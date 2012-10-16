صور طبيعية ....

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اليكم .................. أروع وأجمل المناظر الطبيعية في العالم على الاطلاق

وتعتبر من اجمل المناظر الطبيعية في العالم

وهذه البحيرة موجوده في امريكا في الحديقة الوطنية

[FONT=Arabic <br />Transparent] اقدم لكم اجمل المناظر

الطبيعيه

إن جبال

ومياه قويلين بمقاطعة قوانغشى من أجمل المناظر الطبيعية في العالم ..

وأجمل

الرسومات الصينية التقليدية عن الطبيعة هي لجبال قويلين ومياهها ..



التي تعد من أحلي ما يمكن أن يراه الأنسان أو يتصوره بخياله ..

المشهد

الصباحي للمنظر الطبيعي المسمي "عبور الجمال النهر "



أحد المناظر في منطقة يانغشوه السياحية بقويلين ..



وطبيعة يانغشوه في قويلين من أجمل مناظر الطبيعة في الدنيا ..

وتعتبر منطقة

يانغشوه ذات الطبيعة الآخاذة معلماً من المعالم السياحية المشهورة في

العالم ..



وتستقبل يانغشوه سنوياً أكثر من مليوني سائح ..



من بينهم ما يفوق 400 ألف سائح مرة من خارج البلاد ..