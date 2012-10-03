حلول الكتاب المدرسي لمادة التسيير المحاسبي و المالي مستوى [سنة ثالثة ثانوي ]

السلام عليـــــــــــــكم و رحمة الله تعالى و بركـــاته



أقدم لكـــــــــم حلول تمارين الكتاب المــــــــــــدرسي مستوى ثالث ثانوي لمادة التسيير المالي و المحاسبي ،



حقيــــقة أنا استفدت منه أرجو الاستــــفادة للجمـــــــــيـــع



واطلب منكم بذل جهد في التفكير في حل التمارين قبل الرجوع الى الحل حتى تعودوا انفسكم







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