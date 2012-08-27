° خربشـــــــات أنثــــــــــى °

أم عبد الله
:: عضو شرفي ::
- إنضم
- 20 مارس 2010
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السلام عليكم احبتي
اليوم قررت اخيرا ان افتح مدونة خاصة بي : Yahoo01:
اسميتها :$خربشات انثى :$
مساحة لي
لاكتب فيها تساؤلاتي . . . اخباري . . . افكاري واحزاني
ودنما ان انسى فرحتي وساعات سعادتي
وكل ايام تعاستي
اذا هي بوابة عالمي
لاسطر فيها حاظري وربما قليلا من ماض أليم ومستقبلي
اليوم قررت اخيرا ان افتح مدونة خاصة بي : Yahoo01:
اسميتها :$خربشات انثى :$
مساحة لي
لاكتب فيها تساؤلاتي . . . اخباري . . . افكاري واحزاني
ودنما ان انسى فرحتي وساعات سعادتي
وكل ايام تعاستي
اذا هي بوابة عالمي
لاسطر فيها حاظري وربما قليلا من ماض أليم ومستقبلي
آخر تعديل بواسطة المشرف: