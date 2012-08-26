أنَا هُنَا أكْتُبُ لِـ أنَثى واحِدَةَ وعَلَى البِقِيَّةْ المُتَابَعَةْ بِصَمْتْ ؛؛~،مَدْوِنتًي









اليوم 26 / 08 / 2012

الســـــــــاعة 05 : 00 ليلآ



آعلم كافة جماهير اللمة الجزائرية على فتح صفحتي



// تحت عنـــوآن //





أنَا هُنَا أكْتُبُ لِـ أنَثى واحِدَةَ وعَلَى البِقِيَّةْ المُتَابَعَةْ بِصَمْتْ ؛؛~

​



تجــــدون في صفحتي



{ ابداعاتي ، منقولاتي ، قصصي ، شعــــري ، احزاني ، افراحي ، جديدي ، قديمي }



اتمنى قضاء اجمل الاوقـــــــــــــات في مــمڷگـتي







يمنع النسخ فكل الحقوق محفوظة