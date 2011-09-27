هل تريدين تسمين كل جسمك و خصوصا الصدر ادخلي و جربي ولا اسهل

السلام عليكم يا بنات اتمنى ان يكون الجيع بخير

انا اهتم كثيرا بالوصفات و اي شىء يزيد في الوزن و خصوصا الصدر لاني عانيت من نقص في الوزن و صغر حجم الثديين الى ان جربت هذه الوصفة والحمد لله بدا يبان مفعولها والاسهل مكونات الوصفة جد سهلة وكلها طبيعية وهي كالتالي:

اولا تجيبي بكميات متساوة :

فول يابس+حمص+عدس+صويا+جلجلان(حب العزيز)+حليب بودرة+قليل من الحلبة

نضفيهم من اي حصى او اوساخ و طحني الكل مع بعض جيدا حتى يصيرو كالغبار ثم اخلطي معهم مربى التين حتى يتجانس الخليط ويصير كالعجنة ضعيها فى اناء مغلق و احفظيها في الثلاجة و تناولي منها مقدار ملعقة اكل في الصباح على الريق قبل الافطار و في الليل قبل النوم

وسوف تلاحظين انفتاح شهيتك و زيادة وزنك تدريجيا و الاكتران كل المكونات مساعدة على زيادة حجم الثديين.

اتمنى لكم التوفيق و اتمنى ان ترضي الوصفة طلبكم .