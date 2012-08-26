أنَا هُنَا أكْتُبُ لِـ أنَثى واحِدَةَ وعَلَى البِقِيَّةْ المُتَابَعَةْ بِصَمْتْ ؛؛~،مَدْوِنتًي

Ć.ŖŎήaĻđo

Ć.ŖŎήaĻđo

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
7 جويلية 2009
المشاركات
9,462
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EL-Oued
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ذكر
#1




اليوم 26 / 08 / 2012
الســـــــــاعة 05 : 00 ليلآ

آعلم كافة جماهير اللمة الجزائرية على فتح صفحتي

// تحت عنـــوآن //


أنَا هُنَا أكْتُبُ لِـ أنَثى واحِدَةَ وعَلَى البِقِيَّةْ المُتَابَعَةْ بِصَمْتْ ؛؛~

تجــــدون في صفحتي

{ ابداعاتي ، منقولاتي ، قصصي ، شعــــري ، احزاني ، افراحي ، جديدي ، قديمي }

اتمنى قضاء اجمل الاوقـــــــــــــات في مــمڷگـتي

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آخر تعديل بواسطة المشرف:
Ć.ŖŎήaĻđo

Ć.ŖŎήaĻđo

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
7 جويلية 2009
المشاركات
9,462
الإعجابات
8,870
النقاط
351
الإقامة
EL-Oued
الجنس
ذكر
#3
سَأبقــى أحــلُمُ بــأن ألقـــاك .. عَـلى أمَـــل أن يأتِــي يَــومٌ .. تَقــف أمَــامي فِــيه وأراك
.. أحِــبّــكَ , أهــــواك .. ولَـن أعشَــق
سِـــواك .. لا تَـشغــل البـــال .. فـأنـَـا لَــم ولَــن أنسَــــاك

عرفه انتي في خيالي وموجوده فـي اجـمل احـلامي
عرفه انتي في كل ايامي وبعشق معاكي سهر الليالي
عرفه انتي في الدنيا دي سحـراني وملكتي كـل حـناني
عرفه انتي في حـياتي وبهواكي بدقـات قلبي وانـا ويـاكي


 
Ć.ŖŎήaĻđo

Ć.ŖŎήaĻđo

:: عضو بارز ::
#5
إنضم
7 جويلية 2009
المشاركات
9,462
الإعجابات
8,870
النقاط
351
الإقامة
EL-Oued
الجنس
ذكر
#5
أخبروهّا آنيّ : آحببببببببببببببببببتها
لآ بلّ أ عشششششششقتها ♥
لآ بلّ آتنفسسسسسسسسسسسها
آخبروهّا آنها
، روحيّ
، عمريّ
، حيآتيّ
، دنيتيّ

لآ بلٓ آگثثرّ ... آخبروها آنهها آگسجينيّ ♡
آخبرووهّا آنها عندمآ يبتعدّ آختنقّ
آخبروهُا آنها روحّ آستوطنتٌ گيآإنيّ
آخبروهُا آنها ب دآخليُ
آخبرووهُا آنيّ آحتآجها وآفتقدهَا بسسرعۃٓ ♥
آخبروهّا آن يوميّ بدوُنها گأنه لمُ يگنّ .
آخبروُها آن عينآيّ لمٓ تعشقّ غيرهٓا
آخبروهٓا آنيّ لآ آستطيعّ رؤيتها وهيَ [ حزينّة ]
آخبروووُها آنيّ [ آددمنتتتتتتههها ] ♥
أخبرَوهَا اَنّي احَتاجًهاااااااا


 
Ć.ŖŎήaĻđo

Ć.ŖŎήaĻđo

:: عضو بارز ::
#6
إنضم
7 جويلية 2009
المشاركات
9,462
الإعجابات
8,870
النقاط
351
الإقامة
EL-Oued
الجنس
ذكر
#6
عآمل حبيبتك دآئمآ [ ♥ ]
على آنهآ طفلتك آلوحيدة

