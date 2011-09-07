رابطة أطباء المستقبل les futur médecins .. ملتقى طلبة الطب

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Houda Chaouienne DZ

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
4 جويلية 2010
المشاركات
5,103
الإعجابات
234
النقاط
323
#1


كيف حالكم ؟؟ إن شاء الله بخير



قريبا ستنقضي العطلة الصيفية .. و قريبا ستبدأ الدراسة

سينتهي وقت المزاح و يبدأ وقت الجد و العمل



إخوتي ، أخواتي

طلبة شعبة الطب .. المهتمين بهذه الشعبة .. كل من له علاقة بها



ارتأيت أن أفتح هذ الموضوع لنتناقش فيما بيننا

لنتشارك الأفكار و المعلومات

انشغالاتنا .. اهتماماتنا .. احتياجاتنا .. طلبتنا

نضعها هنا لنجد من يساعدنا



لكل من له انشغال أو طلب يكتبه هنا

لكل من له كتاب أو دروس أو مواضيع امتحانات يضعه هنا



إن شاء الله تلقى الفكرة المتواضعة تفاعلكم و استحسانكم



شكرا لكم



تحياتي

~ Houda Chaouienne DZ ~



و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

 
آخر تعديل:
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Iman89

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
3 سبتمبر 2008
المشاركات
2,077
الإعجابات
170
النقاط
79
العمر
29
#2
بارك الله فيك غاليتي
ارجو ان يكون صرحا علميا لتبادل الخبرات والمعارف كما ارجو من ذوي الإختصاص إثراء الموضوع
بالتوفيق للجميع
 
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Houda Chaouienne DZ

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
4 جويلية 2010
المشاركات
5,103
الإعجابات
234
النقاط
323
#3
قال iman89:
بارك الله فيك غاليتي
ارجو ان يكون صرحا علميا لتبادل الخبرات والمعارف كما ارجو من ذوي الإختصاص إثراء الموضوع
بالتوفيق للجميع
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و فيك بارك الله حبيبتي
وراسك ثبتيه .. خير
بالتوفيق ليك حنونة
مارسي على مرورك العطر
 
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Iman89

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
3 سبتمبر 2008
المشاركات
2,077
الإعجابات
170
النقاط
79
العمر
29
#4
قال houda chaouienne dz:
و فيك بارك الله حبيبتي
وراسك ثبتيه .. خير
بالتوفيق ليك حنونة
مارسي على مرورك العطر
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حبيبتي هدى الموضوع خال من اي معلومات تخص الطب
ارجو اثراءه أولا بالتوفيق
 
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Imanouilla

:: عضو منتسِب ::
#8
إنضم
7 سبتمبر 2011
المشاركات
9
الإعجابات
3
النقاط
3
#8
بارك الله فيك على هذه الألتفاتة الطيبة..

إن حولت الى الطب فمؤكد أنني سأنضم إلى صرحكم,,

أطيب المنى لكم جميعااا

أردت أن أفيد من لا يعلم:

في السنة الأولى تتم دراسة 12 مقياسا، أهمها

علم التشريح anatomie هو اكثر مقياس بحاجة للحفظ.
علم الأنسجة histologie
علم الخلايا cytologie
علم الأجنة embryologie
الاحصاء biostatistique
الاعلام الآلي

بالتوفيق
 
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Houda Chaouienne DZ

:: عضو بارز ::
#9
إنضم
4 جويلية 2010
المشاركات
5,103
الإعجابات
234
النقاط
323
#9
قال imanouilla:
بارك الله فيك على هذه الألتفاتة الطيبة..

إن حولت الى الطب فمؤكد أنني سأنضم إلى صرحكم,,

أطيب المنى لكم جميعااا

أردت أن أفيد من لا يعلم:

في السنة الأولى تتم دراسة 12 مقياسا، أهمها

علم التشريح anatomie هو اكثر مقياس بحاجة للحفظ.
علم الأنسجة histologie
علم الخلايا cytologie
علم الأجنة embryologie
الاحصاء biostatistique
الاعلام الآلي

بالتوفيق
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شكرا جزيلا لكي أختي
بارك الله فيك
ربي يوفقك إن شاء الله
 
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Imanouilla

:: عضو منتسِب ::
#10
إنضم
7 سبتمبر 2011
المشاركات
9
الإعجابات
3
النقاط
3
#10
قال houda chaouienne dz:
شكرا جزيلا لكي أختي

بارك الله فيك
ربي يوفقك إن شاء الله
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عفوا عزيزتي هدى~~ جعلنا الله وإياكم من أتباع طريق الهدى~

وفيك بركهْ أختاه

وفقنا وإياكمـْْْ
 
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moli_dz

:: عضو منتسِب ::
#11
إنضم
2 نوفمبر 2010
المشاركات
61
الإعجابات
1
النقاط
3
#11
اولا مبروووك افتتاح الموضوع
موضوع قيم وذو ابعاد نبيلة والانبل صاحبة الموضوع
ادامك الله نجمة ساطعة في الافق تضيء الدرب يا نووووور الهدى
دمت بتميزك حفظك الله وحماااااك
قولييييييي امييييييين هههههههه
ان شاء الله يستفيد منو الجميييع
اني نضرب عليكم طلة مرة على مرة
ok طبشوووورتييي
سلاااام
moli
طبشورة سوداء
 
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Houda Chaouienne DZ

:: عضو بارز ::
#12
إنضم
4 جويلية 2010
المشاركات
5,103
الإعجابات
234
النقاط
323
#12
قال moli_dz:
اولا مبروووك افتتاح الموضوع
موضوع قيم وذو ابعاد نبيلة والانبل صاحبة الموضوع
ادامك الله نجمة ساطعة في الافق تضيء الدرب يا نووووور الهدى
دمت بتميزك حفظك الله وحماااااك
قولييييييي امييييييين هههههههه
ان شاء الله يستفيد منو الجميييع
اني نضرب عليكم طلة مرة على مرة
ok طبشوووورتييي
سلاااام
moli
طبشورة سوداء
إضغط للتوسيع...
ايه و معانا الصيادلة
بيان سير مانستغناوش عليهم
يا نور الهدى ههههههه
فكرتيني في واحد العبد هههه
مارسي امولتي
طبشورة غوز
 
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Houda Chaouienne DZ

:: عضو بارز ::
#14
إنضم
4 جويلية 2010
المشاركات
5,103
الإعجابات
234
النقاط
323
#14
H

Houda Chaouienne DZ

:: عضو بارز ::
#18
إنضم
4 جويلية 2010
المشاركات
5,103
الإعجابات
234
النقاط
323
#18
قال منيني:
و عليكم السلام سمحولي دخلت بدون استئذان فقط بغيت نقولكم بالتوفيق ليكم و مبروك افتتاح الرابطة
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مارسي منيني
مرحبا بيك في كل وقت
وشي هو المرة الجاية كي ترجعي
جيبي حاجة في يدك هههه
يبارك فيك
 
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