Equation Wizard برنامج مهم جدا في الرياضيات

A

ampro

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 أكتوبر 2012
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8
النقاط
3
Equation Wizard



برنامج Equation Wizard البرنامج الرائــع لحل المعادلات الرياضيـة مايميـز هذا البرنامج الصغيـر هو عنـد إضافة اي معادلة حسابية لحلها فإن البرنامج ايضـآ يقوم بشـرح الطريقة التي استخدمت في الحل. أنصح طلاب المدراس و الجامعات بتحميل البرنامج و تجربته حيث ان البرنامج يستحق التجربة

تحميل من هنا:

 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
M

MĺŹǾ žĕĥÔŖ

:: عضو بارز ::
إنضم
27 أكتوبر 2009
المشاركات
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النقاط
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موضوع رائع ومفيد أخي الفاضل

دمت متميز ومبدع بمواضيعك الراااااااائعة

تقبل مروري

zehor



 
hanch

hanch

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 نوفمبر 2019
المشاركات
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merci
 
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