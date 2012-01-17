شوربة لسان العصفور العاصمية من مطبخى

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imane27

:: عضو بارز ::
#1
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#1
المقادير

حبة بطاطا نصف حبة لفت 3 حبات زرودية عواد كرافس 2 حبات قرعة حبة بصل 4 حبات طماطم

لحم غنمى مقطع مرسوات

قطعت الخضرة الى قطع صغيرة

حطيت لحم مع الخضرة واضفت زيت ملح فلفل اسود فلفل عكرى قرفة وحطيتو يتقلى حوالى 10 دقائق

واضفت عروق لحشيش مقطفة وحتفضت باوراق فى ما بعد

مرقت بماء سخون

واضافت لحميصة باش طيب

قطعت طماطم على زوج وحطيتها تفور على المرقة

وحطيتها فى مكسور رحيتها مع طماطم علب

رحيتها مليح باش ميبقاش فيها حب

بعد ما طاب لحم ولحميصة اضافت طماطم ولسان عصفور وخليتها تزيد طيب وقبل ما طفيتها بادقيقتين اضافت اورا لحشيش مقطفة وطفيت عليها هدا هوا سر الشوربة ديالنا هيا اضافة طماطم ولحشيش فالخر باش تقعد لونها احمر ورحتها حشيش


هنا راهى واجدة بصحتكم
انشاء الله تعجبكم طرقتى
 
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حاملـة المسك

:: عضو متألق ::
#4
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#4



:eek:_o: هذا لسان نسر ...شافية حجم لسان الطير عندنا شحال....صغيروووووور:sad:

الشربة مقادير وحدة بصح ديال الفرميسال و اللسان و الفريك كل وحدة و بنتها

يعطيك الصحة ايمان و بصحتكم
 
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ibtesem

:: عضو شرفي ::
#5
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#5
بصحجتكم ايمان انتم مخالفينا في طريقة
ؤاهي تشهي مع الخبز المحمر
 
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حاملـة المسك

:: عضو متألق ::
#6
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#6
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‏حاملـة المسك, ibtesem

مزالك شافية بسومة على لسان الطير ديال الدزاير ؟؟؟​
 
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imane27

:: عضو بارز ::
#7
إنضم
8 أوت 2009
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#7
ههههههههههه ضحكتنى رغود مرانيش شافية على لسان العصفور تاع دزاير صوريه او فكرنى فيه
شكرا لى مروركم الموضوع نورتوه
 
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ام سيف

:: عضو مُشارك ::
#11
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15 أوت 2011
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#11
يعطيك الصحة ايمان حنا لسان العصفور ماشي كيما نتاعكم
حنا هذاك الي في الصورة هو التليتلي
 
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tasnim55

:: عضو فعّال ::
#15
إنضم
3 أوت 2010
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#15
امممممم هذي شربة نموت اعليها تجي بنينة بزاااااااف يعطيك الصحة ايمانو
 
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ام قصي

:: عضو مُتميز ::
#19
إنضم
27 نوفمبر 2011
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#19
يعطيك الصحة ايمان والله بلاد اوباما او منستكش في لسان العصفور حبا انسقسيك انتوما هذا وان اذبحتو للعيد هههههههههههههههه على احساب اللحم ليدرتيه
 
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imane27

:: عضو بارز ::
#20
إنضم
8 أوت 2009
المشاركات
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#20
شكرا ليكم نورتو الموضوع
ام قصي قتلتنى بالضحك لا لا ياختى هدا اللحم من الجزار للقدرة تاع لعيد خلاص فى سمانتو
 
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