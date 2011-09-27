هل تريدين تسمين كل جسمك و خصوصا الصدر ادخلي و جربي ولا اسهل

الموضوع في 'ركن الصحة النسائية' نشر بواسطة خولة93, ‏27 سبتمبر 2011.

الصفحة 1 من أصل 2
  1. خولة93

    خولة93 :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    6,298
    الإعجابات المتلقاة:
    114
    نقاط الجوائز:
    0
    السلام عليكم يا بنات اتمنى ان يكون الجيع بخير
    انا اهتم كثيرا بالوصفات و اي شىء يزيد في الوزن و خصوصا الصدر لاني عانيت من نقص في الوزن و صغر حجم الثديين الى ان جربت هذه الوصفة والحمد لله بدا يبان مفعولها والاسهل مكونات الوصفة جد سهلة وكلها طبيعية وهي كالتالي:
    اولا تجيبي بكميات متساوة :
    فول يابس+حمص+عدس+صويا+جلجلان(حب العزيز)+حليب بودرة+قليل من الحلبة
    نضفيهم من اي حصى او اوساخ و طحني الكل مع بعض جيدا حتى يصيرو كالغبار ثم اخلطي معهم مربى التين حتى يتجانس الخليط ويصير كالعجنة ضعيها فى اناء مغلق و احفظيها في الثلاجة و تناولي منها مقدار ملعقة اكل في الصباح على الريق قبل الافطار و في الليل قبل النوم
    وسوف تلاحظين انفتاح شهيتك و زيادة وزنك تدريجيا و الاكتران كل المكونات مساعدة على زيادة حجم الثديين.
    اتمنى لكم التوفيق و اتمنى ان ترضي الوصفة طلبكم .


     
    peace 10, ميمي مرام, لمّاوية و 1 آخرون معجبون بهذا.
    خولة93, ‏27 سبتمبر 2011
    #1
  2. ياقوتة الصحراء

    ياقوتة الصحراء :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 أوت 2010
    المشاركات:
    686
    الإعجابات المتلقاة:
    69
    نقاط الجوائز:
    17
    يعطيك الصحة خولة شكراااااااااااااا
     
    ياقوتة الصحراء, ‏27 سبتمبر 2011
    #2
  3. رقة الاحساس

    رقة الاحساس :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جوان 2010
    المشاركات:
    2,800
    الإعجابات المتلقاة:
    11
    نقاط الجوائز:
    77
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الوادي
    مشكووووورة​
     
    رقة الاحساس, ‏30 سبتمبر 2011
    #3
  4. Łøst Fłôwęr

    Łøst Fłôwęr :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 نوفمبر 2008
    المشاركات:
    5,776
    الإعجابات المتلقاة:
    2,447
    نقاط الجوائز:
    0
    مشكورة حبيبتي على الوصفة ربي يجازيك كل خير

    دك راني بديت بوصفة مشروب الحلبة+ حبوب super apeti والحمد لله في ظرف 15 يوم زدت 3 كيلو وقلت نكمل تراه شهرين كي نحبسها نجرب هذه

    مرسي
     
    Łøst Fłôwęr, ‏1 أكتوبر 2011
    #4
  5. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏6 مارس 2008
    المشاركات:
    19,209
    الإعجابات المتلقاة:
    12,985
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    سكيكدة - الجزائر
    ان شاء الله تكون مفيدة للمعنيات
    لكن مع أنها طبيعية يمكن أن تؤثر سلبا
    فلو افتتحت الشهية من ذا الذي سيوقفها عند حدها
    ربي يوفقكم
     
    الورد الأحمر, ‏15 أكتوبر 2011
    #5
  6. كمايا

    كمايا :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أوت 2009
    المشاركات:
    620
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    0
    انتن مجنونات مالقيتو واش تسمنو يعني ؟؟؟

    الله يهديكن

     
    كمايا, ‏22 ديسمبر 2011
    #6
  7. ***سوسن الجزائرية

    ***سوسن الجزائرية :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 أوت 2010
    المشاركات:
    1,291
    الإعجابات المتلقاة:
    176
    نقاط الجوائز:
    0
    كل واحدة تحوس تسمن اجزاء من جسدها وكل واحدة حرة في اختيارها ومنها تسمين الأثداء , وياآنستي هدا ليس بجنون.
    وهدانا الله جيمعا.
     
    ***سوسن الجزائرية, ‏22 ديسمبر 2011
    #7
  8. ***سوسن الجزائرية

    ***سوسن الجزائرية :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 أوت 2010
    المشاركات:
    1,291
    الإعجابات المتلقاة:
    176
    نقاط الجوائز:
    0
    بارك الله فيك أختي على الوصفة .
    استفسار للأخت بلقيس : هل الحبوب التي دكرتيها مسبقا حبوب super apeti تباع عند الصيدلي , وهل هي حقا مفيدة في زيادة الوزن؟ وبارك الله فيك
     
    ***سوسن الجزائرية, ‏22 ديسمبر 2011
    #8
  9. كمايا

    كمايا :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أوت 2009
    المشاركات:
    620
    الإعجابات المتلقاة:
    3
    نقاط الجوائز:
    0

    بشويا برك يا حنونة رانا نتحاورو

    المشكلة ماش فالتسمين

    المشكلة هي الغاية من التسمين


    هذا هو السؤال للي يطرح نفسو


    !


