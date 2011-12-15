الى الابد...{مما راق لي}{اليك انت}

الى الابد..

ذ**** ستبقى راسخة الى ذاك الامد

لان قلبي لن يفتح

او بالاحرى انك اخذت مفتاحه ولم تعد

حبك وشوقي اليك لن يزول الى الابد

كيف وانني احبك الى الابد؟؟

غمرت قلبي بنور قلبك وسقيتني كل عمرك

كيف لا اقول انك تحبني؟؟

ولكن عند همس الليالي ووساوس العشق

عرفت ان:

حبـــــــــــــــــــ مجرد بصيص زائل ــــــــــــــــــــــــــــك

وانت الا بخائن

ورغم كل المجارح و ألام الاحزان



لم اندم على يوم احببتك فيه ولم اصرخ

معاتبة اليوم والقدر الذي عرفتك فيه

فذ**** احلى ما تتذكره ذاكرتي

وحبك من اجمل ما احبه قلبي

فأنا احبك الى الابد

..اليك انت .. ​

مما راق لي...

محبتكم ضحى ​