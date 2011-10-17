لماذا نرى القمر أبيضاً رغم أنه يعكس أشعة الشمس الصفراء ؟

ر

راجية الله

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 جوان 2011
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ربما قد خطر في بالك سؤالاً :

لماذا نرى
القمر أبيضاً رغم أنه مجرّد عاكس لأشعة الشمس الصفراء ؟

و للإجابة على هذا التساؤل ،

يجب أن نعلم بأن القمر أسودٌ مُظلم بالكليّة
و أنه يستمدّ نوره من انعكاس ضوء الشمس عليه ،
و يكمن السر في أعيننا لظهوره أبيضاً في كبد السماء .
فالعين البشرية تحمل نوعين من الخلايا
: الخلايا القضبانية (Rods) و المخروطية (Cones) .

الخلايا القضبانية لا تقوم بتمييز الألوان ، لكنها مسؤولة عن الأضواء المنخفضة جداً و الألوان الأحادية كالأسود و الأبيض ، أما المخروطية فهي المسئولة عن رؤية الألوان ، و كلما ابتعد الضوء عن مجالها كلما كان تميز ذلك اللون أكثر صعوبة ..

و لأن القمر يلمع في السماء السوداء ليلاً ، فهو يكفي لأن يقوم بتشغيل الخلايا القضبانية التي تختص برؤية الألوان الأحادية ليظهر تقريباً باللون الأبيض من سطح الأرض ، فالخلايا المخروطية الخاصة برؤية الألوان لا تعمل سوى بكثافة أعلى و بُعد قريب من العين ، و لهذا لا يرى الإنسان الألوان بشكلها الطبيعي في حال بُعدها عن عينيه
 

═♥.ЈŪšť_ màn.♥═

:: عضو بارز ::
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3 ماي 2009
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...
جميــــــــــل جدا اختااااااااااه ...
بارك الله فيكــ على المعلوماتـــ الجد مفيدة
تحياتي ليكــ
+
 
مابقاش بزاف.Dz

مابقاش بزاف.Dz

:: عضو متألق ::
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6 جويلية 2011
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محل الإقامة
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الجنس
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السلام عليكم
شكرا على الموضوع و المعلومات القيمة
دمتي بخير اختي
 
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houda14

:: عضو مُتميز ::
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28 أكتوبر 2008
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بارك الله فيك على المعلومة
 
M

missa_1

:: عضو مُتميز ::
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7 نوفمبر 2009
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37
معلومة جد قيمة اختي
بوركت على الطرح
 
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nour el yakine

:: عضو مُشارك ::
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12 أوت 2010
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سلمت يمناكي على الطرح
علابالي فيها هذ المعلومة
دمتي
 
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miss-imane

:: عضو فعّال ::
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8 أوت 2010
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العمر
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معلومات مفيدة جدا
موضوع مميز
دمت بود
بارك الله فيك
تحياتي
 
B

Bissan-sisil

:: عضو فعّال ::
إنضم
21 ماي 2011
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مشكوراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 
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