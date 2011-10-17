لماذا نرى القمر أبيضاً رغم أنه يعكس أشعة الشمس الصفراء ؟

القمر

أبيضاً رغم أنه مجرّد عاكس لأشعة الشمس الصفراء ؟



و للإجابة على هذا التساؤل ،



يجب أن نعلم بأن

القمر

أسودٌ مُظلم بالكليّة

و أنه يستمدّ نوره من انعكاس ضوء الشمس عليه ،

و يكمن السر في أعيننا لظهوره أبيضاً في كبد السماء .

فالعين البشرية تحمل نوعين من الخلايا

: الخلايا القضبانية (Rods) و المخروطية (Cones) .



الخلايا القضبانية لا تقوم بتمييز الألوان ، لكنها مسؤولة عن الأضواء المنخفضة جداً و الألوان الأحادية كالأسود و الأبيض ، أما المخروطية فهي المسئولة عن رؤية الألوان ، و كلما ابتعد الضوء عن مجالها كلما كان تميز ذلك اللون أكثر صعوبة ..



و لأن

القمر