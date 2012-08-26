أنَا هُنَا أكْتُبُ لِـ أنَثى واحِدَةَ وعَلَى البِقِيَّةْ المُتَابَعَةْ بِصَمْتْ ؛؛~،مَدْوِنتًي

Ć.ŖŎήaĻđo
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اليوم 26 / 08 / 2012
الســـــــــاعة 05 : 00 ليلآ
آعلم كافة جماهير اللمة الجزائرية على فتح صفحتي
// تحت عنـــوآن //
أنَا هُنَا أكْتُبُ لِـ أنَثى واحِدَةَ وعَلَى البِقِيَّةْ المُتَابَعَةْ بِصَمْتْ ؛؛~
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