أكتب بيت أو بيتين نالا إعجابك ( الشعر الفصيح )

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هند الإمارات

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أحباب اللمة
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لتبادل الأشعار الجميلة وتنشيط الذاكرة ،
أكتب بيت أو بيتين أو ماتشاء

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تأمــل في نـــبات الأرض وانــــظر = إلى آثار ما صــنع المـــلــــيك
عـيون مــن لــجـــين شـاخصـات = عـلى حدق هي الذهـب الســـبيك
علــى كثــب الزبـرجــد شـاهـدات = بان الله ليــــس له شـريـــك

هند
 
إن أطبقت سدف الظلام = وعضنا ناب أكول
وديارنا طفحت دما = ومضى بها الباغي يصول
ومن الميادين اختفت = لُمع الأسنة والخيول
وعلت على الأنات = أنغام المعازف والطبول
هبت عواصفهم تدك = صروحه وله تقول
لن نوقف الغارات حتى = عن مرابعنا تزول
 
فــــي كـفّـهــا بــغـــدادُ ســيـــفٌ صــــارمٌ = مُـتَــحــرقٌ شــوقـــاً لـســاحــاتِ الــفـــداءْ
يـا إبـنَ الفـراتِ لديـكَ بابِـلُ وحـدهـا = أعــجــوبــةُ الــدنــيــا وإبــــــداعُ الـــذكـــاءْ
فيهـا الثـرى مخضـوضـرٌ ومعـطـرٌ = فــلأنــتَ أوّلُ مــــن تـعـالــى لـلـسـمـاءْ
ولأنــتَ مــن خــطّ الـحـروفَ معـلّـمـا = ولأنتَ من وضعَ القواعدَ للقضاءْ
 
و لربـمـا اخـتـزن الكـريـم لسـانـه = حــــذر الــجــواب و إنـــــه لـمُــفَــوَّه
و لربما ابتسم الوقور من الأذى = و فــــــؤاده مــــــن حـــــــره يَـــتَــــأوَّه
 
إذا الشّعْبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَـاةَ فَلا بُدَّ أنْ يَسْتَجِيبَ القَـدَر
وَلا بُـدَّ لِلَّيـْلِ أنْ يَنْجَلِــي وَلا بُدَّ للقَيْدِ أَنْ يَـنْكَسِـر
 
احفظ لسانكَ عما لا يليقُ بـه = وارعي الأقارب والأهلين والجارَ
وقل لعينك غضي الطرف واتخذي = من نظرة في حلال الله أسوارا
واعلم بأنك من طينٍ إذا جمحت = للكبر نفسك كن للأصل ذكّارا
وأحسن الظنّ فيمن أنتَ تعرفه = وابحث عن الصدق إن أوتيت أخبارَ
وارفق بنفسك منها لا تكن رجلاً = يسير خلف هواه أينمــا سارَ
فإن حباك إله الكون مرحمةٌ = فذلك الفوز لا كم نلتَ دينارا
إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها = فينبغي لك أن لا تأمن النارَ
 
جسمي معي غير أن الروح عندكمُ ... فالجسم في غربة والروح في وطنِ
فليعجبِ الناسُ مني أنّ لي بدنًا ... لا روحُ فيه ولي روحٌ بلا بدنِ
 
صغيرٌ يطلبُ الكِبرا .. وشيخٌ ود لو صَغُرَ
وخالٍ يشتهي عملًا .. وذو عملٍ به ضَجِرَ
ورب المال في تعب .. وفي تعب من افتقرَ
وذو الأولاد مهمومٌ .. وطالبهم قد انفطرَ
ومن فقد الجمال شكي .. وقد يشكو الذي بُهِرَ
ويشقى المرء منهزما .. ولا يرتاح منتصرَ
ويبغى المجد في لهفٍ .. فإن يظفر به فترَ
شُكاةٌ مالها حَكَمٌ .. سوى الخصمين إن حضرَ
فهل حاروا مع الأقدار .. أم هم حيروا القدرَ
 
