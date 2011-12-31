هنا توضع طلبــات البحـوث

ملكًة الاحسآس

ملكًة الاحسآس

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
30 ماي 2009
المشاركات
5,834
الإعجابات
4,228
النقاط
351
محل الإقامة
جيجلية بسطيف
#1


















اخواني أعضاء ورواد * معهد العلوم القانونيـة والاداريـة *



حفاظا على رونق و جمالية المنتدى و نظرا لكون العديد من الاخوة يضعون

الطلبات من البحوث بصورة عشوائية

وهذه الطلبات قد لا يتم التفاعل معها مباشرة ، و بالتالي فقد تنتقل الى صفحات

اخرى من القسم و لا يطلع عليها الجميع ، لذا فمن الافضل ان توضع طلبات

البحوث في موضوع مستقل يستطيع الجميع الولوج اليه دون معاناة للبحث عن

البحوث او من كان لديه استفسار معين ...

لذلكـ :
ارجوا من الاخوة وضع طلباتهم هنا في هذا الموضوع و من لديه جواب على الرد كذلك .

ولكــن قبــل ذلك، أردت توضيــح بعض النقــاط يجب على الجميــع احترامهــا :

{ يجب } أن يكون عنوان الطلب واضحــا ، مفهومـا ويعبر عن محتواه الداخلي .

{ يجب } أن يتحلى العضو بالصبر ولا يرفع الموضوع عدة مرات .

{ يمنع } وضـع روابط تحيــل الى منتديات أخرى .







 
ملكًة الاحسآس

ملكًة الاحسآس

:: عضو شرفي ::
#5
إنضم
30 ماي 2009
المشاركات
5,834
الإعجابات
4,228
النقاط
351
محل الإقامة
جيجلية بسطيف
#5
قال يونس الصديق:




السلام عليكم

اهلا وسهلا اخواني

انا طالب جامعي تخصص حقوق سنة اولي

لدي بحث
نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص

واريد من الاخوة المساعدة ولو بالقليل + مراجع تساعدني

وجزاكم ربكم خيرا

تحياتي
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+

نقلت طلبكـ هنا اخ يونس ، حتى يتمكن الكل من مساعدتكـ
 
آخر تعديل:
S

SaRa MosTa

:: عضو مُتميز ::
#7
إنضم
8 نوفمبر 2009
المشاركات
1,015
الإعجابات
13
النقاط
37
#7
السلام عليكم
أرجو من الاعضاء ان يساعدوني

بحث :اجراءات المرافعة أمام المحاكم

قانون الاجراءات المدنية والادارية

لي يعرف ما يبخلش عليااااا؟
شكراا
 
ه

هآجر

:: عضو شرفي ::
#8
إنضم
6 نوفمبر 2010
المشاركات
2,474
الإعجابات
873
النقاط
171
#8
قال SaRa MosTa:
السلام عليكم
أرجو من الاعضاء ان يساعدوني

بحث :اجراءات المرافعة أمام المحاكم

قانون الاجراءات المدنية والادارية

لي يعرف ما يبخلش عليااااا؟
شكراا
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:re_gards: سلام عليكم

ممكن يفيدوك هدوما
الطلبات والدفوع
نظرية الدعوى
الدعوى القضائية
الخصومةالقضائية

اي شيء اخر نحن في الخدمة :re_gards:​
 
ملكًة الاحسآس

ملكًة الاحسآس

:: عضو شرفي ::
#9
إنضم
30 ماي 2009
المشاركات
5,834
الإعجابات
4,228
النقاط
351
محل الإقامة
جيجلية بسطيف
#9
قال SaRa MosTa:
السلام عليكم
أرجو من الاعضاء ان يساعدوني

بحث :اجراءات المرافعة أمام المحاكم

قانون الاجراءات المدنية والادارية

لي يعرف ما يبخلش عليااااا؟
شكراا
إضغط للتوسيع...
وعليــكم الســلام
شوفي هادوو ، وان شاء الله يفيدوكـ

http://www.4shared.com/office/kMFY5fKy/__online.html
http://www.4shared.com/office/KRag3rZC/____.html
http://www.4shared.com/rar/MvBHujEt/_______.html

بالتوفيــق غاليتي
 
E

Estrella

:: عضو مُتميز ::
#10
إنضم
25 ماي 2011
المشاركات
714
الإعجابات
12
النقاط
17
#10
اريد بحث حول ضمانات حماية المستهلك في القانون الجزائري
مــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــلـــــــــــــــــــــك
 
ملكًة الاحسآس

ملكًة الاحسآس

:: عضو شرفي ::
#11
إنضم
30 ماي 2009
المشاركات
5,834
الإعجابات
4,228
النقاط
351
محل الإقامة
جيجلية بسطيف
#11
قال Estrella:
اريد بحث حول ضمانات حماية المستهلك في القانون الجزائري
مــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــلـــــــــــــــــــــك
إضغط للتوسيع...
اولا آسفة اختي على التأخيــر في الرد عليكـ
وبالنسبة للبحث تاعكـ ، ان شاء الله ستجدين في هــذا الرابط ماتبحثين عنــه :
http://www.gulfup.com/X35hxaolotcbf
كمــا اني وضعت به أيضا قانون المستهلك وقمع الغش الجديد حتى تستطيعي التنسيق بين المواد والعناصر الموجودة .
موفقــة غاليتي
 
