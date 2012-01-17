شوربة لسان العصفور العاصمية من مطبخى

المقادير
حبة بطاطا نصف حبة لفت 3 حبات زرودية عواد كرافس 2 حبات قرعة حبة بصل 4 حبات طماطم
لحم غنمى مقطع مرسوات
قطعت الخضرة الى قطع صغيرة
حطيت لحم مع الخضرة واضفت زيت ملح فلفل اسود فلفل عكرى قرفة وحطيتو يتقلى حوالى 10 دقائق
واضفت عروق لحشيش مقطفة وحتفضت باوراق فى ما بعد
مرقت بماء سخون
واضافت لحميصة باش طيب
قطعت طماطم على زوج وحطيتها تفور على المرقة
وحطيتها فى مكسور رحيتها مع طماطم علب
رحيتها مليح باش ميبقاش فيها حب
بعد ما طاب لحم ولحميصة اضافت طماطم ولسان عصفور وخليتها تزيد طيب وقبل ما طفيتها بادقيقتين اضافت اورا لحشيش مقطفة وطفيت عليها هدا هوا سر الشوربة ديالنا هيا اضافة طماطم ولحشيش فالخر باش تقعد لونها احمر ورحتها حشيش
هنا راهى واجدة بصحتكم
انشاء الله تعجبكم طرقتى
حبة بطاطا نصف حبة لفت 3 حبات زرودية عواد كرافس 2 حبات قرعة حبة بصل 4 حبات طماطم
لحم غنمى مقطع مرسوات
قطعت الخضرة الى قطع صغيرة
حطيت لحم مع الخضرة واضفت زيت ملح فلفل اسود فلفل عكرى قرفة وحطيتو يتقلى حوالى 10 دقائق
واضفت عروق لحشيش مقطفة وحتفضت باوراق فى ما بعد
مرقت بماء سخون
واضافت لحميصة باش طيب
قطعت طماطم على زوج وحطيتها تفور على المرقة
وحطيتها فى مكسور رحيتها مع طماطم علب
رحيتها مليح باش ميبقاش فيها حب
بعد ما طاب لحم ولحميصة اضافت طماطم ولسان عصفور وخليتها تزيد طيب وقبل ما طفيتها بادقيقتين اضافت اورا لحشيش مقطفة وطفيت عليها هدا هوا سر الشوربة ديالنا هيا اضافة طماطم ولحشيش فالخر باش تقعد لونها احمر ورحتها حشيش
هنا راهى واجدة بصحتكم
انشاء الله تعجبكم طرقتى