أطفال أبكو عيني..شعور مؤلم
وشعوراً تلتقي به دون القصد
شعوراً يبكينا
وشعوراً اخر يدمرنا
شعوراً يوثر على من كان قلبة من حجر
هي مواقف محزنة جداً ومؤثره كثيراً ابكت عيوني
الشعور الأول برؤيتك لطفل يتيم
وطفلاً يجلس على الطريق دون أهلة
وطفلاً يبحث عن لقمة عيشة من القمامات
وطفل يعمل باالحدادة
وطفلاً يبكي من شده الجوع والعطش
وطفلاً يبيع خبراً من اجل العيش
وطفلاً بائس حزين
شعورك كيف؟؟عندما ترى هذه المواقف امام عينيك؟؟
وطفلاً بلا ماوى
وطفلاًملابسة تحكي معاناتة
وطفلاً لا يعرف معنى الراحة
وطفلا امه تنتظره ببقايا بيتهم لتحتضنه وتطعم باقي صغااارهاا
وشعوراً عندما ترى الطفل بنفس الوقت امي لا يعرف
شيئ من الكتابه أو القراة ويناظر الأطفال يدخلون ويخرجون متعلمين من المدارس
وطفلاً حامل هم امه واخواتة وهو صغيرة
وطفلاً في عينه دمعة لا تجف
وطفلاً يعمل مكنسيان وهو لا يعرف ان كان هو طفل
ام رجل يجب عليه جلب المال للعيش
وهو طفلا عاجزا عن ذلك
وطفلاً يموت امام عيناك
واطفال هم ضحيت هذا العالم
وطفلاً جالس أمام المسجد
وطفلاً يدعي لرجل لانة اعطة 5 ليرات
لا استطيع كتابه اكثر من هذا لاني لم اعد قادرة على التحمل
الموضوع كتبتة من عالمنا ومما يحصل حولناً
حبيت ان اطرحة عليكم لانة اثر فيها ومن جد ابكا عيوني
كل كلمة كتبتها وكتبتها بخط يدي ومن وجعي لأطفال عالمناً
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** تحزن من كان قلبة من حجر
حرك كل مابداخلي من مواجع وحزن والم
اتمنى ان لا أصادف في حياتي موقفاً من هذه المواقف
رغم انة محال اختصر ردك بسطر معبر يعبر عن شعورك عند التقاتك
لاحد المواقف **
.
.
وماهو الموقف المحزن كثيراً بنظرك ؟
شعور عاش فيني
منقوووووووول
وشعوراً تلتقي به دون القصد
شعوراً يبكينا
وشعوراً اخر يدمرنا
شعوراً يوثر على من كان قلبة من حجر
هي مواقف محزنة جداً ومؤثره كثيراً ابكت عيوني
الشعور الأول برؤيتك لطفل يتيم
وطفلاً يجلس على الطريق دون أهلة
وطفلاً يبحث عن لقمة عيشة من القمامات
وطفل يعمل باالحدادة
وطفلاً يبكي من شده الجوع والعطش
وطفلاً يبيع خبراً من اجل العيش
وطفلاً بائس حزين
شعورك كيف؟؟عندما ترى هذه المواقف امام عينيك؟؟
وطفلاً بلا ماوى
وطفلاًملابسة تحكي معاناتة
وطفلاً لا يعرف معنى الراحة
وطفلا امه تنتظره ببقايا بيتهم لتحتضنه وتطعم باقي صغااارهاا
وشعوراً عندما ترى الطفل بنفس الوقت امي لا يعرف
شيئ من الكتابه أو القراة ويناظر الأطفال يدخلون ويخرجون متعلمين من المدارس
وطفلاً حامل هم امه واخواتة وهو صغيرة
وطفلاً في عينه دمعة لا تجف
وطفلاً يعمل مكنسيان وهو لا يعرف ان كان هو طفل
ام رجل يجب عليه جلب المال للعيش
وهو طفلا عاجزا عن ذلك
وطفلاً يموت امام عيناك
واطفال هم ضحيت هذا العالم
وطفلاً جالس أمام المسجد
وطفلاً يدعي لرجل لانة اعطة 5 ليرات
لا استطيع كتابه اكثر من هذا لاني لم اعد قادرة على التحمل
الموضوع كتبتة من عالمنا ومما يحصل حولناً
حبيت ان اطرحة عليكم لانة اثر فيها ومن جد ابكا عيوني
كل كلمة كتبتها وكتبتها بخط يدي ومن وجعي لأطفال عالمناً
.
.
.
** تحزن من كان قلبة من حجر
حرك كل مابداخلي من مواجع وحزن والم
اتمنى ان لا أصادف في حياتي موقفاً من هذه المواقف
رغم انة محال اختصر ردك بسطر معبر يعبر عن شعورك عند التقاتك
لاحد المواقف **
.
.
وماهو الموقف المحزن كثيراً بنظرك ؟
شعور عاش فيني
منقوووووووول