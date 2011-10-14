أكتب بيت أو بيتين نالا إعجابك ( الشعر الفصيح )

هند الإمارات
:: عضو مُتميز ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 10 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 1,181
- نقاط التفاعل
- 2
- نقاط الجوائز
- 157
- آخر نشاط
لتبادل الأشعار الجميلة وتنشيط الذاكرة ،
أكتب بيت أو بيتين أو ماتشاء
أكتب بيت أو بيتين أو ماتشاء
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تأمــل في نـــبات الأرض وانــــظر = إلى آثار ما صــنع المـــلــــيك
عـيون مــن لــجـــين شـاخصـات = عـلى حدق هي الذهـب الســـبيك
علــى كثــب الزبـرجــد شـاهـدات = بان الله ليــــس له شـريـــك
عـيون مــن لــجـــين شـاخصـات = عـلى حدق هي الذهـب الســـبيك
علــى كثــب الزبـرجــد شـاهـدات = بان الله ليــــس له شـريـــك
هند