دللها
آستمع لهآ
آهتم بهآ

وحينما تقع فى خطآ تحدث معآ وآسمع منهآ
ثم قرر عقآبهآ ولكن لآتتركهآ وحيدة

فمهمآ كآن عدد عآئلتهآ كبير
آلآ آنهآ ستكون
وحيدة بدونك


 
Ć.ŖŎήaĻđo

Ć.ŖŎήaĻđo

:: عضو بارز ::
#7
إنضم
7 جويلية 2009
المشاركات
9,462
الإعجابات
8,870
النقاط
351
الإقامة
EL-Oued
الجنس
ذكر
#7
الحمدُ لله حينَ نحزنْ ،، والحمدُ لله حينَ تضيقُ بنا الدنيا ،،

الحمدُ لله حينَ نبتهج ،، والحمدُ لله حينَ نمرَض ،،

والحمدُ لله حينَ ترحلُ الأمنيَات للجنّة ،،

والحمدُ لله حينَ نرضى بِالقدَر،،

والحمد لله حينَ تنفَرج ،،

الحمدُ لله على كُلّ حال


 
Ć.ŖŎήaĻđo

Ć.ŖŎήaĻđo

:: عضو بارز ::
#8
إنضم
7 جويلية 2009
المشاركات
9,462
الإعجابات
8,870
النقاط
351
الإقامة
EL-Oued
الجنس
ذكر
#8
ويبقى الأمــل ،، مـادام قلبك ينبض فلا تفقد ثلاثة أشياء :

(( إيمانك بالله , أملك بالله , ثقتك بالله ))


 
Ć.ŖŎήaĻđo

Ć.ŖŎήaĻđo

:: عضو بارز ::
#11
إنضم
7 جويلية 2009
المشاركات
9,462
الإعجابات
8,870
النقاط
351
الإقامة
EL-Oued
الجنس
ذكر
#11
انزعج شاب من حبيبته من كثرة مطالبتها له بخاتم الزواج

فأهداها دب صغير فغضبت ورمته في منتصف الطريق

و عندما ذهب حبيبها ليلتقطه صدمته سيارة فمات

وفي عزائه كانت حبيبته تمسك الدب بقوة وتحتضنة بشدة

و فجأة تكلمت الآلة بداخل الدب و قالت هل تتزوجيني الخاتم موجود في جيبي


فقالت والدموع تسيل على خديها نعم فرفع الكفن و قال لها . . بخ حبيبتي ايش رايك بالمقلب

 فماتت من الصدمة ومات هو من الحزن ومات الحاضرون من قوة المشهد وعاش الدب بسلام



 
Ć.ŖŎήaĻđo

Ć.ŖŎήaĻđo

:: عضو بارز ::
#12
إنضم
7 جويلية 2009
المشاركات
9,462
الإعجابات
8,870
النقاط
351
الإقامة
EL-Oued
الجنس
ذكر
#12
هل تعرفي الفرق بين :ابتسامتي
.. و ابتسامتگي ؟
انت تبتسمي إذا شعرتي بِ السعاده
وانا ابتسم إذا رأيتگي سعيدة


 
Ć.ŖŎήaĻđo

Ć.ŖŎήaĻđo

:: عضو بارز ::
#14
إنضم
7 جويلية 2009
المشاركات
9,462
الإعجابات
8,870
النقاط
351
الإقامة
EL-Oued
الجنس
ذكر
#14
عندما يكون ” العتاب ” أكبر من أي حـــــرف
والجرح أكبر من أي صدمــــه
والدمعه أعظم من أي تعبيـــــــر
يكون الرحيل حينها .. أجمـــــــل


 
Ć.ŖŎήaĻđo

Ć.ŖŎήaĻđo

:: عضو بارز ::
#15
إنضم
7 جويلية 2009
المشاركات
9,462
الإعجابات
8,870
النقاط
351
الإقامة
EL-Oued
الجنس
ذكر
#15
اجمـــل مـــــــــــــا فـــــــي الحيـــاة

أن تتقاسمها مع إنســــــــــــــــــــــان

يعـــــــــــــرف معنـــــــــــى وجــــــودك

يعـــــــــــــرف صــــــــــــدق شعــــــورك

يشفـــي لك جــــــــــــــــــــــــــروحـــك

.ويخلـــــــــــص لك في غيــــابـــــــــــــك

ويبحث عنـــــــك حتى في وجـــــــودك

من يُحبُك’ لن’ يَترككَ..... ولو كُنتَ شَوكاً بينَ يَديه’ .
 