    :eek:_o:
     
    كمايا, ‏22 ديسمبر 2011
    #9
  10. zahra09

    zahra09 :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 أوت 2008
    المشاركات:
    3,514
    الإعجابات المتلقاة:
    22
    نقاط الجوائز:
    157
    سلااام

    :cra_zy: الغاية يا الاخت كل وحدة وفهامتها ونيتها ونتي نيتك كانت ناقصااا :scared:

    هادي مسالة شخصية وماشي عيب هادي علامة من علامات الانوتة

    مرسي عليك حبيبتي موضوع رائع وان شاء الله تصلح معانا
     
    zahra09, ‏23 ديسمبر 2011
    #10
  11. تسنيم22

    تسنيم22 :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 نوفمبر 2010
    المشاركات:
    302
    الإعجابات المتلقاة:
    9
    نقاط الجوائز:
    0
    اختي شكرا على الوصفة راني عطيتها لبنت عمي تحتاجها لكن معرفتش الصويا واش هو ممكن تفسير اكثر
     
    تسنيم22, ‏24 ديسمبر 2011
    #11
  12. Didou Loulou

    Didou Loulou :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    5
    الإعجابات المتلقاة:
    1
    نقاط الجوائز:
    0
    شكرا بزاف خولة حبيبتي انا تاني نحتاج هاد الوصفة بزاف نشاء الله نجربها و نردلك
    خولة اختي ادا عندك تاني وصفة تكون مليحة و طبيعية يعني محتوياتها كاينة هنا في بلادنا لتكبير الثدي نكون ممنونة ليك بزاف
    ايه خولة على حسب ملقيت في بعض البحوث بلي الصويا تنقص الوزن
    و بارك الله فيكي
     
    Didou Loulou, ‏24 ديسمبر 2011
    #12
  13. الجندية

    الجندية :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 جانفي 2010
    المشاركات:
    3,019
    الإعجابات المتلقاة:
    170
    نقاط الجوائز:
    0
    بالتوفيق لكن
     
    الجندية, ‏25 ديسمبر 2011
    #13
  14. om djawad

    om djawad :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏20 جوان 2011
    المشاركات:
    536
    الإعجابات المتلقاة:
    7
    نقاط الجوائز:
    0
    merci khawla
     
    om djawad, ‏2 جانفي 2012
    #14
  15. جميلة العيون

    جميلة العيون :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏11 جانفي 2012
    المشاركات:
    52
    الإعجابات المتلقاة:
    29
    نقاط الجوائز:
    0
    الصويا نوع من الحبوب اعتقد ماشي موجود في الجزاير اما la sauge هي عشبة منحفة
     
    جميلة العيون, ‏12 جانفي 2012
    #15
  16. sali-sali

    sali-sali :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 سبتمبر 2011
    المشاركات:
    921
    الإعجابات المتلقاة:
    16
    نقاط الجوائز:
    0
    شكرا ليك
     
    sali-sali, ‏12 جانفي 2012
    #16
  17. nasma22

    nasma22 :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 أوت 2011
    المشاركات:
    70
    الإعجابات المتلقاة:
    2
    نقاط الجوائز:
    0
    mrci khti ghadi njarabha inchalah w nrodlak lkhbar
     
    nasma22, ‏26 جانفي 2012
    #17
  18. FATCHA

    FATCHA :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 جويلية 2008
    المشاركات:
    206
    الإعجابات المتلقاة:
    279
    نقاط الجوائز:
    0
    يعطيك الصحة
     
    FATCHA, ‏27 جانفي 2012
    #18
  19. hanane amino

    hanane amino :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 ماي 2016
    المشاركات:
    4
    الإعجابات المتلقاة:
    1
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: هل تريدين تسمين كل جسمك و خصوصا الصدر ادخلي و جربي ولا اسهل

    شكرا على الموضوع رائع شكرا لكن بتراجكم انا استعمل الحلبة للتكبير الصدر لكن متى و كيف عملية استعمال لتعطي نتائج في ايام قليلة جوبوني
     
    hanane amino, ‏12 ماي 2016
    #19
  20. ام ريحانة16

    ام ريحانة16 :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 ماي 2016
    المشاركات:
    175
    الإعجابات المتلقاة:
    260
    نقاط الجوائز:
    0
    رد: هل تريدين تسمين كل جسمك و خصوصا الصدر ادخلي و جربي ولا اسهل

    شكرا لك
     
    ام ريحانة16, ‏21 ماي 2016
    #20
الصفحة 1 من أصل 2

مشاركة هذه الصفحة