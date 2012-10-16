صور طبيعية ....

الطيب الجزائري84
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 14 جوان 2011
- المشاركات
- 2,851
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- 191
- العمر
- 34
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اليكم ..................
أروع وأجمل المناظر الطبيعية في العالم على
الاطلاق
أترككم مع الصور:
[FONT=Arabic <br />Transparent]اقدم لكم اجمل المناظر
الطبيعيه
[/FONT]
إن جبال
ومياه قويلين بمقاطعة قوانغشى من أجمل المناظر الطبيعية في العالم ..
وأجمل
الرسومات الصينية التقليدية عن الطبيعة هي لجبال قويلين ومياهها ..
التي تعد من أحلي ما يمكن أن يراه الأنسان أو يتصوره بخياله ..
المشهد
الصباحي للمنظر الطبيعي المسمي "عبور الجمال النهر "
أحد المناظر في منطقة يانغشوه السياحية بقويلين ..
وطبيعة يانغشوه في قويلين من أجمل مناظر الطبيعة في الدنيا ..
وتعتبر منطقة
يانغشوه ذات الطبيعة الآخاذة معلماً من المعالم السياحية المشهورة في
العالم ..
وتستقبل يانغشوه سنوياً أكثر من مليوني سائح ..
من بينهم ما يفوق 400 ألف سائح مرة من خارج البلاد ..
اليكم اجمل المناظر الطبيعيه في
الهند>>راحه نفسيه
سبحان الله في خلقه...
سبحان الله في ابداعه....
سبحان الله في روعته...
سبحان الله في جماله...
سبحان الله في قدرته...
سبحان الله في ملكه....
ما
شاء الله...
سبحان ما اعظمك....
سبحانك ما اعظم شانك...
منقول عن منتديات الشارف...
اليكم ..................
أروع وأجمل المناظر الطبيعية في العالم على
الاطلاق
أترككم مع الصور:
صور لبحيرة من اغرب بحيرات العالم
وهذه البحيرة موجوده في امريكا في
الحديقة الوطنية
في ولاية ( كولوادو )
وتعتبر من اجمل المناظر الطبيعية
في العالم
واسم هذه البحيرة : lake morning glory
وهذه البحيرة موجوده في امريكا في
الحديقة الوطنية
في ولاية ( كولوادو )
وتعتبر من اجمل المناظر الطبيعية
في العالم
واسم هذه البحيرة : lake morning glory
[FONT=Arabic <br />Transparent]اقدم لكم اجمل المناظر
الطبيعيه
إن جبال
ومياه قويلين بمقاطعة قوانغشى من أجمل المناظر الطبيعية في العالم ..
وأجمل
الرسومات الصينية التقليدية عن الطبيعة هي لجبال قويلين ومياهها ..
التي تعد من أحلي ما يمكن أن يراه الأنسان أو يتصوره بخياله ..
المشهد
الصباحي للمنظر الطبيعي المسمي "عبور الجمال النهر "
أحد المناظر في منطقة يانغشوه السياحية بقويلين ..
وطبيعة يانغشوه في قويلين من أجمل مناظر الطبيعة في الدنيا ..
وتعتبر منطقة
يانغشوه ذات الطبيعة الآخاذة معلماً من المعالم السياحية المشهورة في
العالم ..
وتستقبل يانغشوه سنوياً أكثر من مليوني سائح ..
من بينهم ما يفوق 400 ألف سائح مرة من خارج البلاد ..
اليكم اجمل المناظر الطبيعيه في
الهند>>راحه نفسيه
سبحان الله في خلقه...
سبحان الله في ابداعه....
سبحان الله في روعته...
سبحان الله في جماله...
سبحان الله في قدرته...
سبحان الله في ملكه....
ما
شاء الله...
سبحان ما اعظمك....
سبحانك ما اعظم شانك...