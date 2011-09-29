نموذج لتمثيل عملية استنساخ الARNm

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عاشقة وطنها

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
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#1
:sheer:السلام عليكم أعضاء اللمة الكرام وطلبة البكالوريا:sheer:

حبيت فقط طلب مساعدتكم في ابتكار نموذج يمثل عملية استنساخ الarn كما قلت،يعني هو أستاذ العلوم ورالنا عدة نماذج من العام الماضي وطلب منا ابتكار نماذج أخرى وعدم التقليد مثلا فيه نموذج ممثل بسحاب(سانسور) يمثل الarn بوليميراز مثبت على قطعة قماش دونت عليها القواعد الآزوتية الممثلة لسلسلتي الadn وعند فتح السحاب وتحريكه على طول القماش(حركة الarn على طول المورثة) يظهر شريط آخريمثل سلسلة الARNm يعني فكرة هاااااااايلة صراحة
:eek:_o::eek:_o::eek:_o::eek:_o::eek:_o::eek:_o:
وهناك عدة نماذج أخرى وأنا فكرت في صنع نموذج بالعجين لكن مع الأسف لقيتو موجود مسبقا..... وراني حايرة
بليييييييييييز ها من أفكار نحتاج المشروع الخميس القادم 06/10/2011
 
طيور السلام

طيور السلام

:: عضو متألق ::
#2
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محل الإقامة
TcHaD
#2
بآلتوفيق لك أختآه وان شاء الله تلقاي المساعدة
+ لا أتذكر اننا تطرقنا إلى هآته النماذج العام الماضي ، وحتى في السنة الثانية مررنا عليها مرور الكرام لعدم أهميتها
 
S

sami19280

:: عضو فعّال ::
#4
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#4
السلام عليكم

نعم طلبت منا الاستاذة ذلك لكننا لم نقم بالعمل لضيق الوقت...

ارجو ان تكون مشاركة استاذ ابوحفص مفيدة لك
 
C

chchchch

:: عضو منتسِب ::
#5
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محل الإقامة
alger
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#5
قال عاشقة وطنها:
:sheer:السلام عليكم أعضاء اللمة الكرام وطلبة البكالوريا:sheer:

حبيت فقط طلب مساعدتكم في ابتكار نموذج يمثل عملية استنساخ الarn كما قلت،يعني هو أستاذ العلوم ورالنا عدة نماذج من العام الماضي وطلب منا ابتكار نماذج أخرى وعدم التقليد مثلا فيه نموذج ممثل بسحاب(سانسور) يمثل الarn بوليميراز مثبت على قطعة قماش دونت عليها القواعد الآزوتية الممثلة لسلسلتي الadn وعند فتح السحاب وتحريكه على طول القماش(حركة الarn على طول المورثة) يظهر شريط آخريمثل سلسلة الARNm يعني فكرة هاااااااايلة صراحة
:eek:_o::eek:_o::eek:_o::eek:_o::eek:_o::eek:_o:
وهناك عدة نماذج أخرى وأنا فكرت في صنع نموذج بالعجين لكن مع الأسف لقيتو موجود مسبقا..... وراني حايرة
بليييييييييييز ها من أفكار نحتاج المشروع الخميس القادم 06/10/2011
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معليش تقوليلي على الافكار لي نعتهملكم الاستاذ و النموذج تع العجين كيفاه تقدري تفهميني
 
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