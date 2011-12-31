هنا توضع طلبــات البحـوث

ملكًة الاحسآس
:: عضو شرفي ::
- إنضم
- 30 ماي 2009
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- محل الإقامة
- جيجلية بسطيف
اخواني أعضاء ورواد * معهد العلوم القانونيـة والاداريـة *
حفاظا على رونق و جمالية المنتدى و نظرا لكون العديد من الاخوة يضعون
الطلبات من البحوث بصورة عشوائية
وهذه الطلبات قد لا يتم التفاعل معها مباشرة ، و بالتالي فقد تنتقل الى صفحات
اخرى من القسم و لا يطلع عليها الجميع ، لذا فمن الافضل ان توضع طلبات
البحوث في موضوع مستقل يستطيع الجميع الولوج اليه دون معاناة للبحث عن
البحوث او من كان لديه استفسار معين ...
لذلكـ :
ارجوا من الاخوة وضع طلباتهم هنا في هذا الموضوع و من لديه جواب على الرد كذلك .
ولكــن قبــل ذلك، أردت توضيــح بعض النقــاط يجب على الجميــع احترامهــا :
{ يجب } أن يكون عنوان الطلب واضحــا ، مفهومـا ويعبر عن محتواه الداخلي .
{ يجب } أن يتحلى العضو بالصبر ولا يرفع الموضوع عدة مرات .
{ يمنع } وضـع روابط تحيــل الى منتديات أخرى .