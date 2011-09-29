نموذج لتمثيل عملية استنساخ الARNm

:sheer:السلام عليكم أعضاء اللمة الكرام وطلبة البكالوريا:sheer: ​

حبيت فقط طلب مساعدتكم في ابتكار نموذج يمثل عملية استنساخ الarn كما قلت،يعني هو أستاذ العلوم ورالنا عدة نماذج من العام الماضي وطلب منا ابتكار نماذج أخرى وعدم التقليد مثلا فيه نموذج ممثل بسحاب(سانسور) يمثل الarn بوليميراز مثبت على قطعة قماش دونت عليها القواعد الآزوتية الممثلة لسلسلتي الadn وعند فتح السحاب وتحريكه على طول القماش (حركة الarn على طول المورثة) يظهر شريط آخريمثل سلسلة الARNm يعني فكرة هاااااااايلة صراحة

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وهناك عدة نماذج أخرى وأنا فكرت في صنع نموذج بالعجين لكن مع الأسف لقيتو موجود مسبقا..... وراني حايرة