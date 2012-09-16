حكم ما يسمّى بـ: ( البـوقـالات ) الشيخ عبد الحليم توميات الجزائري.

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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#1
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#1

المصدر
موقع نبراس الحق

حكم ما يسمّى بـ: ( البـوقـالات )
الشيخ عبد الحليم توميات الجزائري.

[font=&quot]الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.[/font]
[font=&quot]أمّا ما يسمّى بـ([/font][font=&quot] البوقالات ) فأصلها من عمل السّحرة والمشعوذين، الّذين استغلّوا جهل النّاس وفراغهم الرّوحي، وتعلّقهم بأيّ شيء يردّ إليهم الأمل، ويعيشون به على بساط الرّجاء.[/font]
[font=&quot]وللبوقالة صورٌ، ولكلّ صورةٍ حكمها الخاصّ بها.[/font]
· [font=&quot]الصّورة الأولى[/font][font=&quot]:[/font][font=&quot] أن تقترن بما يسمّى بـ( الأبراج ). [/font]
[font=&quot]فيجعلون لكلّ برج منها بوقالة تناسبه، بمعنى أنّها تناسب الشّخص المولود في ذلك الشّهر. [/font] [font=&quot]ولا يشكّ مسلم في[/font][font=&quot] تحريم هذا النّوع، وأنّه شرك بالله [/font][font=&quot]تعالى[/font][font=&quot].[/font]
[font=&quot]وقد قال النبيّ [/font][font=&quot]صلّى الله عليه وسلّم[/font][font=&quot]: (([/font][font=&quot] مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنْ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ )) [/font][font=&quot][رواه أبو داود وابن ماجه بسند[/font][font=&quot] حسن].[/font]
[font=&quot]وقد روى البخاري ومسلم واللّفظ له عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ [/font][font=&quot]رَضِيَ اللهُ عَنْهُ[/font][font=&quot] قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ [/font][font=&quot]صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[/font][font=&quot]: (([/font][font=&quot] هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟)) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (( قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِفَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ )).[/font]
[font=&quot]قال الإمام الشّافعي [/font][font=&quot]رحمه الله[/font][font=&quot] في ( الأمّ ):[/font]
[font=&quot]" من قال ([/font][font=&quot] مُطرنا بنوء كذا وكذا ) على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى مطر نوء كذا، فذلك كفر كما قال رسول الله [/font][font=&quot]صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[/font][font=&quot]، لأنّ النّوء وقت، والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً، ومن قال ( مطرنا بنوء كذا ) بمعنى مُطرنا في وقت كذا، فلا يكون كفراً وغيره من الكلام أحبُّ إليّ منه ". اهـ.[/font]
[font=&quot]هذا فيما يخصّ من ربط شأنه بالمطر فحسب، فكيف بمن يتتبّع أخبار الكواكب في جميع شؤون حياته ؟![/font]
· [font=&quot]الصّورة الثّانية[/font][font=&quot]:[/font][font=&quot] أن تقترن ببعض الأفعال المشابهة لعمل السّحرة.[/font]
[font=&quot]فكثير ممّن يهتم بهذه البوقالات يستعمل فيها: الكانون، والبوقال [وهو ما يضعون فيه تلك الأوراق المكتوبة]، والعطور السّبع: الجاوي الأبيض، والجاوي الأسود، وعود الندّ، واللّبان، والقصبر، وغيرها.[/font]
[font=&quot]ثمّ يجتمعون ويقومون بما يسمّونه بـ( التّبخيرة )، حيث يضعون الفحم ثمّ يضعون فيه البخور، ثمّ يقومون بقراءة بعض الجمل والعبارات المسجوعة.[/font]
