» i|[♥ اهداء من القلب..♥]|i•ஐ.•.°.•

ح

حفيد هواري بومدين

:: عضو شرفي ::
إنضم
14 جانفي 2008
المشاركات
5,608
النقاط
323
العمر
33
السلام عليكم
نتمنى الكل يكون بخير
جيت نسقسي على خاوتي لي كانو معايا في اللمة من مدة ولي جاو جدد
علابالي الحالة تبدلت شويا وماعودناش نريحو فيها كيما قبل
المهم نعيدلكم
صحا عيدكم وكل عام وانتم بالف خير تعيدو وتزيدو خاوتي بالبراكة والهنا
وماننساوش لي كانو معانا ورحلو من اللمة ولا من الحياة
نقول ربي يغفرلكم ويرحمهم ان شاء الله
عبدو
 
A

adel-mz

:: عضو مُتميز ::
إنضم
2 جويلية 2011
المشاركات
992
النقاط
37
152826052.jpg

 
R

Rabah kabyle

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 نوفمبر 2008
المشاركات
2,522
النقاط
77
العمر
34
السلام عليكم عيد مبارك للجميع وبارك الله فيك
 
محـ أمين مد

محـ أمين مد

:: عضو مُتميز ::
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
1,453
النقاط
39


عيدكم مبارك و كل عام وانتم بألف خير

ادامه الله علينا بالصحة و الهناء الى يوم الفناء ان شاء الله

موفقين ان شاء الله .
 
M

Moha le sage

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 مارس 2009
المشاركات
8,021
النقاط
851

السلام عليكم

عيدك مبروك خويا عبدو و غفر الله لنا و لكم

و ينعاد عليكم بالصحة و الهنا ان شاء الله



 
H

hadil2044

:: عضو بارز ::
إنضم
28 جوان 2011
المشاركات
6,052
النقاط
351
مرسيييييييييييي عبدو وكل عام وانت بخير ينعاد عليك باليمن والبركة
 
م

مرام التيبازية

:: عضو مُتميز ::
إنضم
23 جوان 2010
المشاركات
1,135
النقاط
37
السلام عليكم بارك الله فيك اخي..
عيد سعيد وكل عام وانت بالف خير وعقبال العام المقبل انشاء الله وغفر الله لنا ولكم انشاء الله..
 
R

randa serine

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جوان 2011
المشاركات
889
النقاط
17
العمر
32
صح عيدك يا سي مول الكوستيم وكل عام وانت ب1000خير
 
N

nour mary

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 جوان 2010
المشاركات
1,247
النقاط
37
العمر
29
sa7a 3idek khoya la3goba l3am ljay nchallah
t3ayed bsa7a wlehna
 
souss

souss

:: عضو مُتميز ::
إنضم
1 نوفمبر 2008
المشاركات
1,143
النقاط
37
مبروك عيدك ينعاد عليك بالصحة و لهنا
 
ح

حفيد هواري بومدين

:: عضو شرفي ::
إنضم
14 جانفي 2008
المشاركات
5,608
النقاط
323
العمر
33
صحا عيدكم كامل خاوتي

___
خويا ناصر و موح ربي يبارك فيكم
ويختي ربي يبارك فيك لي في توقيع حاطة ايوب ربي يرحمو
 
Y

yassmine24

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 ماي 2011
المشاركات
608
النقاط
17
واش هادي الغبية عاش من شافك و
صحا عيدك عبدو كل عام وانت بخير انت تاع دارركم
اشاء الله ينعاد عليك انتو عايلتك بصحة والهناء
ومتكثرش من اللحم​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top