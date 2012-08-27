° خربشـــــــات أنثــــــــــى °

أم عبد الله

أم عبد الله

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
8,863
الإعجابات
10,415
النقاط
351
#1
السلام عليكم احبتي


اليوم قررت اخيرا ان افتح مدونة خاصة بي : Yahoo01:
اسميتها :$خربشات انثى :$


مساحة لي
لاكتب فيها تساؤلاتي . . . اخباري . . . افكاري واحزاني

ودنما ان انسى فرحتي وساعات سعادتي

وكل ايام تعاستي

اذا هي بوابة عالمي
لاسطر فيها حاظري وربما قليلا من ماض أليم ومستقبلي


 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
أم عبد الله

أم عبد الله

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
8,863
الإعجابات
10,415
النقاط
351
#2
عندما تولد الاحلام

اليوم هنا . . . نعم اليوم
فتحت باب لعالمي
نافذة لاحلامي
مُتنفس لي

هنا ساكون ع حقيقتي
بدون ذاك القناع الذي لطالما ارتديته
قناع القوة

هنا ساكون انا وانا فقط:$


اليوم اعلن ع افتتاح عالمي
28\08\2012
 
أم عبد الله

أم عبد الله

:: عضو شرفي ::
#4
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
8,863
الإعجابات
10,415
النقاط
351
#4
يارب اجعل يومي افضل من امسي وغدي افضل منهما يارب فانت ربي وانا اُحسن الضن بك


اخيرا سياتيني الغد
لاعزف لحني الجديد
في سنفونية الايام
لحن الحياة
لحن الحب والوفاء
وسأشرب نخب الاصدقاء
فهن رمز للبقاء
فـ مستقبلي لي وحدي انا
ولن اسمح لنفسي بالشقاء
ساعيش لنفسي انا
وادع عني الاهواء
فلا احد يعرفني
سوى نفسي
وبضع الشخصيات الحمقاء


لتبقى مُجرد خربشات
ع جدار زمني :-r​
 
أم عبد الله

أم عبد الله

:: عضو شرفي ::
#5
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
8,863
الإعجابات
10,415
النقاط
351
#5
الاربعاء " 29~08~2012



احبك بطريقتي
واكرهك بطريقتي

اعشقك بطريقتي
واعاتبك بطرييقتي


فهل عرفت من انا؟

انا التي جئت ذات ليلة وقطفتني من بين اضلع بستاني
لـ تجمعني . . . تشتتني
هااا قد
رَحَلت اليك روحي من دوني فلملمتني
ثم
ابعدني الحب عنك ابعدني
ويجمعني معك الحزن يجمعني
ويُشكلني كما أراد يشكلني

فهل عرفت من انا؟
انا التي

احببتك حينما كرهتني
واشتقت لطيفك عندما فارقني
لأتــــــوه بين بحور افكاري
ماذا جرى ؟
لتعانق روحي الثرى

ونار الشوق تحرقني
وسيوف البٌعد تقتلني

مابآل روحي ثارت من اضلعي
كبركان من ألمي

وسفينتي تتخبطها امواج الاسى
لعلها تقتلني

اتعبتني . . . ارهقتني . . . ومازدتني الا خطايا

فكيف اعيش حياتي بدونك وانت . . . انا

فـَ انا كحبة رماد بين الحصى []​
 
أم عبد الله

أم عبد الله

:: عضو شرفي ::
#6
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
8,863
الإعجابات
10,415
النقاط
351
#6
29~08~2012 . . . 22:00



اعذروني . . .

حينما اريد الاختلاء بنفسي اعذروني
عندما يُجافيني احساسي اعذروني

حينما ابكي لوحدي اعذروني
وعندما اضحك رغم المآسي اعذروني

لا تلوموني
حينما اترككم بدون جواب
وعندما اغلق دونكم الابواب

ارجوكم اعذروني ولا تلوموني



 
أم عبد الله

أم عبد الله

:: عضو شرفي ::
#7
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
8,863
الإعجابات
10,415
النقاط
351
#7
22:16



لما حينما نفضل الصمت لايمكننا بعده الكلام
حتى وان اردنا . . . لايمكننا
فقط نسكت
ونستمع لكلامهم
اتهاماتهم . . .
كذبهم
وربما تحليل خاطئ لمعتقادتهم

لما . . . لا نصرخ في وجوههم
ونصحح اخطائهم
ونحاول الشرح لهم

او بالاحرى لما اصبحنا
نخاف حتى من مواجهتهم؟

تساؤلات انثى اختارة الصمت ع الكلام​
 
أم عبد الله

أم عبد الله

:: عضو شرفي ::
#8
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
8,863
الإعجابات
10,415
النقاط
351
#8


