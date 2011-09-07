رابطة أطباء المستقبل les futur médecins .. ملتقى طلبة الطب

Houda Chaouienne DZ
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كيف حالكم ؟؟ إن شاء الله بخير
قريبا ستنقضي العطلة الصيفية .. و قريبا ستبدأ الدراسة
سينتهي وقت المزاح و يبدأ وقت الجد و العمل
إخوتي ، أخواتي
طلبة شعبة الطب .. المهتمين بهذه الشعبة .. كل من له علاقة بها
ارتأيت أن أفتح هذ الموضوع لنتناقش فيما بيننا
لنتشارك الأفكار و المعلومات
انشغالاتنا .. اهتماماتنا .. احتياجاتنا .. طلبتنا
نضعها هنا لنجد من يساعدنا
لكل من له انشغال أو طلب يكتبه هنا
لكل من له كتاب أو دروس أو مواضيع امتحانات يضعه هنا
إن شاء الله تلقى الفكرة المتواضعة تفاعلكم و استحسانكم
شكرا لكم
تحياتي
~ Houda Chaouienne DZ ~
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
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