[font=&quot]وبعد التبخيرة يملأ ما يسمّونه بـ( البوقال ) بالماء ويغطّى بطربوش أو منديل، لتُدخِل إحدى الفتيات يدها فيه لتجلب منه شيئا كخاتم أو شيء آخر، وهناك يُحدّد مصيرها !![/font]
[font=&quot]وهذا لا شكّ في تحريمه أيضا[/font][font=&quot]، لأنّه من أعمال السّحرة والمشعوذين، وفيه تعلّق المسلم بغير الله [/font][font=&quot]تعالى[/font][font=&quot]، وطمس لعقيدة القضاء والقدر.[/font]
[font=&quot]حتّى وإن فعلوها غير قاصدين عمل السّحر، فلا يحلّ بحال التشبّه بالكفرة في أعمالهم وأقوالهم وطقوسهم.[/font]
· [font=&quot]الصّورة الثّالثة[/font][font=&quot]:[/font][font=&quot] أن تخلُوَ ممّا سبق ذكره[/font][font=&quot].[/font]
[font=&quot]فلا يعلّقونها بالأبراج، ولا بما يشبه عمل السّحرة، فيقول أحدهم مثل هذه البوقالات فيستحسنونها.[/font]
[font=&quot]فهذه محرّمة أيضا، وذلك لما يلي:[/font]
1- [font=&quot]أنّها [/font][font=&quot]وسيلة إلى البوقالات المحرّمة[/font][font=&quot]، ونحن مأمورون بسدّ الذّرائع.[/font]
2- [font=&quot]أنّ [/font][font=&quot]أصل البوقالات شركيّ[/font][font=&quot]، فمن باشر مثل هذه المقولات فكأنّه أقرّ أصلها.[/font]
[font=&quot]ألا ترى أنّنا نُهِينا عن الذّبح في مكان كان يُذبح فيه لغير الله، ونُهِينا عن صنع المأكولات بالمناسبات الّتي أصلها كفر أو معصية، ونُهينا عن التكلّم بالألفاظ الّتي يستعملها المشركون، وإن اختلفت النيّات والمقاصد.[/font]
3- [font=&quot]أنّ ذلك ممّا يطمِس الإيمان بالقضاء والقدر[/font][font=&quot]، فكثير من النّاس [/font][font=&quot]– وخاصّة مع مرور الأيّام وانتشار مذاهب العوام قد يظنّون أنّ مثل هذه البقولات لها تأثير في شؤون حياتهم.[/font]
4- [font=&quot]أنّها أيضا [/font][font=&quot]ممّا يُضعِف التوكّل[/font][font=&quot] على الله [/font][font=&quot]تعالى[/font][font=&quot].[/font]
[font=&quot]أمّا من اعتبرها من الفأل الحسن[/font][font=&quot]، [/font][font=&quot]فهو مخطِئ من وجوه[/font][font=&quot]:[/font]
- [font=&quot]أنّ الفأل الحسن ليس جائزا على إطلاقه، فإذا كان المتكلّم بالكلمة الحسنة يتعلّق بها ويظنّ أنّ لها تأثيرا فهو ضالّ.[/font]
[font=&quot]قال الشّيخ ابن عثيمين [/font][font=&quot]رحمه الله[/font][font=&quot] في " القول المفيد " ([/font][font=&quot]2/86):[/font]
[font=&quot]"وبعض النّاس قد يفتح المصحف لطلب التّفاؤل، فإذا نظر ذِكرَ النّار تشاءم، وإذا نظر ذِكرَ الجنة قال: هذا فأل طيب، فهذا مثل عمل الجاهلية الّذين يستقسمون بالأزلام ".[/font]
[font=&quot]هذا في المصحف الّذي تضمّن كلام الله، فكيف بغيره ؟![/font]
[font=&quot]إنّما شُرع لنا الفأل الحسن حتّى لا يُصاب المسلم باليأس والقنوط، فهو في المعنويّات بمثابة الألوان في المادّيات.[/font]
- [font=&quot]أنّ الفأل الحسن يكون في الشّيء الواقع، أو الشّيء الّذي يعزم الشّخص على فعله، فيسمع الكلمة الحسنة فيزداد نشاطه في ذلك. [/font]
[font=&quot]قال شيخ الإسلام ابن تيمية [/font][font=&quot]رحمه الله[/font][font=&quot]:" والفأل الّذي يحبّه [/font][font=&quot]صلى الله عليه وسلم[/font][font=&quot] هو[/font][font=&quot]: أن يفعل أمراً أو يعزم عليه متوكّلاً على الله، فيسمع الكلمة الحسنة الّتي تسرّه مثل أن يسمع: يا نجيح، يا مفلح، يا سعيد، يا منصور، ونحو ذلك، كما لقي في سفر الهجرة رجلاً فقال: (( مَا اسْمُكَ ؟)) قال: يزيد، قال: (( يا أبا بكر، يزيد أمرنا )) [/font][font=&quot][" مجموع الفتاوى " (23/66-67)].[/font]
[font=&quot]والله [/font][font=&quot]تعالى[/font][font=&quot] أعلم وأعزّ وأكرم، وهو الهادي للّتي هي أقوم.[/font]


