاكروجون نحصل على لون (عسلي وردي)
وفي الكمية الرابعة كثير من اللون الاحمر زائد كثير من الاكروجون نحصل على لون(abrico)
وبعد تحضير الالوان نقوم بطلاء كل حائط بلون من الاربعة نحصل عل تدرج لوني من عائلة الاحمر في منتهى الروعه
اتمنى اني افدتك
ولكي التحية
 
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#15
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
7,863
الإعجابات
1,320
النقاط
351
#15
قال miss-imane:
مقياس الارض 15/20 مع العلم ريتشوصي مبنية و مازال 1 ايتاج

يعني انا اريد منك من فضلك ان تعطيني تفصيل للطابق الاول

لعلمك اخي عندنا مساحة كبيرة لن نستطيع بنائها لانها {كور}

تحياتي
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم
المعدرة لم انتبه يا ايمان
سوف اقوم بتفصيل المساحة ومكن غدا اعطيك النتيجة لانها تتطلب وقت لكن بما انها في الطابق الاول سهلة
تحية متبادلة اخت ايمان
 
أ

أمولة

:: عضو فعّال ::
#16
إنضم
25 جانفي 2010
المشاركات
2,058
الإعجابات
28
النقاط
77
#16
شكرا لك اخي الكريم هل الستيكو تلك الصبغة التي تشبه الزجاج
اخبرني قبل ان اطرح الفكرة على خطيبي ماشي يقول تلعبها تفهم و متعرفش واشنو هو
اوكي خو
 
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#17
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
7,863
الإعجابات
1,320
النقاط
351
#17
قال أمولة:
شكرا لك اخي الكريم هل الستيكو تلك الصبغة التي تشبه الزجاج
اخبرني قبل ان اطرح الفكرة على خطيبي ماشي يقول تلعبها تفهم و متعرفش واشنو هو
اوكي خو
إضغط للتوسيع...
بلفعل تشبه الزجاج وتشبه للرخام
:shiny:
 
M

Moha le sage

:: عضو شرفي ::
#18
إنضم
15 مارس 2009
المشاركات
7,996
الإعجابات
3,214
النقاط
351
#18
قال sami44:
السلام عليكم راني جيت خويا موح ان شاء الله ما تكونش تقلقت

شوف خويا انت عندك سيبار باش تكون حاجة مليحة ما تخدمش سامبل دير سوباسمون تع متر وعشرين
بارسكو راك عارف الواحد كي يدخل للسيبار ويطول القعدة يولي يزحزح في الكرس على الحيط ول يتوشي بيديه راك تعرف الغاشي
عفسة مليحة لوكان تدير سوباسمون بston) grain de marb) نورمالمون كاينة في سطيف
ما تتوسخ باليدين ما تطير بالكرسي ما تآثر فيها ميديتي بارسكو هي (لاريزين)
هاذي مارون وكاين كيما تحب الوان

السومة تاعها عندنا حوالي 3600 دج للبيدون يخدم لك 8 مترمربع وليكولور نورمالمون يجيك لزرق ولا الموف ولعلمك هذ الماركة يجي فيها عدة الوان في لون واحد
وكاين (grain de cristal)كيما الاولى بصح سون كولور يجي شفافة عاملة كيما السكر
المشكل انها اغلى من الاولى عندنا تسوى 7000دج للبيدون يخدم 6متر مربع
نهار تخدم السوباسمون تاعك كمل الحيط لقوق بالستيكو
كيما تحب على حساب الدال دو سول تاعك زرقة ولا موف



ولا كاين هذ العفسةتديرها من فوق السوباسمون تاني شابة

وكاين هاذي

وكاين هاذي

وما بين السوباسمون والستيكو كاين وحد لي باقيت يتباعو شابين بزاف تسيباري بيهم
والفوق كامل ما تركبش لي كورنيش توع الجبس بارسكو كاين عفسة بالستيكو احسن من الكرنيش تاع الجبس ولا اي شيء اخر
وكاين هذ لا كولور تاني تجي مع الارضية الزرقة