شَعْـبُ الجـزائرِ مُـسْـلِـمٌ *** وَإلىَ الـعُـروبةِ يَـنتَـسِـبْ
مَنْ قَــالَ حَـادَ عَنْ أصْلِـهِ *** أَوْ قَــالَ مَـاتَ فَقَدْ كَـذبْ
أَوْ رَامَ إدمَــاجًــا لَــهُ *** رَامَ الـمُحَـال من الطَّـلَـبْ
يَانَشءُ أَنْـتَ رَجَــاؤُنَــا *** وَبِـكَ الصَّبـاحُ قَـدِ اقْـتَربْ
خُـذْ لِلحَـيـاةِ سِلاَحَـهـا *** وَخُـضِ الخْـطُـوبَ وَلاَ تَهبْ
وَاْرفعْ مَـنـارَ الْـعَـدْلِ وَالإ *** حْـسـانِ وَاصْـدُمْ مَـن غَصَبْ
وَاقلَعْ جُـذورَ الخَـــائـنينَ *** فَـمـنْـهُـم كُلُّ الْـعَـطَـبْ
وَأَذِقْ نفُوسَ الظَّــالـمِـينَ *** سُـمًّـا يُـمْـزَج بالـرَّهَـبْ
وَاهْـزُزْ نـفـوسَ الجَـامِدينَ *** فَرُبَّـمَـا حَـيّ الْـخَـشَـبْ
مَنْ كَــان يَبْغـي وَدَّنَــا *** فَعَلَى الْكَــرَامَــةِ وَالـرّحبْ
أوْ كَـــانَ يَبْغـي ذُلَّـنـَا *** فَلَهُ الـمـَهَـانَـةُ والـحَـرَبْ
هَـذَا نِـظـامُ حَـيَـاتِـنَـا *** بالـنُّـورِ خُــطَّ وَبِاللَّـهَـبْ
حتَّى يَعودَ لـقَــومــنَـا *** من مَجِــدِهم مَــا قَدْ ذَهَبْ
هَــذا لكُمْ عَـهْــدِي بِـهِ *** حَتَّى أوَسَّــدَ في الـتُّـرَبْ
فَــإذَا هَلَكْتُ فَصَيْـحـتـي *** تَحيـَا الجَـزائـرُ وَ الْـعـرَبْ
 
سابتسم حين اركي ساتحدى البكاء

 وساجعل شفتاي تفقد ذاكرتها

 لتظل مبتسمة دائما

 ولن تبكي عيناي

 لتري فيهما ابتسامتي
 
أمـطـري لـؤلـؤاً سـمـاء سرنـديـب = وفـيــضــي آبـــــار تـــكـــرور تـــبـــرا
أنا إن عشت لست أعدم خبزاً = وإذا مـــت لــســت أعــــدم قــبــرا
هـمـتـي هـمــة الـمـلـوك ونـفـســي = نـفـس حــر تــري المـذلـة كـفــرا!
 
لا يسكن المرءُ في أرضٍ يهان بها = إلا من العجز أو من قلة الحِيَلِ
 
تناديك من شوق مآذن مكة = وتبكيك بدر يا حبيب وخيبر
تعال إلينا فالمروءات أقفرت = وموطن آبائي زجاج مكسر
يطاردنا بالموت ألف خليفة = ففي الشرق هولاكو وفي الغرب قيصر
 
ومن العجائبِ والعجائبُ جمةٌ = أن يلهج الأعمى بعيبِ الأعورِ
 
يا ناطح الجبلَ العالي ليَكْلِمَه = أَشفق على الرأسِ لا تُشْفِق على الجبلِ
 
يا من عاش في الدنيا طولا**وأفنى العمر في قيل وقال
وأتعب نفسه فيما سيفني**وجمع من حرام أو حلال
هب الدنيا تقاد إليك عفوا**أليس مصير ذاك إلى الإنتقال
 
وطنى في حماك مأوى غريـب = وحمى خائف ، ومنبع صادى
غيـر أنـى أهديـك نصـح مـحـب = لـــــم تـــــذق مـقـلـتــاه طــعـــم الـــرقـــاد
كـــم صـديــق يـريــك وجــــه عــــدو= عندما تحجب العطـاء الأيـادى
 
حـــيـــاةُ الــقــلــب يـكـشـفـهــا الـمــحــيــا = ويـكـشــف مــوتَــهُ ســـــوءُ الـفِـعـالــي
فــكـــم حـــــبُّ الـحــيــاة أمـــــات قــلــبــاً = وكـــــم أَحـــيـــاه ذكـــــر الارتــحــالـــي
فــوخـــز الــذنـــب فـــــي قـــلـــبٍ تـــقـــيٍّ = أشــدُّ علـيـه مــن طـعـن النـصـالـي
وطـمــس الـنــور فـــي قـلــبٍ شـقــيٍّ = يــــــــراه كــشـــربــة الــــمــاء الــــزلالــــي
فإن تَمُتِ القلوب من المعاصي = فمـا مــوت القـلـوب مــن المحـالـي
 
أُحِبُّ مِنَ الإخْوانِ كُلَّ مُوَاتي.......... وَفي يغض الطَّرْفِ عَن عَثَرَاتي
يُوَافِقُنِي في كُلِّ أَمْرٍ أُرِيدُهُ............ ويحفظي حياً وبعدَ مماتي
ومِنْ لِي بِهذَا؟ لَيْتَ أَنِّي أَحبهُ......... فقَاسَمْتُهُ مَالِي مِنَ الْحَسَنَاتِ
تَصَفَّحْتُ إخْوَاني فَكانَ أقلَّهُمْ........... على كثرةِ الإخوان أهلُ ثقاتي
 
أجـود بموجـود ولــو بــت طـاويـا = على الجوع كشحا والحشا يتألم
وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي = ليخـفـاهـم حـالــي وإنـــي لـمـعــدم
وبينـي وبـيـن الله أشـكـو فاقـتـي = حقيـقـا فـــإن الله بـالـحـال أعـلــم
 
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