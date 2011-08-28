لاستفساراتكم في الديكور والمعمار سامي 44 يجيبكم

السلام عليكم راني جيت خويا موح ان شاء الله ما تكونش تقلقت

شوف خويا انت عندك سيبار باش تكون حاجة مليحة ما تخدمش سامبل دير سوباسمون تع متر وعشرين

بارسكو راك عارف الواحد كي يدخل للسيبار ويطول القعدة يولي يزحزح في الكرس على الحيط ول يتوشي بيديه راك تعرف الغاشي

عفسة مليحة لوكان تدير سوباسمون بston) grain de marb) نورمالمون كاينة في سطيف

ما تتوسخ باليدين ما تطير بالكرسي ما تآثر فيها ميديتي بارسكو هي (لاريزين)

هاذي مارون وكاين كيما تحب الوان

السومة تاعها عندنا حوالي 3600 دج للبيدون يخدم لك 8 مترمربع وليكولور نورمالمون يجيك لزرق ولا الموف ولعلمك هذ الماركة يجي فيها عدة الوان في لون واحد

وكاين (grain de cristal)كيما الاولى بصح سون كولور يجي شفافة عاملة كيما السكر

المشكل انها اغلى من الاولى عندنا تسوى 7000دج للبيدون يخدم 6متر مربع

نهار تخدم السوباسمون تاعك كمل الحيط لقوق بالستيكو