وكاين عفسة تاع الستيكو الفوق التحت منها تخدم السوباسمون وبيناتهم تدير فاصل بلاستيك كيما راك تشوف ولا كاينة عفسة اخرى

والشمبرة تاعك اخدمها هكا السلعة عليك والخدمة عليا

غالية شوية بصح مشي خسارة
وهاذي حيط بالستيكو والحيط الاخر بورق الحائط شوف تناسق الالوان خويا موح

نهار الجمعة انشاء الله نجيب لك صور لل(grain da marb ; grain da cristal)
ونزيدك فكرة ولك لتحية اخي اي شيء انا هنا
إضغط للتوسيع...

يعطيك الصحة سامي ... جبتلي عفايس شابين ...

ذرك نعيط لصاحبي البانتر و نريح معاه نشايخو على هاذ العفايس ...

خسارة التصاور ما يورولكش كيفاش مخدوم الحيط اكزاكتومون ...

انا فيا عفسة .. كل ما نجي نبنتر و يحكيلي صاحبي على بنتورة ولا لون خدم بيه ..نقلو اديني نشوفها ... خوك مسنطح :showoff:

البنتورة وحدها متعنيش شي ...لازم العبد يعرف الحوايج لخرى ..كيما الميديتي و الغبرة و التراب و التحراك تاع العباد و نوع الحيط و حتى الملح في لرض ... المهم حوايج بزاف تاثر ... ومن بعد سير تفسد الخدمة هذيك ...مالا الانسان يشوف وش يصلحلو وما يغامرش بحاجة مش دايرينها الناس ... من بعد كون كشما تفسد ولا حاجة و يروح تعبها و دراهمها خسارة ....

على العموم عندي صحابي 2 ولا 3 تاع بنتورة ذرك نشاورهم مليح ...و ليبرودوي كاينين في العلمة خالهم بوبي ...تبقى قضية مادة :rolleyes: ....... قالو المادة و المعدة ههههه

بارك الله فيك خويا سامي ... تعبتك معايا ...بصح نتا انسان فور :re_gards: و قلال لي كيفك ... عاقل و سارفيابل و مثقف و متخلق .... ربي يحفظك هذا من قلك ...

ربي يطول لعمار و نعرضك في عرسي و نديرلك الوغ اون دانس :sheer: ههههههه

هيا تهلا في روحك حبيبي ...اني نوليلك ان شاء الله للاستفسارات لخرى ....
 
M

Moha le sage

:: عضو شرفي ::
#19
إنضم
15 مارس 2009
المشاركات
7,996
الإعجابات
3,214
النقاط
351
#19
لخرة يا سامي بانتلي بلي هي ستيل baroque ... ما نحبوش




كاين ثاني الـ papier paint ... فيه بزاف لي مودال الشابين ..

بصح ما يلاويش الميديتي ...و ما يصلحش لشومبرة فيها الذراري .. ولا فيها الغاشي ...

يا ودي عريبش تاعنا تديرلو الحصبة في الحيط ينحيها ... فما بالك بكاغط لاصق بالباتيكس و لا لالكول ... ...




شومبرتي خوك ساخف تجي هكذا :shay:...تهبل

لا حمرة لا زرقة ... في الـ mov










هذه الصورة تم تصغيرها. إضغط هنا لعرض الصورة بالحجم الطبيعي. أبعاد الصورة الأصلية هي 720×518 و حجمها هو 55 كيلوبايت.
 
آخر تعديل:
M

miss-imane

:: عضو فعّال ::
#20
إنضم
8 أوت 2010
المشاركات
1,587
الإعجابات
88
النقاط
37
العمر
24
#20
قال sami44:
السلام عليكم
المعدرة لم انتبه يا ايمان
سوف اقوم بتفصيل المساحة ومكن غدا اعطيك النتيجة لانها تتطلب وقت لكن بما انها في الطابق الاول سهلة
تحية متبادلة اخت ايمان
إضغط للتوسيع...
شكراااااااااااااااا بارك الله فيييييييييييييييييك

انا انتظر
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top