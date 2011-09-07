رابطة أطباء المستقبل les futur médecins .. ملتقى طلبة الطب

بارك الله فيك على هذه الألتفاتة الطيبة..



إن حولت الى الطب فمؤكد أنني سأنضم إلى صرحكم,,



أطيب المنى لكم جميعااا



أردت أن أفيد من لا يعلم:



في السنة الأولى تتم دراسة 12 مقياسا، أهمها



علم التشريح anatomie هو اكثر مقياس بحاجة للحفظ.

علم الأنسجة histologie

علم الخلايا cytologie

علم الأجنة embryologie

الاحصاء biostatistique

الاعلام الآلي



بالتوفيق ​