Ć.ŖŎήaĻđo

Ć.ŖŎήaĻđo

:: عضو بارز ::
#16
إنضم
7 جويلية 2009
المشاركات
9,462
الإعجابات
8,870
النقاط
351
الإقامة
EL-Oued
الجنس
ذكر
#16
مَــا أَجمَــل الحَــدِيث مَــع مَــن يُشعِــرُكَ أَنَــكَ أَهَـــم مَــا بَيــنَ يَـدَيــهْ ،

مَهمَـــا كَـــآنـت أَحَــادِيثَــك [ عَـــآديـــةً ] ~ [ ] [ ]
إحّــساسْ جَمـيلْ عنّـدَماْ يَقالْ لك : إعّتَني بِنَفّسِكْ
لَكّنْ الاَجّمَلْ عِنّدَما يأتي مَنْ يَقولْ لَكْ : سوف اعّتَنى بك
 
Ć.ŖŎήaĻđo

Ć.ŖŎήaĻđo

:: عضو بارز ::
#17
إنضم
7 جويلية 2009
المشاركات
9,462
الإعجابات
8,870
النقاط
351
الإقامة
EL-Oued
الجنس
ذكر
#17
أصــعـب شـــۓ : عـنـدمــا تـجـبـر نـفـسـگ عـلــى تــجـاهـل شَــخـص

گــــآن يَــعــنــي لـــگ الـعـالـم بــــأگــمـلـه
 
Ć.ŖŎήaĻđo

Ć.ŖŎήaĻđo

:: عضو بارز ::
#18
إنضم
7 جويلية 2009
المشاركات
9,462
الإعجابات
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النقاط
351
الإقامة
EL-Oued
الجنس
ذكر
#18

للذكريــــــ♥ـــــــات صـدى يضـــج فــي أعمـاق النفـــــس ...
ويــلـــــــحُّ حتــــى فــــــي الـمـنـــــــــــام ..

ومهمـا علـت خطـوط الزمـن علـى الوجــــوه ..
فلا بـُــدّ للذاكـــــرة أن تجلــب ملفــاتٍ غطاهــــا النسيـــان ..!
 
Ć.ŖŎήaĻđo

Ć.ŖŎήaĻđo

:: عضو بارز ::
#19
إنضم
7 جويلية 2009
المشاركات
9,462
الإعجابات
8,870
النقاط
351
الإقامة
EL-Oued
الجنس
ذكر
#19
نَــصمتْ عِــندمَــا نَـتألـمْ ، نَصمـتْ عِنــدمَــا لا نَــجـد مَــنْ يَفــهمـنا أو يَــشعُـر بِــنَا ،ثُــم نَتــوقَــف عَــنْ العِــتـاب حِــينما نَشـعُــر أنْ لا فَــائدة منــهُ ولا جَــدوَى ، لأنْ مَــنْ يُــحـبنا بِــصدقْ لَــنَ يَــجـرحَـنا مِــنْ الـبـدَايَــة


 
Ć.ŖŎήaĻđo

Ć.ŖŎήaĻđo

:: عضو بارز ::
#20
إنضم
7 جويلية 2009
المشاركات
9,462
الإعجابات
8,870
النقاط
351
الإقامة
EL-Oued
الجنس
ذكر
#20
أعلمُ أني ..
بـ غيرتي عليكَ جرحـتـك
و بـ حساسيتي منكَ آذيتك
و بطفولتي معكَ أغضبتك
...و لكن أعذرني ..
فـ أنا أحبك !
♥♥
 
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