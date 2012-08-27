° خربشـــــــات أنثــــــــــى °

احبك بطريقتي

واكرهك بطريقتي



اعشقك بطريقتي

و اعاتبك بطرييقتي





فهل عرفت من انا ؟



انا التي جئت ذات ليلة وقطفتني من بين اضلع بستاني

لـ تجمعني . . . تشتتني

هااا قد

رَحَلت اليك روحي من دوني فلملمتني

ثم

ابعدني الحب عنك ابعدني

ويجمعني معك الحزن يجمعني

ويُشكلني كما أراد يشكلني



فهل عرفت من انا؟

انا التي



احببتك حينما كرهتني

واشتقت لطيفك عندما فارقني

لأتــــــوه بين بحور افكاري

ماذا جرى ؟

لتعانق روحي الثرى



ونار الشوق تحرقني

وسيوف البٌعد تقتلني



مابآل روحي ثارت من اضلعي

كبركان من ألمي



وسفينتي تتخبطها امواج الاسى

لعلها تقتلني



اتعبتني . . . ارهقتني . . . ومازدتني الا خطايا



فكيف اعيش حياتي بدونك وانت . . . انا



فـَ انا كحبة رماد بين الحصى

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