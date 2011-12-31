هنا توضع طلبــات البحـوث

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حفاظا على رونق و جمالية المنتدى و نظرا لكون العديد من الاخوة يضعون



الطلبات من البحوث بصورة عشوائية





وهذه الطلبات قد لا يتم التفاعل معها مباشرة ، و بالتالي فقد تنتقل الى صفحات



اخرى من القسم و لا يطلع عليها الجميع ، لذا فمن الافضل ان توضع طلبات



البحوث في موضوع

مستقل يستطيع الجميع الولوج اليه دون معاناة للبحث عن



البحوث او من كان لديه استفسار معين ...





لذلكـ :

ارجوا من الاخوة وضع طلباتهم هنا في هذا الموضوع و من لديه جواب على الرد كذلك .





لكــن

:

{ يجب }

{ يجب }

{ يمنع }