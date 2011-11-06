» i|[♥ اهداء من القلب..♥]|i•ஐ.•.°.•

السلام عليكم

نتمنى الكل يكون بخير

جيت نسقسي على خاوتي لي كانو معايا في اللمة من مدة ولي جاو جدد

علابالي الحالة تبدلت شويا وماعودناش نريحو فيها كيما قبل

المهم نعيدلكم

صحا عيدكم وكل عام وانتم بالف خير تعيدو وتزيدو خاوتي بالبراكة والهنا

وماننساوش لي كانو معانا ورحلو من اللمة ولا من الحياة

نقول ربي يغفرلكم ويرحمهم ان شاء الله

عبدو ​