في جٌنح الليل ...اتوسد مخدة الالم
وحدي انا ع فراش الموت

جسمي الهزيل تتثاقله الامآني
اٌشيح بناظري هنا وهناك
بحثآ عن شيء مستحيل

الدموع صارت تٌؤرقني
وقلبي يعتريه الحنين

آاااااااااااااه فقط
ياعالمي الحزين
ماذا فعلت
لاعيش ع نغمــــــــــات


الحزن والانين
 
أم عبد الله

أم عبد الله

:: عضو شرفي ::
#10
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
8,863
الإعجابات
10,415
النقاط
351
#10
22:55



جلست عند زاويتي انتظر القمر
لعله يأتيني ام انه انتحر

انتظرت لساعات وساعات
حتى الحنين اليه اندثر

خربشات قبل النوم:$​
 
أم عبد الله

أم عبد الله

:: عضو شرفي ::
#14
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
8,863
الإعجابات
10,415
النقاط
351
#14
15:01



في بعض الاحيان ننسى اسماء الشخصيات الوهمية التي نُصادفها

ولكننا لاننسى ابدا كلامهم ولا حقيقتهم


فكيف لنا ان ننسى من شاطرناهم . . .بعضا من وقتنا:$

دوما في بالي احبتي فشكرا لكم لدعمكم لي
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
أم عبد الله

أم عبد الله

:: عضو شرفي ::
#15
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
8,863
الإعجابات
10,415
النقاط
351
#15
الاثنين 3\09\2012\16:19



كم كٌنت اتمنى لو لم تداعبني الامنيات
كم كُنت اتمنى لو لم استسلم للاحلام
كم كٌنت اتمنى لو لم اودع غُرفتي واهجر الالعاب

ضاعت مني بصمة الوفاء
ضاعت مني لمسة الحياة

هجرتني رائحة الاطفال
وتعفنت في داخلي ذوق حليب الامهات

آه من تلك الايام واللحظات
كنت صغيرة ذات مساء
وكٌنت مليئة بالامان

كانت شفتاي لاتعرف ذوق الدموع
ولا حُرقت الانفاس
كانت لحظاتي لاتعرف البٌكاء


كم اتمنى لو مازلت صغيرة لاتخلص من قهر الاشياء

الحنين لايام مضت
 
أم عبد الله

أم عبد الله

:: عضو شرفي ::
#16
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
8,863
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10,415
النقاط
351
#16


الثقة شعور جميل . . . حلم رائع
حينما تكون هناك ثقة . . . لايوجد كذب . . . لايوجد خداع . . . نكون ع طبيعتنا . . . فقط من وثقنا بهم
ولكنها كالزجاج
حينما تنكسر يستحيل علينا تجميعها . . . حتى لو حاولنا سنجرح انفسنا بانفسنا
لاادري لما تَكسر جدار ثقتي بمن حولي . . . لما تخلو عني وانا في امس الحاجة لهم. ؟
لما صدقوا غيرنا وكذبونا ؟ لما لم يسالونا . . . لنجيبهم . . . ام انهم لم يثقوا بنا كما وثقنا بهم


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مااصعب ان تفقد ثقتك بمن حولك
ليسد الشك خيوطه السوداء في قلبك
ليصيبه بالشلل​

لتبقى مُجرد تساؤلات ع جدار الزمن​
 
آخر تعديل:
أم عبد الله

أم عبد الله

:: عضو شرفي ::
#17
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
8,863
الإعجابات
10,415
النقاط
351
#17
الاثنين 17:16



كفى لم يعد قلبي يحتمل المزيد
كفى انا مُرهقت من التفكير والتغيير
لم اعد اذكر اي شيء عن المباح وعن المستحيل
لقد اعلنت الاستسلام وقررت الرحيل
ونثرت كل اوراقي وازهاري
وحرقت كل صوري وذكرياتي
ومزقت كل اثوابي والعابي
وحطمت دُميتي ورميت اشيائي

اقفلت كل نوافذي وابوابي
وهجرت بيتي وتُهت مع الضلمات

حينما نعشق المستحيل​
 
أم عبد الله

أم عبد الله

:: عضو شرفي ::
#20
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
8,863
الإعجابات
10,415
النقاط
351
#20
هو شعور يتملكني اني لااساوي شيئا في هاته الحياة
جاء شهر سبتمبر نعم وجاءت معه الاحزان في مثل يوم من ايامه ولدت انا وياليتني لم اولد
لما لايمكنني ان اتكلم من غير ان اخاف ان افهم خطا
لما اغير كلامي في الوقت الذي يجب علي ان ابوح انا
لما ولما
حقا لقد مللت نفسي انا
 
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