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اللهم اغفر لي ولكلّ أُخت
كنتُ جاهلة واطّلعُ عليها


 
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أم أنس الموحّدة

:: عضو شرفي ::
#2
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#2
جزاكي الله خيرا اخيتي

بصراحة ما هذ اول مرة اقرء فيها حكمهم و ايضا لم افهم قط معناها يعني البوقالات نسمع بيهم فقط في التلفزة الجزائرية عند الناس القطنين بالعامة لانه عندنا بتلمسان مش متداولة
على العموم موضوع مهم جدا
ا
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
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أنثى
#4
قال أم أنس الموحّدة:
جزاكي الله خيرا اخيتي

بصراحة ما هذ اول مرة اقرء فيها حكمهم و ايضا لم افهم قط معناها يعني البوقالات نسمع بيهم فقط في التلفزة الجزائرية عند الناس القطنين بالعامة لانه عندنا بتلمسان مش متداولة
على العموم موضوع مهم جدا
ا
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كُنت شاكّة في امرهم بيني وبين روحي لأن الكلام المتداول فيهم اقرب لكلام الشعوذة +يقولوهم في شهر رمضان
مثلا: لاحظي معايا هاد الكلام :
بسم الله بديت وعلى النبي صليت وهادي البوقالة ليك انويت

رفدت النعناع مع الحبق وعرق الياسمين لميتهم في الطبق وحطيتهم عند العين فجاءة دقدق من كان غايب طول هذي السنين


 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#5
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#5
ن

نسمات إيمانية

:: عضو فعّال ::
#6
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#6
جزاك الله خير أخيتي البوقالان ظهرت في وقت كان الجهل الديني سائد كانت النسوة تحيي بها سهرات رمضان حتى أذان الفجر فيها كثير من المخالفات الشرعية لاادري لعل كثيرهن تعذر بجهلها وبعدها عن العقيدة الصحيحة ليس كزماننا هذا الحمد لله الكثيرات تفقهن في امور دينهن نسأل الله لنا ولهم الهديا والثبات
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#7
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أنثى
#7
قال بريق الاسلام:
جزاك الله خير أخيتي البوقالان ظهرت في وقت كان الجهل الديني سائد كانت النسوة تحيي بها سهرات رمضان حتى أذان الفجر فيها كثير من المخالفات الشرعية لاادري لعل كثيرهن تعذر بجهلها وبعدها عن العقيدة الصحيحة ليس كزماننا هذا الحمد لله الكثيرات تفقهن في امور دينهن نسأل الله لنا ولهم الهديا والثبات
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الأسوأ انها ارتبطت بتراث الجزائر
أنا عن نفسي كُنْتُ جاهلة لحُكمها حتى تأّكّدتُ
فهي مُتعلّقة بقراءة الفال والزّهر
وهذا ماتفعله العرّافات
اذن البوقلات كذلك
ان شا ءالله تقرأ الأخوات الفتوى ويُصحّحن تفكيرهنّ
هذا مانتمنّاه
مشكورة على المرور الطيبة عزيزتي
سلامي

 
بنت الـ25

بنت الـ25

:: عضو شرفي ::
#9
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#9
بوركت غاليتي ساندي
أنا في الحقيقة لم أكن أفقه معناها خصوصا لما تقولك اعقد وانوي؟
حاجة اخرى
هذه الظاهرة وإن تعتقدنا أنها تلاشت
فإنها قد عادت للظهور بطريقة أخرى
فمنذ مدة كنت في محل لبيع لوازم الحلوى رأيت علبة ذهبية فيها ما يشبه الأوراق
فسألت صاحب المحل: وش هذا؟
قال لي: هذه بوقالات كي تقص العروسة ولعريس لابياس يقراوها يقولو تجيب الفال

