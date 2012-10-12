Equation Wizard برنامج مهم جدا في الرياضيات

Equation Wizard
برنامج Equation Wizard البرنامج الرائــع لحل المعادلات الرياضيـة مايميـز هذا البرنامج الصغيـر هو عنـد إضافة اي معادلة حسابية لحلها فإن البرنامج ايضـآ يقوم بشـرح الطريقة التي استخدمت في الحل. أنصح طلاب المدراس و الجامعات بتحميل البرنامج و تجربته حيث ان البرنامج يستحق التجربة
تحميل من هنا:
برنامج Equation Wizard البرنامج الرائــع لحل المعادلات الرياضيـة مايميـز هذا البرنامج الصغيـر هو عنـد إضافة اي معادلة حسابية لحلها فإن البرنامج ايضـآ يقوم بشـرح الطريقة التي استخدمت في الحل. أنصح طلاب المدراس و الجامعات بتحميل البرنامج و تجربته حيث ان البرنامج يستحق التجربة
تحميل من هنا:
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