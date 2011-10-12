أهديت للإسلام فني

إن تكنْ في الحُسن أهلاً للتغني

إن تفُقْ في اللين غصناً ذا تثَنِّ

لا تسلْ أين القوافي لا تسلني

إنني أهديتُ للاسلام فني

* * *

قد جعلتُ الذكر في ليلى صبوحي

ووهبتُ الروحَ مَن أبدعَ روحي

فحباني نظمٍ ذي جِرسِ فصيح

لم يكن من فرط علمي ما أغني

* * *

حين آيُ الله جاشت في شغافي

واستباني سجع (يس) و(قافِ)

دانت الأوتارُ طوعاً والقوافي

حيثُ فاض القطر عن كأسٍ ودن

* * *

حين آيُ الله راحت في السماء

في سراج ذي اتهاج وضياء

ضاء صدري وانبرى للسجع نائي

قال حقاً من عطاء الله لحني

* * *

حين آيُ الله أجلتها الحقول

بين وُرقٍ شدوها سَحَر العقول

قلت يا نفسي ورددتُ المقول

أرسلي نجواك شعراً لا تكني

* * *

دونك القيثار نفسي لا تبالي

أعبدي الرحمن بالفن الحلال

أعصمي الاسلام يالعصم الطوال

واقلبي عند الوغى ظهر المجن

* * *

مجِّدي رباً حبانا بالبيان

جاهدي باللفظ كالرمح اليماني

أشهري نحو العدا حد اللسان

أشهري نبلاً من الجرس المرن

* * *

حين صُغتُ الشعر عن ذات الخمار

وامتدحتُ الحسنَ من بعد الوقار

واتخذتُ الدين لا الدنيا شعاري

طوَّعتْ يُمنايَ أوتاري ووزني

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