تبا ؟ تبا؟ تبا للجهل
 
ملكًة الاحسآس

ملكًة الاحسآس

:: عضو شرفي ::
#10
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جيجلية بسطيف
#10
:-o:-o:-o:-o
اول مرة نسمع بهذا الحكم
ربي يغفرلنــآآ تداولنآهم بيناتنآ خاصة في السهرآآت الرمضانية
بوركتي غاليتي على الافادة والتصحيح
جعلها الله في ميزان حسناتكـ

 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#11
إنضم
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#11
قال بريق الاسلام:
صدقتي لكن أرى أنها تراجعت كثيرا هذه البوقالات فالناس أصبحت تدرك أمورا كانت غافلة عنها وهذا من فضل الله علينا
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بالعكس هي انتشرت عبر موقع الفايس بووك هناك صفحات كثيرة للبوقالات
وايضا كثيرا ماتداولت في منتدانا في السهرات الرمضانية
ان شاء الله تعي كلّ أخت خطرها

 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#12
إنضم
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أنثى
#12
قال Mïŋěţţe:
بوركت غاليتي ساندي
أنا في الحقيقة لم أكن أفقه معناها خصوصا لما تقولك اعقد وانوي؟
حاجة اخرى
ايه هنا بالذات اعقد وانوي تخلّيك تخدمي مُخّك
هذه الظاهرة وإن تعتقدنا أنها تلاشت
فإنها قد عادت للظهور بطريقة أخرى
انا واحدة من الناس مكنتش نعرفها غير من خلال لي باج تاع الفايس بووك والمنتديات
فمنذ مدة كنت في محل لبيع لوازم الحلوى رأيت علبة ذهبية فيها ما يشبه الأوراق
فسألت صاحب المحل: وش هذا؟
قال لي: هذه بوقالات كي تقص العروسة ولعريس لابياس يقراوها يقولو تجيب الفال
;)يحسبو فيها حاجة جديدة وباهية ومليحة
تبا ؟ تبا؟ تبا للجهل
جهل كبير حتى عندنا يديروها العفسة هادي
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صحيتي على المرور الطيب
الباهي لحلو خلاه خلاه :p
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#13
إنضم
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#13
قال ملكًة الاحسآس:
:-o:-o:-o:-o
اول مرة نسمع بهذا الحكم
ربي يغفرلنــآآ تداولنآهم بيناتنآ خاصة في السهرآآت الرمضانية
بوركتي غاليتي على الافادة والتصحيح
جعلها الله في ميزان حسناتكـ

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:cray02::cray02::cray02::cray02::cray02:
شتي والله انا تاني تصدمت كي عرفت
ان شاء الله ربي يغفرلنا جهلنا
درنا بيها السهرات الرمضانية خلاه
شكرا على المرور الطيب
عزيزتي
سلامي
 
ج

جزائرية كوول

:: عضو فعّال ::
#14
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#14
انا كنت عارفة بلي فيها نوع من الدجل
لذا كنت داااائما نتفادى ندخل اي موضوع على البوقالات
الحمد لله
ربي يهدينا
ويهدي جميع بناتنا
 
أ

أمــ وليــد الجزائرية

:: عضو متألق ::
#16
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#16
هذا وين كنت مع البقالات

هاو كاين موضوع في ركن تاع الصهرات الرمضانية

معرفتاش حكمها و اول مرة نسمعها

انا عن نفسي غير ضحك و تمهبيل

لاكن الواحد كي يسمع هك الاحسن يتجنبهم


شكرا ليك ساندي

:regards01::regards01:
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#19
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#19
بارك الله فيكم حبيباتي
أنا أيضا لم أكن أعلم من قبل
حتى قرأت الفتوى
هدانا الله وإيّاكم ان شاء الله

 
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