E

Estrella

:: عضو مُتميز ::
#12
إنضم
25 ماي 2011
المشاركات
714
الإعجابات
12
النقاط
17
#12
قال ملكة الاحساس18:
اولا آسفة اختي على التأخيــر في الرد عليكـ
وبالنسبة للبحث تاعكـ ، ان شاء الله ستجدين في هــذا الرابط ماتبحثين عنــه :
http://www.gulfup.com/x35hxaolotcbf
كمــا اني وضعت به أيضا قانون المستهلك وقمع الغش الجديد حتى تستطيعي التنسيق بين المواد والعناصر الموجودة .
موفقــة غاليتي
إضغط للتوسيع...
الف شــــــكر ليك اختي لعزيزة ربي يحفظك ويعطيك ماتتمناي
 
ب

بوبكر تامة

:: عضو منتسِب ::
#13
إنضم
23 نوفمبر 2007
المشاركات
1
الإعجابات
0
النقاط
2
#13
السلام عليكم
من فضلكم اريد موضوع رسالة دكتوراه في القانون الدولي الانساني بعنوان حماية المدنيين والاعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية للدكتورة رقية عواشرية
 
ملكًة الاحسآس

ملكًة الاحسآس

:: عضو شرفي ::
#14
إنضم
30 ماي 2009
المشاركات
5,834
الإعجابات
4,228
النقاط
351
محل الإقامة
جيجلية بسطيف
#14
قال بوبكر تامة:
السلام عليكم
من فضلكم اريد موضوع رسالة دكتوراه في القانون الدولي الانساني بعنوان حماية المدنيين والاعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية للدكتورة رقية عواشرية
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام
للأسف أخي لم أجـد الرسالة التي تبحث عنها
لكــن سأضع لكـ رابط به مواضيع في مادة القانون الدولي الانساني علكـ تجد بحوث ومعلومات تساعدكـ

http://www.4shared.com/dir/4375494/3a9e8790/_sharing.html

أعتذر منكـ مرة أخرى
موفق
 
Y

YAHIA S

:: عضوية محظورة ::
#15
إنضم
10 ديسمبر 2011
المشاركات
1,333
الإعجابات
1,169
النقاط
71
#15


ارجوا ان تجدوا لي بعض من محاضرات او اي معلومات عن هذه المواضيع
1-تعريف علم الإجرام
2-علم الأدلة الجنائية
3-بعض المصطلحات المتعلقة بالأدلة الجنائية المادية
4-أدكر آلية العمل في مصرح الجريمة وأهميتها
5-كيفية المحافظة على مصرح الجريمة​
 
YAHIA S ، تم حظره "حظر دائم". السبب: مخالفة القوانين
ملكًة الاحسآس

ملكًة الاحسآس

:: عضو شرفي ::
#16
إنضم
30 ماي 2009
المشاركات
5,834
الإعجابات
4,228
النقاط
351
محل الإقامة
جيجلية بسطيف
#16
قال سي يحي:


ارجوا ان تجدوا لي بعض من محاضرات او اي معلومات عن هذه المواضيع
1-تعريف علم الإجرام
2-علم الأدلة الجنائية
3-بعض المصطلحات المتعلقة بالأدلة الجنائية المادية
4-أدكر آلية العمل في مصرح الجريمة وأهميتها
5-كيفية المحافظة على مصرح الجريمة​
إضغط للتوسيع...
السلآآم عليــكم أخي
تفضل الرابط ، ان شاء الله يفيدكـ :

http://www.gulfup.com/?lW7sOU

اذا أردت تفاصيــل أكثر بلغني سأبحث لكـ باذن الله
موفــق أخي :d
 
ع

عصاام

:: عضو منتسِب ::
#18
إنضم
22 نوفمبر 2012
المشاركات
1
الإعجابات
0
النقاط
2
#18
طلب مساعدة

أرجوا المساعدة
أريد بحث حول الوعد بالبيع في التقنين الجزائري

 
ملكًة الاحسآس

ملكًة الاحسآس

:: عضو شرفي ::
#19
إنضم
30 ماي 2009
المشاركات
5,834
الإعجابات
4,228
النقاط
351
محل الإقامة
جيجلية بسطيف
#19
ملكًة الاحسآس

ملكًة الاحسآس

:: عضو شرفي ::
#20
إنضم
30 ماي 2009
المشاركات
5,834
الإعجابات
4,228
النقاط
351
محل الإقامة
جيجلية بسطيف
#20
قال عصاام:
أرجوا المساعدة
أريد بحث حول الوعد بالبيع في التقنين الجزائري

إضغط للتوسيع...

السلآآم عليــكم
تفضل هذا الرابط ستجد مايساعدك في انجاز بحثكـ :
http://www.gulfup.com/?d1hgNv
وأي مساعدة نحن في الخدمة
موفــق :d
 
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